La Ventana de Madrid (24/05/2019)

es en final de campaña última oportunidad para pedir el voto antes de acudir a las urnas el próximo domingo dos semanas de mítines desayunos entrevistas y debates con la derecha apelando al miedo para frenar la izquierda la izquierda cruzando los dedos para que la fragmentación no dinamita el sueño de un cambio político en Madrid

Voz 1490 01:07 por qué están aquí que les da viendo Cabral el último adiós compara

Voz 5 01:16 la velocidad presenta nuestro candidato a la alcaldía de hola

Voz 0867 01:22 no

Voz 5 01:23 mira ahora

Voz 0540 01:25 mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la hicimos

Voz 6 01:31 la pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse

Voz 0867 01:34 el pelo lo que creemos que es el derecho es acabar con la vida de un ser inocente

Voz 1490 01:40 somos un club de atracción entre otras cosas por Pepa no es cultura otra cosa no me quiere me quieres no interrumpir de manos las vistas no trabajó en su vida porque es que no ha trabajado en su vida nos vienen a dar lecciones

Voz 7 01:53 por cierto si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos hombre Nunca Máis para largo

Voz 0867 01:58 sería un poste de Lenin

Voz 8 02:00 es el póster de Lenin es el exponente del comunismo

Voz 0152 02:03 es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena

Voz 8 02:06 en su despacho a ganar las elecciones

Voz 1490 02:09 un día tras otro a Marte ya que vamos a ganar vamos Sagan

Voz 9 02:13 que haga

Voz 10 02:15 lo

Voz 11 02:17 siempre acepto todas las preguntas voy a todos los debates hereda la vida a hay nada como aceptar la realidad financiación de la sanidad pública no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonario

Voz 0867 02:32 ahí

Voz 12 02:33 se Héroes del sábado por favor sed raros a mí no me asusta que la sociedad ya raros ojalá seamos todos raros

Voz 1490 02:39 que no diga señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has señor Gabilondo La Ventana de Madrid

buenas tardes a todos Madrid cierra su campaña municipal y autonómica esta tarde noche es también el lugar de cierre de los principales líderes nacionales que no se olvidan de las europeas ni de Madrid pieza clave para el veintiséis N por eso Sánchez Casado Rivera respaldan a los suyos esta tarde en los mítines decir evoluciones municipales autonómicas y europeas

Voz 13 03:10 a los dos mil diecinueve

éramos arrancar por el que organiza Más Madrid en la Plaza Roja de Vallecas último mitin conjunto de Errejón ID Manuela Carmena que además coincide con una noticia de última hora que avanzado la Cadena Ser en redes sociales hace unos minutos la justicia ha decidido archivar el caso Bici Mad tumba por tanto la denuncia presentada por el PP con la Sabanés y el gerente de la EMT por la compra del servicio ampliamos Elena Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 0152 03:38 hola qué tal muy buenas tardes y el juez archivado ese caso llamado Bici Mad por el que el Partido Popular llevó a los tribunales a la delegada de Movilidad de Medio Ambiente Inés Sabanés por los diez coma cinco millones de euros que pagó el Ayuntamiento de Madrid a la empresa abono PAC para hacerse con el Servizo con el servicio ya municipal rehén municipal de municipal izado de las bicicletas un anuncio que van a dar en este último mitin que salga sea la propia Inés Sabanés la que lo anuncie ya que se espera que ya sea un lado a una de las que aparezcan en el escenario una de las que intervenga en un mitin que todavía no ha empezado

Voz 14 04:11 va con algo de retraso hace unos segundos escuchábamos

Voz 0152 04:13 aplausos así que esperábamos que aparecieran ya Íñigo Errejón Manuela Carmena pero a unos les no han empezado Se espera que hablen un poquito antes de las ocho de la tarde pero cómo vamos con este retraso pues me imagino que todo el reloj irá contando hacia adelante la maestra de ceremonias de este acto a ser la actriz Marisa Paredes va a ser quién va a ir presentando a cada uno de las personas que van a intervenir aquí digo está pues con ganas estaban amenizando hace unos minutos una batucada los carteles esos tipo sábana que hemos visto los balcones con las caras de Carmen hay Errejón bueno pues a las sirven para muchas personas tipo chal para bueno pues abrigarse un poquito del frío de algo de viento que corre a estas horas en una esquina un grupo ha gritado más Madrid mientras hacía un selfie aplausos a ciclistas que han llegado con cartelería y a unas mujeres del tercero del edificio que está al lado que han colgado en su balcón esas banderolas con la cara de Íñigo Errejón de Manuela Carmena que la Junta no quiso que estuvieran en las farolas la anécdota la anécdota hace unos minutos pues en una calle cercana un coche con megafonía electoral que repetía vota Sánchez Mato que ya sabemos que es el concejal

