Música para la primavera árabe

Voz 1775 00:50 está bien para que la gente se levante de la cama Ray con buen ánimo no empezamos hay con los Ramones y bueno también es un intento de dar un poco de continuidad esta sección porque han pasado opinó cuánto tiempo ha pasado desde que no venga

Voz 1775 01:07 hace mucho mucho tiempo sin revoluciones pequeñas y musicales como la última vez que me llamaste pues traje ese villancico de los Ramones porque era era justo el día antes de Nochebuena pues he dicho voy a voy a volver a empezar el año ahí con Ramón es porque aquello tuvo éxito tuvo éxito no bueno Chick ya sabes mis dos grandes amigos que siguen el programa me pusieron mensajes que luego levantarse con los Ramones mi madre también entonces bueno me ha gustado esto empezar el año con Ramones y además con este homenaje que hicieron al a la radio de del rock and roll no del del año ochenta pero es una versión muy desnuda es que a ver la versión que luego llegó al disco llevaba ya la producción del polémico Phil Spector famoso por su muro sonido y por haber matado al tiempo bueno luego fue famoso por otros motivos no pero el ochenta todavía era famosa por el muro de sonido metió pues cosas que eran poco Ramoneda teclados percusión en su saxofón muchos le criticaron no porque aquello no parecían no Ramones no entonces te he traído la maqueta anterior para que veas cómo sonaba la canción antes de Phil Spector gran canción en todo caso y bueno la mejor para empezar este año no

Voz 3 02:22 bueno podría tener tu momento de libertad mantienes contentos a tus numerosísimos cuatro seguidores ha saludado a los sábados con los Ramones ahora céntrate en minas de qué música ILE que revolución nosotros hoy

Voz 1775 02:34 bueno pues mira resulta que tal día como mañana catorce de enero pero del año dos mil once a uno éramos jóvenes tú estabas feliz y bueno abierta esto es seguidas desde allí contando cositas de Obama pues el mundo entero miraba a Túnez donde una revolución popular iba

Voz 3 02:49 provocar la caída del régimen de Ben Ali

Voz 0874 03:23 según estuvieran Pobra deparará cuatro dio dos oye de todo el mundo recuerda lo que pasó porque además es Historias no protestas que se ven iniciado el mes anterior en diciembre después de que un vendedor ambulante al que la policía quitó toda su mercancía es inmoral como protesta

Voz 1775 03:37 exacto y a partir de ahí bueno los tunecinos salieron a la calle a manifestarse contra Ben Ali por ese caso del vendedor que murió poco después por las heridas pero también por el alto precio de los alimentos la corrupción las malas condiciones de vida que bueno en fin el día catorce finalmente Ben Alí dimitió cuando se piensa en Muskiz conectar con esa reducción pues es inevitable pensar en esto que está sonando

Voz 3 03:58 en rap cantado en árabe exacto con él

Voz 1775 04:01 el rapero que cantas llama en general en aquellos días de enero Bono lanzó esta canción que se llama jefe de Estado Ikea bueno mensaje directamente dirigido a Ben Alí al que llama Señor Presidente en la canción ya que pide explicaciones por permitir que gente que sólo quería un trabajo para poder vivir pues estuviera esos días muriendo de hambre la canción también tenía un vídeo en ese vídeo se veía al general con la cara tapada por una gorra en algo que parecía un sótano bueno pese a a eso que la imagen no está muy clara bueno si le arrestaron pero ya era tarde de la canción Se había convertido para entonces

Voz 3 04:30 es en el himno de todos los jóvenes sobre todo lo que habían salido a la calle esos días saber convirtió en el himno de una revolución que ya no a parada en esta de Túnez fue la primera en triunfar después llegaron otras primaveras árabes la siguiente sino recordando la siguiente fuera de Egipto y por eso vamos a seguir

Voz 5 05:02 les del eh hermana del lema si se sabe nada

Voz 6 05:24 no pero pero

Voz 0874 05:26 conocéis te gusta siempre se me me engancha un Egipto las manifestaciones contra Mubarak comenzaron poco después del triunfo de la revolución en Túnez terminaron con la dimisión de Hosni Mubarak

