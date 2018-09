Juan: "Mi hermano ha muerto en Ecuador. Primero me hicieron creer que estaba vivo y ahora no me dejan repatriarlo"

Voz 0020 00:00 inaugura esta madrugada Juan y lo hace desde León buenas noches

Voz 1 00:04 buenas noches

Voz 2 00:06 nada para narrar unos hechos que me están sucediendo delante vamos a ver mire falleció mi cuñado en Guayaquil el pasado dieciséis de julio es el hermano de mi mujer que está aquí a mi lado ahora el el se dedicaba no se dedica a ser periodista pero realmente no pero aquí se dedicaba al periodismo falleció de un infarto bueno cuál es nuestra sorpresa que ella dieciséis por la tarde me mandan unos gasas con las fotos del féretro mi mujer quedó muy impactada lo cual no todavía no la superado porque después no está sucediendo cuál es nuestra sorpresa que después bueno todos los choques narrando está denunciado en la comisaría de Leone tengo las pruebas tenemos todo lo que pasa que la policía nos dicen que todo estas pruebas es papel mojado vale el falleció diez seis ella la señorita con la que vivía natal Laura Verónica Jordán allí de Guayaquil Ecuador con una Damon tengo notario que tengo aquí el papel también es la declaración jurada como diciendo que convivía con él cada vez anatómico forense sin identificar nada pasa el allí le habían habilitado para poder trabaja como periodista de un canal privado de de Digital estos nuevos ahora les facilita una empieza nueva no el allí trabajaba con entidad no es real y qué pasó que los sacaba una entonces nosotros hemos tenido toros de poder repatriarlos a pesar de que tenemos una póliza de seguros del ocaso nos dicen estar en legal aquí y eso que él tenía allí tarjeta de residente pero trabajaba con una una legal no pueden repatriarlos do it el presidente de la UMP Unión Nacional de Periodistas de allí igual aquí la señorita esta primera no aspiro piden siete mil dólares después como las rebajas de enero que bajaron unas cinco mil

Voz 0020 02:27 pero lo piden esto a ver Juan para para irnos entendiendo bien estoy no se lo está pidiendo la pareja de de su cuñado ustedes por qué porque les piden dinero

Voz 2 02:39 poder repatriar a cambio del cuerpo ha cambiado el cual es repatriar el cuerpo primeros dólares no tenemos poder adquisitivo yo estoy jubilado mujeres una trabajadora Mi suegra tiene ochenta años está la pobre mujer destrozada primero unas te mil dólares después no bajaron a cinco mil después a dos mil dijimos que bueno que no tengamos una póliza que por favor que vean pues nada consulado no tenemos no teníamos poder adquisitivo y que lo para repatriar lo que dice la verdad es que colaboraran bueno pues no han querido colaborar a dado el último nos piden tres mil cuatrocientos dólares para repatriar lo que lo que se haga cargo la la la aseguradora aseguradora realmente eso da tres mil euros de lo único que no habrá entonces no podemos repatriarlos lo hemos denunciado haber hemos denunciado al consulado allí hemos denunciado

Voz 3 03:45 sí

Voz 2 03:45 por todos los lados que hemos podido y nadie nos puede ayudar

Voz 0020 03:50 pero el James el seguro no cubre la repatriación

Voz 2 03:53 no no no es como si él estaba allí trabajando con una identidad falsa iba más de un año es el segundo caso Pescanova si realmente se llamaba José Carlos Venegas ya pero él se hacía pasar por Piqué Ocaña Javier Ocaña llevaba el canal la brújula en Guayaquil era responsable del canal no están extorsionando y no sabemos ya dónde acudir está hemos estado hasta ayer con la jefa de la UNED aquí hubiera comicidad de León y nos dice que no pueden hacer nada es que policialmente no pueda hacer nada porque no hay colaboración por parte de allí el consulado nos ha mandado el certificado de defunción y no pueden hacer nada menos que un mes y medio cada cuando cumplan tres meses que falta un mes y medio lo echaron una cosa como indígenas se cómo están y suegra cómo está mi mujer

