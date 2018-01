María: "A mi hijo le han dado una beca en Nueva York para tocar la viola. En España no se valora la música"

Voz 0020 00:00 desde Asturias María buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches qué tal María muy nerviosa no se preocupe le ayudamos en lo que podamos

Voz 2 00:11 vale bueno primero deciros que que parece que es una noche de casualidades porque

Voz 3 00:19 acá y Tele Wall E una persona Se llama Jorge si mi hijo se llama Jorge que vive actualmente está estudiando no York baños aquel relato sin adelante

Voz 1 00:31 sí sí

Voz 3 00:33 ahí yo en principio pues bueno me llamaba por un tema que me está quitando el sueño no se está quitando el sueño no he ahora al final de el año como balance como hablabais todas esta semana del balance sí es un tema de precisión incluido una transferencia que mandamos a a mi hijo hay amor no vende más de cinco mil euros seis mil dólares él necesitaba ser el pago del alquiler donde está y tal entonces pues logo se lo se lo quisimos hacer por Vivanco que siempre hacemos no aguantáis nada no se podía hacer dentro y tras varias llamadas hable como gestor me lo hizo él si ya han puesto mal no porque habíamos hecho otras transferencias otros muchos momentos Italy llegaba mi bueno me lo no lo hizo el gestor ibamos a día de hoy no se sabe dónde está bien

Voz 1 01:36 y cuando y cuando lo hicieron María el día once de diciembre sí sí

Voz 3 01:43 sí pero lo malo es que claro El Barça al banco que tienen me hago una oficina aquí tienen en una en concreto ITER dice que no saben inglés tal como pude ser eso cuenta ya no está está por el océano no se sabe irá lo más fastidioso se sola falta información no Mi jugar con porque mi hijo tenía que hacer esos pagos y luego venía de viaje insiste mucho en la urgencia de aquel gol necesitaba para hacer esos pagos para compromisos que tenía igual pues hombre una sensibilidad extraordinaria me importa un bledo

Voz 2 02:24 que sean estas fechas que lo necesita

Voz 4 02:27 que nosotros buena afortunadamente pues vimos al que le otra transferencia aquí

Voz 3 02:34 ah sí

Voz 4 02:35 pero para el alquiler solamente tanto dinero claro e ir bueno pues pues eso Quemada a día de hoy pues está

Voz 3 02:44 haciendo pasar unas navidades comarcas

Voz 4 02:47 porque

Voz 3 02:50 estamos entre el primero que dicen que se tarda entre tres y cinco días luego te dicen que hagas evidencia estoy que te contestan a las ocho días vas a la oficina hay no se puede hacer nada entonces yo les dije pues mira

Voz 4 03:08 esto como no lo solucione y si no es pues solamente quiero estar donde está y más

Voz 0020 03:15 es que claro que es normal María cómo cómo no se va a saber dónde está el dinero

Voz 3 03:20 pues que hay bancos intermedios y que el banco tampoco

Voz 4 03:24 M

Voz 3 03:25 pero a la cultura mi hijo tampoco yo entonces hay dicen que hay bancos y intermedios y qué tal bueno vosotros habréis con que va a encontrar con que hay tenéis que pedir explicaciones

Voz 0020 03:37 a quién haya que pedir pero usted como clienta de un banco en el que deposita su dinero y por tanto su confianza tiene que saber dónde está o qué ha ocurrido o porque desde el día once no se sabe nada no

Voz 3 03:49 por ahí estamos mi hijo volverá claro yo necesito saber o si hay que mandarles más miedo sí si me va a ocurrir lo mismo bueno es que es

Voz 1 04:04 fatal impuesto puesto me imagino reclamaciones diferentes sí

Voz 3 04:10 eh bueno te dicen que las reclamaciones oficiales que tienen una respuesta de dos meses

Voz 1 04:16 vaya

Voz 4 04:17 pues bueno

Voz 3 04:20 un marido también se asoció este año a legalizar y se nos ocurrió llamar y eso que te dicen que una respuesta inmediata no pueden hacerse los tramites son eso atención a buenos irse

Voz 2 04:36 otra otra otra vía no sabía por yo desde aquí por favor pediría que

Voz 4 04:41 sé que me informaran a ver si es que es tremendo entrando ya pues pues sí

Voz 3 04:56 igual no había escuchado nos quita el sueño pero bueno justo en estos momentos yo escucho la Hablar por hablar desde bueno ochenta y nueve si se hace veintiocho años y yo no sé si decís tiene al que hace veintiséis que estáis y digo yo yo tengo recuerdos del piso donde vimos por primera vez varios pondría la radio en los deportes para dormir esa costumbre yo pues me estabas decías japonés que además es que era brutal añitos Heraldo

