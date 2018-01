Carlos: "Pasé el fin de semana en una comuna hippie. Me ha cambiado la vida"

Voz 1 00:00 hola Carlos buenas noches gracias por llamar desde Alicante

Voz 2 00:03 hola buenas tienes cuenta pues mira qué día yo comentar sabes que un viaje a nada dice Un viaje hace poco a una comuna hippie allí que está en el pueblo de ojivas no se ha sido no sí voy allí no me da un poco de para que la gente es que estoy un poco nervioso no estás

Voz 1 00:32 no pasa nada Carlos

Voz 2 00:35 sí hablaron pocos de para que alguien la ilusión au Siria por ese mundo

Voz 1 00:43 Carlos porque cómo llega usted a esta comuna hippie es pura curiosidad se lo comenta alguien es porque quiere instalarse pasó allí unos días cuál es el motivo del viaje

Voz 2 00:54 en fin de semana ICO y por qué hongos de dije a nuestros amigos pero yo pasaron el fin de semana ya allí pues nada pues descubres que entra cambió la vida te cambia la vida de edad porque yo estaba allí viendo hay una vida diferente totalmente que no relajen hay un manantial y Lanjarón sabes de la gente pues tienes que hacer un pequeño viaje andando claro allí no

Voz 3 01:29 bueno es que a ver tampoco que este comunicado porque está a cuarenta cuarenta minutos el

Voz 4 01:36 pues lo veo

Voz 3 01:39 pero que por lo demás esta bien todo yo allí pues la gente va con el agua data hace la comida tiene una cultura de compartir hay sitio

Voz 4 01:51 qué como

Voz 3 01:53 sagrado no y ahí pues la gente toca es otro rollo desde la de vida saber gente comparte nombre al tal yo me quedé impresionado

Voz 4 02:03 yo dije que increíbles

Voz 1 02:08 Carlos al comienzo de la llamada ha dicho que marcaba este número de teléfono para devolverle la ilusión a alguien está experiencia de convivencia en una comuna de fin de semana le ha devuelto usted la ilusión

Voz 3 02:22 pues sí la verdad es que me desde que fui siempre pienso mueble

Voz 4 02:27 lo que pasa que no me

Voz 3 02:29 pues ya no no han podido volver a sabes porque estoy aquí trabajando claro y es hombre pues lo tu algo hay que vivir no porque yo me iría ir pero no se tiene que estar muy fuerte mentalmente esa después son mejorías poco todo pues ir un fin de semana en acciones sabe yo le puedo sabes el que quiera bien yo le digo lo que tiene que hacer es coges quedando un autobús Andreo iba en coche a Granada de Granada iba olvide el pueblo ya allí

Voz 2 03:01 puede preguntar por comuna hippie libre indicaran sabes si es verdaderamente quiere una aventura a renovar

Voz 1 03:13 se puede presentar uno puede presentar una así avisar instalarse allí

Voz 3 03:18 bueno de eso

Voz 2 03:21 él sí sí en principio puede pues todo el mundo sabe que os llama pacífico y que y que bueno que me di rollo de rollo en una tienda de campaña bueno si no puedes estar con alguien pero no mejores y poco preparado una tienda de campaña ropa río ya es que poca cosa más la verdad es que puede albergar mayor te digo una noche empecé a verla con una chica hay bueno y con varios que no conocía fue un momento mágico conocía tiene nadie yo estoy con Mi gato la gente me he dado yo daba un algo eh

Voz 1 04:01 se llevó usted al gato a la comuna hippie

Voz 2 04:06 y que se lo llevaron correas sean bueno yo los he estado que se

Voz 4 04:17 de que se puede

Voz 2 04:20 me ha dado tanto no le diga la de dedicación a veces sabes para era extras no bueno pues yo quería hablar

Voz 1 04:33 Carlos le puedo preguntar qué edad tiene

Voz 2 04:35 ha uno veintiuno

Voz 1 04:38 Alex usted muy joven porque comentaba lo de que hay que estar muy fuerte para instalar si para abrazar este modo de vida que al final es una forma de estar en el mundo no