Voz 1490 05:12 al que ahora es rival de Manuela Carmena

Voz 0152 05:15 a través de Madrid en Pie

Voz 0867 05:18 el presidente Pedro Sánchez de regresa la campaña madrileña para este cierre al que se suman además los candidatos de aquí y también el candidato socialista a las europeas el acto arranca en poco más de cinco minutos en el parque Pinar del Rey en Canillas allí está Carolina Gómez Carolina buenas tardes

Voz 15 05:32 qué tal buenas tardes Johnny mal ambiente como en cada mitin Alejo Stivel el Partido Socialista celebra este cierre de campaña en el barrio de Hortaleza con llamamientos a la movilización de la izquierda no deje de ir a votar el domingo dicen porque el resultado están cuyo tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad todas las encuestas dan como ganador a Ángel Gabilondo pero para el PSOE ganar es gobernar la izquierda no Súmate Gabilondo quede primero será una victoria muy amarga para los socialistas las expectativas de Pepu Hernández en el Ayuntamiento no son tan altas aunque sigan a la izquierda podría convertirse en vicealcalde de Madrid Él está dispuesto a eso y también lo está Manuela Carmena Pedro Sánchez se ha volcado en esta campaña madrileña este es el quinto acto que Asad entre mítines y paseos las intervenciones Casal van a comenzar enseguida en unos cinco minutos en este auditorio al aire libre un aforo de más de tres mil quinientas personas que aún no está lleno de

Voz 0867 06:23 la música a tope Sánchez en campaña hay Pablo Casado el presidente del PP también despiden la campaña con sus candidatos al Ayuntamiento y a la comunidad José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso con la que esta tarde hemos charlado en nuestros entrevistas del hotel Hyatt entrevista que van a escuchar en unos minutos en Madrid Río está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 6 06:41 qué tal buenas tardes el que había elegido Javier la joya de la corona de Gallardón cierre de campaña Marie río al aire libre con DJ incluido en Puente del Rey aquí se esperan entre dos mil y tres mil personas de momento no hay tantas importante saber hemos podido revisar hace unos minutos el último track y que maneja el PP Zidane casi un empate técnico tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de la capital al Midas sacaría entre trece y quince concejales en el final de campaña se está estancado pero en el PP sobre todo preocupa la caída que está necesitando en Ciudadanos y que podría poner en peligro la reconquista de la capital durante toda la campaña Villacís ha estado en diez concejales pero cae hasta siete las encuestas del PP han detectado una transferencia de un veinte por ciento de votos de Ciudadanos que sigue a Javier Rojo a Manuela Carmena ha hecho ahora mismo sorprende pero sobre todo inquieta en la dirección del Partido Popular en la comunidad se confirmaría el batacazo de Isabel Díaz Ayuso sacaría entre veintisiete y veintiocho diputados lejos de los cuarenta

Voz 16 07:32 eso que tiene ahora aún así en el caso de la Comunidad el consuelo que el PP es que con la subida de él

Voz 6 07:38 lo que de derechas su gracias

Voz 0867 07:40 Pierre Pablo Iglesias de Podemos evita a Madrid en el cierre y ha dejado a su candidata a Serra en el cierre que sola en el cierre que se celebra en la explanada del Parque de la Amistad en Villaverde Sánchez Mato cierra campaña desde las siete en Carabanchel en Puerta Bonita según ciudadanos echa mano de nuevo de Albert Rivera a cierre conjunto con los candidatos madrileños y con el candidato a las europeas parque Alfredo Craus Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1291 08:04 buenas tardes y Ciudadanos echa el resto en este cierre de campaña Albert Rivera se suma a sus candidatos a las europeas Luis Garicano y a la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital Ignacio Aguado y Begoña Villacís que por cierto reaparece tras el nacimiento de su hija será la primera en intervenir en este acto Ciudadanos ha elegido un parque que Alfredo Craus del distrito de Hortaleza uno de los distritos del sorpasso es es lo medido esta campaña conseguir el sorpasso al debe empujaron con los dedos de las pasadas generales se presentan como la única alternativa al Sanchis voy a un Gobierno confundimos escucharlo de fondo y un pequeño concierto hasta el inicio de este acto que no empieza hasta las ocho de la tarde las sillas empiezan a llenarse en el recinto con espacio para unas quinientas personas ya preparadas para ondear banderas de Ciudadanos de España ni de la Unión

Voz 0867 08:48 Dima conexión con el cierre de campaña de Vox que ha elegido un lugar bastante simbólico la plaza del Tribunal Supremo la Plaza de la Villa de París en plena capital allí está Alfonso coge Alfonso buenas tardes

Voz 17 08:58 el sonido de fondo de querida España defendía todavía no ha empezado el acto Javier lo hará en torno a las ocho ningún tuve la tarde el primero en participar será candidato a la alcaldía de Madrid después será el turno de Rocío Monasterio la candidata presidencial cerrará el acto el presidente de Vox el presidente nacional Santiago Abascal expectativas nos han dicho que la campaña que siguen a los que creen que las el comienzo sabes

