Mª Teresa: "Me tocaron 25.000 pesetas hace 60 años en un programa de Radio Madrid"

Voz 0195 00:00 hola María Teresa buenas noches desde Madrid gracias

Voz 1 00:03 que tenía tenía que haber llamado al programa éste de la suerte no si cuando iba a llamar pues ya este programa que oigo oigo el programa éste desde cuando estaba Gemma Nierga

Voz 0195 00:18 gracias muchísimo tiempo

Voz 1 00:20 simplemente era para decirle que tuvimos un premio de Ray en Madrid de la Cadena SER pues tenía yo entonces diecisiete años por ahí

Voz 0195 00:31 más de setenta

Voz 1 00:35 era un programa de Bobby de la N que se llamaba a las grandes castellana de España y entonces en el estudio se hacía un concurso salían del estudio personas Islamabad un número cada uno y coincidió que el número pues lo teníamos nosotros en mi casa tenían Anís Castellana

Voz 0195 00:57 sí yo estaba haciendo los deberes abriendo

Voz 1 00:59 Parador del comedor o sea que una de las botellas y no era el numero verdad otra portería Figuereo era en olvidar nunca porque era un concurso que el dinero acumulables empezaban con cinco mil pesetas

Voz 0195 01:14 cinco mil pesetas que nos tocara veinticinco mil

Voz 2 01:17 la época era un debate importante

Voz 1 01:19 pero he llegado a la vía al periódico primer página de la veces y muchas fotografías y bueno Mi Mi padre era militar y entonces no pudo jugar ahí se vino con nosotros acompañarme a mi madre y a mi porque yo como era menor pues no podía a recoger a tu madre si mi padre no pudo aparece se quedó en la pecera entonces sea a pecera

Voz 0195 01:44 si se sigue llamando se da

Voz 1 01:47 para que no pensé que a lo mejor había truco era lo que se pensaba pero ni tu bonito no ni nada fue que efectivamente no es todo ese dinero

Voz 2 01:56 María Teresa recuerda recuerdan que invirtieron esas veinticinco mil pesetas

Voz 1 02:01 sí la verdad es que en aquel entonces mi padre ganaba no se cuatrocientas presentadas al mes si el en comprar cositas que no hacían falta Mi padre era o no un dinero para la parroquia no es donde yo vivía en Usera sí que desea mal a Cristo Rey no tenía Cristo Rey y lo puso lo compró mi padre en mil pesetas que dio que entonces también era mucho dinero bueno fue maravilloso la verdad es que no prima en toda la noche no porque era mucho dinero eran la les digo de cincuenta y cinco haga que tuvieron que llevárselo Castellà das la tuvieron que llevar a Segovia a la destilería fracasó había Atón hoy el numero no estaba a reales pero cambiado y bueno fue la verdad a ver la grabación fue pues la verdad es que fue precioso yo vamos no me olvidaré jamás en la vida cuando a mi figuren los hijos ya son mayores tengo una nieta nada más verdad que con todavía la página de la vez la primera página pero luego es saber lo que ocurrió que cómo salimos con mi madre y yo pues me parece digo que no que no pudo por ser militar no pudo salir una mi madre pues familiares si si la familia pues yo pues temen además que me tenía a mí su hija única Illes y un hijo no es que mire yo se la con los conste va pero el dinero es muy

Voz 0195 03:35 tanto varía

Voz 2 03:36 Teresa esto ocurrió hace como sesenta años ha vuelto usted después a la Cadena Ser

Voz 1 03:40 no no he vuelto ahí no fue fue Bobby de Granell que además es la queja de la hemeroteca porque en aquel entonces el concurso tenía va da bastante

Voz 2 03:50 sí pues nada pues tiene que volver María Teresa está usted invita cuando quiero no

Voz 1 03:55 mira no me acuerdo yo día cantidad cuando salimos llovió muchísimo Mi madre estaba esperando a ver si espera un taxi si bueno y me doy cuenta y el bolso tenía vierte había donde hay gente porque bajamos de relativiza el premio defender el estudio resulta que el dinero que además además fue el efectivo que no fue que Dinara efectivo Él fue muy curioso es el número no del día en la vida cuál era el ochocientos veintinueve mil sesenta y ocho

Voz 2 04:33 María Teresa muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso