Rosario: "Con mi pensión de 800 euros vivimos cuatro personas"

Voz 2 00:16 el pasado veintidós de febrero hemos querido analizar con victoria puertas la portavoz nacional de la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones cuál es la situación actual de este colectivo

Voz 4 00:27 entonces España

Voz 5 00:28 tiene un gran número de hecho mi estás

Voz 4 00:32 el número de pensionistas con las pensiones muy bajas nos estamos encontrando con que ahora vale tras aplicar todas las reformas y todo la extensión media está entorno a los mil cien de los hombres Illa de las mujeres está entorno a los ochocientos y pico es a nivel estatal hay que recordar que que ayuda a que sean ellas se suba al País Vasco ir hacia sea bueno a esa gente que ya ha podido permitir no cotizar mucho más con lo cual hace que sean media se eleve mucho pero realmente el ochenta por ciento de la población pensionista estamos hablando que tiene una pensión de unos setecientos euros de media y que las mujeres tienen una pensión media de seiscientos euros

Voz 2 01:19 unas cuantías que en muchos casos son el soporte de varios núcleos familiares

Voz 4 01:23 hay que recordar que las últimas estadísticas nos hablaban de que justamente treinta por ciento de los pensionistas están cubriendo las necesidades de otro domicilio que vienen siendo pues eso es sus hijos donde puedan vivir sus nietos estamos hablando de un treinta por ciento porque también estamos hablando de que hay otro treinta por ciento de esos pensionistas que tienen pensiones con complementos a mínimos es decir que cobran las

Voz 2 01:50 es el caso de Rosario García ella está jubilada y cobra ochocientos euros con ese dinero viven cuatro personas

Voz 5 01:56 a mí me ha quedado ochocientos euros porque es la parte proporcional que me han quitado de cuando me he quedado viuda bueno yo si estuviera sola no tuviese tan los gastos que tengo porque yo todavía no han terminado de paga esta vivienda que ese de la Junta la tengo que paga todos los meses que son ciento y pico ciento dieciséis euro pues la verdad viviría bien pero es que la crisis ha llegado mi hijo saque el amparo no sabía para o de la compañera sí entonces ha tenido que meses mi casa vale más yo me tengo que ayudar a él con la compañía en la que estaba tiene dos hijos bueno aunque ella no le sigue pero eso ni yo Tele que el esquí si tenemos entonces de la pensión vía pues estamos comiendo cuatro personas

Voz 3 03:04 el problema radica entre otras cosas en que las pensiones no se han revalorizado en función del IPC el hecho de no subir

Voz 4 03:12 por ITC pues podemos estar hablando de una pensión que en el dos mil once podría estar en los ochocientos euros voy con toda recortes con todas las aplicaciones que se dan en fin más con el IPC no de de año tras año que yo no han conseguido revalorizar pues estamos hablando que a lo mejor esa pensión de ochocientos euros hoy realmente tiene un valor de unos seiscientos setenta seiscientos ochenta euros es la diferencia es no es realmente lo que se percibe sino lo que se ha dejado de percibir se ha perdido

Voz 2 03:47 y además victoria defiende que tanto la ley del dos mil once como la del dos mil trece han hecho bastante poco por ellos

Voz 4 03:55 la política digital aplicando desde el año dos mil once hace insostenible cualquier tipo de sistema público de pensiones las gestiones que el Estado español está haciendo tanto aquí como está promocionando en la Comisión Europea no van cara a la sostenibilidad de un sistema público de pensiones dignas sino que va cara a que la gente se meta de lleno a los planes de pensiones privados

Voz 2 04:20 una idea que a Rosario como a otros tantos trabajadores y jubilados no les convence

Voz 5 04:25 yo estoy en contra en contra

Voz 6 04:29 de que tengamos café un plan de pensiones si nosotros yo concretamente no han trabajado tantos años pero a la gente que trabaja cuarenta años no tienen porqué AMPA han cotizado quitado parrilla de mañana lo que pasa que es lo que llena mete la mano para otras cosa de donde no hacen esto da la pensión tiene que se un bebé yo

Voz 2 04:56 este argumento defendido habitualmente por la insostenibilidad del sistema debido al envejecimiento de la población la baja natalidad y el paro juvenil es contra argumentado desde la Coordinadora

Voz 4 05:07 por un lado tenemos lo que se pudo haber hecho y no se hizo por otro lado es tenemos el dinero que se ha utilizado tanto por el Partido Socialista con el partido del PP con el respecto a ese dinero que salía de nuestras nóminas en la clase trabajadora para pagar las pensiones y que lo que sobraba que es el acuerdo se pagaba social lo que sobraba se metía en la hucha de pensiones ahí hubo un desvío de dinero que no entró en la hucha de pensiones y que si era de cotizaciones sociales IT en ningún momento los presupuestos generales del Estado han devuelto a la hucha de las pensiones eso es algo que la gente cruza el sistema social siga siendo sostenible claro que lo es lo es siempre y cuando se modifique la política que se está llevando

Voz 3 05:58 su propuesta pasa por derogar las leyes anteriores y crear un modelo de tres pilares nuestro tema

Voz 4 06:05 sí que pasa por un sistema mixto pero más que mixto por un sistema de de tres pilares nuestro sistema actual tiene dos pilares que es el sistema público de pensiones tal como lo conocemos un segundo muy pequeño que es el de los planes pensiones privados en bancos y aseguradoras hay países como Francia o como ésta o como en los Países Bajos que además tienen un tercer pila la cotización complementaria que hacen los trabajadores al propio sistema de seguridad social público seleccionado por el propio Estado si ciertamente de capitalización no de reparto como el primer pilar que lo que hace es como tiene la misma funcionalidad que tiene su fondo de pensiones privado pero lo gestiona el Estado públicamente te garantiza que el día que tú tengas tu pensión sea bien capacidad de habían jubilación ese segundo pilar lo que va a hacer es complementar el SIMA tu propia

Voz 2 07:07 un sistema que aportaría seguridad a los pensionistas y un colchón al sistema público

Voz 4 07:12 tienes la garantía del Estado que no va en quiebra tienes la garantía del Estado de que todo lo que has ahorrado ahí sí que lo vas a recuperar pues capitalizado con el interés valen que se ve oportuno tú no por encima aporta para que se pueda sufragar las tensiones actuales tú estás haciendo un extra de cotización una garantía del mañana esa es de cotización tú no la haces si lo que haces es pagar planes de pensiones privados a un banco el día de mañana quién te devuelve menos lo que te lo que tú has ingresado que lo que está sucediendo dentro de pensiones privados porque en Europa solamente ha tenido rentabilidad positiva uno y que además corres el riesgo de que tal vez el día que te jubilan ese banco no exista que lo ha pasado mayoritariamente a la familia norteamericanas de que de ese mundo lo de lo que has invertido

Voz 2 08:06 hoy uno de marzo saldrán de nuevo a la calle los pensionistas esta vez convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones que lo hará el próximo diecisiete de marzo todos abordan la misma problemática pero desde diferentes perspectivas