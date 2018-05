Francisco, en el Día Internacional contra el Bullying: "Mi hermano sufrió acoso escolar y esto le desencadenó una esquizofrenia"

Voz 1 00:00 de Toledo saltamos a Sevilla con Francisco buenas noches

Voz 2 00:03 la buena noche mantenerme delante bueno pues en el Día Internacional del bullying acoso escolar pues quería o en contar un poco la experiencia que que he vivido en primera persona porque un hermano mío fue acosado escolar veinte de manera brutal era el año mil novecientos setenta y tres ya pasado cuarenta y cinco años aquello bueno es raro el día que que mi hermano pues no se acuerda de del acoso que sufrió en un colegio era un colegio yo digo colegio guión cárcel que era Campillo no Málaga en este colegio bueno pues iba a los niños de la alta burguesía de la zona especialmente de Málaga de Sevilla Bertín Osborne por ejemplo ha sido antiguo alumno o el o el célebre fue de menores de Granada creo no también fue alumno de de Campello no bueno pero realmente a Mi hermano pues tenía un niño muy tímido mal estudiante Mi padre lo llevaron allí por ese motivo

Voz 1 01:09 sí tenía a ver

Voz 2 01:12 abiertas bueno pues fue desde el primer momento fue acosado brutalmente por un grupo siempre en el acoso siempre hay un grupo

Voz 3 01:20 porque una una actitud cobarde grupal

Voz 2 01:25 el indefenso y el resto pues son los testigos mudos lo el resto de los alumnos bueno a mí que no me toque lo que hacen en Ny apoyar a la víctima por supuesto ni decir nada entonces en el tema este de la cosas yo pienso que hay una responsabilidad compartida entre los padres el propio padre yo digo que un buen padre o Adri madre me refiero

Voz 1 01:50 sí nunca permite que

Voz 2 01:53 tu hijo padre bueno son cosa de niños no dan importancia entonces bueno realmente el niño debe de ir al colegio a la escuela pues para formarse para crear un porvenir muy Hinault para que destruyan su vida mi hermano el derecho a la vida totalmente no es decir a raíz de ahí estuvo pues un curso y un verano pues desencadenó una vez esquizofrenia bueno su vida pues está incapacitado yo soy ahora mismo el tutor legal de él sí sí de aquellos sí sí fue él salió con Value con con un montón de ella le llamaron del colegio de Campillo don José Macías que era el director diciendo pues sea que y lo más duro de todo era que bueno pues imagínense acosado permanentemente veinticuatro horas porque ese acoso de un internado social porque es veinticuatro horas con tus acosadores también la culpa también aparte de los padre que unos padre nunca permiten que soy de la cosa al menor síntoma pues los padres deben de tomar partido profesor yo creo que los profesores han tenido siempre una actitud mirando para otro lado es decir el profesor también es víctima de esa violencia que existe en los colegios muchas veces el profesor dice bueno yo cuido de seguridad no porque lo profesores realmente lo vemos que son agredido el profesor el que denuncia al profesor cuando esa cosa o en el niño se ha suicidado ha ocurrido algo extraordinario pero pero lo professore hacen digamos la vista gorda es decir que lo profesor en el hay excepciones no pero en general no tiene una actitud activa de lucha contra el acoso no entonces realmente es muy penoso porque ahora mismo seguramente no estarán oyendo no niño porque o menores porque estarán durmiendo prepara pero mucho padres que o o persona que ya son mayores y han sufrido el acoso y estarán dándome la razón no creo que que que la sociedad debe de tomar de hecho se está tomando cada vez más partieron sobre todo los jueces tan tomando partido a la hora de de sancionar penalmente porque claro los acosadores suelen ser el tienen edad penal en la edad penal de los menores a partir de los catorce años pero están tomando medidas no y entonces cuando un tribunal castiga o llama a declarar a los acosadores porque los acosadores en el fondo son cobardes no porque es coger a la víctima indefensa

Voz 1 04:37 mi grupo Francisco como bien señalaba Auster

Voz 2 04:40 al tímido pues claro son cobarde lo hacen en grupo y así Mi hermano siempre recuerda hasta los nombre dice hay que ver que nunca me han llamado para pedirme perdón porque él tenía catorce años de edad catorce quince años especialmente una da muy muy conflictiva en el en el tema de de la acoso también mira quería Macarena dejar dejar aquí un poco patente la la existencia del acoso en muchos colegio privado concertado sí en el privado concertado lo inmigrante en Inca el los minusválido siempre buscan la uniformidad in yo conozco casos me duele porque soy muy sensible hacia el tema del acoso de niño inmigrante que entra en en un colegio concertado que es gratuito entre comillas porque siempre te cobran algo la Asociación de abre por el inmigrante se les margina hay mucha forma de acosar no es solamente eh de la agresión física o la burla constante sino el hacer el vacío a los niños también es una forma de acoso muy cruel claro cuando estás en un grupo deben diferente y nadie te echa cuenta hay mucho mucha formadas era conseguir una alguien muy dura porque cuando no tiene amigos no te invitan a los cumpleaños está al margen de todas las actividades de los padre lo te sientes un poco eso todo eso niño pues al final bueno niño inmigrante no son conflictivas revés muchos son tienen un nivel intelectual muy superior a la de los españoles pero hay niños minusválidos por ejemplo que que al final todos llegan a la escuela pública no y yo soy un gran defensor de la escuela pública porque me he educado en colegios de pago Mi hermano el la cosa fue a un colegio de pago por cierto muy caro el colega de Campillos y mis tres hijos han ido a la escuela pública y soy un gran defensor de la escuela pública porque tengo el firme convencimiento que el acoso existe mal en la escuela privada que hay en la concertada es una intuición no tengo estadística porque el acoso todavía está un poco Sage no hay estadística porque todo se hace en la clandestinidad

Voz 1 07:04 para Francisco que ha cambiado mucho no es verdad que hay mayor sensibilidad no sólo por parte de los padres sino también de los tutores en los centros es verdad que ha cambiado a mejor vamos mejorando en ese sentido

Voz 2 07:16 pero Macarena cada poco existe la noticia de un niño

Voz 1 07:20 absolutamente y además ha empeorado también con las redes sociales no el tema del acoso en sí como como acoso

Voz 2 07:26 el acoso de verdad y bueno

Voz 1 07:28 hay mayor sensibilidad y ya no son cosas de críos no como era la de poca yo también fui víctima de acoso escolar cuando tenía como once años así es verdad que eran cosas de críos no ahora tiene otro nombre y tiene otro tratamiento hoy

Voz 1 07:44 son las verdad Francisco me parece muy interesante eso que ha dicho de la escuela pública y la escuela privada a ver qué opinan los oyentes saber si quieren a ver si quieren hacer alguna aportación al respecto Francisco muchísimas gracias por el testimonio