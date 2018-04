Trini: "No me voy a sentir mala madre, digan lo que digan"

Voz 1 00:00 Trini buenas noches o la Trini hola

Voz 1363 00:07 buenas noches buenas noches no hace nada no se preocupe que Llera iba a tratar de subirle el volumen Trini cuéntenos

Voz 2 00:17 bueno pues yo me llama algo que me de cinco años si hace quince años que me divorcié o que el matrimonio Neda bien porque también se sometió a una tercera persona piensa que mi ex marido no lo hizo correctamente conmigo porque yo comprendo que se pueden ha a otra persona pero hay formas de de hacer las cosas lo hizo bien

Voz 3 00:52 entonces vamos a tal punto

Voz 2 00:55 lo de que la donde no el matrimonio con lo sucedido no

Voz 3 01:01 era de su madre ir

Voz 2 01:05 pues a lo sé año de divorciar mi

Voz 3 01:08 me llevaron a juicio y me refiero a su madre y él vender decía me escucha

Voz 1363 01:19 sí claro con mucha tensión

Voz 2 01:21 es que como no te escucho nada

Voz 1363 01:24 así no se preocupe yo sé que desconcierta pero usted tranquila que yo estoy aquí

Voz 3 01:29 vale entonces pues cuando me refiero claro me marché

Voz 2 01:38 antes de que viniera a la policía porque yo lo esperaba ir me fui a vivir con mi hija a la mayor tengo dos hijos una niña con cuarenta y cinco años bueno Ghani ir un niño son siempre niños con cuarenta y dos hijo vive en Canarias a volver no vive aquí Mi así me fui a vivir con ella el primer año con ella todo era estupendo devino lo hacía todo porque estaba toda ella trabas trabaja mucho la verdad muy trabajadoras pero yo hacía todo lo de la caza la niña lo vamos todo

Voz 1363 02:19 cuántos nietos tienen Esther Trini cuántos hijos tiene su hija

Voz 2 02:23 tengo mi hija tiene cuatro

Voz 1363 02:26 cuatro hijos

Voz 3 02:29 y no tiene dos

Voz 1363 02:31 usted entiende que partida de estos cuatro niños vamos encargaba de que estuvieron atendidos

Voz 2 02:38 sí de todo absolutamente de todo que él no me pensaba eh con con Guti para que cuando haya de trabajar descansar a todo no le pero no sé qué es lo que ha pasado

Voz 3 02:55 o que se añade que

Voz 2 02:58 eso como a pinchar me iré a tirarme como así aquí quiere dicen puras en Andalucía es introducir lo entiende perfectamente

Voz 1363 03:07 por aquí también se pullas y comentarios no como que ella estaba incómodo hay a ver qué pasa cuando alguien tiene como manía a la otra persona no y está deseando

Voz 2 03:17 exactamente exactamente estar yo no me no me sentía querida Ny valorada oí nada de nada absolutamente nada hasta que llegó un punto en que

Voz 3 03:29 me tuvo de

Voz 2 03:32 me se me puse a trabajar con una señora que tenía seis me estuvo un año trabajando en un año y pico un año pero esta señora falleció entonces yo me dio en la calle idea echar añado pues yo estoy bebiendo

Voz 3 03:51 va sin agua sin luz

Voz 2 03:56 ahí lo debía a la ayuda de persona que no tiene nada que ver con la familia personal que he ido conociendo que llevaba a mi camino hasta ahora que he conseguido la paga no contributiva de trescientos sesenta y ocho euros que no puedo ni irme de alquiler por qué no

Voz 1363 04:17 no tiene Ostende para empezar que ponen Salomé

Voz 2 04:19 la Ny revivir pero bueno yo me las apaño con eso es lo que menos me importa a mí lo que me importa de verdad es que me gustaría saber el cambio tan radical candado Mis sido que hablaban muy bien de mí que yo era no se inhibe viendo el marido de mi a ver yo además que ser madre me quedé muchísimo y de pronto cuando yo salí de su casa empezaron sobre todo mi hija mi propia iría a ver si que yo había roto el siguiente lo que dio que yo lo habían robado que ya ves madre bueno he escuchado comentarios tanto doloroso

Voz 3 05:10 han dolido tanto

Voz 2 05:14 su hermano tampoco quiere saber nada que supuestamente ya lo llama Hay ir de edad su versión de los hechos que no sé que he hecho sólo porque yo ni soy ladrona alcohólica el único vicio que tengo el tabaco ahí no comprendo absolutamente nada nada no comprendo nada no sé qué es lo que ha pasado yo no sé qué ha sucedido de ahí yo no sé si es que ella quería que el padre entrada ya eso me tira en su casa con la mujer con la que está yo les estorbaba porque tuvo a al padre once años con lo que me eso

