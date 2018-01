Luciana, desde Río de Janeiro: "Amo la cultura española. Estoy aprendiendo castellano escuchando Hablar por hablar"

no me quedo muy feliz

yo hace años muchos años que siempre me encantaba español es mucho más que cualquier otro idioma pero una cosa otra cosa entoces nunca pensé voy español Mi canté cada vez más me encantaba además si quiero ser profesor está siempre pero como había dicho es el porque es muy parecido pero con muchas diferencias al mismo tiempo entonces cuando muy distinto como por ejemplo yo pienso que es más fácil porque una cosa una cosa y otra cosa es otra cosa hay puntos que más parecido es muy difícil como dijiste pero para hacerlo tengo que seguir la todo el tiempo

Voz 2

03:21

a las personas como vi me ha me encanta tantas cosas a pesar que la novela no las hay me quedé encantada porque hay mucho más noveles antiguas que puedo actuales no no sé si estoy dando correctamente entonces su historia música sí hay tantas cosas la manera de hablar