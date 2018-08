Toda una vida (19/08/2018) José Mª del Río

Voz 2 00:00 la sociedad española

Voz 1 00:05 de Radio Difusión presenta toda una vida un espacio de entrevistas a personalidades de nuestra hermosa nación

Voz 3 00:15 todo da una

Voz 1 00:18 ante el micrófono el celebérrimo escritor Sergio del Molino y el Sympathy que hicimos cómico conceptual Juan Carlos Ortega que Chen sus sillones disfruten de la magia del transistor

Voz 3 00:31 yo da una abrí

Voz 4 00:36 me haría con dos

Voz 5 00:40 en es que ilusión tengo Sergio son porque yo creo que además te has buscado un cierre cierre pero de lujo yo diría que meta radiofónico o meta auditivo no sé muy bien cómo cómo llamar a lo que vamos a presenciar esta noche si la radio

Voz 1174 00:56 sonido vamos a cerrar con el mejor sonido posible yo puedo pensar cuál sería la mejor voz para acabar esta singladura de bonitas palabras es muy de Del Olmo esta singladura radiofónica cuál sería esa voz entonces me ha venido a la mente la voz no el otro día hablando con José Luis Garci coincidimos en que igual que Frank Sinatra es la voz en en el mundo de la música en el mundo de las canciones nuestro invitado de hoy es la voz en el mundo de las voces en el mundo del doblaje en el mundo de la radio La Voz para

Voz 5 01:32 para muchas generaciones porque desde desde los años setenta yo creo que mucha gente en la tiene interiorizada esa voz mi propio dijo yo supongo que Ulises también han hablado con con nuestro invitado han tenido con

Voz 1174 01:47 exacciones que me exacto exacto muchos oyentes dirán pero quienes quiénes quiénes quiénes vamos a escuchar

Voz 6 01:54 una obra maestra pero con la o mayúscula la eme mayúscula

Voz 1174 02:00 obra maestra del mundo del doblaje de esta manera nuestros amigos oyentes sabrán perfectamente de quién les estamos hablando

Voz 7 02:11 estamos lejos de las costas de la tierra en los desconocidos límites del océano cósmico existen innumerables y los de luz esparcidos como espuma de mar sobre las sondas del espacio algunos de los cuales están formados por miles de millones de estrellas

Voz 8 02:29 son las galaxias

Voz 7 02:32 indefinidamente a la deriva en la gran no

Voz 1174 02:34 sicos cuánta gente ahora mismo Sergio estará diciendo es Carl Sagan van a entrevistar a Carl Sagan

Voz 5 02:40 lo hemos traído estaría habían verdad de alguna manera

Voz 1174 02:43 traido José María José María del Río ola de Sami Y

Voz 9 02:51 tú sabes a mí lo que me han hecho una buena parte de esas exageraciones que habéis

Voz 10 02:56 el mundo de del doblaje porque claro yo soy yo soy

Voz 9 02:59 según un minúsculo átomo por ahí bueno pero sabe lo que me ha sacado ahora oírme decir la ERIE de las estrellas entonces yo que soy nacido en Madrid por lo tanto la elle la ll no existe pues yo en un momento determinado prendía pronunciarla porque entonces me parecía que para para determinadas cosas literarias y tal y luego la ido abandonando ya no digo la ll y entonces claro yo junto que has vivido diferentes épocas dentro de este oficio pues me ha resultado bueno gracioso has escuchado Tucker

Voz 5 03:31 ya no eres tú qué maravilla

Voz 10 03:34 sí bueno y además además que si las formas de hablar cambiar es un tema muy interesante

Voz 1174 03:40 pero tú fíjate que esa ese doblaje marcó a muchísimas generaciones e ir mucho del amor a la ciencia que tiene gente de más de treinta y cinco años parte está provocado por por esa serie de televisión a la que tú le pusiste voz Easy también por tu voz porque comunica este muy bien el espíritu de su

Voz 9 04:03 sí yo ahí yo ahí bueno me me sumergía del todo hoy Sagan era mi amigo Además lo hicimos dos veces porque luego otra vez se hizo con un anexo luego con otro sonido punto no sé qué pero además es que eso que has

Voz 11 04:16 dicho yo abunda un poco aunque sea a mi favor pues que a lo largo del tiempo X científicos físicos me han dicho que vieron Cosmos pum pum les surgió la vocación

Voz 5 04:30 qué maravilla

Voz 12 04:33 en el reino de las galaxias Nos encontramos a una distancia de ocho mil millones este año

Voz 8 04:39 pero esto qué voz tiene hombre

Voz 7 04:44 viajemos adonde viajemos siempre encontraremos en los mismos

Voz 1174 04:47 patrones de la naturaleza como la forma

Voz 7 04:50 de esta galaxia espiral Cobo comunica la que lo en toda la extensión del cosmos se aplican las mismas leyes físicas es que es oírlo

Voz 0246 05:00 Clemente visualizar todo el universo la galaxia las estrella locuaz en las leyes naturales que todos los gobiernos

Voz 1174 05:13 oye Sergio yo queremos presentarte a un hombre que lo pasó muy mal pero muy muy malo cuando te eligieron ti para para poner la voz en Cosmos luego hablaremos de otras cosas no sólo de Cosmos que has hecho muchas más cosas pero vamos a centrarnos de momento en esto porque es un hombre que sufrió mucho porque él sostiene que que lo hubiera hecho mejor que tú es decir que tiene mejor voz que tú que tú doblaje fue regular los asegura él sin dudarlo lo habría bordado se llama Agustín Calabria me parece no Sergio sí sí en Calabria al teléfono no creo que lo conozca personalmente porque no ha tenido mucha suerte en esto del del doblaje Easy pero él dice que

Voz 9 05:53 no

Voz 1174 05:54 que que es muy bueno que sea silenciado su voz por la envidia Agustín Calabria buenas noches