Voz 1 05:01 como familia

Voz 0020 05:03 pero cómo es posible que el consulado tampoco puede hacer nada

Voz 2 05:06 pues eso es lo que no sabemos es que no sabemos ya dónde dirigirnos eso lo hemos dicho al consulado que no están extorsionando nos dice el consulado que yo no puedo hacer nada porque la la expareja lo sacó con esa declaración jurada la tenemos aquí nuestro poder que será hemos mandado y dice que no pueden hacer nada porque no tienen aquí aquí no tienen el poder de aquí España Interpol no tiene allí protestando tiene autoridad no dejan identificarlo que la el consulado dar identificado pero que la señorita esta lo labra Verónica Jordán que es la presidente de la UMP se lo han llevado a un a una funeraria de un amigo suyo al centurión creo que se llama o algo así sí indignos reclama esa cantidad si queremos repatriar el cuerpo que es la única forma claro ellos han sacado sino hubieran sacado a técnico forense a mi cuñado

Voz 0020 06:06 hipertenso sacaron

Voz 1 06:08 eh porque lo sacaron no entendemos no

Voz 2 06:12 de más porque lo sacaron no tenemos nada más que lo hemos imaginado no no tenemos capacidad de imaginación sólo pensamos que es por por dinero como ellos llaman plasta según ellos pero vamos nos piden disfrutas Bani siendo bebiendo cantidades de dinero distintas cien dólares después nos dicen que lo enviemos imagínese usted por por por Travel es una agencia de envío de dinero que no te da ninguna seguridad bueno la la Uber la como nos han tratado de pues no tenemos ningún la que has rescatado de lujo y nos dicen que no mandamos ni un euro que no que nos quedamos sin un duro que no que no mande bueno nada estamos de pies manos atados sin pues

Voz 3 06:57 a ver

Voz 2 06:57 que nadie nos ayuda ni menos escucha es que nadie nos escuchas la policía ya nos ha dicho que no pueden hacer nada que Dios ha explicado ya el padecimiento y que no pueden hacer nada aquí en León consulado el mito estoy de Exteriores estamos en tan ponernos en contacto con él por correo no contestamos correos cómo ha sido todo el mes de agosto y julio aquí no nos coge nadie Teléfono ANAR niñas contestar correo estancia llevamos lo pidamos es tener mandando correos a diario

Voz 0020 07:28 es un poco irreal Juan lo lo está comentando Pokemon en Twitter que si se demuestra la verdadera identidad está asegurada si tienen el seguro que más da que el trabajase con otro nombre porque además es una especie de seudónimo no que como periodista se hacía llamar de otra manera pero esto qué importancia tiene a la hora de

Voz 2 07:46 bueno pues según ellos el seguro caso dicen que como estaba con un nombre ficticio iba más de un año allí no se hacen caro llevamos asegurados toda la vida actual familias estamos ahí en el seguro de caso toda la familia a misionero lo también falleció debido español enterrado en ellos y una hermana mía que falleció el día uno de septiembre por desgracia he leído lo enterraron pero a mi cuñado es imposible traerlo por ningún límite porque dicen que lleva más de un año y con con con nombre uno con mucho cuidado minó de un hombre no sabemos dónde recurrir entonces a pelear

Voz 0020 08:32 la ley les dice que policialmente no se puede hacer nada más

Voz 2 08:36 nada más no se puede hacer nada más que lo único que pueden hacer lo que han hecho especial planificar su muerte porque pensaban que era una estafa han pues nada no ha dado adquiere certificado de defunción del identificado al taller

Voz 1 08:53 me si me dio pues esperando a ver si cartera Él ayer no llegaron por carta certificada el consulado que era él especificado de función y nadie hace caro

Voz 2 09:13 no sabemos a quién dirigirnos y lo que hemos pensado hacer eco en los medios de comunicación a ver quién os puede hacer caso a ver quién nos puede escuchar

Voz 1 09:23 para repatriar el cuerpo nada más

Voz 0020 09:26 claro es lo lo único que busca de entiendo

Voz 2 09:29 es lo único que deseamos ya sabemos que se lo han identificado incluso a que accedemos a sus cenizas sino quién mandarnos el cuerpo pues sus cenizas pero nosotros queremos extraerle Paqui

Voz 1 09:40 te lo voy a su madre que lo que tú

Voz 2 09:43 Madre e aunque sean tenidas pero que tenga es imposible este simposio en está acabando con nuestra vida Baviera vida de todos a ver si había algún chatín alguien que supiera cómo podía recurrir esto Coma podía coge resto pro de cogerlo Nos ayudaran

Voz 0020 10:04 qué tema más más complejo Jaime Ybarra es desagradable no

Voz 2 10:09 todo el mundo bueno en fin mujer tenemos que nos han ido a más mandando poco a poco nos han mandado cuatro puertos

Voz 1 10:18 dentro de un féretro del cadáver sí señor fotos el cada vez pero muy muy muy muy