Voz 0867 09:26 echamos dificultad Alfonso Ojea en cualquier caso en dos minutos emitimos la entrevista desde el hotel Hyatt la entrevista electoral con Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid

Voz 18 09:36 el cinco

Voz 0867 09:45 ver más Madrid ciento cuatro punto tres todo seguimos hacia adelante frente a los que quieren volver hacia atrás porque ahora toca toca seguir avanzando en libertad

Voz 14 11:53 las Canarias por unir gracias a ti Javier creía que tanto en absoluto no podía pasar la campaña sin estar con vosotros ha visto que que vistas tenemos no desde luego es un placer cerrar con vosotros me campaña con estas vistas a la mía no le voy a hacer ningún

Voz 0867 12:08 viste con los atascos lo prometo

Voz 0540 12:12 es que ahora la cosa bastante tranquilo ya que casi seguro que hubiese hecho algo para que no estén

Voz 0867 12:19 le prometo que un agente de movilidad de la Plaza de España se lo prometo el otro día lo hacía esta pregunta a Ángel Gabilondo al candidato del PSOE aquí mismo me gustaría hacer sino también a usted no cuántas veces se ha negado a hacer algo que un asesor le ha recomendado le ha obligado a exigir

Voz 14 12:36 alguna que otra ahora mismo no te sabría decir cuántas pero hay veces que dicho no no eso yo no lo hago no quiero claro cuánto manda el instinto

Voz 0867 12:44 de un candidato cuando manda el el instinto de un de un asesor

Voz 14 12:49 realmente suele mandar siempre el candidato pero es verdad que llegado el momento tal y como es una campaña electoral que tiene muchísima presión y son muchos días muy intensos hay que saber delegar hay que confiar en la recomendaciones de tu equipo para eso está creo en el equipo y por eso es que te pones en sus manos esto ha sido una campaña

Voz 0867 13:10 de la derecha para parar a Sánchez de la izquierda para para la derecha

Voz 14 13:15 yo creo que ha sido la campaña para defender lo que tenemos en Madrid sobre todo para proponer en mi caso al menos un proyecto de futuro para esta región se lo digo porque he estado

Voz 0867 13:28 gente Pedro Sánchez el populismo en los posters de Stalin

Voz 14 13:33 han estado muchas cosas no yo estado sobre todo hablando de las rebajas de impuestos de seguir transformando y modernizando los servicios públicos del reto digital que es ahora lo que a mí me atañe sobre todo en transformar los servicios públicos porque hasta aquí creo que se han hecho las cosas bien pero la sociedad madrileña no es la de antaño y cada tramo de edad tiene otras preocupaciones ahora mismo Madrid y su región tiene otras circunstancias lo que hay que hacer es seguir transformando esos servicios públicos para que todos los madrileños independientemente de donde vivan de la edad que tengan dels de su sexo se encuentran representados ir representado representados Irving cuidados poso

Voz 0867 14:13 el creo que escuche eh lo que dijo el otro día Rocío Monasterio la candidata de Vox a la Asamblea durante el debate de la serie El País en el que su partido no partido

Voz 1490 14:21 como la candidata Yuso no se indignado

Voz 22 14:23 de sentarse en el feudo de los progres el país esté que manipula tanto nos ha dejado solos frente al consenso socialdemócrata no pasa nada ya estaba encantada

Voz 1490 14:36 yo prefiero casi tener que valer mi defenderme sola con todos ellos porque es que el Partido Popular es inútil para hacer frente a la izquierda ya bajamos los brazos

Voz 14 14:49 yo es que estoy sobrevenida cada día es una nueva entre lo de las clases en los colegios de la Comunidad de Madrid que transexual y famosa los niños que doctrina vamos a a por sexos en fin yo estoy yendo cada cosa últimamente que bueno creo que no quiero entrar mucho en las polémicas porque al final lo que sucede es que vamos de polémica en polémica hasta la urna y al final no entramos a preguntarles también a ellos bajar impuestos listas de espera cómo está la comunidad qué piensan hacer para el futuro van sorteando las polémicas para despistar y entonces no creo que sea eso lo conveniente porque no

Voz 0867 15:29 no el debate

Voz 14 15:30 bueno primero tenía un compromiso con la televisión pública fue la primera cadena háganoslo pidió ya si después pensamos todos hablándolo y decidí que había tantos debates y tanta petición de debates empezaba no también tu eh eh por otros medios de comunicación