Voz 13 05:59 buenas noches les presento a José María del Río

Voz 14 06:02 yo hola hola hegemonía encantado

Voz 0684 06:05 sí ahora no de gran José María del Río

Voz 13 06:09 habría que entrecomillar hombre no

Voz 0684 06:12 sí sí vale mal pero vaya

Voz 13 06:15 o sea que usted usted lo hubiera hecho mejor con esa voz que tiene como bien

Voz 0684 06:22 lo que pasa es que hay envidia celos profesionales que yo contra José María del Río no tengo nada que que yo lo hubiera hecho mejor

Voz 1174 06:33 pero vamos a ver su voz no es precisamente bonita ir de José María del Río es preciosa

Voz 0684 06:39 son voces distinta yo personalmente prefiero la mía pero bueno imagino que eso es una cuestión de gustos

Voz 1174 06:45 sí pero me cuesta imaginar que usted lo hubiera doblado mejor escuche el trabajo de José María del Río en Cosmos Agustín por favor escuchen lo que alquila no

Voz 15 06:52 somos tan está dentro de nosotros estamos hechos de materia de estrellas y somos el medio para que el cosmos econó

Voz 14 06:59 sí mismo no está mal pero bueno cada uno de nosotros el viaje comienza aquí estamos bien

Voz 0684 07:07 pero yo yo hubiera hecho mejor mira póngame la música de cómo qué le voy a hacer yo una demostración

Voz 1174 07:13 vale música de Cosmos compañeros por favor a ver

Voz 0684 07:15 pero el tiempo José María porque estamos hechos de materia entre ellas el medio para que el como se conoce casi me me acompaña en este viaje por el universo

Voz 16 07:31 me antes

Voz 0684 07:34 la rabia

Voz 14 07:35 hombre no José María no nota Gustavo no no me con miedo que es lo que hay

Voz 0684 07:44 la voz de todos los documentales lo que pasa que aquí hay envidia que que hay mafias el doblaje de sale de déjenme en paz a Diego

Voz 10 07:54 al adiós Agustín José María ha despertado vocaciones creo que ahora hemos arruinado unas cuantas al un montón de oyente deberían dedicarse a la FISA ella lo de guardia siempre me acuerdo

Voz 9 08:06 en el mundo este lo Lage por ejemplo cómo era hace que las salas eran grandes había había varias filas de butacas incluso pues los los que estábamos entonces esperando que que ayer una frase para decir en la película etcétera etcétera los digamos los los becarios le podría decir así no aunque nunca lo sabré yo creo que siempre se ha pagado la la convocatoria la III la como decíamos pero le diré Agustín para que ese consuelo que amigos voz de cayó por casualidad agua no yo iba a un sitio a hacer doblaje que lo que me tocaba en aquel momento y entonces llegó Cosmos a ese estudio luego me enteré posteriormente y la persona que iba a hacerlo te estaba muy ocupado porque tenía muchísimo trabajo Heron contratado era el jugador era bueno bueno tenía muchísimas películas que doblar Hidalgo no tenían bueno pues me lo quiero

Voz 1174 08:57 es que bien vendió entonces de rebote

Voz 9 08:59 sí vale pues vale pues una gran satisfacción claro dentro de mí

Voz 1174 09:05 hoy como empezaste hacer doblajes cuando descubrirse tengo una voz chula te lo dijeron cuál fue tu primera aproximación a esto de poner voces en los hogares españoles

Voz 9 09:14 no sé bueno no es que yo soy de radio

Voz 11 09:17 yo yo me puedo definir como actor de radio

Voz 9 09:22 porque empecé así porque es donde más

Voz 11 09:25 más me siento hombre luego va

Voz 9 09:27 vendiendo variantes del oficio pero yo empecé en Radio Juventud con dieciocho diecinueve años he juventud que era de la Cadena Azul de Radiodifusión que entonces había cuadro de actores allí en Radio Intercontinental en Radio Madrid por supuesto en Radio Nacional yo recuerdo si queréis una pequeña anécdota también llamaron cuando empecé llevaba allí unos meses hacíamos X programas para chavales hacia llama bueno a mí me daban me repartían siempre el malo yo tenía entonces diecinueve años

Voz 14 09:58 pues el hombre

Voz 11 10:02 en un momento determinado bien una una novela

Voz 9 10:05 sí se hicieron tres capítulos no o no sé si tres o cuatro en una tarde y al final salió un personaje que se llamaba Barney creo recordar que decía dos frases al final en el último folio no el guión bueno pues lo hice pase día siguiente que vino el seriales se que sería entre esos cuatro días una semana después el protagonista Historia de dos ciudades Elia el que da la vida por su amada Hay por su amigo hoy que se mete en la que yo bueno vale el papelón mundial esa grabación incluso la tengo en casa que no sé cómo la conseguí y con las limusinas y todo no claro bueno lo pasado o lo que tengo lo tengo puede ser en un CD me parece entonces creo que no la he vuelto y huyó muy poquito porque tiene que ser tremendo lo lo mal que lo pasó el realizador con un novato allí que no sabía ni leer

Voz 5 10:58 el que no sabía hablar que balbucear

Voz 9 11:01 o sea que eso es eso es una joya de la historia de la radio

Voz 1174 11:04 tendremos que recupere la verdad

Voz 5 11:08 José María cómo cómo eran esos esas grabaciones de esas novelas no con sus cuadros de actores de me imagino no

Voz 9 11:16 sí sí no no de pie por ejemplo ahora yo cuando voy a algún sitio un estudio nuevo hito al me dicen oye quiere te pongo un atril no sé qué tal igual cuando veo yo el panorama digo no no yo atril no necesito yo me he criado con el guión en la mano el guión de treinta folios de veinte o de sesenta porque será un teatro de sesenta o minutos de media hora eran todos los folios ahí dos de los pasábamos Nos volvíamos con mucho cuidado alrededor de un micrófono que se ponía a unidireccional ahora se ponía bidireccional si era un diálogo chico chica o hora entre dos personas así se grababa en el cuadro de actores y luego el contenido mucha buena literatura a lo largo del tiempo en Radio Nacional vamos ha sido ha sido apabullante en Radio Madrid que que era el cuadro para mí de referencia pues hacía el Teatro del Aire por ejemplo