Voz 2 04:48 correcto

Voz 3 04:49 hay que estar suerte porque porque piensan una cosa que está muy bien esa espero es cambiarlo todo era ver cómo sobrevivir hacerte un plan que en el fondo pues sí que podrás porque puedo lo está al cuarenta minutos te puede si dibujar un poco da vida el pueblo supongo trabajando día como adaptar calcinada

Voz 2 05:14 sí

Voz 3 05:15 la verdad es que tampoco hay para adaptarse nada raro

Voz 2 05:19 de esto que yo ahí bueno como bueno como algo que tal no pues allí que no tengo Koeman y privado porque es que no te sale fuman fumando es porque estás ahí respirando aire puro tan no tienen suerte desde nada no existe Laura yo no suelo llevar reloj porque no

Voz 3 05:42 al tiempo nunca sabes pero allí en el sitio de este es que para nada insiste la hora no veíamos la luz de noche todo el mundo mes pueda reunirse por la mañana se levanta la gente pues eso mañana

Voz 2 06:00 que no hay muchas no están en montañas sitúan

Voz 1 06:09 me parece muy interesante si me gustaría ir un fin de semana la verdad un fin de semana eh no mucho

Voz 2 06:14 claro no está día para empezar yo lo recomiendo si un fin de semana pues acuérdate de Órgiva grandes

Voz 1 06:21 muchas gracias es que estaba pensando Carlos que yo personalmente como en mi casa no estoy en ningún sitio la verdad casa mi casa encuentro mi refugio mi mi nido no y claro y que hay que ser muy generoso muy generosa para compartir espacio actividades ocupaciones incluso conversaciones hay veces que uno no tiene ganas de

Voz 3 06:41 el Arsenal es entrar a estás ahí no de en una zona de confort no sé cómo se llama esto no muy cómodas y tal pero a veces hay que moverse no bueno yo

Voz 2 06:53 sí

Voz 3 06:54 yo de Alicante eso no quiero que esto ya es muy a bastantes kilómetros de allí estaban

Voz 2 07:00 no sé si quedan cuatro quinientos kilómetros por ahí

Voz 3 07:04 digan nada no hay ya te digo cosas con El gato total una movida guapa

Voz 2 07:13 Hi5 en el coche pero claro lo ve y lo hicieron metros

Voz 3 07:21 da igual eso cuál es el perfil Carlos

Voz 1 07:23 las personas que que pasan un fin de semana en esta comuna hippie se pareció

Voz 3 07:28 pero es bueno es es que todo tipo también hay gente que va de turista va de turista o hacer camping la familia pero bueno sobre todo gente ahí

Voz 2 07:41 o bueno yo qué sé

Voz 3 07:44 no se gente hippies pisadas es que tampoco te gente de alternativa

Voz 1 07:49 sí pero parece Carlos que los hippies ahora ya rara no existe no se parecen a los a los originarios no de

Voz 3 07:58 a final de dos hablamos de quizá culturas hasta Paris sabes es una cultura pero estampó sin aquí en España no se puede seguir la filosofía readaptación entonces la gente allí en intentar vivirla era su manera Sada es pues van descalzos imagínate yo ella niños de de eso de tengo seis años tal décadas por allí porque todo lo que es el terreno iban perfectamente al yo principio pensaba y esto padres tal no que no no adoptar pero que lo entendí que allí todo el mundo va más o menos parecido casi igual y que es el estilo de vida Finance ir el pie digamos acostumbrada en terreno

Voz 2 08:45 eres acostumbra hay muchas Carlos pues si había allí una escuela allí ya te digo de cómo es como otro mundo

Voz 4 08:58 el otro usted eso

Voz 2 09:02 de España luego pues en el mundo hay más sabes no ido no he tenido la oportunidad de ir a más tenemos todo me quedó en esta

Voz 1 09:11 Carlos muchísimas gracias por compartir la experiencia muy interesante

Voz 3 09:15 yo escucho todas eh

Voz 1 09:19 gracias pues que no sea que no sea la última vez

Voz 3 09:22 bueno pues nada de un placer igualmente