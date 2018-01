Ángel: "Tras 25 años casado con mi mujer he descubierto que me es infiel por un móvil que tenía oculto"

Voz 1 00:00 hola Ángel buenas noches hola buenas noches gracias por llamaría adelante el escuchamos

Voz 3 00:06 mire no sí que puedes poner un poco toda mi historia y me gustaría contar la entera para que para que puedan ayudarme en lo primero es darte las gracias a ti Macarena haya todo tu equipo a los oyentes a toda esa gente que se atreve a contar pase eso fases tan tan duras de su vida porque a mí me han ayudado muchísimo ahora os explicaré porque mira que yo llevo de de baja una baja laboral por por depresión llevaban años más o menos eh bueno yo tengo cincuenta años y tengo un empleo un trabajo de responsabilidad por mi trabajo pues me toca ir por una ciudad por otra no entonces bueno me llevo casa o veinticinco años este año ocho veinticinco años bueno pues al poco de tener el primer hijo que tuvimos me tocó ir a una ciudad estar allí pues dos años y medio e iba ahí venía los fines de semana estaba en casa hay entre semana estaba trabajando bueno el caso es que que bueno que trabajaba muchísimo porque allí no tenía detenimiento que el trabajo y entraba a las seis de la mañana a las diez de la noche la mayoría de los días bueno pues te pilla con una edad treinta años que que cuando estás puedes con todo y adelante no pero bueno en una de estas pues salimos en una una fiesta un día que había una fiesta de despedida de un compañero que se casaba y una compañera de trabajo pues como no me dijo pues prácticamente que si quería acostarme con ella entonces bueno yo les dije que no que estaba felizmente casado y que no quería ninguna relación no buena se quedó el tema y a la vuelta de Alá vuelta más o menos de tres o cuatro meses pues volvió a surgir iría al final termina con ella no pero yo estaba muy bien con mi mujer estaba muy feliz yo no sé por qué porque dedica esta chica que si el caso es que llegamos a la habitación de un hotel y no no fui capaz de de tener relaciones con ella fue incapaz siempre ha sido una persona que bueno muy muy fogosa y muy nunca he tenido problemas de ese tipo pero él estaba no fui capaz supongo que sería por porque en el fondo sabía que estaba siendo más bueno así quiero el tema yo seguí seguí hablando con una chica nos hicimos buenos amigos pero no hubo más la más más momentos de intimidad digamos bueno en estallar unos