Voz 1174 12:06 exacto fantástico a la hora de galería

Voz 9 12:09 has con Teófila Martínez con el Quijote que una cosa era una cosa de de de ponerte los pelos de punta sea quiero decir que ha habido ABI ha sido un aparte de esos seriales que vinieron al final que había folleto tal pero ha tenido una altura literaria quística en muchísimos casos muy abundantes hoy tú has ligado mucho

Voz 1174 12:33 gracias a labor de esa es la pregunta fundamental esencial

Voz 9 12:36 no queremos formar formularios pues pues

Voz 17 12:39 no en general como que no voy por la voz ni por nada pero gracejo pues a los excluidos

Voz 9 12:45 herido ahora de mayor que ya ni me miran no pues

Voz 11 12:50 eso de la voz es curioso hacía una broma

Voz 9 12:53 no

Voz 11 12:54 de que había gente

Voz 9 12:57 la profesión que cuando entraba en un sitio pedía un café con tono de estar en el hablador no no no sé si no sea a eso da hablaba me ponía con voz de hablar de Diario no en la que empleó en mi casa a la que la gente la del micrófono es otra que es una imposición que probablemente esté empleando ahora lo cual no me gusta y eso no no no no bueno gracias muchas y entonces entonces pues pues claro a mí una vez al año o o cada dos años me dice alguien usted es de los documentales a usted

Voz 10 13:31 usted trabaja porque la gente en general

Voz 9 13:33 al no tiene oído para eso no no está en la situación de etcétera y entonces quiero decirte a la respuesta directamente si el hígado por mi voz te diré

Voz 1174 13:44 era la conoce pero a lo mejor ligado de cero no den entrada no pero abrasa afianzado una relación yo no se habló alguna novia que hayas tenido la ha hablado de una determinada manera que eso eso es hijo

Voz 5 14:00 yo no he sido expedientado conozcan la voz sino

Voz 10 14:03 que to use pero no no soy un pringado no utilizado ese recurso habrá que me lo decís

Voz 9 14:08 para cómo podría haber hecho algo tío

Voz 10 14:10 no no no no no yo yo es que me gusta además con frases de de

Voz 5 14:14 Cosmos osea podías hacer carta

Voz 10 14:16 sabría hechas a veces novedoso claro ahí sabéis una chica

Voz 1174 14:23 la chica estás hecha de materia de estrellas eso sí eso sí eso sí oye mira que precisamente queremos que conozcas otro otro caso que es el de una mujer que está loca loca ella no está con nosotros está su marido que está muerto de celos en pero pero pero fatal pero eso está bien pero no es normal es decir que que yo yo te te admiro mucho de de precio mucho pero si yo tuviese una novia enamorada de es un poco de rabia no es el caso de Francisco Javier tiene cincuenta y ocho años está casado y como digo lo pasa fatal Francisco Javier buenas noches

Voz 14 14:56 buenas noches y mujer está enamorada de José María del Río no por la

Voz 13 15:00 una que sí

Voz 0684 15:04 vale un documental con con la voz de José María al río

Voz 13 15:09 sí señor sólo Dios sabe lo que hace ahí

Voz 14 15:16 va mal usted

Voz 0684 15:19 cuando Televisión Española emitió Cosmos sí estuvimos a punto de separarlo dígame decía Francisco Javier vete de casa que empieza como se veía en va tocando fondo convivieron yo estaba tocando con doce veinte muerto de celos muerto de rabia vaginal yo a la Mari José yo la quería mucho pero claro claro sí que haya un hombre que las educa con la voz a mí me mataba

Voz 1174 15:44 pero su voz es bonita José María también está bien no da la voz de este hombre si no

Voz 13 15:48 no vemos Mi voto no lo lo lo mismo no

Voz 0684 15:51 bonita mi mi voz no tienen matices mí tiene nada mi voz es un tubo de escape

Voz 14 15:56 pues dígale a su mujer que se ponga para que hable con José María del Río hombre Blondie hablar que

Voz 0684 16:01 que exige enamorado de de José María del Río cuando él habla del New

Voz 13 16:07 no quiero imaginar qué pasaría si hablara con él

Voz 14 16:10 este es el miedo viable que que que el plante

Voz 1174 16:13 eso es Pulga

Voz 14 16:16 ahora el dices buenas noches emeritense en les llevamos de la Cadena SER Le paso con una persona que eleva a decir algo bueno dile buenas noches María

Voz 9 16:27 es decir buenas noches Marie Jose

Voz 14 16:32 no no es que José María del Río señora

Voz 0684 16:35 sí a José María del Río pero es mejor que casadas hay hembras

Voz 14 16:42 sí

Voz 13 16:45 saca suelo saben a perdió el conocimiento y no pasa nada es normal

Voz 0684 16:50 no no tiene pulso no yo yo yo creo que a Falla

Voz 13 16:54 oye tío

Voz 14 16:55 no no no creo que haya fallecido

Voz 13 16:58 se preocupen que ha tenido una muerte dulce la mejor suerte que podía muy imagina para ella

Voz 10 17:03 no te acabas de matar a una mujer no se puede hacer en estos casos que se hace es decir me lo vosotros que tenemos lo siento lo siento no

Voz 9 17:15 hemos lo siento de verdad que yo no quería que es que él lo hacéis tan de verdad que sí

Voz 1174 17:27 es verdad que esto es una llamada que que que

Voz 9 17:31 y ahora qué hacemos

Voz 1174 17:33 esta mujer era era

Voz 5 17:35 no te preocupes esposo hubiera algo en la Llanos esta radio ya no es lo que era ya no es en Madrid con unos cuadros actores pero tenemos recursos y Olga Nebra que es nuestra productora que es maravillosa ya está atendiendo a esta señora ha mandado una ambulancia