Voz 0867 15:48 el pero que había dos que hicieron y el Arsenal

Voz 14 15:50 he tenido muchos más pero si hubiéramos dicho que si se hubieran celebrado muchos más en universidades de otros muchísimos medios de comunicación decidimos ir a uno porque la campaña era muy corta de de cuenta Javier que John pez en campaña en enero y sin embargo a nadie le interesa nunca lo que yo estaba proponiendo para Madrid ni todo lo que estaba haciendo por todos los puntos de la región no interesaba nada porque sólo estaba el foco puesto en las elecciones generales y era consciente de que mi campaña regional iba a quedarse muy breve en tan sólo dos semanas como así ha sido pensamos pensé personalmente que no podemos estar todos los días debatiendo los mismos en los mismos sitios entonces pensé que era mejor elegir dejaron la televisión pública para seguir por todo Madrid y Si seguir trabajando como ha hecho hasta ahora porque tiene una campaña al final corta aunque he estado desde enero como te digo

Voz 0867 16:38 no quiero centrar en este asunto la entrevista básicamente porque evidentemente no comparto la decisión y del PP de la suya pero la la respeto aquella silla quedó vacía hay creo que es una pena y además una falta de respeto al resto de candidatos pero también este medio de comunicación y sobre todo todos los madrileños

Voz 14 16:53 bueno intentado cerrar mucho sí he cerrado la campaña por la Cadena SER no ha querido en ningún momento dejar de atenderlos

Voz 0867 17:00 bueno nosotros Barceló que el otro día creo que lo dejó colgada eh no

Voz 14 17:04 no tuvimos un problema con un debate porque habíamos quedado con la entrevista a las nueve y las personas que hablaban justo antes de mí en un en un mitin en Torrejón de Ardoz se retrasaron a empezaron a hablar que no acababa nunca y al final no pudimos entrar a las nueve y justo en ese momento tenía el otro debate también en en la radio el intentamos meterlo al final y los días sucesivos presión no pudimos fue una casualidad que otra cosa

Voz 0867 17:28 sin más no vamos a darle mayor importancia de la que tiene señor Ayuso si usted pierde y la derecha no suma se va a quedar usted es de las que cree que todo el mundo merece una segunda oportunidad como Pablo Casado

Voz 14 17:39 eso no va a ocurrir es uno va ocurrir porque nosotros vamos a a gobernar la Comunidad de Madrid porque eso ocurre en los ciudadanos seguramente ello con todo respeto evidentemente hay que esperar al resultado de las urnas que afrontarlas con humildad pero quiero defender las políticas que han traído hasta aquí más de dieciséis años de impuestos a la baja hemos sido de manera consecutiva año a año reduciendo los hemos permitido que los padres eligieran el tipo de educación y colegio o la sanidad que querían para sus familias hemos permitido el bilingüismo que le da la oportunidad a los alumnos

Voz 0867 18:15 discúlpeme que obviamente no le quitó un retiro cortártelo

Voz 23 18:18 pero la pregunta que el hecho es directa y esconderla políticas

Voz 0867 18:22 su cabeza renunciar si bien no pasa

Voz 14 18:24 yo quiero estar aquí quiero defender los próximos que en el Gobierno

Voz 0867 18:27 con la oposición

Voz 14 18:29 yo voy a estar en el Gobierno porque vamos a gobernar y vamos a seguir haciendo este proyecto para Madrid pero de todas formas lo que quiero es esperar como digo al domingo del resultado para hablar de todo lo que me dice

Voz 0867 18:42 te desgranan ustedes suman suman el bloque digamos de de del centro derecha derecha extrema se sentaría en el mismo Gobierno con Ángel Garrido esa herida está curada

Voz 14 18:52 yo no puedo ponerle líneas rojas a ningún partido ni a sus representantes lo que tengo son unas líneas azules que son aquellas que defienden el Estado de las Autonomías que defiende a España en Europa que defiende unas políticas moderadas y sensatas que a Madrid le han dado muchos beneficios hemos construido muchas cosas en esta comunidad en estos años hemos transformado en la región hemos construido Metrosur soterrado la M30 construidos

Voz 0867 19:17 sinceras no señales vale con el relato sexo estaría o no

Voz 14 19:21 es muy relato se sentaría con alguien de Ciudadanos

Voz 0867 19:23 el Gobierno tendría algún problema en compartir Gobierno

Voz 14 19:26 yo no puedo ponerle líneas rojas a nadie ahora mismo y a personas concretas no hago esas cosas Ciudadanos es más dado a poner líneas rojas nombres y apellidos la pregunta de Babilonia al revés yo desde luego no hago esas cosas Igor Gabilondo desde luego tengo un trato bastante más accesible más tranquilo del que se le vio en el debate

ahora le pregunto por otras cuestiones concretas del programa un minuto seguimos charlando con Isabel Díaz Ayuso a través de las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid

Voz 0867 21:07 Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a ver el empate técnico esta vez sí es posible entiendo que es una posibilidad remota pero que es peor que se produzca un empate técnico o que gane la izquierda

