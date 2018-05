Maruja: "Mis hijos y mi yerno fallecieron una semana antes de la boda de mi hija"

Voz 0538 00:00 hola Maruja buenas noches hola muy creen

Voz 1 00:02 me buenas noches desde Badajoz muchísimas

Voz 0538 00:06 gracias a vosotros

Voz 1 00:07 ah sí un programa para mi punto de vista divino bueno pues mira yo le comento llevo ya dieciocho años escuchando vuestro programa si no todas las noches pero la mayoría sí he llamado varias veces porque bueno cuando veo a escucho mejor dicho personas que sufren mucho soy yo cómo me encuentro en una de ellas pues por si podía ayudar a alguna persona salir un poco del pozo que tienen como yo digo perdón a la forma de hablar pero como hablo yo

Voz 0538 00:46 problema mira

Voz 1 00:48 esta noche concretamente hacia unos cuantos de días que no escuchaba pero esta noche si yo empieza a escuchar a escuchado a un señor a un chico que había perdido al padre que era su padre a su amigo que no salía que no era capaz de salir adelante se puede yo me decidido me he levantado y digo voy a llamar a ver si tengo suerte porque ya digo que he intentado otras veces te lo explico lo que misma pasado y creo que este señor va a salir adelante cómo cómo muchas personas lo que pasa que es muy duro y todo lo demás yo te voy a contar mi caso perdona que te hable de tú

Voz 0538 01:29 ningún problema Maruja pero mira yo hace dieciocho

Voz 1 01:33 años tenía tres hijos una hija y dos hijos y a mi hija se casaba pues sí hoy sábado a la semana siguiente al sábado siguiente entonces estaba la despedida de solteros ir con tan mala suerte que tuvieron un accidente Mis hijos mi yerno murieron en el accidente entonces fíjese lo estoy diciendo que a la semana siguiente el sábado siguiente se casaba de tener mi hija por ejemplo todo tenía toda su vida resuelta pues resulta que en un momento y se queda sin nada que sus hermanos si su marido practicamente ya Mis hijos el pequeño tenía diecinueve años el otro tenía veinticuatro mi yerno veintisiete entonces imagínese todo lo que todo lo que llevamos pasado bueno pues todo se va superando digamos el dolor lo tienes yo le hablo por lo menos por mí el dolor lo tiene mi yo digo que mientras yo viva mi sigo van a estar conmigo siguen estando no lo veo pero no es que yo diga que yo lo que lo presentó su espíritu no pero yo sé que siempre están conmigo porque yo les pida ayuda han pasado ya les digo dieciocho años tengo día perfecto tengo días malísimos eh pero se va saliendo Easy con un poquito de fuerza de voluntad luego si eres creyente yo soy creyente no entendía fíjense con todo lo que estoy diciendo que soy creyente pero yo no entendía porque yo sabía llevado a mi y mi yerno una cosa que este chicos y a su padre le puedo decir que lo entiendo perfectamente porque yo perdí hace veintiocho años veo al cual adoraba a mi padre lo adoraba pero sí le puedo decir por si me escucha que ese dolor es como Le diría yo como un grano de arena al lado una montaña me refiero a un padre a un hijo a un hijo no llega nada le aseguro dicho por expertos dicho por por todo podamos porque yo he estado con psicólogos psiquiatras y bueno estoy aquí tengo días que canto en Río otros días tengo que lloro pero se va saliendo yo a este señor Le diría que con tanta pena como tiene si él tira de su padre Le digo que tira en el sentido que yo le quiero decir yo cuando días que tengo malísimos pues empieza hablando con mi su hijo cualquiera que me escuche diría que estoy loca no te estoy medio loca pero todavía loca no pero yo les digo que me tienen que ayudar que tengo que seguir adelante palabra generalmente como acababa este señor un rato también habla usted que la que la fe hace milagros no que lamente pero yo sí le puedo decir que yo tiro de mi hijo y a mí me ayudan a vivir pero muchísimo palabra de honor con lo que con con lo cual pues quiero decirle a este señor que que se agarre a su padre que es su padre yo creo que si le escuchas y le puede ayudar mucho noches intentado cuando escucha también madres que han perdido a sus hijos intentado hablar con vosotros para decirle yo tengo ese mismo dolor pero he logrado digamos superar superar ese dolor el dolor lo tiene pero la ausencia te acostumbra a vivir sin ellos pero sigue estando contigo quiero decirle yo con mis hijos yo me levanto les digo y cariño mio otro día más sin vosotros cuando me iré para estar con vosotros oí cosas así por el estilo de mi mi mi digamos que mi llamada es bueno para así pueda dudar a estas personas que han perdido tanto como he perdido yo pues decirle que si se sale del bache que dudo que es muy duro pero si se sale del bache me entiende cuando iba saliendo un poquito digamos pues pierdo a mi marido en dos meses y medio mi marido con sesenta años en dos meses y medio de estar perfecto pues lo pierdo mi marido fue por cáncer Mi sigo fue en el accidente me entiende otro palo que me da la vida pues muy muy muy grande pero que bueno que ya esto hace ocho años y que voy para alante y que si tú te agarra yo yo creo que estas personas se pueden seguir adelante

