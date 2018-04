Antonio: "Quiero mandarle un mensaje a la mujer que conocí hace un mes en un local de intercambio de parejas"

Voz 1 00:00 hola Antonio buenas noches

Voz 1363 00:03 la norma Madrid gracias por su llamada y adelante cuando quiera

Voz 2 00:07 bueno pues nada encantado de saludarte una noche este caso llevamos a las ocasión

Voz 3 00:14 no

Voz 4 00:16 muy bueno

Voz 2 00:19 yo tuve la suerte de que justo el año pasado en estar allí

Voz 5 00:24 como locos estupendo sí

Voz 2 00:27 sí la verdad que tengo once guarda un buen recuerdo de este día ahí

Voz 1363 00:33 si bien nosotros estamos nosotras también Antonio gracias

Voz 2 00:37 muchas gracias bueno al a lo que a lo que

Voz 6 00:39 voy he bueno me quiero hacer un matiz pues eso es todo un ya o yo mi cariño mi amor a mandataria es una persona aquí

Voz 2 00:54 ahora vivo con haciendo hace un mes aproximadamente

Voz 3 00:58 se la conoce en Palma

Voz 4 01:01 Si bueno pues no sé si me está escuchando pues que a lo mejor sí me porque un nerviosillo estamos se porque manía tiene una entrevista de trabajo bueno pues permiso Macarena

Voz 5 01:18 si tiene pues falta de puesto a cero

Voz 2 01:20 lo he hacerlas llegar no sé si me lo va a escuchar y no pues mañana

Voz 4 01:25 que el ojo tiene dos caras no hay podrá bueno pues natalidad Jareño y ya sabe ese todos lo que lo que hasta pasado he eh

Voz 6 01:40 no estamos en una oportunidad

Voz 4 01:42 que quiero que sepas que por lo menos en mi va a tener un apoyo una fuerza y ya veremos

Voz 2 01:52 a saber hasta dónde llegamos bueno por lo menos quiero que sepas

Voz 4 01:57 que que estoy aquí a tu lado

Voz 2 02:01 tiene mi apoyo a mi fuerza hay muchísimo ánimo para suerte de mañana bueno pues quería de eso de diálogo de cuchara cada oyente anterior no de hablar con respecto a su madre

Voz 5 02:20 sí sí sí sí adelante está pasaba así de si se refiere usted a Cristina

Voz 2 02:25 sí sí sí yo quiero yo quiero decir en mi propia experiencia ya te lo cuente no yo su compañera de hace como ya bastante tiempo que él me padres se divorciaron cuando yo tenía dos años en Madrid se desentendió de mí cuando yo tenía siete años ahora tengo cuarenta entonces realmente KIO o decir la reflexión que madre no solamente la que pare sino sobre todo que ejerce mi caso ni abuela que mando un de os escucharé hace muchos años

Voz 1363 02:59 pues Un besito también para Isabel

Voz 2 03:01 porque el insomnio oí porque yo llevo escuchando desde la primera temporada ya empezó Gemma Nierga

Voz 1363 03:11 su abuela no sabían para ustedes como su madre Antonio

Voz 2 03:15 no no no con él como este

Voz 5 03:18 entonces su madre para para mí

Voz 2 03:20 mi abuela

Voz 4 03:21 mi abuela sí que tiene

Voz 2 03:26 perdona mi me pongo nervioso tengo que tiene

Voz 5 03:29 sí sí sí

Voz 2 03:31 eh maquillado dominaron unos varón quemaron lo coacción hasta los casi veintisiete A vivir o iraquí era mi novia ahora mismo mismo la que realmente ni ha sacado adelante me abuela y esas llamadas también es un homenaje para ir a por si me está escuchando que gracias a ella y bueno e intentando los poder hacer una persona que ha llevarme a liado llevo una racha de unos años parece difícil pero bueno si con el apoyo de Natalie a poco a poco lo el entonces