Voz 14 21:17 bueno un empate técnico vamos a ver cómo están las cosas yo creo que nuestro público repetirla

Voz 0867 21:23 selecciones clasificadas acudiera otra vez a las urnas

Voz 14 21:26 en octubre podría es el caso de Dios quiera que no hacen porque vamos creo que hemos tenido bastantes selecciones todos ya no sé que este año volverá a estar en las mismas pero que eso suceda y además es que ahora estamos en otra circunstancia Nosotros somos un partido que tiene cuarenta y ocho diputados yo estoy convencida de que íbamos a conseguir seguir adelante evidentemente no estamos en tiempos de mayorías absolutas pero sí de una mayoría que independientemente de a quién se vote quiere pues que haya una fiscalía da la baja Madrid que lo que estás viendo de comprar los fines de semana y los domingos pues sigue adelante de elegible que digo al hospital el colegio las cosa que nos hemos dado Madrid y que no ocurren en otras comunidades

Voz 0867 22:06 sí tres presidentes en cuatro años un ex presidente eh en prisión otro que que se marchó a ciudadanos usted dice no soy Esperanza Aguirre no soy Cifuentes ni soy Ángel Garrido pero qué garantías ofrece usted al votante del Partido Popular que ese viejo PP no está detrás de Isabel Díaz Ayuso

Voz 14 22:22 vamos a ver también ha habido cosas muy buenas que se han hecho en estos años que lo ha seguido contando y eso es lo que yo me quedo pero es que yo soy otra persona y yo tengo que mirar responsabilizar ni de mis palabras de mis acciones de misa actor de mis compromisos de todo lo que yo quiero hacer para Madrid hacer ese reto digital para llevar el proceso de digitalización a todos los sectores a todas las edades a las personas que con más de cuarenta y cinco en su mejor momento laborales han quedado fuera del mercado laboral por culpa de crisis otras situaciones iguales cuesta volver de los mayores que cada vez somos más tiempo mayores tenemos verdaderos casos de soledad que no podemos permitir yo he dicho que Madrid es una camina una comunidad capital que viene a mover economía crear puestos de trabajo pero que lo urgente no puede tapar lo importante y no podemos tener una sociedad deshumanizada donde no se atienda al mayor a las personas que tienen algún tipo de discapacidad que tienen necesidades específicas a la infancia a la adolescencia a la mujer hay muchas cosas que atender aquí por eso tenemos que

Voz 0867 23:23 esto miro para alguien pero el tiro otra vez y Fuentes hizo firmar a sus diputados un decálogo un código ético antes de recoger su acta a usted le parece una buena idea le va a exigir lo mismo a sus diputados

Voz 23 23:33 desde luego sí que voy a exigir un nivel de John no se Cifuentes no se esperanza de no sé nadie tengo que mirar no lo una firme y me toca

Voz 14 23:40 para mirar para delante y ver que le pido a cada uno pero desde luego les voy a medir les BP les voy a exigir que cumplan con que con mucho de lo que tenemos en estos en estos códigos que van más allá de las propias leyes son compromisos especiales tú adquiere es cuando vas a tomar tu acta como diputado por la cual tú no puedes ni premiar ni ayudar a familias por lo cual tú no puedes recibir según qué cuantías de regalos tú no estás aquí por una puede salir por la puerta pues estamos viendo que hay casos de imputados que luego son dos imputados y que no tenían absolutamente ningún ni nada de corrupción detrás y es verdad que en esta legislatura y a lo largo de estos años hemos visto a personas que se les ha pasado de sus cargos públicos y luego no tenían nada tendré que miran Si esto se tiene que vincular más como proponía el Partido Socialista cuando se les abra juicio oral o no pero está claro que lo que hizo en este caso Cristina Cifuentes que fue pone el listón altísimo desde luego ha procurado una legislatura muy tranquila

Voz 0867 24:41 hay que rebajar masajista Un entonces un poco más no digo que haya que

Voz 14 24:44 bajarlo digo que lo voy a pesar lo vea sopesar por lo menos voy a ver de qué manera el trato que es el el injusto a quién no ha tenido ningún caso de ningún tipo leer nuestra Arza que por lo menos quiénes estaban cumpliendo lealmente con honestidad sus cargos por lo menos no sean apartados eternamente de los mismos lo tengo que pensar pero desde luego me ha parecido que ha sido bastante efectiva la política qué ha llevado a cabo Cristina Cifuentes en esta legislatura al respecto pese una relectura como digo con un gobierno transparente que ha cumplido su programa electoral ya vamos a pasar esta legislatura con lo cual ya haría que no estamos dando pues ningún ninguna no

Voz 23 25:22 noticia de este tipo a los madrileños que es lo que podríamos ha sido una legislatura más tranquilo aunque y lo no viene a nosotros y relacionados directamente

