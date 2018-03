María: "Me he quedado viuda y mis hijos han cobrado la herencia que yo contaba para mi"

Voz 0020 00:00 hola María desde Madrid buenas noches

Voz 1 00:02 las buenas noches

Voz 2 00:04 qué nos cuenta María soy

Voz 1 00:10 oyentes de su programa y bueno pues me estoy enterando de muchas cosas que que a mí me sirven de sorpresa como a mí me está pasando bueno pues yo tengo ha muerto mi marido y bueno pues yo no había hecho nada antes de morir no había arreglado dinero ni había nada sí que tenía un testamento hechos el uno para el otro bueno pues yo esperaba esperaba que cuando papá muriera pues mis hijos dijeron no mamá para ti todo el dinero me llevé una sorpresa muy grande que no ha sido así han venido ir llevado todo lo que por ley les ha correspondido

Voz 0020 01:00 sus hijos mis hijos

Voz 1 01:04 entonces pues bueno estoy muy dolida y bueno ellos lo saben pero no no da su brazo a torcer porque yo me entero por segundas personas qué bueno que van a tapar cosas que tienen en su casa que el dinero de su padre que les va a venir muy bien lo cual se han llevado media vida de sus padres y ahorro de trabajo de sacrificio bueno pues de todo entonces yo esto lo pongo por si hay alguna persona que bueno estén en mi situación o vaya a estar pues que espabila pre porque tienen una madre buena porque si su madre hubiese seguido una mujer ambiciosa manipuladora bueno no digo pues no hubiese encontrado nada de lo cual ha sido todo lo contrario militaba un gol

Voz 0020 02:26 porque hay que creía usted María que que iba a pasar

Voz 1 02:30 pues yo pensaba yo no hice nada pensando en que mis hijos una vez que mi marido falleciera porque ya estaba muy malito pues que dijeran mamá no queremos nada de dinero todo lo que tengas para ti pero no así dos me ha salido todo mal bueno pues con la ley en la mano pues nos van a dar a cada uno lo que nos corresponde yo voy a ser la más favorecida porque claro tengo la mitad bueno pues luego me corresponde una cuarta parte pero en eso que nos corresponde de una cuarta parte a cada uno se van a llevar bastante dinero porque su papá y su mamá habían trabajado mucho

Voz 2 03:24 tenían fondos

Voz 0020 03:26 por qué no querría usted María que sus hijos disfrutas de ese dinero

Voz 1 03:30 pues muy sencillo porque tienen unas mujeres detrás de heridos sinceramente se lo digo a ustedes para lo mismo que el de dicho antes si hay alguien que pueda ir aprendiendo porque tienen unos mujeres detrás de ellos que son unas manipuladora ayunos egoísta

Voz 0020 03:54 ah sí claro cuántos hijos tiene

Voz 1 03:56 tres

Voz 0020 03:57 los tres tiene unas mujeres así bueno

Voz 1 04:01 dos el primero y el último si la del medios una hembra bueno pues tiene un varón que a mí por lo menos no me ha demostrado eso irse que esa persona que a mí me habla si me habla con confianza tizas tengo más confianza con él que conmigo

Voz 2 04:28 bueno pues

Voz 1 04:31 eso es lo que quería exponerles

Voz 3 04:34 pero María sí

Voz 0020 04:38 para usted las las nuevas no las mujeres de sus hijos sí son son manipuladoras y son egoístas

Voz 1 04:45 sí

Voz 0020 04:48 pero usted entiende a sus hijos como como unas nuevas familias creadas o creen que ese dinero lo va a disfrutar solas Ellas

Voz 1 04:56 no no ese ese dinero

Voz 0020 04:59 bueno pues mira

Voz 1 05:01 por lo que yo me he podido enterar pues el primero lo va a dedicar ese dinero a bueno pues como si dijéramos invertirlo en su casa para cosas que tienen pues gases cosas de en fin

Voz 2 05:22 y ahí es frotar los dos y eso me parece vinos te no bueno pues por qué no

Voz 1 05:31 yo pienso que ha sido un dinero que ha sido trabajado por su Papa ha sido ha ahorrado por su papa bueno pues lo que le he dicho antes lo normal pienso yo a lo mejor pienso equivocadamente que hubiesen dicho mamá aparatito si ellos sí vamos pienso que si hubiesen tenido cariño amor y respeto a sus padres lo debían de haber hecho yo así lo pie

Voz 0020 06:05 por qué usted en que hubiera empleado ese dinero María

Voz 1 06:08 pues yo no lo hubiese empleado en nada nada más que tenerlo guardado por si algún día me hubiese hecho falta parar porque ahora me han quedado seiscientos cuarenta y tres euros de pensión esa es mi vamos mi forma de pensar pues no sé porque si hay alguien que pueda ir

Voz 2 06:38 sabiendo los ojos

Voz 1 06:40 o preparándose para cuando le llegue una cosa de éstas pues no sé qué que se vaya preparando para que no los manipule

