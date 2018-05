Elsa: "Hoy hace un año que mi nieto se quitó la vida y me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él"

Voz 0020 00:00 hola Elsa desde Cantabria buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches Viena qué tal muy bien que atendía a poder hablar contigo de nuevo igual me entiendes

Voz 0020 00:11 sí

Voz 1 00:14 este mismo día

Voz 2 00:16 debe llorando y m como dijo el tío para decir que que tenía un dolor

Voz 1 00:24 muy grande porque importante de los trabajadores y había quitado la vida de veintisiete años

Voz 0020 00:35 Elsa lo recuerdo perfectamente lo había hecho en otro país además sí sí sí

Voz 3 00:42 sí en Chile

Voz 1 00:45 sí creo que para mí hemos sufrido mucho porque queríamos mucho entonces era un niño muy bueno pero las cosas de la vida

Voz 0020 00:59 veintiséis junio estén esa veintisiete

Voz 1 01:05 dijo un hijo de cinco años pero cuando no solamente se por Internet porque yo llevo muchos años aquí en España el bronce en el que tengo de él no poder haber estado en su funeral porque a lo mejor exterior poquito más tranquila una inquietud que tengo ahí clavada al que me corroe todo lo días no hay día de Dios que no me acuerde de él Yllera yo estoy me decían planita porque para todos mi nieto y mi di mientras yo soy la manita y no soy la abuela ni la como dicen aquí entonces que vuelos ya a la vuelta de un año estamos por lo menos poquito más tranquilo pero sí que hay días que Amanece que miro al cielo si trato de verlo y no como no lo veo dónde con Mayoral hijo el padre está muy afectado ante de anoche me llamó llorando porque estaba preparan envidio de su hijo hizo cosas que no se puede aguantar entonces no

Voz 0020 02:19 no lo recuerdo no sé si aquí en Chile

Voz 1 02:22 lo vive en Chile el vídeo aquí B2 había ido que ya menos mal que estaba bahía cuando esto todo esto porque Sperling entonces es muy duro muy duro perder a usted querido imagen fije están señaladas como está que es lo que más duele realmente bueno si la vida es así y hay que continuar yo tengo setenta y un años tengo seis nietos y siete biznietos tengo una cita que que ha traído un poquito de alegría ahora que tienes que seguir medio recién que se llama Adriana más linda igual esa y todas las semanas algo a un día a la semana a caminar un rato con ellos a distraerme ni un poquito pero eso que tienes ahí arraigado es que hay algo que no se puede contener

Voz 0020 03:25 claro es que me imagino que una carencia de este tipo no hay nada que la pueda suplir

Voz 1 03:30 no no no la puede suplir para nada porque yo lo traje a ello todo son tres hermano ello niñas y dos niños pero a lo dos niño me lo traje Kaká y lo que un año viviendo conmigo entonces yo sé cómo se mire yo chico fueron aquí quitaban trabajarlo y todo el cuento pero Pastor lo bastón oí y me Huerta llegar ya hay que asumirlo

Voz 0020 03:59 aunque me imagino que que son te mal que se le dan demasiadas vueltas se usa

Voz 1 04:04 sí claro que sí se Le dan la vuelta y no termina de de de de realmente uno con clientes porque lo hizo se pregunta si te vuelvan a preguntar cuándo pudo solucionar su vida diferente mente y no tomar esa determinación pero de su vida ahí y cada uno hace consumió en lo que uno quiere no a lo mejor pudo pedir ayuda a tantas personas que tenían que ir muy querido L allá en en en Chile El era socio de un club deportivo que como el Real Madrid no puedo ir donde no hay semana de Dios que no abonan una pancarta con su con su cara pues la tienen muy bonita él se llama el gato Le apodaban en sus ojos verde que tenía muy lindo entonces ese himno ahí en todo caso debe estar mirando yo el Inter el pelo del Facebook un mensaje que la foto del hijo

Voz 0538 05:13 Sitti recuerda K intentes ser tú miras es ya empieza a querido y no

Voz 1 05:20 todos se todo porque lo dijimos todo pero ya a qué lugar que esté bien lo que estamos aquí salvo que ETA en el cielo sabemos que lo que creemos en este lo que hay arriba ahí está guiando realmente a nosotros mirar a alguien al yo te agradezco mucho el tener está como ansían más posibilidad de quién es para de repente prisa lo que uno siente porque hay movimiento di la vida ni el cuarto tan agobiada yo tengo problemas serios todo momento serio pero no al extremo todavía creo que no voy a llegar allá espero que no estaba escuchando bueno yo todas las escuche

Voz 0020 06:21 muy tarde

Voz 1 06:22 a veces ya a las tres de la mañana hay pese a las cuatro a las cinco de la mañana porque mira ves funcione funcione crucial y escucho mucho los comentarios de toda la gente está escuchando a la señora jubilada