Voz 14 25:30 es así cuando se pierden las mayorías también ocurren estas cosas en el momento en el que ya no hay mayorías absolutas como las había antaño ni bipartidismo ocurre que los parlamentos se fracturan se fragmenta la política está todo más inestable esto es fruto también ha pasan el Gobierno de España esto también es fruto como digo de que ya no hay estabilidad política como antaño

Voz 0867 25:49 veremos el final de los aforamientos en esta próxima legislatura porque todos los partidos están de acuerdo pero cuando toca reformar el Estatuto y toca votar a todo el mundo se raja pues no tengo a nadie y ahora que excede estos amargor que usted quiere que sacaban los aforamientos en la Asamblea de Madrid no tengo que estudiar

Voz 14 26:03 lo tiene que ver con con esto

Voz 0867 26:06 el otro día estuvieron en este estudio del hotel Hyatt dos alcaldes una hora del PP y el otro desde el PSOE se quejaban los dos de la falta de representación municipal en la Asamblea de Madrid no de la distancia que hay entre sus ayuntamientos y la Cámara madrileña yo tirando de este hilo quiero preguntarle si no es un error el haber prescindido de los alcaldes en la lista del Partido Popular bueno hay alcaldes semillista uno muy cabreado alguno que no estaba que que que a la cara no sólo ir a pero por detrás está que trina

Voz 14 26:33 me imagino bueno eh yo lo que con lo que he querido hacer también con esta lista era conjugar en personas de experiencia del Gobierno y de otros gobiernos con personas que nunca habían tenido la oportunidad de estar en el Legislativo conozco a muchas personas que llevaban años en política nadie les dio nunca la oportunidad de dar un paso adelante personas que era el momento de que lo hicieran por fin la lista media con la que yo me he presentado actualmente tiene cuarenta y un años y medio es la conjugación de la experiencia que está sobre todo en los primeros tramos con personas que en muchos casos no salen pero si me acompañan muy jóvenes y creo que es un guiño a la juventud creo que es un guiño la renovación y creo que también hay que saber entender que una persona no tiene por qué estar treinta o veinte años en un escaño hay que dejar que otras personas los ocupen también por qué un escaño no es un reconocimiento otras cosas un escaño el comienzo de una nueva vida durante esa legislatura yo recuerdo legislaturas sido diputada durante dos que la noche que tenia después una intervención prácticamente ni dormía me repetía mil Vedder las intervenciones medir me tiraba una semana entera hablando con sectores

Voz 0867 27:40 para llegar para llevar un texto si debe ser bastante complicado compatibilizar las dos tareas será alcalde dice diputado salvo que se pase de todo y alguno pasa de todo

Voz 14 27:49 yo le he pedido al de voz partido dicho pido de dedicación exclusiva en cuanto a que el diputado que esté en ese escaño no se moda de la Asamblea y esté veinticuatro horas ejerciendo como diputado lo tome con la misma ilusión con la que yo empecé en política hay por eso creo que es bueno que también otras personas entren Si bien es cierto que hay personas que aquí tiene que ya llevan mucho tiempo porque son muy buenos o porque hay gestores es difícil nacionalista donde se conjugan todas estas en sí

Voz 0867 28:11 voy al programa transporte ustedes quieren ampliar la línea tres de Metro quiere en transporte público gratuito para los mayores pero la queja de los usuarios ahora mismo es la espera la falta de trenes las huelgas los problemas que tienen bueno la mala calidad del servicio que quiera puntero o lo fue el presumimos de ello no el gobierna

Voz 14 28:29 metro de Madrid volverá a ovular Metro de Madrid va a volar desde luego que sí porque coincidimos va ahora mismo tiene un problema serio ahora mismo está una circunstancia distinta hace unos años ahora mismo como estamos viendo por toda la ciudad de Madrid hay muchísimos más atascos hay cierres indiscriminados de túneles hay carriles bici que están asfixiando principales arte días ya muchos usuarios de la EMT sobre todo que ya no confían en que yendo a los autobuses de siempre lleguen puntual han ningún destino

Voz 0867 28:54 es buenísimo que la culpa mi padre al casco en metro es de Manuela Carmena

Voz 14 28:58 te te terminando contar el relato vale vale y el relato es que también hay muchísimos más viajeros que van ahora mismo en el metro y también es verdad que ahora lo que tenemos que hacer es contratar más maquinistas estamos en proceso de contratación de otros trescientos sesenta nuevos trenes luego vamos con esto también aumentar la frecuencia pero vamos también a aumentar la frecuencia con los autobuses interurbanos con la capital e incluso entre ellos de manera que muchos de esos dos es interurbanos conecten las puntas los finales de las líneas de metro y no tengan que ir a otra vez hasta el corazón de la ciudad devolver la idea leídas aumentar la frecuencia entre semana y los fines de semana con un gesto un guiño a los a los jóvenes porque no abriendo el Metro veinticuatro horas se soluciona esto ni mucho menos hay que cerrar el metro unas horas determinadas por mantenimiento por descanso del personal porque asume también tienes conflictos laborales dentro por temas de seguridad por todos estos motivos