Voz 3 06:13 Maruja preguntaba usted si su testimonio puede ayudar como no va a ayudar solamente escuchar su voz la verdad es que reconforta Maruja perdió usted a su yerno ya dos de sus hijos

Voz 0538 06:26 mi hija me quedé con mi hija a una semana de

Voz 1 06:30 a una semana fue le hablo desde Badajoz o le fue una cosa que fue a nivel nacional salieron en todas las claro

Voz 0538 06:39 pena de televisión fue una cosa muy fuerte

Voz 1 06:42 me entiendes entonces incluso yo tuve en el programa de María Teresa Campos que me bueno y en otras televisiones porque no he querido optar porque yo no iba a hacer negocio con con la muerte de Misiego pero yo tenía una queja que era contra la Confer porque Misiego cayeron a agredían al río Guadiana

Voz 2 07:00 en un badén entonces yo tenía la queja de de

Voz 1 07:07 contrario digamos bueno no seguida no esta poco ella pero las sigo teniendo si ese paso lo cerraran porque luego de pueden Mis hijos y Anteriormente a mis hijos han muerto varias varias personas ahí concretamente a los once meses de morir mi hijo hijos un chico con veinticuatro años yo digo si ese paso no está para el público porque no lo cierran que era mi mi queja que yo tenía contra la la tenía la tengo contra la Confederación me entiendes bueno pues el llamarle ha sido eso que desde entonces como le digo la escucho casi todas las noches me he tirado años y años escuchando la luego ya también cuando murió mi marido que por cierto trabajaban en la Cadena Ser treinta y tantos años

Voz 0538 07:51 sí sí

Voz 1 07:54 también se me fue en dos meses invencible de estar perfecto a ir siendo entonces llevó también mucho palo como yo digo pasado yo era mi llamada nada más podía ayudar a una madre que haya perdido exijo a este chico que acaba de de faltar su padre bueno que acaba no que dice que en tratamiento y todo eso bueno pues si puedo ayudar a alguien le

Voz 2 08:16 quiero decir que que sí que sí

Voz 1 08:19 que se va saliendo que ese dolor lo van a tener siempre pero yo ya les digo que lo muchas personas pueden decir que te loca pero yo tiro de Mis hijo yo les pido ayuda a mi mis hijos estoy segura que me la dan

Voz 0538 08:32 fíjense lo que les hace cuántos años te esta pérdida

Voz 1 08:36 dieciocho Seahawks dieciocho años así que ya he echado lágrima en dieciocho años luego al final hace nueve Mi marido ocho mi marido

Voz 0538 08:49 ocho años mi marido y su hija Maruja cómo está su hija

Voz 1 08:53 bueno pues mi hija a está bien tiene su pareja niño y una niña bueno está bien pero además mi hija no estén por ejemplo mi hija jamás estuviera ahora mismo conmigo no no que no me hubiera permitido porque sólo puedo hacer lo que quiera pero me ya está loca porque

Voz 3 09:11 porque que hubiera gustado

Voz 1 09:12 no fui a Telecinco y ella no me acompañó me acompañó la que iba a ser mi nuera porque mi hija se casaba a la semana pero también le puedo decir que mi hijo mayor del que tenía veinticuatro años pues es ese casaba a los seis meses tenía todo su quiso su cosas preparadas y ahí también entonces con mi nuera era mi nieta que mi hijo tenía una niña con eso fui a Telecinco mi hija no es de esta persona que montó tampoco que quiera dar pena así me entiendo pero pero yo intento si yo yo yo me entero de que que ha muerto un chico sobre todo si muere gente joven Le digo a lo mejor me dejar todo el día de llorar que no conoce a esa familia que no que no conozco de nada pero sí puedo intento hablar con la

Voz 3 09:57 madre

Voz 1 09:58 me entiende bueno por eso en mi llamada esta noche para así podría ayudar a alguien pues me sentiría perfecta me sentiría feliz de poder ayudar a alguien

Voz 3 10:08 Faluya oye usted un un ejemplo de de fortaleza ID de gestión desde luego de lo que llaman resiliencia no de salir reforzada ante

Voz 1 10:16 sí si es que tienen no tienen más remedio que salir bueno yo sí tenía mi hija sino hubiera tenido quizá el mismo día que faltaron Mis hijos me hubiese quitado la vida porque no podía aguantar ese dolor me entiende pero claro yo miraba a mi hija decía para mí si yo me voy y qué pasa con mi hija bueno pues saca fuerzas de donde no las tiene y tira para adelante ya le digo que si yo he tirado no me que consideró Ny ni más madre que nadie ni menos tampoco adoraba Mis hijos como cualquier madre igual que adoraba a mi marido como cualquier mujer me entiende y bueno y aquí me tienes que sigo sigo escuchando lo Haute de muchas no Millán madera para eso sí puedo dar un poquito de ánimo a alguien que haya perdido sobre toda esa madre que escucho muchas noche que no tiran para adelante pues es decir las que sí que tiren que tienen incluso de sus hijos que les pidan ayuda yo creo que a mí por lo menos eso me me ha servido y me sirve y creo que me seguirá sirviendo sinceramente

Voz 3 11:21 Maruja muchísimas gracias por su ejemplo por sus palabras de Alberto