Pepa: "Mi hija sufrió abusos por parte de su padre y es algo que nos ha marcado para toda la vida"

Voz 0273 00:00 hola Pepa buenas noches hola buenas noches desde Albacete muchísimas gracias por llamar

Voz 1 00:05 pues me perdone porque estoy muy nerviosa no es la primera vez que llamo por teléfono

Voz 0273 00:11 no lo sé pero no no se preocupe usted está usted en confianza ahí vamos poco a poco

Voz 2 00:18 pues quiero hablar sobre las chicas esta que hablaba anteriormente a este señor último si sobre sobre María si es que no le huido vamos no

Voz 1 00:29 la conversación no se le oído pero así fue acosada no bueno mal

Voz 0273 00:35 de lo que lo que ha dicho exactamente es que a la víctima de de la manada de la llamada manada

Voz 1363 00:43 de dice que quiere decirle que a pesar de todo el sufrimiento que ha tenido que pasar que ella es consciente que enfatiza con eso pero que cree que es una heroína porque ha marcado un antes y un después porque las mujeres han tenido que callar mucho dice que ella es de principios de los setenta que yo llego incluso a normalizar el abuso no decía que cuánto nos hemos callado las mujeres sí que esto te des

Voz 0273 01:04 Trulli que va contigo siempre y que Iker ya vengo

Voz 1 01:07 ha comentado también que muchísima gente en la bicho que eso

Voz 0273 01:12 no habían pasado muchas mujeres que hay muchas mujeres que ahora están hablando efectiva ahora habla ahora sí

Voz 2 01:18 no gracias a Dios yo yo yo no pero mi propia hija si eso es para toda la vida ajusticiado no vea justificaría ese para toda la vida

Voz 0273 01:33 entiendo

Voz 2 01:35 por qué se lleva vamos buena parte de eso mi hija consumismo padre eso es fatal

Voz 1 01:47 eso no no lo no no se pagan y con cartel ni con nada porque el padre de mis hijos estuvo en la cárcel

Voz 0273 01:55 pero no se paga estuvo en prisión por esto Pepa claro

Voz 2 02:02 mi hija era menor que yo fui yo no podía ojo bueno

Voz 1 02:12 esos que no tienen idea eso es una cosa que es superior

Voz 2 02:17 sí

Voz 1 02:18 jamás jamás no soy ya tanto en aquella época como ahora lo poco que ese día yo estaba tan convencidísimo acaso en mi casa no podía pasar bueno eso fue un hachazo para la familia que vamos claro hemos vivido no levanta cabeza pero lo superamos ninguno eh

Voz 2 02:49 no es eso supera Níjar la suerte que tuvo que tuvo una relación y tuvo una hija

Voz 0273 02:56 sí

Voz 2 02:56 que no sabe nada de catorce años y a mi hija lo que les dio la vida pero muy mal eso no se supera nunca estuvimos en manos de psicólogos yo más de trece años si te dicen que te lo tomes como enfermos pero no son enfermos son sinvergüenzas

Voz 1 03:23 son personas sinvergüenza sin escrúpulos vamos uno manda porque la madre no tienen no tenemos culpa de nada pero eso que no tenía que se porque es que bueno en mi caso no tenemos contacto ninguno ni mis hijos ni yo pero nos hemos enterado Caisse

Voz 2 03:44 después de salir de la cárcel pues reincidente

Voz 1 03:49 en la cosa vela cosos eso lo llevan en la sangre

Voz 2 03:53 cuanto mayores son peores yo estoy de acuerdo por supuestísimo de lo que esta chica

Voz 1 04:04 eso

Voz 2 04:08 eso ya lo tiene para toda su vida Illano ella los de alrededor en mi caso que fija te diré tú crees más joven graves daños

Voz 0273 04:22 sí entiendo que eso claro es que golpea a toda la familia no sólo a la persona que que ha sido víctima

Voz 1 04:31 que yo no veía la manera por sus ojos pero sin ni un minuto eh

Voz 2 04:36 cuando me enteré no se me da bien me dio

Voz 1 04:43 quién me diera esa luz esa no tiene ninguna duda siquiera

Voz 0273 04:49 porque él no sabía qué decir de eso no se duda Pepa de eso no se duda ni un poco entiendo que una no llega a dudar nada