Voz 4 02:45 alguien le llamo a mi mujer

Voz 3 02:48 se lo contó que estaba aliado con una no bueno entonces yo automáticamente bueno yo le dije que la quería muchísimo y le conté todo lo que había pasado la verdad impedían el trabajo que me que me mandaran a casa bueno así fue me mandaron a casa bueno pues pasamos un año muy duro porque ya no era capaz de soportarlo yo le dije que si me perdonaba me perdonó y ya pasamos un año pero luego volvemos otra vez a la normalidad estuvimos muy bien tuvimos otro hijo de maravilla no todo esto lo cuento poco para ponernos en situación de hecho el caso es que bueno hace un año más o menos yo soy una persona muy me considero que son muy duro oí muy fuerte no psicológicamente y bueno nunca tenía problemas de de tipo con relacionarme con la gente ni mucho menos que hace un año pues por por motivos de trabajo me estaba desbordando el trabajo ya no daba ya no daba más de sí veía que que podía conmigo y pasé una época muy mala muy mala hasta que caí caí tan profundamente que bueno que estuve me dio un ataque de ansiedad el trabajo me llevan a una al hospital y me ingresaron estuve cinco días en psiquiatría sí bueno me me dieron tratamiento estuve de baja y bueno no sé si el tratamiento no acertaron con él el caso es que a la vuelta de de quince días tuve dos intentos de suicidio era la vuelta quince días más o menos pues pues fue el primer intento me me volvieron a ingresar estuve dos semanas y fue ahí cuando empecé a escucharos a vosotros cuando empecé a darme cuenta que que bueno que había gente con problemas más más serios que los míos y empecé animarme pues sospecho os doy las gracias porque porque me habéis ayudado muchísimo bueno el caso es que bueno me dieron el alta otra vez tuve otra la caída otro intento de suicidio sí bueno pues pues volvía a la vida un poco intentar poco a poco recuperarme estaba de baja y hacia una vida muy no quería salir de casa no me quería relacionar no quería que me viese nadie bueno estuve Fatah todo esto mi mujer pues hace cosa de cuatro cinco años que vive en un año tuve muy mala suerte en un año tuve tres tres operaciones mi mujer estuvo en todo momento al lado mío apoyándome y sufriendo y bueno yo notaba que me quería con locura no pero estables con la con la depresión no notaba lo mismo yo la veía distante no al al poco de bueno esto todo lo viene también que hace un par de años ella tenía siempre mucha ilusión de de la playa de de de ver el mar de vivir en un sitio con playa tal y entonces pues estuvimos ahorrando y hace un par de años compramos un un apartamento en la playa para mí era la ilusión mía por dar la ilusión a ella no y así fue era un apartamento que estaba deteriorado y poco a poco pues lo fui arreglando yo sí bueno pues dio la casualidad que ella por lo visto un día se encontró con con un ex novio que tuvo eh qué estaba haciendo a la mili en la ciudad donde vivíamos estuvieron de novios no sé muy poco tiempo dos meses iban no se quedó todo no igual no se encontró con él sí que me lo dijo pues me he encontrado contaba muy majo no sé qué pues vale así quedó si resulta que a la vuelta de de pues de un mes más o menos de contarme esto pues la veo un día a las tres de la mañana me despierto y la veo que estaba con el móvil no y cuando cuando me desperté de viajes Le escondido o no entonces yo pues digo pues que pasará no el caso es que no sé cómo sucedió que mi hijo vio tenía el móvil mi mujer vio no son uno de estos en el Whatsapp una foto me dijo quién es este tal digo pues no lo sé se lo preguntó a ella tienes este chico y tal y se puso muy nerviosa y entonces bueno pues le pregunté que por qué se había puesto tan nervioso y tal pues pues este es fulanito de tal yo pero te te llamas con Ali tal hablas con él dice si para felicitarnos Si de vez en cuando hablamos algo bueno pues así se quedó no yo durante la depresión ya ya te digo estaba con mucha al anotaba muy distante no era como las otras veces no la veía fría cuando iba al hospital como estaba esperando que dicen ahora para para irse no sé nada ya distantes yo yo sabía que pasaba algo pero no sabía que era no yo tampoco colaboraba mucho porque ya me intentaba animar de salí yo no quería salí se fue a ella a la playa en verano ella sola con su madre bueno pues bueno pues poco a poco fui sabiendo de de lo Hoyo sí bueno yo lo que como quién dice que he vuelto a trabajar no me está costando muchísimo

Voz 1 08:02 usted

Voz 3 08:03 perdone se ha reincorporado al trabajo sí sí hace un mes más o menos ya les digo me está costando mucho oí me cuesta mucho la relación con los clientes a los teléfonos pero bueno pero poco a poco efectiva bien no resulta que hace pues hace hace dos semanas más o menos pues resulta que llego un día pues le da a todo esto mi mujer pues pues no se quedaba por las noches se iba prontito a la cama porque decía que estaba cansada hay Nos quedábamos tenemos dos hijos Nos quedábamos viendo la tele igual a decía yo pues Benavente una peli con nosotros no quiero que es un rollo que tengo mucho sueño iba él resulta que igual nos quedamos saber la película Hay cuando iba yo a la habitación ella estaba despierta digo no decías que tenía el sueño de izquierda no me por Internet cosillas y tal bueno pues así hasta que ya les digo hace quince días pues una de estas que voy para la trama que de repente esconde algo que ya me había pasado otra vez que escondió algo no me quiso decir que digo caso escondido dice nada digo hayas escondido algo dice que no seas tonto que no escondido nada se puso muy nerviosa y no me que solicité digo enseña a menudo y no soy yo tampoco quise pues cogerlo ni nada no bueno empecé a pensar a comerme la cabeza pasarlo mal no bueno pues pues esta segunda vez pues lo escondió y digo que es escondido ahí dice nada que no tengo nada digo lo por favor no me lo quería enseñar bueno al final menos en el señor hubiera otro teléfono no hay otro teléfono que estaba protegido con contraseña no me dijo digo que pasar dijo porque este teléfono no nada nada que bueno pues disculpas el caso es que yo tenía el teléfono digo Dime la contraseña dice no no dice si quieres te da apoyo la contraseña lo vemos juntos digo no no contraseña buenas es tuvimos el caso es que ya ya cansado y aburrido se lo al día siguiente el teléfono digo haz lo que quieras con él dijo digo que no que no pienses mal no sé qué que no pasa nada que que son tonterías que miro yo por teléfono o no sé qué bueno así quedó el caso es que que le encendió ella el teléfono pues ya verás ahora te voy a encender porque estás equivocado equivocando o no sé qué bueno encendió el teléfono dice que pasa que el teléfono no arranca no sé que si me enciende no sé que yo enfrente haya digo pero enseñar a pantalla dice pues es que no enciende no se queda en blanco no sé qué bueno hace un rato no ya me dije mira mira se queda en blanco no ahora ahora arranca bueno a esos que dice mirando el tiene nada me enseña no tenía ni contactos ni tenía tenía dos contactos raros no sé si no tenía no tenía tenía un tenía algo esa abrimos el esa tenía dos contactos y uno de ellos ponía contestador digo contestador quiénes dice que a veces me equivoco cosas sita habría contestador y no había ningún mensaje ni nada no juguetes la Vuelta dijo pero lo has borrado las borrado dice nada que no sé que tenemos que estaba sí pese haber roto el teléfono qué tal bueno pues lo iba a dejar así porque no te digo que estoy mal me estaba recuperando