Voz 1174 17:48 ahí se ve que no eh tú sí si no que los oyentes que bueno

Voz 9 17:53 me puedo quitar el nudo que tengo aquí señor

Voz 1174 17:57 hoy los doblajes que hace están porque además documentales Documenta dos etcétera también a soplaba a personajes actores en en la sí que te muy hombre eso es lo que dice

Voz 9 18:09 pero el ambiente se llama propiamente el doblaje ahora el documental ha tomado carácter desde hace un montón de años bueno sea similar doblaje incluso el reglamentariamente no pero bueno el doblaje propiamente dicho es el de coger a un actor una actriz personaje ponerlo en en otro idioma no es eso sí lo he hecho ahora ya prácticamente

Voz 11 18:32 dobló muy poco porque bueno por la causa que sea pues pues no no estoy en el fuselaje

Voz 5 18:38 las te a Kevin Spacey en en sí

Voz 9 18:41 a cambio el también bueno dos veces la gente hay otros dos compañeros que hablan habitualmente también que lo hacen fabuloso pero bueno pues una causa pues pues lo haces

Voz 5 18:55 hay una frase de esa película American Beauty que al principio cuando está caracterizando los personajes que yo la repito mucho yo la tengo interiorizada con tu voz que es la la frase en la que está hablando de su hija adolescente que dice es de es la típica adolescente mal humorada con el mundo irritable tal dice me gustaría decirle que se me pasará pero no quiero engañar yo repito Maiso de usarlas con tu voz la dices perfectas maravillosa así porque José María crece pero tiene fama el doblaje español porque crece que es tan bueno es mucho mejor desde luego que en que cualquiera que haya viajado ya visto por ahí doblajes de otros países nota la diferencia no de la calidad de los actores de doblaje españoles hombre

Voz 9 19:36 yo creo que porque se ha doblado mucho

Voz 11 19:39 bueno no no lo puedo comparar con amoroso

Voz 9 19:44 más muy poco muy poco he visto oído

Voz 11 19:46 otro doblaje en otro idioma muy poco

Voz 9 19:49 como siempre siempre se ha cuidado incluso ahora Mer yo recuerdo que cuando yo estaba solo hacía radio y empecé a intenté entrar en doblaje que me costó bastantes años el hacer un papel ya con una cierta entidad era muy difícil porque es que el nivel artístico de los actores de doblaje será más es incívico y además quiero decir de porcentaje de la gente que está en doblaje es es fabuloso fabuloso ahora ya tengo menos referencias bueno por las versiones originales los títulos y tal pero yo que por ejemplo sigo viendo la el cine más o menos infantil porque tengo nietos de bueno es que yo estoy alucinado tienes ese y quién es ese esa voz por favor pero es una cosa inmensa yo no sé porque hay esa diferencia si es que como dice Sergio en otros países no se hace con esta calidad quizá también porque claro aquí se ha doblado desde hace muchos años porque había incluso licencia no se doblaban tantas películas al año y se ha hecho con mucho cuidado siempre ha habido épocas a un poco más flojas os sistemas au bueno pero pero en general tiene una altísima

Voz 1174 20:58 una calidad brutal tu voz ha acompañado a muchísimas personas durante las siestas te lo digo en el buen sentido no porque aquellos documentales de La dos de Animales fantásticos eran aprovechados por muchísimas personas recuerdo por ejemplo a José María Íñigo que siempre decía que se iba a dormir contigo no cuando estábamos en decían voy a dormir con José María del Río no documentales y esos bonito no pues quiero que conozca el otro testimonio esto lo han contratos Sergio no sé dónde la sacado pero me he dicho voy llama esta persona porque es maravillosa es un una mujer que se dormida viendo un documental tuyo este disco prometiendo no pero aquí aquí no había amor aquí es simplemente que no himnos quizá ante la SEC pero caro lleva durmiendo veinticuatro años y sabes tenemos al teléfono su esposo Osorio buenas noches mujer se quedó dormida viendo un documental de jirafas en el noventa y cuatro no

Voz 0684 21:54 o sea que habíamos terminado de comer si aquí a Luisa y a mí nos nos gustaba sentarnos en el sofá ver documentales sobre animales la voz de don José María del Río con ese tono de voz tan bonito y tan hipnotizar ante la Luisa quedó se dormir ha dormido dormida y bueno hasta ahora

Voz 14 22:16 veinticuatro años dormidas verdad

Voz 0684 22:20 la alimentamos en la casa con suero yo no quiero despertarle despertarlo porque no quiere despertar a mover porque porque yo estoy bien así

Voz 1174 22:33 sí

Voz 0684 22:34 prefiero oír la Roncalli yo como se queja de que no era y hablo en pasado era una mujer que ve ponía pegas a todos ya es un día dice SVA dos días dice también pero toda la vida así pues cansa a lo único que no les ponía pegas voz de José María Dolores hombre de la oye Rocard y Roncal

Voz 18 23:01 sí sí que ahora me me me me ha acercado a ella es espantoso es espantoso era muy Irlanda

Voz 0684 23:07 equivocarme Carmen por el adiós

Voz 1174 23:09 es un poco machista no ha salido este a este testimonio de Osorio pero es cierto verdad esa placidez que dan esos documentales yo no sé si cuando los los les les les ponía voz exponía ponías voz también en esa pero esa cosa plácida no de de hablar de los

Voz 9 23:25 bueno hay el documental tiene su propio ambiente hace hace un momento hablaba yo aquí con Nacho cuando estábamos para conectar unos no con vosotros si yo quería voz de retorno o no quiero cuando yo grabo no quiero ninguna no quiero mi voz para nada pero como solamente solamente quiero hoy bueno porque yo yo hace muchos años que grabó con unos auriculares oyendo corresponsales cuando hacía grabara de amigos aquello de los atascos de hicimos daña entonces lo que quiere es la fuente no la gente que te está contando cosas que en el documental te pones los auriculares empieza a sonar la música el ambiente los ruidos la voz del narrador que normalmente son muy buenos y entonces oye simplemente entrando sueño sólo influenciable y entonces y ya está