Voz 0867 29:53 Jaca ciudadanos claro si no se puede

Voz 14 29:56 el Metro veinticuatro horas nos dice andaría promete

Voz 0867 29:58 que tienen los informes técnicos y que lo han visto y que lo pueden

Voz 14 30:01 pues los técnicos que llevan trabajando en el metro de Madrid durante muchísimos años han asegurado a la Comunidad una y otra vez que no era posible abrió una noche por el orgullo que teniendo en cuenta que en la ciudad de Madrid esos días hay un millón de personas más en Madrid no hubo demanda suficiente luego no com pensar el gasto con esto por eso nosotros fuimos el partido que creamos los búhos nocturnos queremos seguir aumentando los también a los municipios de más de diez mil habitantes queremos crear taxis rurales queremos recuperar el diálogo con el sector del taxi que hace falta también y queremos facilitarle el transporte a los mayores de sesenta y cinco tienen problemas con su versión irrelevante lo que ellos necesitan esos claros gestos para estirar

Voz 0867 30:43 vuelvo al metro en cuántos meses o años no sé cuánto tiempo se necesita para que funcione correctamente todo

Voz 14 30:50 esto está pensado para esta legislatura cuatro no sabíamos esta legislatura creo que entre uno uno dos años esta contratación de nuevos maquinistas de trenes es perfectamente viable además con la prolongación de Metro Sur que quiere conectar Al-Kassar Colleen haber Villaverde después conectando Plaza Elíptica con Atocha y con Conde de Casal con un nuevo intercambiador también va a ser un desahogo para toda la red de Metro

Voz 0867 31:15 van a bajar las tasas universitarias van a seguir bajando las porque solamente se han bajado en los últimos años no se ha llegado al nivel que teníamos antes de la crisis económica cuando el Partido Popular las empezó a subir

Voz 14 31:25 actualmente en el programa electoral llevo dos medidas especiales primero va a ser que todos aquellos alumnos que pidan créditos para sufragar se los estudios e ese van a ver van a pagar van a recibir gratuitamente vamos los incentivos y luego también para aquellos alumnos investigadores va a haber ayudas para eliminación de trabas a la a la investigación vamos a poner en marcha también el Plan de Vivienda Joven para veinticinco muy pero vamos que me gusta toda pero no me responde lo totalmente lo que tengo son duplicar las becas ayudar con las becas Erasmus y sobre todo lo que actualmente no lo llevo actualmente no es broma no lo descarto porque he hecho un programa donde también bajó los impuestos donde también tengo que ayudar a las residencias tengo que seguir sufragando educación etcétera todos los servicios públicos cuya calidad no quiero que ese mar merme y no lo descarto porque tengo gran interés especial interés en que los alumnos no se queden atrás por motivos económicos y buscaré todas las vías de financiación posibles para que ningún alumno dejen de matricularse en una universidad de la Comunidad de Madrid por motivos económicos

Voz 0867 32:37 bueno los impuestos su línea hasta aclara es puro PP bajar impuestos a todos ustedes dicen que el PSOE viene como bueno viene Julia locomotora con un infierno fiscal Gabilondo dice que no se les va a pedir un esfuerzo a los que ganan mucho o herida mucho en el caso del Partido Popular o usted cree que esta política es un error de planteamiento yo quiero

Voz 14 32:57 bajarán los impuestos a todas a todos los tramos al mundo a todo el mundo perturbando bajas medio punto a todos los más beneficiados en en primer lugar son aquellas personas que tienen las rentas más bajas pero también se los quiero bajar a los autónomos con tarifas planas a los jóvenes autónomos y a las mujeres emprendedoras que crean puestos de trabajo y que se están recuperando de una baja por maternidad hayan tenido que cesar temporalmente queremos bajar los eh también los impuestos a aquellas familias que compran una vivienda a los jóvenes que compran una vivienda o el alquilan aquellos propietarios de vivienda han debiendo es que las ponen en alquiler queremos bajar sino también a las familias que se convierten en numerosas aquellas personas que compran una vivienda por haber tenido un hijo aquellas personas que compran participaciones en empresas que están creando empleo fijo

Voz 0867 33:47 hay una regulación me habla usted de bajar bajar bajar esto es igual a más privatizaciones y servicios de mala calidad no es que esta historia no la conocemos hoy tenemos precedente estás igual