Voz 1363 05:55 once años sin hablar con el padre ya ahora sabe usted qué relación tiene con el padre

Voz 2 06:01 ahora vividas desde que yo me marché viviendas si salen a comer podrá Hay vamos me lo vienen diciendo que yo que ni me meto en su vida

Voz 3 06:11 mi nada de nada

Voz 2 06:15 yo no me han hecho la vida de ellos para nada ni le perdió nada en estos últimos años nada

Voz 1363 06:20 llevo usted seis años sin hablar con sus hijos ni con sus nietos

Voz 2 06:23 sí

Voz 4 06:24 sí sin celebrar nada ni cumpleaños ni de ellos ni el suyo

Voz 2 06:29 nada nada yo he estado llamando siempre es su cumpleaños su veredicto la frialdad no lleva anotados entonces de haber llamaba también porque que me trate con esa frialdad con ese desprecio que es un desprecio total hacen personas yo habré cometido muchos errores como todo el mundo creo pero no es una madre nunca eso no me va a poder por mucho que abre mi hija o mi hijo o Mi viendo mi ex marido o la mujer de mi marido yo lo sino Malamadre dio dentro de la situación de mi matrimonio

Voz 3 07:10 no

Voz 2 07:12 porque después de de divorciar de a base de psicólogo psiquiatra me han dicho detenido treinta años maltrato psicológico

Voz 5 07:20 en familia se a la familia de mi ex marido

Voz 2 07:25 entonces yo creo que dentro de esta situación ha sido una mejor madre posible

Voz 3 07:31 nunca ha sido una Malamadre

Voz 2 07:34 porque esos quemado ni vamos si me hubiera matado hubiera sido minado muchísimo y no entiendo por qué esos comentarios no entiendo porqué habrá de su madre

Voz 3 07:51 porque yo lo duro la mía se hace llevó digo yo jamás hubiese hecho lo que han hecho conmigo

Voz 2 08:02 abandonada completamente

Voz 1363 08:04 Trini son seis años era lo preguntó si el tiempo ayuda o la falta de relación con con sus hijos y con sus nietos pesa todavía más que al principio no han entendido me multas eso les decía Trini sí claro son seis años es muchísimo tiempo sin una aprende a convivir con esta con esta falta de de canino con esta falta de los suyos

Voz 2 08:31 no pero bueno no aprende lo mayormente por mi nieto porque es que yo al que Nieto que tiene veintidós años

Voz 3 08:41 lo cogí de bebé

Voz 2 08:44 pequeñito de lo tuve lo creía que a los cinco años

Voz 3 08:48 yo estaba con demás también

Voz 2 08:50 entonces yo me duelen Mis nietos porque no sé qué es lo que la habrán contado porque es que viven a diez a quince o veinte minutos andando de mí

Voz 1363 09:03 Trini y alguna vez lo sabéis todos los encuentra por la calle

Voz 1 09:07 cómo se los encuentra usted

Voz 1363 09:10 yo la encuentro si a sus nietos que viven a quince minutos

Voz 2 09:14 no es que procuro no hay ni por donde ellos vive procuro no molestar porque ya es notable porque el despreció él no otra cosa es de perecieron por parte de todos ni de tanto como digo de mí lleno de mi nuera de nieto de mi hermana de todo yo no sé qué caído lo contando porque yo no lo entiende partido no habló con nadie

Voz 1363 09:36 también me he atrevido

Voz 4 09:39 cuando una enemistad con su hermana

Voz 2 09:43 sí es que es todo como

Voz 3 09:46 una fue ganado

Voz 2 09:48 pues ya no se ha dedicado a llamar persona por persona de la familia contó una versión que yo no lo entiendo no lo sé no sé de qué va minando los se en serio él yo la quiero mucho cuidado pero no la quiero al lado mío tampoco porque me ha hecho mucho daño mucho daño ha dicho cosas de mí que que que yo no entiendo ni comprendo ni yo he sido así yo voy a perder mi dignidad por ella

Voz 3 10:24 digan lo que digan ni me

Voz 2 10:27 voy a mala madre nunca digas lo que digas porque sé que no lo decidió y eso no me lo va a quitar ningún comentario del mundo de que he sido buena madre dentro de posibilidades que mi dignidad y mi conciencia está tranquila

Voz 5 10:46 ahora porque es que no lo sé a día de hoy no lo sé