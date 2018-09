Diosvane: "Conocí a mi marido por carta. Me vine desde Cuba y mi suegra me pagó los estudios de Medicina

Voz 0020 00:00 inaugura esta madrugada desde Valencia Dios Bani buenas noches

Voz 1 00:05 es Javeriana pues he comentarte que me ha impresionado mucho la la llamada el chico que se ha por una persona que quiere los otros días llamó una chica que se fuera a Tenerife que conoció por una referencia a las parejas pues yo tenía dieciocho años estudia Farmacia sabía de la Facultad de Farmacia justo pasaba el camión de la basura sí y tiraron pues un montón de revista y uno de ellos es la recogida bueno pues una bandera española hizo anunciado chico bueno que buscaban pareja escribí a uno yo lo conocí lo que yendo tres meses que voy a Cuba conocerme a los cinco meses y estaba aquí yacen seis años que vamos juntos me tres bloques de tu madre soy madre y no no fueron recogerme a la yo puerto al otro millón con me desperté supondrán no yo que me entrar Divina Comedia con la factoría no va pues en Cuba la carrera que financia aquí ella me decía no vivimos juntos donde somos una familia unida y bueno encontrar la felicidad aquí yo la verdad que contento me hizo pues me enseñó cómo me mostró cadena la oigo todo tenía la verdad que bueno me he puesto poco

Voz 0020 02:15 se se emocionado pero es normal

Voz 1 02:20 sigo enamorado como me dio el fue una cosa por carta no que luego pues yo me costó un poco trabajan salir de Cuba no pero el político porque la verdad que yo no tenía pro políticos sufría acoso soportar homosexual ni nada en el foco vencer ni profesor lo recibieron

Voz 2 02:49 como una persona normal no lo hicieron

Voz 1 02:52 en un homenaje con Diego cumple año

Voz 2 02:56 el cinco de febrero

Voz 1 02:59 luego yo vine es verdad que me faltó de nada mito Vera me pago la carrera me cago especialidad la verdad que no me faltaba no he vida el cumpleaños de mi cuñada que yo con yo desde entonces Ilan una persona muy feliz que ha cuenta buenas personas que que tienen esta posibilidad que le agradezco no las opta a otra persona todo lo que hacen por ello que los españoles son personas impresionante tienen mucha cualidades humanas en este país hay personal impresionante encontrado muchísima muchísima

Voz 0020 03:52 yo os Vanilla hace hace veintiséis años de todo esto

Voz 2 03:56 treinta y seis

Voz 1 03:59 el luego extrajeron a mi madre mi hermano si nunca nos hemos separado jamás la escucho tenían te escuchaba arena que bueno no les Lecompte que tenía tres tres ninfas

Voz 2 04:25 una bella me Cortés ni nunca había hablado

Voz 1 04:31 bueno y tuve la suerte que cuando llegue aquí pues hizo una excelente vida hasta que eso me lo saqué un diez en todo

Voz 0020 04:40 un diez

Voz 1 04:42 no sé Valente porque

Voz 2 04:44 bueno sabía si saquen hay cinco y luego pues me presenté a las especialidad que era

Voz 1 04:56 que eran treinta y cinco treinta y cinco mil hice la prensa nueve

Voz 0020 05:01 es usted una profesional un profesional brillante

Voz 1 05:05 y cogí Farmacología Clínica los otros día cuando hablaba el técnico que estuvieron a punto de que estaba cánceres de la metástasis si ITA ahora catedrático de la Facultad de Medicina

Voz 0020 05:20 catedráticos

Voz 1 05:22 yo catedrático de la Facultad de Medicina y alcance del Farmacología Clínica hacerse daño usted le preguntó que si lo hubiese gustado obtenía Making a las que si hubiese pasado como manos lo hubiese a fondo en cuatro

Voz 0020 05:39 ver yo por eso se lo decía porque precisamente me me imaginaba personas como usted escuchando la llamada llevándose las manos a la cabeza