Voz 11 24:14 de los New es de Kalahari

Voz 9 24:18 generalmente el documental de naturaleza es contemplativo no tiene un montaje de estos de reality show no entonces entonces eso claro te van dando una calma te va dando una calma pero claro es que hay gente que necesita ese tipo de cosas necesita estímulos para dormir hay otros y no quiero presumir que no necesitamos ese tipo de estímulos punto bueno eso sería otro tema no pero pero que sí que ocurre normalmente el documental es sosegado es contemplativo tiene una música extranjeros Liz bueno no sigo no no sé que no

Voz 10 24:52 vayamos a Rosa María una cosa que sí

Voz 5 24:55 que que no haces para dormir que yo creo que todos los padres hemos tenido esa esa relación contigo porque tú eras la voz que hablaba con poco yo también entonces

Voz 9 25:07 sí sí sí a la voz claro que me en inglés además Stephen Fry si se lo debemos a Stephen Fry si fue en las primeras en los primeros Stephen ahora me estoy liando porque a veces grabo con él si no si él es la voz de no es la de los primeros de las primeras temporadas ahora eso está destinado a que veo pero también se llama Stephen que de vez en cuando cuando lo grabamos cosa de de Pocoyó sí sí sí sí lo digo porque ahí es yo no sé si eres consciente de nada

Voz 5 25:38 la acción que se establece con los niños pequeños de las cantidad de conversaciones que has tenido con millones de niños

Voz 11 25:44 pero es que además narrador además estoy estoy encantada no puede parecer una un trabajo alguna vez alguien me dijo con un trabajo menor no pero pero además

Voz 9 25:56 es que bueno personalmente pues nació mi primer nieto con nació Pocoyó Ebay una historia o a más

Voz 10 26:04 ahí dentro estaba yo

Voz 9 26:06 cuando hicieron la prueba porque han probando gente para el narrador de Pocoyó no entonces yo tuve la desfachatez de decirle a la persona que era el creador que ahora no me acordé nombre

Voz 5 26:20 dio yo esto lo que iba a hacer yo he visto lo quiero hacer

Voz 9 26:23 no se me me salió porque es que me parecía aparte de que me parece hay dos o tres personajes cuatro sobre ese ese es el foro ese sencillo Escolano es es que me me pareció un lenguaje con un lenguaje absolutamente innovadora y lo bueno la ternura etcétera etcétera yo yo extra para los niños

Voz 5 26:44 bien porque es un producto que no que no trata a los niños como idiotas tratar ahí hay una relación muy inteligente con los niños

Voz 9 26:51 habla poco también tiene mucho de ver porque hay algunos programas infantiles donde dije bueno porque no se callan

Voz 1174 26:57 un segundo o dos por favor para poder

Voz 9 27:00 a mí bueno yo estoy encantado

Voz 1174 27:02 mientras que dicen presumen en el cole diciendo oye que ese país que la voz de podido decir abuelo nombre

Voz 9 27:07 el mayor si incluso estuve en su colegio de alguna vez te dice si hay consolas niño y luego al pequeño yo creo que casi nunca lo ven necesario se da cuenta que tiene ya cuatro años pedirles cuentas

Voz 1174 27:19 los con con tu voz a sí

Voz 9 27:22 sí sí sí yo eso me parece me parece lo de contar cuentos y la Historia así mentar a los niños eso me parece esa esa magia con los niños me parece sublime no me no no no me pasó esa expresiones es es la que siento es correcta sí sí me gusta contar historias como Sebas contaba a mis hijos de etc etcétera me parece que el mundo de de contar una historia yo creo que de eso vivimos un poco los que estamos en este medio no porque lo tenemos ancestral mente no

Voz 1174 27:53 y que cuenta que contabas a tus hijos

Voz 9 27:56 me lo inventaba casi siempre inventados hombre a veces a veces cojo una lectura no me acuerdo que contaba Ricky te quitaban y el de el de la angosta ahí la cobra de de Rudyard Kipling ese me acuerdo que le encantaba no hay bueno cualquier libro que cogía ahora que toca una

Voz 11 28:15 algunas cosas que hizo el país con el pequeño que era un niño pelirrojo era en una

Voz 9 28:21 es es es es es es catalán no me acuerdo ahora no me sale no me sale el nombre pero bueno lo que hayan si no se inventa una unificar

Voz 1174 28:29 si hoy otro libro que estás leyendo ahora es el de Sergio del Molino lo has leído el de la España días sí sí sí

Voz 10 28:35 bueno bueno es que ese tema se tengo ahí a mi me toca

Voz 9 28:39 yo cuando voy por los senderos si veo las las las bajadas veo las turbinas que se llaman también inopinadas veo ahora aquí en en Levante veo unos una especie como de si los que son redondos que tengo que verlo más despacio en Internet de qué va eso es esos caminos que tienen cientos de años y tú andas por dónde andan dado las mulas la gente que trabajaba entonces eso claro el libro de Sergio del Molino España vacía que se ha quedado así que es como una como una arqueología gigantesca que ya nadie

Voz 5 29:15 a museo sea eso ese libro lo

Voz 9 29:17 viví y además luego no sé si fue antes pues yo creo que me me dice un recorrido por el Sanz al norte de San Pedro Manrique seguirles y conocerse Díaz vean eso se a ese pueblo lo tengo la la libro seré Abel Hernández también que ese seguramente conoce es la SER

Voz 10 29:36 algo que es un pueblito que está bien llegó a estar abandonado y sino ahora ya tiene sí sí pero bueno que es que ese es un mundo

Voz 9 29:44 tirantes en yo creo que bueno la vida es como es y sería muy difícil pero bueno la nostalgia la nostalgia queda de de la gente que han dado por allí que ha vivido por allí creído con su savoir caso que han ido descalzos que han ido con el con los sermones del de la mula llenos de de lo que sea de nieve de de de de trigo de lo que sea es que eso a mí me