Voz 14 33:59 a más dinero para mover la economía más dinero para los empresarios y los autónomos que son los que crean puestos de trabaja sumas facilidades para la contratación se ha demostrado durante esta legislatura hemos seguido bajando los impuestos y se han creado hay cuatrocientas mil personas más que se han dado de alta en la Seguridad Social hay cuarenta mil empresas más que hace una legislatura se demuestra que cuando bajar los impuestos es recauda más y aquellas personas que tienen que contratar se animan a hacerlo y aquellas personas que tienen más dinero consigo también mueven más la economía porque tiene más dinero para comprar para moverse para arriesgar etcétera nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar la economía no aumentar la presión fiscal porque eso no se ha demostrado que no que no trae ningún beneficio véase por ejemplo claro soy del Partido Popular se del partido que lleva dieciséis años bajando los impuestos en esta red Ia antes éramos la cuarta economía de España hoy somos la primera luego algo demostrará que funciona aquí se trata de que las personas que crean puestos de trabajo es decir los empresarios los autónomos aquellos que arriesgan su patrimonio tengan facilidades para seguir haciéndolo nosotros con ese dinero recaudado lo que tenemos que hacer es ofrecer los mejores servicios

Voz 0867 35:09 eh a los candidatos bueno en concreto a al candidato de Ciudadanos en el debate en el que usted no estuvo le preguntamos qué era para él un rico Ignacio Aguado no supo responder usted me podría responder qué es para usted un pobre

Voz 27 35:22 pues para mí un pobre es una persona que no tiene los recursos suficientes para salir adelante y procurar le

Voz 14 35:28 una vivienda y unos servicios básicos a su familia etc cómodo eso supo eso es un bueno es que forman que hacen de estigmatiza es una manera estigmatizar ni respuestas mi preocupación no es definir lo preocupaciones ayudar a todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad económica pero desde luego no a mí no estoy para definir lo estoy para ayudarles TIM para que aquellas personas que necesitan salir de la situación de la pobreza por ejemplo tengan una renta mínima de inserción como se ofrece en la Comunidad de Madrid que acompaña a estas personas todos los meses para que salgan de esta situación de pobreza Illes sirva como una palanca de cambio me preocupa lo que me ocupa es que todas las personas en la Comunidad de Madrid independientemente de su nivel adquisitivo

Voz 27 36:14 se puede ir a un colegio público

Voz 14 36:17 en cierta de la máxima calidad que tenga un atención sanitaria como la que se ofrece en Madrid y que nadie se quede atrás por la crisis que todo el mundo esté atendido es asumir responsabilidad no los tengo que definir los tengo que cuantificar para acompañarlos usted con los menos bueno para mí los menos no son fardos de que son personas son personas que que atender son personas eh son menores de edad que llegan a la Comunidad de Madrid nosotros hemos pedido al Gobierno de España en otras ocasiones a través de la comunidad que los diera una serie de recursos para poder atenderles creo que ahora mismo la ayuda no existan los mil y pico euros que fue casi una ofensa para la Administración regional que se ha hecho cargo de las estación de estos menores y lo que nosotros tenemos que pensar sobre todo cuando hablamos de inmigraciones a hablar de integración integración supone que estos chavales estén lo mejor atendidos que consigamos devolverles una infancia que es es esta perdiendo por estar en esta situación

Voz 0867 37:14 preguntada conmigo en cada uno de los centros están bien adecuados y que muchos alcaldes de todos los colores políticos Nos han tenido una respuesta adecuada Esquire no coger en sus municipios

Voz 14 37:22 es lógico que también cuando se dan casos de altercados de lo que sea las familias y los entornos donde van estos chavales destinados estén preocupados porque a todo el mundo lo que le preocupa es la convivencia vecinal estar en un municipio donde los vecinos se conocen dónde están en un entorno seguro y tranquilo cuando llevas a menores o llevarse ese tipo de situación este tipo de menos en concreto es lógico que haya familias que se vean preocupadas nosotros lo que tenemos que procurar es que la convivencia vecinal no sería perjudicada ningún caso ir también a estas personas porque son personas atenderlas darles y procurar les una asistencia mientras estén en nuestra mano no porque venga como venga en el caso es que son menores y como digo son personas que día

Voz 0867 38:09 bueno vamos a finalizar pero quiero poner un poquito de musical como deben le felicitó por su por su elección musical le aquí porque ha pasado de todo allí aquí ha habido candidatos que han elegido todo tipo de música pero me ha sorprendido para bien además este tema elegido yo no sé si le gusta

Voz 19 38:31 pero pero vamos yo tengo desde el tema segunda digo noventa y tres y además con este disco de gira por España yo tuve la oportunidad de verles y era un directo maravilloso Les he visto en mil sitios les ha seguido por todas partes llamas tenga una gran anécdota

Voz 14 38:47 estuve en verano en California y en Santa Bárbara en una calle parada estaba buscando un bar separó en mitad de la calle Martín gol claro

Voz 1490 38:56 dice a decirme dónde dónde quién se metió mi conversación no dio la suya Elena me llaman para decirme nada no son dos calles más arriba no me puedes creer aquello por supuesto mito una foto con