Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 3

00:19

yo con nuestra un autobús es estaba realizando una línea por una madre completamente anoche a Las Rozas me subió una una chica diciéndome que tenía que ir a una peluquería que hacer este trabajo igual como la la parada que correspondía esa peluquería era la segunda después de llegar al final una vez que hiciéramos el día de vuelta otra vez a la segunda parada digo es de la última yo siéntate aquí porque somos Vide di para recordar pero ya fuimos hablando camine tan pues asuntos pues se complicando y que llevamos ya dieciocho años juntos casamos tenemos dos niños muy bueno que se si la cosa no no luego no habrá que no muy eso yo les digo bueno quedamos otro dieta niña me decía que no hay y me ha dado la casualidad que al día siguiente yo me examinado unas oposiciones