Voz 2 10:28 no muy para ella está nervioso recordando la otros para todos nosotros que hacemos llevado miseria Lauder que en principio decía que era pabellón cada vez que que bueno que parecía una simulación claro que no mandamos un duro que no mandamos nada que estoy tenían que ver darlo bueno han tardado me si me dio ya yernos mandan el certificado de función

Voz 1 10:57 me no que sí que se lo han identificado

Voz 0020 11:02 Juan y ustedes han podido hablar con con esa mujer con una mujer con la que

Voz 4 11:07 entiendo que si día con ella compartía su vida con ella no era su pareja somos que su hermana no sé si tiene si tiene ganas de hablar ella

Voz 1 11:22 penitencial pienso hablar bueno

Voz 0020 11:26 vale como se llama Juan José Matarí vaya o la Toñi en muy buenas noches lo sentimos

Voz 3 11:33 bueno gracias mire estoy escuchando estoy escuchando decirle que parecía irreal verduras

Voz 0020 11:40 sí

Voz 3 11:42 pues imagínate lo con el parche a mí

Voz 1 11:46 la comisaría de aquí

Voz 3 11:48 de de León esa portado muy bien conmigo yo no tengo ninguna queja dice esto parece de libro que me lo cuentan no me lo creo pero tengo unas fotografías verdad a vivir en mi vida me había pasado

Voz 1 12:07 enseguida

Voz 3 12:09 tiene solamente quiero la verdad a mi hermano y que a la cual española en Guayaquil la está interfiriendo para poder identificarlo porque lo han identificado pero la Policía de Guayaquil no la española porque no les dejan

Voz 1 12:29 entonces esto ya te estás sacando de quicio

Voz 3 12:33 pues sí es que yo estoy llevando todo el tema para quitarle a mi madre vamos es todo el medio pero mi madre está pongo yo me leo con dos entierros

Voz 5 12:45 cierro de mi hermano

Voz 3 12:48 Negredo con el entierro de mi hermano nueve dos uno enterró en mi madre

Voz 0020 12:55 Toñi le le estaba preguntando a Juan sino no han podido hablar entiendo que la mujer de la que habla en la que convivía con su hermano era su pareja

Voz 3 13:04 era llegaba de pareja con él tres años pero es que haya otro chanchullo hay de por medio es que se me enterando de cada cosa cada día más cosas tengo más documentos en el teléfono menos mi hermano yo estaba casado en Alicante ir tiene hijos bueno él cuando se marchó a trabajar pues habíamos separado yo pensaba que estaban separados legalmente no resulta marchó para allá estaba conviviendo con esta señora

Voz 1 13:39 las mujeres aquí cómo recibió la noticia la la hija

Voz 3 13:46 pues decidieron entre ellas entre la pareja de Guayaquil si esta esta alegría la autorización a la otra sea lo sacó del Anatómico Forense estaba otra aquí solamente quería el certificado de función se ve que por sacarla a través de todos a ver bueno te da una idea de verdad es que yo lo estoy hablando en cómo me ha hablado a mí la policía es un caso de ese maquiavélico dice seguramente ella lo le dio la autorización a la otra lo sacó de allí porque si no hubiera sacado del Anatómico Forense

Voz 0020 14:24 pero con qué motivó la la ex mujer de aquí leyendo autorización para sacarlo de allí para para qué

Voz 3 14:31 pues ahí está el tema de lo que dice la coletilla de aquí de se pues seguramente a ella solamente el entero estaba obtener certificados la defunción para ir a poder cobrar la viudedad la otra como también en Guayaquil hay otras leyes por otro lado porque esa es otra mi hermano falleció el dieciséis ella hizo un certificado de convivencia el diecisiete cosa que aquí en España no es legal pero allí en Guayaquil por lo visto sí entonces utilizo eso como ella era

Voz 2 15:06 eh

Voz 3 15:07 familia del lo sacó del Anatómico Forense lo llevó una funeraria privada se puso en contacto con el presidente de la Unión de Periodistas de Guayaquil que es a uno de enero lo llevaron a una funeraria privada esas funeraria privada ahora te pido dinero en lo caso noten lo cubre porque llevaba allí de residentes más de un año solamente te cubre de Barajas a León y nosotros el dinero que no se están pidiendo

Voz 1 15:42 no lo podemos pagar

Voz 3 15:46 a mí me siguen mandando foto cruzo el discutido con el presidente de la Unión de Periodistas con Cisneros por Messenger el avistó la policía al negro el mes y ayer me dicen que que no debemos de querer mucho a mi hermano cuando no mandamos el dinero Dios mio pero como no nos vamos a querer a mi hermano pero si es que lo hubieran dejado en el Anatómico Forense