Voz 0538 06:38 a lo que realmente quería llegar yo

Voz 1 06:40 desgraciadamente hoy en día las personas mayores tenemos muy poco unidad de seguir a lo mejor con mala vida por tener una buena alimentación no una preocupación por que el dinero no sacará todo para otorgar mira yo soy jubilada por desgracia no alcanzaría jubilarme con la Seguridad Social porque yo caí enferma en operado de la columna ir debió a eso tú que jubilarme a los sesenta a yo vi yo tenía un negocio yo trabajaba de autónoma he cotizado catorce años aquí en España no cotizaba porque yo era carga del tira a mi marido ni diferente la playa entonces yo empecé aquí llegó el momento dado de la jubilación lo tuve derecho a la jubilación de la Seguridad Social pues me dijeron que me da la no contributiva vale entre pero derbi no recibir nada lo es algo dije yo no puedes empezar a la no contributiva yo exhibía típico Ebro con una carga extraordinaria junio indicó siempre eso engañó a ver sí que tuve la ocurrencia de casarme yo no sabía que había que avisar para los dos años de estar casadas me ha llegado una carta de el organismo de dónde me dice por haberse casado le retiramos la jubilación porque claro mi marido gana ochocientos y pico de euros mensuales sido en ocho sintético tampoco se puede vivir de alquiler

Voz 0020 08:44 ochocientos euros de pensión

Voz 1 08:47 mi marido gana ochocientos de venció pero han tenido la bajeza porque esto no puede decir que de otra cosa la bajeza de haberme quitado a mí sobre todo de jubilación de la no contributiva me la quitaron pero la película la gané pero la gané esta manera hoy en día me pagan tuvieron dos meses sin sólo todo de nada de nada de nada y cuando me lo Brea nuevamente pueda haberla Criado que me la dieran me dijeron me mandan una circular de mí se logró tener la jubilación pero se le van a quitar sien típico de oro me sale fuera haber cobrado dos años indebido indebido es eso es la palabra que usa por haber cobrado dos ceño indebido de por haberse casado entonces por cinco años me van a contar ciento y pico euros a la cuenta que yo recibo doscientos y pico de euros mensuales ahora no hicimos y pico doscientos y pico entonces que ha sido una mujer si yo tuviera que inhibirse antes que con ese dinero que hacemos porque ya somos dos donde hay que rodar alquiler no tenemos propiedades no tengo yo que de la heroína en mi negocio todo el cuenta a lo que voy yo mira lo que decía la señora los políticos se dedican a hablar hablar hablar y hablar no hacen nada con la gente desgraciadamente es aquí hablan a hablar pero cosas claras no dicen porque si lo dedicamos a hablar en la televisión la radio recto

Voz 0538 10:40 todo el día todas las Atón ahora habla de política política política porque quieren obtiene los votos pero cuando ya los han votado

Voz 1 10:49 no se olvidan del pueblo realmente eso no puede ser tienen que preocuparse de la gente tiene Tita realmente pasillos

Voz 0538 10:58 era la vida sentado hablando hablando hablando Garland Emilio

Voz 1 11:02 no nosotros que hemos trabajado no esto es esto es algo inconcebible de verdad yo no entiendo no lo consigo de que esté así yo tengo a mi marido enfermo tengo una persona dependiente estoy luchando pues la de usar hemos querido la dependencia para ver si los ayudan económicamente con algo para poder ayudar yo con algunas cosas cosas que no la entregan el la farmacias porque hay que valorarlas sí no tengo con Carla que hago nigerianas necesita yo me Duisburg seguir una cama que la Cruz Roja con Brad para poderlo tener al mi marido como tiene que estar en un hospital el tiene máquina de inhalación tiene máquina oxígeno él es dependiente total de mí yo elegí lo todo que a todas la enfermedad a ver vivió lo tengo mejor alguien está muy bien cuidado que lo dice la doctora pero gracias al esfuerzo que hago y entonces me han dicho a mí que yo podía

Voz 0538 12:19 en medio podría pedir a la dependencia ya han pasado meses

Voz 1 12:26 no responden todavía en una serie la peli nuevos que se lo he entregado todo que esto lo hizo ayer atrás vamos a ver si me encontré así así vamos día a día de Dios no puede ser mira esclavo aspirando al síndrome de latón está no había hablado nada esto porque digo yo más de alguien de aquí de Cantabria de los señores de aquí de Cantabria se escucha esto que se preocupen porque me voy a presentar en las salas de secundan todos los políticos con una carta voy a ir a gritarle los problemas que tengo pues que no queda otra que yo no puedo ir a las no puedo ir a las manifestaciones porque con quién dejo a mi marido porque ya había sido hubiese ido a la manifestación de la gente jubilada porque yo vivo en Revilla Revilla amargo entonces si me detengo de desplazar al Santander ideado que no cueste un poco ir dejarlo solo a él no lo puedo dejar

Voz 0020 13:38 por eso no lo condena

Voz 1 13:40 pero ya me intentaré hace lo pero de que es algo bueno de aquí bueno a Dios la eñe Tasio muy amable no haberme escuchado ITS ilícito porque tienen un programa fenomenal de verdad dónde le dan a la gente para que se pueda es que lo que uno siente

Voz 0020 14:04 Elsa efectivamente para para eso estamos para para escucharlos para saber qué es lo que ocurre realmente en el país cuáles son las preocupaciones reales de las personas que es lo que está pasando como casos como el suyo por ejemplo esa con lo que nos acaba de contar sí es a ojalá llegue pronto esa ley de dependencia ojalá les vaya todo un poquito mejor

Voz 1 14:30 pero ahora suena para irá que muchas gracias igual para usted muchas gracias por haberme escuchado vale

Voz 0020 14:39 gracias por llamar es ahí un abrazo también para los padres de su nieto