Voz 1775 05:35 eso ocurrió esa emisión el once de febrero fueron menos de tres semanas de protestas en Egipto que bueno sirvieron para cambiar el rumbo del país por lo menos en aquel momento luego la larga estamos viendo que el cambio no fue para siempre no esta canción que se llama la voz de la libertad se puso en esos días cuando bueno también sobre todos los jóvenes permanecían acampados en la plaza Tahrir que se convirtió en todo un símbolo sus autores son Amir Khan hija del guitarrista y cantante de dos grupos egipcios que ya eran famosos allí antes de de todo ésta no cairota es el Ballan eh bueno no aquí también esto se convirtió en el himno de la reducción hay un vídeo en internet muy bueno la verdad es que muy emotivo no grabado esos días en los que se ve a gente de todo tipo no jóvenes mujeres niños ancianos sonriendo con pancartas haciendo el signo de la victoria en Tahrir o cantando el estribillo de esta canción que dice algo así como hemos levantado la cabeza hacia el cielo

Voz 7 06:23 ya no nos importa alambre en todas las calles de mi país

Voz 1775 06:26 llama la voz de la libertad

Voz 3 06:45 poquito Eurovisión esto no te gustó mucho después

Voz 0874 06:47 de la dimisión de Mubarak hubo unas elecciones que ganaron los Hermanos Musulmanes poco después en dos mil trece Un golpe de Estado del general puso fin a ese proceso de cambio que no sabemos dónde había terminado

Voz 1775 06:57 Nos hemos quedado con la duda de dónde dónde iba todo ese proceso ahora este año hay otra vez elecciones en Egipto bueno pero también las había en tiempos de Mubarak no es la situación ahora es bastante parecida a la que había en tiempos del ex dictador bueno en fin la revolución no acaba de triunfar en Egipto tampoco fueron del todo bien las cosas en Libia

Voz 1775 08:45 llevan los pies en Libia además la revolución contra Gadafi terminó en una guerra abierta con la intervención internacional incluso el escenario resultó ser mucho más complejo y ni siquiera hoy está resuelto esto que suena se compuso antes de aquella revolución pero se convirtió también en la banda sonora aquellos días por el mensaje que lleva hasta diciendo cosas como seguiremos aquí para que el dolor se vaya viviremos aquí la música será más dulce subiremos a lo más alto de la pirámide quitaremos de felicidad hasta que los sordos puedan oír esta canción la conoce bien nuestro compañero Xavier Mas de esa esa

Voz 3 09:18 que estuvo en Libia por entonces la escucho allí

Voz 1775 09:20 en más de una ocasión y ahora nos está escuchando ahora

Voz 3 09:23 nosotros excepto Javier cómo estás buenos días hola buenos días Rafa cuando escuchas texto por primera vez te acuerdas

Voz 1980 09:29 sí mira era en en Tobruk en abril de dos mil once y había llegado para cubrir la revolución y aquí no te me encontré con el con el cantante no con el compositor rodeado de fans de que el pobre comerciaban con con tarjeta SIM porque

Voz 20 09:43 la famosa llega hasta donde llega los royalties lo que no me vendió una tarjeta

Voz 1980 09:50 estamos hablar y luego compartimos pues coche fueron cinco horas de viaje hasta hasta Bengasi me explico toda su historia Xavier pero

Voz 1775 09:58 autor autores es médico no era era un médico

Voz 1980 10:00 lista exactamente era un médico que esta canción a compone para el festival de fin de carrera en la en la universidad en Bengasi que tiene una buena Facultad de Medicina y entonces había este festival de componer esta canción que evidentemente acaba con en la cárcel pero esto no es un temerario y acabó en la cárcel logró huir durante una pequeña Amnistía instalarse en Alemania dices que luego inicio estoy Brown entonces exactamente cinco horas por las carreteras de la Cirenaica y el norte de Libia pero muy muy interesante porque él era un paso más grandes como la AP seis no

Voz 3 10:37 en prisión libia sin nieve

Voz 1980 10:40 pero bueno tenía muchas ganas de hablar y explicar pues lo que había sufrido con la dictadura de Gadafi una persona que incluso había conseguido que la población no sintiese ningún amor por por Libia no por la patria tal identificada estaba con con Gadafi que no si ellos no se veía

Voz 0874 10:56 en ese país en todas esas horas de conversación que tendríais el mencionaba un futuro fuera de ese país

