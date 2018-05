Juana: "Fui artista de varieté en la época de Franco. Cantaba canciones picantitas"

Voz 1 00:00 muy buenas noches Juana buenas noches gracias por llamar la escuchamos

Voz 2 00:04 eh cuando quiera Juana qué quieres que te cuente

Voz 3 00:10 pues lo que usted quiera que les gustaría contar bien trabajé treinta años en Madrid Barcelona y chicas de cofradías

Voz 2 00:20 es entonces el Madrid ya me quedé eso me dice era yo muy guapa muy bueno mujer estoy casada separada tengo dos hijas luchar por mi hija una cariñosa pero tengo otra que dio vaya que vive aquí en mi casa a debajo porque yo vivo en chalés entonces exaltar el pito bajo con vivienda ni ella Villegas Icomos nada no me hace ni caso requiere ni nada para contario mire que he luchado y he hecho mucho por esta chica pero ella me vi la mezquita Juanan queda mucha Mercadona que era algo pues ella se va y eso nunca nunca me va ella el otro

Voz 1 01:27 porque porque porque le tiene

Voz 3 01:29 es porque me odia porque comió pollo

Voz 1 01:32 una hijo de una madre por qué razón ha pasado algo entre usted es sabido un desencuentro

Voz 2 01:37 pues a veces por darle muchos caprichos entonces me encuentro muy solitario yo también estoy fuera de cáncer de colon y me dejaron una bolsa que no tenían tripas que dejan en tanta mi hija yo digo aquí no sé si lo cuando logrando la carne aquí en Alicante entre el sol y la playa Santa Bola ahí como no queda nada a y ahí diluyo de me encuentro muy solitario

Voz 1 02:18 entiendo que es una zona muy agradable no Juana para vivir que tiene usted del mar cerca es una zona muy agradable Juana no donde vive usted

Voz 3 02:28 muy muy cerca desata las

Voz 1 02:32 ha dicho usted que ha sido artista

Voz 2 02:37 la Virgen del mí

Voz 1 02:42 cantando bailando exactamente

Voz 3 02:45 qué canción de explican pitas

Voz 2 02:50 como era muy muy altas muy grande pues me montaron dos delitos y era

Voz 1 03:01 regadera sí

Voz 2 03:03 él es decir la cantidad de las de antes

Voz 1 03:08 sí

Voz 2 03:10 fui a Bateman en la plaza de Callao ya siete años

Voz 1 03:17 siete años trabajando todas las noches

Voz 2 03:20 dos Toda bailando ICA

Voz 1 03:22 en tanto estas canciones y Cantín era usted dentro eso es lo que se conocía como artista de ariete

Voz 2 03:28 eh eso mismo mi luego representante porque yo vivía en Madrid en Diego de León

Voz 1 03:40 sí como raso atrapados

Voz 2 03:42 así de negro yo yo decía no no no yo me gusta la Díaz me gustaba mucho y es mía la chica que está al lado de tu casa la talla vivía va o María Dolores Pradera valían yo no yo día pero va de negro y el dueño me rojo también llamó me dice problema lo verás cómo te gusta tu casa sí sí iré quería ya ocho años

Voz 1 04:26 ocho años en el Cisne negro fe como era el Cisne negro Juana qué tipo de gente iba

Voz 2 04:31 pues gente de todas clases iba de señores de todas clases sí misma gente vulgar pero gente gente de dinero

Voz 1 04:45 pero iban a cenar a tomar copas sabe le espectáculo

Voz 2 04:49 a ver si con Miguel de los Reyes ha habido se habla de los Reyes

Voz 1 04:55 tijera aumente ligeramente Juana yo me que ella ya me pilla un poco más atrás pero Juana y entonces usted que interpretaban dos tres canciones más o menos como era su número para que nos hagamos una ahí

Voz 2 05:05 yo actuaba canciones dos Espectáculos Mundo a lado nada no hay otro la escena en Atocha

Voz 1 05:15 hasta las tres o sea que usted ha sido también nocturna

Voz 2 05:18 eso mismo si no entonces ya sabe nos quedamos allá pues no tanto compitió con los señores no pitar el tanto por ciento cada compita

Voz 1 05:34 bien si sabía cuánto tiempo estuvo usted así Juana siendo artista de Bari T

Voz 2 05:39 pues Strummer un chico años cinco años

Voz 1 05:47 bueno cuántas historias cuantas conversaciones lo que habrá escuchado usted