Voz 1 05:48 ese día ese sería llamo otro catedrático y forense que sus tres compañero murieron de cáncer de pulmón hijo lo pues la verdad que que tú yo también tuve entonces pues una desgracia hacen poco mi pareja y poco yo derecho pues lo corté un tumor en el hígado hicieron un trasplante y el domingo estaba en casa

Voz 2 06:21 de hígado impresionante excelente

Voz 1 06:26 excelente está pero yo pensé que me moría de pensé que temo que me gusta me encanta puesto programa llaman la impresionado tengo mucha debilidad Polán pues las mujeres me da mucha lástima como la la gitana que dando nosotros ya me hizo llorar la verdad que la mujer siempre he sido muy maltratada trayectoria lo manida yo creo que ya es un elemento de de defecto madre y dejar a todos atrás yo a mi suegra le digo todos los días que todos

Voz 2 07:14 me que vivimos juntos nunca no se los separado

Voz 1 07:20 sí bueno por suerte tenemos cuatro pisos pero yo nunca quise irme a vivir solo con mi pareja juntos todos ya ya tiene ochenta y dos años a la doble con nosotros que yo lo quiero tener cerca no quiero tenerla para mí una persona muy quieran es yo se lo decía voy que nunca había conocido a una persona tan pura tan limpia su marido murió era teniente de la Guardia Civil y murió en un atentado puedan sentir que ella nunca se casó con la vida de sus hijos enteró que su hijo Redrado como se hizo cuando tenía treinta de dinero que me conoce a mí ya yerra mayor yo nunca tuvo madre que mentalidad y acepto a su hijo

Voz 2 08:16 no acepto a mí como como un hijo más

Voz 1 08:20 ella todo el mundo les dice me dijo el médico yo tengo un hijo médico

Voz 2 08:26 no

Voz 1 08:27 es Monica por eso te digo que tengo un le dé algo a la sociedad española

Voz 0020 08:37 bueno no sé si se lo está devolviendo si me permite Dios gane ejerciendo la medicina y enseñando a otros chicos a ser profesionales

Voz 1 08:46 he llegado a cuidar a pacientes que he tenido valientes porque me partió el alma llegué hasta diez ya el paciente lo que tuve que que quise muchísimo ATA que me fui a la docencia porque la verdad que en urgencia sufrió mucho no tenían razón para para ver las personas

Voz 0020 09:16 bueno yo que duro

Voz 1 09:18 sufrí no no tenía conjunta cuando ve a Cuba ya hace muchos años cuando me levanto todos los día llorando hasta aquel once de ellas hasta que yo no me llama entonces esto no por pasar el día a día al otro día igual todo el cursar los medidas

Voz 0020 09:43 cuánto tiempo hace que no que no a Cuba

Voz 1 09:46 pues él no entre dos mil siete Puerto que tuvo a el mil estudiar bastante las da que siempre me he dedicado a estudiar me ha gustado mucho el peón olímpico en matemáticas en Finlandia en unas Olimpiadas de ochenta y ocho bueno es es muy bueno

Voz 2 10:16 sí

Voz 1 10:17 yo estudié en Santa hizo matando lo cogí farmacia aquí farmacia el Holocausto porque eran una moción crear más más comercial ligadas al que no no no me no me atraía bueno o te para medicina pero bueno al finalice Farmacología Clínica bueno ir alteran gracia porque la verdad que soy soy muy buen Lycos muy bueno él tiene paciencia para todo el mundo que tolera hizo todo ancha señora que llamó ayer que he llorado muchísimo claro

Voz 2 11:05 estaba medio dormido no pude pero lo hubiésemos ayudado la verdad somos personas que estoy orgulloso de estar aquí

Voz 0020 11:24 ha sido no ha sido un placer escucharlo de nuevo recuerdo se llamaba perfectamente agradecemos mucho que lo ha hecho hoy gracias por seguir aquí veintiséis años después