Voz 5 30:07 bueno bueno que bueno José María pues entonces no te digo nada pero lo estaban buscando actores para la versión de la audiolibros

Voz 19 30:17 pues yo creo que mejor que él no encontraríamos a nadie pero bueno Sergio

Voz 10 30:20 actúa cuña esté el término es España vacía porque entonces sí sí sí sí enhorabuena enhorabuena porque

Voz 9 30:25 mi llano por qué me sale me parece

Voz 10 30:29 más definitorio de no puede haber otro verdad ahora que es lo mismo no no no no me sale otro

Voz 1174 30:34 esa España vacía cuando tú vas caminando haces una cosa que a mí me ha sorprendido saber es que ya lo mejor es el secreto de detuvo es que bebes agua de los arroyos si si no va a ser eso no va a ser eso lo de Tú sí

Voz 9 30:48 sí el otro día que que que que hay alguien que me pregunto contesté que era porque me decían que que la voz mía porque es que está yo ahora me estoy oyendo y como tengo retorno me oigo mayorcito

Voz 17 30:59 pero bueno pues ahora

Voz 9 31:03 avales estupendo pero yo creo que el a los arroyos que puede ser centenares de arroyos distintos o entramos distintos que bebido yo creo que eso mantiene bien

Voz 11 31:13 oye lo voy a lo voy a promocionar y a lo mejor movemos un poquito la economía

Voz 9 31:17 la serrana no la economía de los lugares apartados para recoger agua

Voz 1174 31:23 hoy hacemos una pequeña pausa y José María vamos a publicidad y enseguida volvemos además con una historia impresionante que tiene que ver o cómo no con Cosmos

Voz 20 31:34 queridos radioescuchas

Voz 21 31:36 le gustaría a usted tener la voz de José María del Río quiere usted abrir la boca e hipnotizar de esa manera agua de los arroyos españoles José María del Río directamente embotellada de las rollo hasta su vaso

Voz 20 31:51 agua Jorge María del Río el agua que da la DO

Voz 1174 31:56 bueno José María no sabíamos que había ya comercializado tu agua

Voz 10 32:01 impresiona ver si es bueno ahora mismo acabo de echar un chupito Emilio estoy aquí una botella porque sabía que íbamos a hablar largo y nota ácido ha puesto la voz más más de actor impresionante no no perdóname no me ha gustado ese piropo ya como se habla en casa con los amigos no no pero bueno fue también condiciona es normal ven sale solo yo creo no venga va a ser

Voz 1174 32:26 sí oye decía que tenemos una sorpresa como no relacionada con Cosmos vamos a prometer ya dejar de hablar de cosas porque has hecho más cosas no pero es que quiero que conozca a una persona que desde que se emitió la serie Cosmos como te lo digo yo rápidamente sin que parezca extraño hace Cosmos ella en el salón de su casa cada domingo reúne a unas amigas en el salón allí ella hacen Cosmos porque dice que se quedó huérfana después de que Televisión Española dejase de emitir como explosionar Concepción Concepción buenas noches buenas noches emocionadísima imagino de poder oir la voz de saga no la voz de

Voz 0684 33:02 emocionada a mí en mi vida hay un antes y un después Bolado José María hola hay podios que emoción negocio

Voz 1174 33:12 oye cuenta no es eso de que usted hace capítulos de Cosmos en el salón de casa conceptual

Voz 0684 33:16 pues sí yo ya cuando cuando terminó Cosmos si pues yo me quedé huérfana divulgativa hablando me quedé huérfana y como quiera que salgan había fallecido o habría más Cosmos hechos por casa hagan por desidia hacerlo yo

Voz 1174 33:34 de qué manera

Voz 0684 33:37 les doy un café con leche o lo que ellos quieran su yo me pongo un jersey de cuello alto como el que llevaba casarán allí de pie en el comedor pues yo les les vulgo

Voz 13 33:47 es mi amiga vulgo

Voz 0684 33:50 de Codelco José María

Voz 1174 33:53 sí sí sí

Voz 0684 33:55 ahora hay seño oír la voz de Teo

Voz 1174 33:59 podría hacer una demostración de cómo hace usted Cosmos en el salón de casa o es mucho pedirle

Voz 0684 34:03 sí yo yo ya contaba con volvió a unas amigas aquí en la casa para escenificar lo ante ustedes voy amigas

Voz 13 34:12 también voy a aquel capítulo de Cosmos sobre Albert Einstein e imaginen una olla donde su casa

Voz 22 34:18 yo

Voz 13 34:22 la música ha con la música de como usted todo vamos a personal

Voz 6 34:31 viaje Prost

Voz 0684 34:34 él no fue algo vivimos en un cosmos Cosmos muy grande para hablar de todo

Voz 14 34:42 hace casi sola

Voz 0684 34:44 que hay estar hoy quiero hablar de almirante

Voz 13 34:50 bueno pues hoy o como se diga capítulo sobre Johannes Kepler

Voz 1174 34:57 acepciones maravillosos gracias por su testimonio de verdad

Voz 0684 35:00 esa ustedes mi oración María Marías que escucha escucha

Voz 5 35:03 si quieres que queremos

Voz 0684 35:06 al tema estas cosas charlamos

Voz 13 35:09 lo que surjan hombre señora puede lo que Sangan está muerto pues lo más paro

Voz 0684 35:13 el tiro a casa porque María

Voz 17 35:16 luego luego luego lo comentamos lo comentaba

Voz 1174 35:19 que este este hombre tiene nietos está que una vida ya familia

Voz 19 35:22 estoy estoy acabado no lo decía por estos José María dio quiero yo soy yo y lo digo ya tienes tu vida

Voz 1174 35:30 a qué haces ahora un día normal de la que hace la voz cuando se levanta en un día normal José María

Voz 9 35:36 en estos días de de que estoy aquí retirado de del centro de las

Voz 11 35:40 dice Lula pues bueno sigo con los senderos que vaya a hacer

Voz 1174 35:45 la beber agua me subo no

Voz 9 35:47 aquí el yo no he visto todavía un barranco cerca de de Alcocer Ebre no he visto todavía un barranco con agua de la Parra me da me da mucha penita entonces ahora mira me llevo una botellica Iago pues su vida a la Virgen de la ermita de Santa Lucía