Voz 1 11:19 SOE nos quedan dos minutos justo

Voz 3 11:21 el caso es que bueno que al final cogí le dije a mi hijo que sí podía recuperar los mensajes que habían borrado porque yo no tengo ni idea de Telefónica ni de estas historias y mi hijo me lo recupero iba en sorpresa fue pues que se estaba Vengag mandan con el con el chico este no pero de el amor te estaba enamorada de que Le di quería con locura de que había perdido treinta años de su vida por qué porque lo con lo que conocí hace treinta años y no no le había vuelto a ver ya ahora bueno resumiendo que habían visto varias veces ponía en varios hoteles bueno no lo sé más detalles no sé pero entonces bueno al descubrirlo pues pues tuvimos una discusión y yo le dije que se fuera donde su madre actualmente pues lleva no sé si lleva cinco en seis días donde su madre los los chicos están conmigo son mayores de veinticinco y dieciocho años sí bueno es una situación muy difícil ahora dice que quiere hablar conmigo que quiere arreglar lo que lo que ponía era todo mentira y que por favor la pero Some yo bueno ahora me he venido abajo oí la quiero la quiero perdonar porque la quiero con locura con locura como como no se puede creer a nadie porque han sido muchos años con ella muy bien

Voz 5 12:40 sí vamos a hacer las bodas de plata este año y lo pudimos porque yo estaba enfermo sí fue muy duro y ahora cuando me he enterado esto me gustaría lo prime la delegación bien puede contarlo que contárselo a toda la gente para que dice cómo era

Voz 3 12:58 pero luego lo pensé fríamente y que no sólo contaba nadie no le he dicho a nadie nada porque la quiero con locura el porque no la quiero hacer

Voz 1 13:06 pero por qué necesitan ustedes un tiempo también no deja ver que quieren donde están y es verdad que de otra manera se precipitó bien

Voz 3 13:15 pues sí pero ella tiene hablar conmigo pero yo la perdoné área de mil amores porque estoy loco por él

Voz 1 13:21 no seré capaz se ve capaz de de perderla

Voz 3 13:25 me veo capaz de perdonar la pero no sé si soy capaz de olvidar me veo que va a ser un que voy a tener hay toda mi vida que va a estar encima que no voy a ser feliz porque voy a tenerlo eso todo continuamente la cabeza habré visto los mensajes que se han mandado unas dos mil veces en memoria a ver qué cosas que le dice a él me da la sensación que me está diciendo

Voz 5 13:47 dado mí porque nosotros se ha querido muchísimo y ahora no sé qué hacer porque nadie perdón no tendrían todo esto porque donde Kiko entonces lo publique donde lo que la gente sepa lo que me ha hecho sí sí lo sé