Voz 1 05:35 sí sí sí sí

Voz 3 05:37 no me gustaba entonces pues cambiamos a a De la Morena porque dije hombre este señor si tienen me parece que deja opinar y que es más tolerante y a partir de ahí pues eso se dormía despertaba tengo que pedir

Voz 4 05:54 no

Voz 3 05:55 empecé con Gemma Nierga y luego pues suenan con programa que me colgaba me tenía

Voz 4 05:59 ya no iba a trabajar con ojos porque me

Voz 3 06:05 me gustaba que me gustaba me engancha y muchas veces que es

Voz 4 06:08 venga mamá sí que hay

Voz 3 06:11 yo soy maestra ahí bueno hacemos muchos

Voz 4 06:13 Temas que te digo mira lo tengo claro

Voz 3 06:16 podría decir yo Daly super hasta ahora que les dije en el banco bueno pues voy a ir a los medios de comunicación imprime a los proveedores que Prince fue en vosotros iría pues es un poco empeñen pero estoy escuchando y la estación

Voz 4 06:31 emana ahí un y habla de el año previsión del siguiente y bueno pues me encajan mucho porque yo tengo previsto precisamente el año que yo no teníamos pensado ir Anuario mi marido y yo

Voz 1 06:48 Clara

Voz 4 06:50 sí sí yo ya estuve con el chaval el año pues se marchó

Voz 1 06:55 cuánto hace que está allí María

Voz 3 06:58 he estado en el dos mil quince

Voz 1 07:03 desde dos mil quince Nueva York estudiando

Voz 3 07:06 sí porque él hizo sol superior de músicas era un estudiante estupendo muy tenía muy buenas notas sino de Irati y tal pero alavesa hacía música se enganchó ahí dijo que uno puede vivir sin la música nosotros pues apoyamos lo que podemos porque por eso porque yo lo de las inteligencias múltiples como como docentes yo creo mucho lío ahí bueno aunque siempre se dice que son cosas que a las artísticas que no valen para nada para nada para buscarse la vida yo creo que en lo personal valen mucho el el bueno es un Corán es una gran persona yo creo que es mucho gracias a la música no va a tener algo que le ocupa que le encanta Ike es su allí porque terminó aquí me dieron una picado

Voz 1 08:11 y que está haciendo ahora que estudia si estudiando música ahora

Voz 4 08:15 no estás haciendo el doctorado de Viola

Voz 2 08:18 yo ciudad publica

Voz 4 08:20 el ofrecieron una beca para para eso para hablar clases a mí también llama para hace doctorado doctorado de bionda sí vale interpretación medio así

Voz 3 08:33 he hizo esmalte término aquí el superior y allí

Voz 4 08:36 sí

Voz 3 08:36 lo hizo el master en la Escuela de Música de Maale intentó estando ahí pues bueno él

Voz 4 08:46 la verdad es que es otra historia no en la música que te no aquí

Voz 3 08:52 aquí no se valora el tienen expediente fabuloso iría en la misma ciudad Benín para cómo vienen Berango y tal pues pues hace escritos para Brasil y para tocar aquí en un teatro al no sólo si es así queda le responden sin embargo es mi ex

Voz 4 09:12 muy valorado que no se siente como todos no cuando nos sentimos valorados realizado realizados el bueno

Voz 3 09:26 el tocando no

Voz 2 09:29 los visados y todo eso no puede en ahora mismo siendo los no pueden ganas la vida si bien no pero él toca en todos los sitios donde se llaman compañeros para acompañar con la viola y eso e hizo un recital ahora de fin de trimestre subió a Youtube

Voz 4 09:48 sí

Voz 2 09:49 bueno si quieres el nombre para que

Voz 0020 09:53 sí así lo podemos ver claro sería genial

Voz 4 09:56 entra ahí si queréis vale María díganos

Voz 2 09:59 se llama Jorge Huelva García Jorge bien huelga con HBO huelgas generales

Voz 5 10:07 Jorge huelga García

Voz 4 10:12 en ahí aparece

Voz 2 10:13 me ha acompañado al piano por una compañera eso y es el recital de de ahora de fin de curso y tiene luego el decía que no le gustaba la dar clases no que la idea fue pues la interpretación y eso sí dijimos buf pero eso es muy difícil quién se gana la vida bueno bueno yo voy intentaré eso y tal y sin embargo él ahora pues con la beca pues tiene que dar clase a alumnado de universidad Universidad él sólo tiene veinticuatro años