Voz 1363 04:08 volviendo Natalia Antonio usted en el mensaje que la enviado ha dicho que ese están dando una oportunidad sí

Voz 2 04:16 si no nos estamos conociendo las vigas en religioso Amin que no somos bichos una vez llegan a partimos porque toda vez que ya vive en Accra cadena de yo estoy viviendo Madrid entonces ya trabajaba cuántos ahora que acogemos mañana de trabajo es que ya tienen subirán a escala no solamente conocimos hace un mes de no sitio hoy

Voz 6 04:43 de una forma casual y bueno

Voz 5 04:46 se conocieron en un par dice usted sí sí para también te Kibera no tengo ningún problema en decirlo

Voz 4 04:55 sí sí yo ya lo he dicho acompañada

Voz 2 04:58 sí bueno cada día pues mira poder hace como si algo hemos estado hablando por teléfono anda poco nervios ellas pones poder anterior mañana

Voz 1363 05:10 bueno normal Antonio entiendo que desde el primer momento se gustaron porque

Voz 5 05:18 sí sí sí siguen en contacto

Voz 4 05:22 si no y sobre todo yo he

Voz 2 05:26 ya ven físicamente son mujeres prestar curas no porque lo diga yo porque es que lo esto por mujer bandera pero sobre todo más guapa por dentro es cómo es la vida cuando uno ya tiene una afectada yo tengo cuarenta cuarenta y en agosto que cumpla yo creo que hace realmente el interior no de las personas

Voz 4 05:50 es realmente lo que si uno luego

Voz 5 05:53 bueno pues bueno acompaña físico pues bienvenido sea pero tiene tiene sentido claro efectivamente que a poco denso

Voz 6 06:03 sí ella ella ella a esa persona a persona

Voz 2 06:06 sí ha tenido mala suerte en la vida he tenido cuentes ante encima

Voz 4 06:13 aquí estoy seguro que que que entre en bueno

Voz 2 06:18 entre el apoyo a podar que ya no podemos apoyar mutuamente yo creo que la cosa bastante bien

Voz 4 06:25 por lo menos voy a poner todo mi empeño en que

Voz 2 06:29 que sacaré salga bien esta regla

Voz 5 06:32 efectivamente sí sí entonces

Voz 1363 06:34 Antonio entiendo que cuando alguien conoce a otra persona en un pub liberales porque va buscando algo muy concreto en este caso una aventura pero en el caso ustedes

Voz 2 06:43 bueno bueno no no siempre siempre porque en este caso por ejemplo iba con un amigo yo viva sólo es decir que en este caso no fue no fue buscar algo más casual por otra cosa es decir que que no todo el mundo va simplemente un rato de sexo y ya está

Voz 4 07:04 o mentir

Voz 2 07:05 en esas que que también se pudiera tomar una copa que Suha o lo que es no sufra

Voz 1363 07:12 entiendo pero a veces surge el sexo no lo voy a preguntar si ustedes lo tuvieron o no pero uno se plantea qué quiere tener algo más con esa persona algo más que un encuentro de una noche en ese momento

Voz 2 07:27 pues sí que pasa que es lo que repetir lo mismo que a veces las cosas cuando mejor sale de forma natural y es lo que nos ha pasado es decir nosotros han reír ese día

Voz 6 07:40 no vimos el teléfono ya hemos seguido hablando mucho guardar muy sobre todo

Voz 2 07:48 otros como hacen más un ahora por lo menos ha sido el día que casi pase de seguiremos se habla por teléfono pero bueno estamos teniendo bastante contacto por ejemplo pues Bashar de mucho prácticamente había medio casi bueno yo he lunes rehecho no vamos a volver a ver que que estoy deseando que llegue el lunes

Voz 1363 08:11 pues que salga muy bien el lunes Antonio y que ella tengan muchísima suerte mañana gracias por llamar de nuevo gracias por por seguir en contacto con el pero