Voz 2 05:53 lo que he vivido este vivido

Voz 1 05:55 de qué año estamos hablando más o menos

Voz 2 05:58 pues yo tengo yo no deje de trabajar a los cuando no lo te dejas de trabajar

Voz 1 06:12 cuando el destape dejó usted de trabajar que fue en los sesenta a finales de los sesenta setenta

Voz 3 06:17 mismo por tanto yo entonces estuvo trabajando en la época de Franco Juana sí sí

Voz 1 06:27 y como era ser artista de ariete en la época de Franco

Voz 2 06:32 yo he dicho que Alfonso Guerra cuando iba Magaly de buscaba donde yo luego luego el dos íbamos a la carrera cuando cerrada a la casa de acero que había una que han sido los mismos dueños de de las salas de fiesta ya en mil botellas de meditan que por fin identidad y padre de la chica el de NAS

Voz 1 07:16 Juana de todas mirando de usted muchos nombres votamos tienen un problema cuando han pasado muchos años pero bueno así que estoy hablando con todo un artista pues pues qué honor Juan nada que no me pregunto si guarda usted de alguno de esos trajes son los zapatos sólo tiene muchos recuerdos de de esa vida de escenarios

Voz 2 07:36 sí o no muchas fotos muchas fotos

Voz 1 07:42 imagino que además en un momento como ese en el que bueno el país estaba en una dictadura ahí usted escucharía muchas conversaciones de contenido político que algunas incluso eran cuestiones debido a muerte muchas muertes siempre guardó usted el secreto siempre guarda usted los secretos todo lo que escuchaba

Voz 3 08:02 hombre por la cuenta que le trae una claro claro

Voz 2 08:11 a veces tengo una hija que mamá me encanta eso es lo que más de una dolido

Voz 1 08:19 bueno porque cree usted a sus hijas ya después cuando dejó la profesión

Voz 2 08:23 no voy a decir cuando trabajaba servían celebra

Voz 1 08:28 además también usted mantenía su familia con con sus bailes con su arte mantenía a la familia

Voz 2 08:35 sí pero me acuerdo convivía la lleve a la OTAN a una tostada colas en la calle escudella y al ID dice mi hija no yo no quiero gusanos yo da de Rivero para para una salda digo sí que comprado fija ahora se que la azada

Voz 1 09:09 ahora sí que le gustan las angulas pero antes no le gusta Juana dice usted que dejó el espectáculo con el destape por qué porque lo deja porque toma esa decisión

Voz 2 09:22 quería que hiciéramos

Voz 1 09:26 a Irún cuando no querían que se quitara la ropa

Voz 2 09:29 calado

Voz 1 09:32 ya que se dedicó porque en en que trabaja una después de bajarse de un escenario

Voz 2 09:40 echando y vivienda voy bajando entonces ganó porque yo estaba casada pedía mi marido sí pero asumida luego ya cuando fui mayor volvimos que el pobre dio y ahora cuando cogí yo me retiro y eso fui al que ella viviera aquí pero yo iba a cien peluquería que ha muerto me habla de que peinaba todos los artista yeso dice que es que me da pero me pagan muy poco dice Vigo de artistas me pagan muy poco dice viene y vamos a bueno me enervó a la estación desea quedar las pagas

Voz 1 10:46 sí sí

Voz 2 10:48 a mí me dijo el señor no no falta el mejor la de deuda porque lo pagará muy poco

Voz 1 10:57 vaya a la deriva

Voz 2 11:00 la paga muy poco me pagan seiscientos pero entiendo tiene la paguita la vagas yeso y entonces vacile dice no no enseño al que es la que ha tenido se coge coge la bebida y a ver si sacamos algo más pero claro cobrando una paga ya votar

Voz 3 11:25 claro

Voz 2 11:28 nadaba señorita

Voz 1 11:30 y Juana no sabe el orgullo que es hablar con usted gracias por haberme contado por habernos contado cosas de su vida Juana me quedo con la curiosidad de saber cómo es la canción de la enredaderas

Voz 2 11:45 no he sido enseñaba todas las bien va encantada que lo vi a muchas a creadas el río sabe las cosas Dita

Voz 1 12:04 Juana pues seguro que que es usted una belleza y que brillaba encima de un escenario gracias aquí

Voz 3 12:10 para que de entonces nada Juanma Juana escoltan el Granada quatre