Voz 4 10:41 vaya que esos chavales

Voz 2 10:44 es practicamente como él como intentos es pues me habla de que hoy pues me preocupa que esta chica no coges bien esto se ve que no le gusta osea saludó la pedagógica de su

Voz 1 10:56 de su madre no lo lleváis

Voz 3 11:00 sí que cuenta digo a veces que no te gustaba la enseñanza el CAI que te preocupes Portu alumnado es

Voz 4 11:07 es maravilloso ahí si él es feliz no es lo que quiere estar aquí

Voz 3 11:14 espero que que que Pelé por su sueño le apoyaremos si a ver si puede ganarse la vida

Voz 0020 11:20 qué bonito que piense usted así también como madre a pesar de la distancia de las dificultades de tener un hijo en Nueva York que que por por delante de todo este pues eso la la felicidad del que él pueda desarrollarse en esto que no sería posible aquí no

Voz 3 11:36 sí sería el el lo haré siempre lo tuvo muy claro todo desde pequeño tiene bueno personalidad

Voz 2 11:44 bueno pues esto no hombre que mira que los demás van por aquí no no pues yo voy por ahí igual se ríen de Tin tal bueno pues va con lo suyo al adelante siempre que si lo tiene muy claro mira que él él no quería salir de aquí Dios le decía el padre bufa algo hicimos mal es que éste este Guaje no quiere salir de espaldas viajamos siempre juntos sita los tres muchos sitios además hijo único sí sí sí a mi me gusta mucho los críos hubiese querido

Voz 3 12:16 tener más pero bueno soy hipertensa Jaime

Voz 2 12:19 serán los médicos que mejor que no lo desaconsejaron y me hubiese arriesgado pero mi marido hijos no no no no era tal es bueno pero bueno tengo muchos piques en el que

Voz 1 12:30 que sigue ejerciendo usted a clase sí sí sí

Voz 2 12:34 sí sí tengo tengo treinta años de experiencia en sigo ejerciendo oí bueno enteramente vocacional estoy encantada el pase por educación y por escuela rural y la Educación Infantil Pedagogía Terapéutica y ahora estoy en primaria tal con

Voz 0020 12:55 María

Voz 2 12:57 sí ahora este año precisamente en el balance de daños pues una de las cosas que que tenía en mente salía si salían la conversación que cambie de cambié de colegios Jean

Voz 4 13:10 después de quince en adelante dio de él o en un contenta sí sí

Voz 3 13:16 más trabajo pero más porque es más implicación pero me gusta más estar más implicada

Voz 2 13:23 en pedagogía terapéutica

Voz 3 13:26 en los últimos cuatro años estuve en pedagogía terapéutica

Voz 4 13:29 el chavales eso

Voz 2 13:32 eh con dificultades

Voz 3 13:35 Higuero fue fue muy muy bueno para mí no piensa personal

Voz 4 13:43 me dio tiempo a

Voz 2 13:45 a ir a cursos de ahí va siempre no pero mucho más hizo caso a las dificultades los chavales y muy buena como ni ideas y que fue en jubilarme en Primaria

Voz 3 13:58 igual no me siento muy preparada Hay y sé que puedo llegar mucho a los chavales que tengan dificultades con los demás

Voz 4 14:09 sí

Voz 3 14:10 y eso ayudar a los demás también haber a estos pues

Voz 4 14:14 como con otros ojos no

Voz 3 14:19 a veces las dificultades están los que miramos en cómo les miramos Si bueno pues no son ellos especial de sino nosotros tendríamos que cambiar un poco

Voz 0020 14:29 si la mirada porque es verdad que somos para esto del aprendizaje para esta misma manera somos un poco cuadriculado

Voz 3 14:36 sí eso es ponemos una etiqueta bueno pues esto pues ya sabemos no hay nada que hacer aquí todo lo contrario es esto pero tú poder dar muchas cosas

Voz 4 14:50 desde nuestro lado oí eh

Voz 2 14:53 además que nos aportan muchísimo esos chavales una huida aportan mochila

Voz 1 14:57 no es verdad

Voz 3 15:02 los demás los demás tienen que ver esa persona como no como unos Buddy otro moderno pues de otra manera si no no tiene por qué está equivocado nosotros también tenemos errores y precisamente porque los tengo hemos estamos