Voz 2 16:12 bajada

Voz 3 16:13 se hace cargo del cuerpo pero es que me sacaron de allí lo llevaron una una funeraria privada

Voz 2 16:19 eh

Voz 0020 16:20 Toñi con la con la mujer de Ecuador usted ha podido hablar

Voz 3 16:25 viva le puesto mensajes el puesto Whatsapp las ella dice que no quiere saber nada este tema que ya lo sacó con una autorización de la de aquí con esta otra también eran de pero vamos a ver digo digo como ocurrió dar una autorización a esa mujer digo si totales lo vieron dejó en el Anatómico Forense mi hermano ya llevaba casi un mes

Voz 0020 16:51 qué qué razones alega ella

Voz 3 16:54 que ella no sabía que ella lo hizo poner los intereses de sus hijos que tiene dos la niña y el niño pero bueno la niño que la suma yo

Voz 1 17:04 tampoco son los menos

Voz 3 17:07 que lo hizo poco por los intereses de sus hijos que era el padre de sus hijos pero con mucho pero el al padre de tus hijos digo pero bien sabe que no hay que ser muy tontos porque mira yo la verdad tengo los estudios básicos pero sé que cuando fallece un extranjero bien aquí en España o bien allí

Voz 1 17:28 se da cuenta de si ellos no extradita pero es que ahora no

Voz 3 17:35 estamos metidos en un lío en ella lo va a poder trae es que yo ahora me veo atada al pie mano

Voz 1 17:43 tampoco lo puedo traer qué hago

Voz 3 17:49 es que Dios me estoy volviendo loca me mandan fotografías macabras el ataúd en esto mire trabajo en un ambulatorio he llevado hasta las fotografías de mi hermano que me están mandando me diferenciación no parecen ni un cadáver médicos

Voz 2 18:11 de hecho médicos que están retocadas conmigo no parece no se retoca las fotos con

Voz 1 18:19 con color rojo sí

Voz 3 18:24 Totó vuelve lo gana todo

Voz 0020 18:26 esta es la policía como hablaba yo con con Juan no puede hacer nada más el consulado tampoco tampoco

Voz 3 18:35 tampoco porque hay una mujer aquí que no está separado legalmente verdad que tiene el poder es ella pero ella también está pidiendo dinero a la familia porque dice que no tiene para extraditarlo únicamente dice Si puedo lo traigo en cenital dice le doy unas pocas y el otro me lo quedo yo digo pero o no lo prevé así tienes censal todo eso con mi hermano y ahora ya tiene el certificado de ondulada igual ese bono si no puedo traerlos pues que lo entierren allí digo pero que no has hecho yo no es eso lo que quiere porque el ocaso me han dicho que si no se puede traer a mi hermano con el dinero pues que los hijos tienen derecho los hijos de mierda no ha al dinero se de la póliza lo ha estado cómodo el madre toda la vida

Voz 2 19:34 eh

Voz 3 19:35 por lo único que quieren es hacer un rescate del dinero para quedarse ellos con el dinero y olvidarse de cada verano

Voz 0020 19:46 osea lo lo que está apareciendo Toñi es que aquí alrededor de una muerte todo el mundo lo que busca es

Voz 2 19:52 dinero

Voz 1 19:55 sí

Voz 2 19:55 que yo no busco nada que solamente busco que mi madre esté tranquila yo porque la verdad

Voz 3 20:01 y con las fotografías que tengo en el teléfono los documentos con el teléfono me está volviendo loca

Voz 1 20:09 me estoy volviendo loca verdad

Voz 3 20:13 creo que esto termine pero que termine de una manera que yo solamente quiero tener aquí el cuerpo de

Voz 1 20:19 pero nada más nada más que eso

Voz 3 20:25 no lo cuentan si es de película

Voz 1 20:28 la película de terror ya no sé ni qué palillos mover mi Llácer no

Voz 0020 20:39 complicado Toñi en nosotros tendremos que dejar la conversación y repetirla hay recordarla por si hay alguien que que puede ayudarlos de alguna manera por si posee alguna manera algo más que podamos saber

Voz 1 20:53 eso lo agradecería porque se están adoptando están agotando de tal manera que nos ha salvado entraba ahora ya no quedaba la hacerlo sí es lo que me pueda ayudar que me ayude diciéndome que pasos todo lo que seguir ahora

Voz 0020 21:22 pues muchísimas gracias por haber llamado Toñi ojalá que se resuelva