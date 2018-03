David: "Cuando me preguntan cómo salí del armario respondo rotundo: gracias a la Cadena Ser"

Voz 1 00:00 hola David buenas noches pues muy bien inaugura usted la madrugada del martes así que adelante

Voz 2 00:09 si fuera porque la verdad es que estaba un poco meditadas viendo como acaba de elegir como alargando la la medianoche la madrugada

Voz 3 00:18 que no haya que hacer para

Voz 2 00:21 no quería quedarme dormido empezaba viendo una película luego es seguir con la aplicaciones que tengo para para ligar que son inagotables si son bastante tristes también

Voz 1 00:33 tristes por qué has encontrado algo alguien con quién hablar

Voz 2 00:37 bueno es que se pierde la magia de ligar entre acostumbrar legal con la aplicación el luego no sabe estaba oxidado ya empiezan muy triste como mercado de de hombres o de mujeres no

Voz 1 00:49 Dani pero pero luego hay que esforzarse no es decir que uno conozca a alguien una aplicación lo hay que quedar ahí quitando pensar

Voz 2 00:57 sí pero Chepe de la magia el encanto necesario en la búsqueda con Nati caserío pero bueno te quita la soledad por la noche jugando jugando a ella así como último recurso no no a dormir Meneses porque

Voz 3 01:13 dicho pone la radio iraquí

Voz 2 01:16 precisamente bueno no Soros cuesta la era verdad pero la última vez que escuchen nuestro programa fue hace doce años yo tenía dieciséis años entradas ir bueno fue especial para mí porque yo quiere seguir

Voz 3 01:33 por ello irá que no me atrevía

Voz 2 01:37 diría dice la mi amigo a mi familia a nadie quería contar los otros hace hace doce años pero también me da vergüenza porque con dice añito no no me atrevía así que como he tenido un email de contacto un está contando unir bueno mi problema no pero mi capacidad para puede decirle a mi gente que era un día mi sorpresa fue que siguientes de enviada el email al al empezar el programa en la cabecera leíste mi me puse tiene una canción que que en aquel momento me gustaba mucho bueno yo cedía el pie el programa justo a la mitad con días cuando yo estaba leyendo la mitad de la carta pero toda esa noche les puede Mi carta a nadie más persona o tirándome para para querer a Madrid

Voz 3 02:31 yo

Voz 2 02:32 y justo el caballero que llamó justo después de mil cartas que leyera la carta era un señor de noventa años que me decía que pues a los que saliera llevan varios ya que él haya entrado todo hace vida metido en el que tienen motiva a para que la izquierda pusiera que tuviera que poner por delante a familiares y amigos que yo consideraba especiales no y bueno yo me duché hallará pero me motiva muchísimo sobre todo en lo de lo de aquel hombre mayor que que me inscrito a realizar nada hay acababa con el justo ahora que muchas veces cuando alguien me pregunta que cómo salir de Mario digo bueno me ayudó un poco la Ser Hablar por hablar y ahora quería quería recuperar el el la odio o el email que envié pero me ha sido bueno tengo que un poco más pero que tenía un email

Voz 1 03:30 los Borrego

Voz 2 03:33 mi email no es de la contraseña ahí supo que estar en enviados pues que imposible ya lo intentamos Chavez tampoco sé cuándo fue fue un fue hace doce años veranos pero no recuerdo mucho pero tengo el recuerdo

Voz 1 03:51 hay David has conseguido emocionarme muchísimo que vi muchísimas gracias por volver a llamar a veces de repente personas que no conoces una frase una palabra una voz en este caso la de la de este hombre pueden ayudar a encontrar la tuya propia tu propia voz me pregunto si luego fue tan fácil como

Voz 3 04:24 pues de más fácil a los amigos

Voz 2 04:30 los nazis con ellos con la familia que un poco de miedo pero también curioso que mi madre cerebral Mary por mí yo soy músico oí una noche estaba tocando la guitarra vivía en Alemania hay gobierno a casa por Navidad un día antes de irme a devolver a Alemania viene mi madre emociona me paro la canción que estaba tocando y me dijo que se pusiera y me dijo que por favor que no me fuera Alemanía porque pensar aquella estarán avergonzada de mi que está muy orgulloso fuera me gusta la chica o chico

Voz 3 05:05 esperado porque fue así tal y como cuenta IRI

Voz 2 05:10 bueno pero dijo que mi madre me sacó y armarios yo lo tuve que hacer nada Montoya el trámite

Voz 3 05:21 la casa de mi abuela porque bueno tampoco decía

Voz 1 05:30 o probablemente lo sepa ahí tampoco le importe siquiera

Voz 2 05:35 hay cosas que no sé es que no se estila haría mucha ilusión entonces bueno sería que tengo novio si lo presentaré

Voz 1 05:48 de ahí como ha sido el momento en el que ha decidido llamar a la radio

Voz 2 05:55 que no le no le iba a hacer pero bueno estaba escuchando digo es esto esto no existía también el programa no hay digo por favor que no me cuente ahora con un programa de deportes porque en realidad no me gusta nada deporte dio al larguero no es de esta cadena no de Vigo ahí

Voz 1 06:12 sí sí sí claro Larguero lleva veintiséis años si no me equivoco veintisiete años en antena pero terminan poquito antes media hora

Voz 2 06:20 pues menos mal cuando he escuchado de la cabecera digo hay digo bueno pues fue llamar y cuento este este maestría en la habitación porque quería cómo conectar una con aquel momento en el que en el que coche al hombre darme ejecutar que también está en la vitamina cura me estaba diciendo N pues la luz algo porque están nervioso pero sin luz más todavía pero quería como que fuera como un puente entre aquel momento así que probablemente en doce año llamar de otra eh

Voz 1 06:51 hazlo por favor estaba pensando en en esa voz anónima en ese hombre que te llamo

Voz 2 06:56 sí vale

Voz 1 06:58 nosotros que tenía entonces pero qué bonita huella dejó sin dormir

Voz 3 07:04 estamos ahí

Voz 2 07:08 en el hombre con mucho carácter y no parece que me parece que tuviera hablaba con humor pero luego también desde la verá manos que se que que sufrió ETA ALE me motiva muchísimo

Voz 3 07:27 así

Voz 2 07:28 qué animo a quienes escuchando si hubiera alguien más jovencito un chico o una chica que estuvieran con ese tipo de problema entre comida que que esa te llevan poco a poco que sobre todo día que está todo muy muy normalizado pero que que sean ellos mismo

Voz 1 07:49 gracias por esta llamada tan generosa