Voz 11 36:05 la bajada al otro lado de la

Voz 9 36:08 de la montaña de la cuerda esta de otro valle me hago dos horitas de encontrar

Voz 5 36:13 tempranito porque te digo sí a las seis

Voz 10 36:16 sí estoy en danza a las seis y media estimable la mía ya

Voz 9 36:19 sí él era a tomar al segundo café

Voz 5 36:22 que sea otro secreto para para esa voz no es malo si has yo es que estoy tomando notas yo estoy ya

Voz 1174 36:28 el grupo INTER mucho porque él es mucho verdad no

Voz 9 36:32 ya te gusta mucho sé se bueno pero es que se Amate sí sí es es mi es mi principal ocupación se se saca la lectura

Voz 5 36:41 yo llevo todos los programas no tengo

Voz 11 36:44 aquí preparado una una un lema

Voz 9 36:47 la Consejería mejor al final de hablar de de la lectura no pero creo que creo que lo tengo aquí preparado aunque lo diga al principio no pasa nada no

Voz 1174 36:58 siempre que es que Pessoa

Voz 9 37:00 es es que es uno de mis mira un poquito traído atrás mano pero el lema Este de PSOE es dice quién le deja de vivir aflora ahora deja de vivir le o qué es la vida

Voz 5 37:16 jolines ahí ahí queda eso has hecho una campaña de promoción a la lectura ya ya podemos presentarnos el programa como a los premios de fomento de la lectura nacional ella mira José María yo llegó desde el primer programa queriendo hacer una pregunta que siempre Ortega está vez la voy a hacer yo que me hace ilusión y una pregunta que me puse a todos los invitados me gusta hacerla con con la solemnidad que requiere José María tú crees en Dios

Voz 9 37:46 sí bueno la pregunta

Voz 10 37:49 que esperaba conversaciones que he tenido con otras personas

Voz 9 37:53 sí

Voz 10 37:53 a hacerlo así en público pues me he quedado

Voz 11 37:56 no puedes no contra en medio de todo

Voz 10 37:59 no me cuesta decir decir que

Voz 9 38:01 tengo un largo proceso en este sentido desde desde que me educaron en bueno cómo se dedicaba entonces en este país en lo que había yo he tenido mi proceso me independiente hace ya bastantes años que no creo en Dios osea soy digamos un ateo puro no

Voz 1174 38:20 los agresores Sagan también y eso sí que en eso sacan también te te conté

Voz 10 38:25 bueno él también recuerdo que en el último capítulo

Voz 11 38:27 ejemplo abundó en lo que yo ya andaba entonces que era decir no creer en a gurús no creer

Voz 9 38:33 bueno todo ese tipo de cosas osea entonces claro cuando empiezas a analizar del al modo que yo que yo lo he hecho pues llegas a tener una una seguridad no aunque aunque son un poquito pedante pero lo Pi y no sé y además estos estos días me ha venido a la memoria también una parte del proceso casi del comienzo no yo era pues digamos un bastante bastante muy practicante no india

Voz 1174 39:03 así pasó misa yo sí soy muy

Voz 9 39:05 hasta los veintitantos muy Mis escrúpulos con

Voz 11 39:09 buscando el misticismo oí

Voz 9 39:12 entonces se buscaba Si de iba a someterse a un día en un día de diario en una iglesia querías tener ahí una un sentimiento la iluminación no se producía pero cual producía producía una cierta decepción y tristeza por aquel entonces que yo trabajaba en el libro hablado que fue una buena escuela porque leíamos libros grabábamos unos cuantos de locutores grabábamos libros se sigue haciendo creo en para para los ciegos claro entonces me tocó grabar un libro que se llamaba Mito y realidad de Luis sencillo que una vez entre en la Casa del Libro y tenía una habitación entera dedicada a él osea es una persona muy notable pero que no sé porqué no no ha sido conocido como filósofo bueno el mito de realidad entonces yo lo lo leí mal bueno las palabras quede que decía yo creo que la algarabía bien no osaba estaba estaba correcto pero yo lo interpreté lo entendí mal bien entonces ese ese libro que hablaba de los mitos para mí al final puso todos los mitos todos todos todos todos los que de todas las religiones que que ha existido históricamente de las que existen ahora incluida la la nuestra entonces me lo puso en los mismos términos y entonces lo entendí tan claro que dice claro claro es que todos son mitos el hombre el ser humano necesita agarrarse a a X cosas en fin a esto sea ya largo y tampoco estamos en el lugar pero bueno que a mí eso fue uno de las cosas que me hicieron dar el salto al vacío no es cuando saltas al vacío al borde del precipicio saltar al vacío me ocurrió que te das cuenta de que no te pegas la galleta sino que es que

Voz 1174 40:54 vuelos Hinault echas en falta nada simplemente

Voz 9 40:58 hola estás por ahí iba por ahí haciendo el lirio

Voz 11 41:01 haciendo otra cosa viviendo tu vida hay tal igual no

Voz 9 41:04 pasado nada no ese fue el proceso no sé si me extienda demasiado no no de de conversación que estamos teniendo no José María L

Voz 1174 41:13 nunca puede extenderse porque días lo que digas eso está bien aunque con tasas del uno al mil uno dos tres cuatro cinco seis

Voz 9 41:22 sería bueno pero pero donde hombres

Voz 1174 41:24 si si quieres acceso uno dos tres cuatro siempre es lo mismo sea tu tu pero lo puede todo otra pregunta que siempre hacemos Sergio hola a todos nuestros invitados porque nos gustó mucho es como eran de niños que es una pregunta muy clásica muy sobrada muy antigua muy de de de de Quintero en su primera época no pero nos gusta mucho saberlo no sea como era José María del Río cuando tenía cinco seis años que hacía tenía es ya está voz cómo era tu vida