Voz 1980 11:02 E él no no él quería regresar a Libia de construir este es la nueva Libia estaba emocionadísima pensando que Europa se volcará y a los Estados Unidos pondrían todo el dinero necesario para construir estructuras de Estado pues la educación la justicia etcétera Él quería ser médico

Voz 21 11:19 en el Live Aid vivir aquí evidentemente

Voz 1980 11:23 este no lo consiguió la guerra no ha terminado todavía hay el ser regresó a Alemania unos meses después

Voz 1775 11:29 ha seguido la pista estaba de vuelta en Alemania

Voz 1980 11:32 el ahora hace ya un par de años que no les dio de la pista pero él regresó a Alemania frustrado por la incapacidad de construir algo no porque Libia se convirtió pues una guerra de entre milicias cada ciudad tenía su propio grupo armado y dentro de cada ciudad incluso había muchas divisiones yo esto a él lo lo entristeció mucho pero es verdad que esta esta canción se convirtió en la banda sonora combinaba también porque estoy muchos de los árabes por un lado está la melodías y cursis de Eurovisión sentimentales por otro lado el rap el rap casi urbano y en en Bengasi también sonaba mucho rap

Voz 20 12:08 esto te lo puso en El viaje supongo no es estoy casi toda su repertorio no si antes iban con casi claro

Voz 0874 12:17 tarjetas y Mika vaya recuerdos supongo que de aquella época de aquel viaje Javier también cierta melancolía por por lo que ha quedado de aquella no exacta

Voz 1980 12:25 entre sí sí en habilidades de verla la la el entusiasmo de la juventud que a lo tiempo de componía música en en emisoras clandestinas que construían con un micrófono y un y una batería de coche empezaron a transmitir en un ámbito muy muy de barrio y allí pues la gente cantaba y luego había muchos graffitis cómics diarios también de que es imprimían regalaban no con las noticias que no habían podido publicar nunca pues toda esa efervescencia convirtió vengarse en una comuna

Voz 21 12:59 muy rica

Voz 0874 13:01 yo creo que fue unos meses apasionantes claro tú ahora creo que te vas a Túnez y tú has cubierto todo o cubrir toda esta primavera árabe en muchos lugares te queda esa sensación de desencanto total

Voz 1980 13:11 Papa no ha cambiado nada yo voy voy ahora Túnez este iba a ver durante este fin de semana se celebra el séptimo aniversario de la revolución y los motivos por los cuales la gente salió a la calle en el dos mil once son los mismos que hoy faltas de oportunidades laborales falta de dignidad la juventud no se siente significada piensa que en el mundo árabe tú no te puedes casar con una tengo una persona sino un hombre eso puede casarse y no puede proveer para esta nueva familia hay si no tienes trabajo no pues formar una familia si eres muy religioso no puedes tener novia relaciones sexuales antes del matrimonio esto coloca a personas de veinte y pico de años en una situación desesperada

Voz 0874 13:54 suma todo eso por supuesto el desinterés mediático occidental

Voz 1980 13:57 exactamente y esto que lo tenemos aquí al lado eh porque yo estoy en Barcelona pero los Barcelona Argel es más está más cerca que Barcelona Madrid para que os hagáis una idea en línea recta no sé es un mundo muy cercano ya al mismo tiempo muy lejana

Voz 0874 14:11 pues Javier más de esas que te marchas para ya y que no vas a estar en la tertulia dentro de un ratito porque te vas a este viaje si quieres te llamamos mañana en las cuentas poco lo que se perfecto

Voz 1775 14:20 oye una cosa Xavier de traernos música mirar esta sonando por ahí estos días que creo a a Pino le está gustando este aire vale

Voz 3 14:27 te oigo música revolucionaria pero pero con compases de Eurovisión venga un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 1775 14:39 se llamaba masa tipos cierto el cantante libio que compuso esto podríamos seguir poniendo música de las primaveras árabes en Siria por ejemplo el rap como decía Xavier pues también jugó un papel importante hay un grupo en Líbano país que queda un poco fuera todo este proceso de revoluciones porque ya la situación allí era distinta bueno en grupo que para muchos simboliza al mismo tiempo todo lo que supusieron esas revueltas pero bueno ya lo dejamos para otro día no Javier no sé si se convierte si me llaman

Voz 3 15:02 a ver cómo estás a un saludo