Voz 4 15:18 el mundo a diario y bueno

Voz 0020 15:22 al igual que hablaba usted antes de de inteligencias múltiples podemos hablar de diferentes capacidades claro

Voz 6 15:28 sí la inteligencia emocional que algo eh no lo hemos ensalzó no los procesos cognitivos pero pero cuál muy más ni a la par con los procesos emocionales yo creo que no

Voz 0020 15:45 la inteligencia emocional usted como maestra como profesora María Se debe enseñar en la escuela se debe enseñar en casa en ambos sitios

Voz 3 15:53 hombre en ambos sitios en ambos sitios por supuesto y es que es ese sentido y entonces sí

Voz 6 16:02 no vemos a los demás por lo que sienten el tenemos intentamos tener empatía con esas cosas imposible no yo creo que aprendimos lo que nos emociona que algo nos gusta además veo en mi hijo desde que en honor de cómo sus hijos aprenden muchísimo más estudiamos pedagogía Italia aprendizajes significativo pues eso lo ves crío cuando ven una película tiene dos San INCIBE del jorobado de Notre Dame de dice luego ver una foto de de París y esto es esto es porque la la Catedral apenas hablan muy bueno enlazan

Voz 0020 16:49 asocia muy bien

Voz 6 16:51 su opción es previos con las nuevas menos maravilla

Voz 0020 16:55 aprendemos lo que no se emociona María está escuchando la música que suena de fondo

Voz 7 17:01 tengo aquí estoy ellos no

Voz 0020 17:12 no sé si lo puede escucharlo lo reconoce María pero su hijo quién está tocando María muchas gracias por habernos presentado a su hijo y por habernos contado su historia

Voz 6 17:27 vale a ver si me el tema bancario al menos que alguien me puede decir algo pero estoy encantada de haber hablado contigo Adriana

Voz 0020 17:38 gracias María

Voz 6 17:41 estáis Macarena tú pero te llevas además mucho tiempo entre bambalinas por ahí

Voz 0020 17:48 pues tanto diez años es el balance del año que llevo diez en por hablar

Voz 6 17:54 estabas con has visto

Voz 7 17:56 tensión ahí con Torrent si gente con con Cristina las viñas en Play pero sí eso es

Voz 0020 18:06 bueno haría sostiene a todas va controladas eso usted una oyente de las de verdad

Voz 6 18:11 sí sí soy infiel casi todos muy leal con todo y con que creo

Voz 3 18:19 bueno se te también

Voz 6 18:21 bueno y además tengo muchísimas cosas que hablar porque bueno de los malos tratos tengo cosas muy cercanas a la pareja ha de educación homosexualidad no se de religión muchas cosas que conviene

Voz 0020 18:39 pues vamos a hacer una cosa María cuando le vaya apetecido y este despierta nos va llamando que tener era una a una profesora que nos instruya siempre está bien

Voz 7 18:50 bueno no atrás

Voz 0020 18:55 María muchísimas gracias de verdad escuchando pero escuchando a Jorge huelga nos quedamos

Voz 7 19:03 vale gracias gracias habrán harían

Voz 6 19:06 el feliz año a bueno ha metido lo de los viajes que voy a Nueva York porque cuando fui no me ha gustado me parece que está sobrevalorado

Voz 0020 19:15 porque es un decorado de película como dice alguna gente

Voz 9 19:18 si no además un poco agridulce porque yo no estaba relajada era para dejar a mi hijo y era papeleos hizo bueno no no era el mejor momento

Voz 6 19:28 eso es eso creo yo el en Semana Santa ya tenemos unos billetes para ir mi marido y yo a ver si lo veo desde otra perspectiva me cuida mucho tengo la suerte de tener a una persona a la que me miro mucho pues espero que el eligen verlo en otra

Voz 0020 19:46 otra mirada vamos a hacer una cosa María espero que hablemos antes pero si no lo hacemos ya menos en Semana Santa desde Nueva York clarines y podemos a lo mejor hablar un poquito con Jorge y todo

Voz 6 20:01 Val si pudiera hacer

Voz 0020 20:04 pudiera ser

Voz 6 20:07 estar durmiendo en otro sitio distintas nosotros en esas horas no va

Voz 5 20:11 pero cómo será otro ahora

Voz 7 20:14 será por la mañana

Voz 0020 20:18 bueno le intentamos María si le parece propósito de año nuevo

Voz 7 20:22 bueno usted desde Nueva York venga

Voz 6 20:25 voy a apuntar venga para que yo me volví les muchas gracias a diario