Voz 0020 06:51 entonces usted no está de acuerdo con la ley

Voz 1 06:54 y no estoy de acuerdo con la ley porque la Leila tenían que haber puesto ellos

Voz 2 06:59 lo que le he dicho antes

Voz 1 07:03 mamá todo para Iker de vosotros donde siempre que ha venido a buscar a sus padres han tenido apoyo en toda en dinero en psicología yendo

Voz 0020 07:18 tiene buena relación con sus hijos María

Voz 1 07:22 ahora mismo a raíz de todo lo que estoy diciendo pues yo veo que esta relación se está enfriando entonces no sé esto en qué podemos terminar no lo sé porque yo ya no soy capaz de muchas cosas me encuentro pues confusa me encuentro indecisa bueno pues me da hasta vergüenza mirarlos a la cara

Voz 2 07:58 tiene nietos si tres

Voz 0020 08:04 esto no le consuela en pensar María que ese dinero también va a ser empleado para para todos las familias para los nietos pues

Voz 2 08:13 a mí me consuela

Voz 1 08:16 pero tengo que mi marido nació el niño el mismo día que cumplía los años bueno pues luego mi marido se fue a morir El día que yo los cumplía entonces claro para mí son dos fechas que no soy capaz quizás a lo mejor alguien tuviera que ayudarme que no soy capaz de quitarme de la cabeza no sé ya digo quizás yo esté pensando mal o necesite ayuda de alguien yo ahora mismo pues me encuentro en una situación pues que estoy bloqueada totalmente bueno pues hay días que no tengo salida bueno pues eso es lo que lo que quería contar pues para que si hay alguien que vaya aprendiendo a ver como si es que esto tiene alguna solución

Voz 0020 09:31 entiendo entonces María que que ese dinero que que había ahorrado con su marido

Voz 1 09:36 sí

Voz 0020 09:37 su pretensión no era dárselo a sus hijos en ningún momento

Voz 1 09:41 sí yo cuando yo tenía pensado digo bueno cuando él fallezca al tenerlo yo el dinero yo tenía idea de haber les repartido un poco no todo entró en los peores esa era mi idea en la que yo tenía bueno pues pues eso no no me deja bueno pues ahora mismo estamos terminando todo bueno pues

Voz 0020 10:13 cuánto hace que falleció su marido María

Voz 1 10:15 mi marido ha fallecido hace siete meses bueno pues ahora mismo estamos con liquidación de de herencias bueno pues el pequeño sea puesto de portavoz de los hermanos me están dando guerra la que porque claro quieren hacerlo de una manera bueno pues a mí el abogado me ha dicho que yo tengo derecho y obligación a ser yo la que dispone claro yo al abogado le da unas órdenes bueno pues me están dando guerra toda la que pues eso es lo que les puedo contar

Voz 0020 11:03 María me gustaría preguntarle algo

Voz 1 11:05 sí pregúntame

Voz 0020 11:07 si sus hijos estuviesen solteros no tuviesen pareja ninguno de los tres y hubiese ocurrido esto mismo

Voz 2 11:17 si cómo se lo tomaría pues en conformidad

Voz 1 11:24 por qué sabía que por lo menos por lo menos en esos momentos hubiese seguido para ellos

Voz 0020 11:39 pero entonces María usted no no cree que la persona que comparta vida con alguien deba compartirlo todo bueno si yo porque sin embargo usted está hablando de los ahorros de de familia con su marido como suyos también si yo le compro

Voz 1 11:54 partido todo con él porque entonces la mujer

Voz 0020 11:56 sus hijos no debería hacerlo pues porque

Voz 1 11:59 he oído cosas que no se pueden decir en antena

Voz 0020 12:06 hay más historia detrás María

Voz 1 12:11 entonces claro eso no se puede decir en Dante bueno pues yo vamos por lo menos creencias que tengo ya les digo a lo mejor estoy equivocada pero es que me están despreciando yo el puesto de madre ya se lo he dicho que no lo voy a olvidar nunca que esto ya depende de ellos pero no sé más sean callado no me han dicho y tengo dos niños y una niña y un niño

Voz 2 12:49 que son los he criado yo dos nietos bueno pues esos niños

Voz 1 13:01 Ellos están siempre

Voz 2 13:03 en mi pensamiento bueno pues qué le voy a decir más no puedo decirle nada más

Voz 0020 13:18 María le agradecemos muchísimo la llamada

Voz 1 13:21 bueno pues puesto que por la noche no puedo dormir

Voz 0020 13:25 no duerme bien por todo esto no no no no duermo

Voz 1 13:28 bien bueno pues los escucho y me sirve de gran consuelo bueno pues oigo cosas

Voz 2 13:37 qué digo mira pero bueno

Voz 1 13:42 pienso que esto tiene que ser así pero que yo no me doy por conforme de que mis hijos estén portando bien conmigo

Voz 0020 13:56 haría si más adelante hay alguna novedad de que un poquito la situación si le apetece volver a hablar con nosotros ya menos

Voz 2 14:05 vale vale vale muchas gracias