Voz 1 04:58 no nada además el juez lo dijo en el juicio que cómo era posible que una rotura de quince años después de pasar año y pico que fue cuando yo salió juicio hizo a la cárcel porque claro él salió de casa Hinault volvió bueno pues Alcer las copias así que no hay denuncias lo juez yo pues por lo que sea vas más lento no y fuera galo al año ya algo prejuicio hijo él lo dijo de una criatura de quince años cada vez que le pedían

Voz 2 05:28 de cara decía siempre lo mismo una persona de casi de cincuenta

Voz 1 05:35 cada vez que le pedían declaración la la decía de diferente manera

Voz 0273 05:40 no se notaba quién decía la verdad y quién no no yo Pepa estaba pensando en en usted como madre como pareja como como mujer que está usted claro en una posición tan difícil yo yo no les supera

Voz 2 05:56 pero a ver no les superaba a ver si me va a entender no por la persona que se fue porque la persona por cada vez que mira mira es un dolor muy fuerte porque el que hecho fue lo mismo que quiere eso Díaz y más en una cosa así pero el que mi hija tenga que vivir con eso también

Voz 1 06:29 que tengo dos hijos que a él no tiene contacto con nadie tengo ese nietos que buenos lo conocerá si lo ve por la calle

Voz 0273 06:37 el seis nietos Pepa que Familia más grande

Voz 1 06:40 tengo cuatro nietas sido nietos ya tengo un nieto de veintiún año los conoce era porque los vea por la calle pero él no

Voz 2 06:48 no pones a sus nietos no

Voz 1 06:55 es es un dolor demasiado fuerte gracias a Dios tengo una familia muy grande tengo tres hijos nietos que sí pero le doy la razón a esta chica no se persona haya nunca no vive porque tiene que vivir tienes tus ilusiones

Voz 2 07:14 pero

Voz 1 07:20 pero ahora esto está saliendo Tanner es que esto es una pena que esto ya estoy ya el de más a que no se va a poder andar por la calle

Voz 2 07:31 a ver todo lo que está pasando

Voz 0273 07:33 Pepa pero está claro que gracias a a voces en tan valientes como la suya esto cada vez va a pasar menos porque ya no se va a tolerar

Voz 1 07:43 sí yo cuando puse la denuncia cuando lo denuncié

Voz 0273 07:47 hacer veintisiete veintisiete años fíjese

Voz 2 07:50 muchos años si a pero yo no lo dudé porque quería justicia injusticia tuvo sí

Voz 1 07:59 el nivel de rositas porque luego hablaba luego la familia hablo demasiado hija no iba a quedar por lo que ellos quisieran que que era

Voz 2 08:09 la familia

Voz 0273 08:13 no apoyó a su hija la de usted

Voz 2 08:16 no nos dieron de lado totalmente

Voz 1 08:21 bueno ya a mi me da igual pero a mis hijos también

Voz 2 08:24 donde no nos Nara bueno si no es tiramos lo acogieron a él que es lo más normal del mundo pero a nosotros nos dieron totalmente Vela lo que es tu familia familia los padres y los hermanos

Voz 0273 08:47 sí

Voz 2 08:47 porque la familia de alrededor no pero lo que es la familia familia si no tiran todos dela porque no quería no querían que lo hubiéramos renunciado claro querían que yo me hubiera separan

Voz 1 09:05 como cualquier como cualquier otro a pareja y ya está

Voz 0273 09:09 y usted eso nunca se lo planteó entiendo lo tuvo usted muy claro desde el principio usted tuvo muy claro desde el principio lo que tenía que hacer y lo que quería hacer lo que me separaba

Voz 2 09:21 por lo que me separaba se mi hija ante todo ante todo

Voz 1 09:30 pero era solamente comentaros eso que sí que es muy triste muy duro y eso a la que le pasa desde luego hacen polvo Lary

Voz 2 09:37 queda mucho por mucha ayuda que tenga es la chica se tiene

Voz 1 09:47 si dentro de eso es un familiar incluso fíjate un padre pues eso ya empató la vida

Voz 2 09:54 eso para toda la vida ID no tenían que ir desde luego

Voz 1 10:00 de la cárcel no tenían que salir protegen al se merecen el aire que respira

Voz 2 10:04 bajo mi punto de vista eh

Voz 0273 10:08 Pepa muchas gracias por sí sí digo

Voz 1 10:11 la justicia está sillas así habrá que acatarla bueno Macarena muchísimas gracias me escucha