Voz 11 41:50 mi vida cuando yo tenía cinco seis años pues era y es difícil la responder pues yo era un niño que iba a mi colegio que llevaba

Voz 9 42:01 babi a los seis años hice la Primera Comunión porque entonces te hacía esa edad tengo que dando Coto sí sí

Voz 11 42:09 tenía un hermano al que llevaba

Voz 9 42:12 dos años

Voz 11 42:14 tenía una hermana que a la que los cuatro bueno bien una familia normal todavía me había aficionado a la lectura luego

Voz 9 42:27 pues ya sería poco después diez once años que ya va regalar algún libro muy majo empezaste de

Voz 11 42:33 eso sí tengo tengo pocos pocos recuerdos de

Voz 9 42:39 una vez que venía del colegio

Voz 11 42:42 niño me empujó y me estaba lloviendo

Voz 9 42:46 se me partió el labio diez

Voz 11 42:48 sí bueno tengo poco recuerdo supongo que sería más bien más bien tímido

Voz 1174 42:55 desgaste la voz de alta me pasó me pasó uno

Voz 9 42:57 a veces me pasó algo concreto y es que yo iba un curso adelantado porque entonces los cursos según no me acordé desorganizado no por la fecha de nacimiento o porque yo era más o menos despejado para aprender a leer y a escribir yo iba con niños mayores eso me perjudicó de alguna manera IVE yo creo y me hizo tímido se perdón habías preguntado algo no es así Si crees

Voz 1174 43:21 has heredado la voz de alguien no sé si tu padre tenía un algo similar a la tuya no

Voz 11 43:28 no no no no no ni idea ni idea

Voz 9 43:31 yo yo además creo que esto de esto de la voz hombre indudablemente hay hay una

Voz 11 43:37 elementos físicos que intervienen pero

Voz 9 43:40 pero luego yo creo que consiste sobre todo

Voz 11 43:43 en el modo de hablarnos en el modo de hablar yo me he ocupado mucho a lo largo del tiempo de de

Voz 9 43:51 pues con la fonética con cómo suena mira recuerdo antes que hemos hablado de Radio Juventud que cuando fui a hacerme la prueba porque yo he leído Auxilio de me hace una prueba y me dijo Luis Martín se llama que era entonces el director del cuadro tienes que corriente las jotas estás J española que suena que raspa las eses caso esas yo tengo las eses mal colocadas la la la lengua se coloca en el albero a ese es ese en el velo de las dientes de abajo debe colocar de otra manera que haya no recuerdo

Voz 8 44:28 y entonces pero se ha relajado mucho no entonces pero lo de la general si la pronunciación no pero no sí sí sí

Voz 9 44:38 es indultar además ha cambiado la forma o sea los idiomas cambian no igual que van cambiando palabras que más se usan y las que menos Se indudablemente cambió también la forma de hablar que yo creo que las personas

Voz 11 44:51 de cuyo vehículo el vehículo que usamos es el micrófono y la recepción por un altavoz debíamos cuidarlo en general más

Voz 9 45:02 en general hombre los que somos locutores de estos digamos clásico sólo nos dedicamos a los estudios puramente somos un tanto repiten somos demasiado ahí demasiada pronunciación enfático se puede valorar no como pasa en el cine en el cine hay actores modernos a los que te cuesta entender no buscas los subtítulos en la pantalla y en cambio de actores ya maduros que tienen una forma de emitir mascar el idioma cambia de tal manera que por lo menos la gente que nos dedicamos a esto nos lo debíamos plantear tanto en el sentido de no ser enfático no ser falso sino no se repita lo vuelvo a repetir que no a mí no me importa que se entienda bien pasa eso con todo el radio televisión etcétera es un tema para mí muy interesante soy muy

Voz 5 45:48 Dani quizá no lo debería decir a la Cadena Ser pero de los locutores y locutora de de Radio Clásica sigue los pobres tienen que sufrir mucho porque tienen un libro de estilo de cómo pronunciar todos los compositores no pueden pronunciarlo como les de la gana tienen un una un cuadro fonético les cuesta mucho aprender los lleva muchas broncas

Voz 9 46:06 sí hombre pero lo malo es que es que por ejemplo cómo además ahora con el dominio del idioma inglés Oier aún a algún compositor que tiene una w alemana no es lo que realmente es que eso vamos a ver Se trata de de plantearse qué oficio tienes Si eres ebanista ahí tienes que hacer no sé cuántas manos de elija para quien pues las haces yo creo que hay una cierta tendencia

Voz 11 46:32 no a dejarse ir no oí

Voz 9 46:35 en esto yo yo soy yo soy muy crítico

Voz 11 46:38 yo soy muy crítico cada como espectador y como oyente muy muy crítico

Voz 9 46:44 quisiera serlo tanto conmigo bueno algo lo soy no pero pero bueno que es que es que somos los responsables de de alguna manera del idioma no Ortega me parece que tenemos una llamada sin unidad

Voz 1174 46:54 está llamando de nuevo agustín Calabria el el el doblador frustrado que decía que lo hubiera hecho mejor que tuviera lo mejor que tú ir al parecer quiere decirnos algo no sé yo incluso si creo que quiere disculparse Agustín Calabria buenas noches de nuevo

Voz 14 47:09 buenas noches adelante la usted para que nos vuelve a llamar

Voz 0684 47:12 yo amo porque es que a lo mejor antes se me venía un poco

Voz 13 47:17 yo creo que sí yo creo que sí

Voz 0684 47:19 llevaba toda la vida luego llevaba yo pensando que hubiera doblado como mejor que don José muy al río yo me he hoyo ante la participación en el programa de de meta escuchando ahora que me bueno me me meto Pau de bruces con la realidad

Voz 13 47:35 se ha dado cuenta de que no es un gran doblador usted no malo malo no

Voz 0684 47:41 personalidad en la Chimbo registros pero he de reconocer que es que no no lo hago mejor eh que que José María

Voz 1174 47:48 sí recordemos el doblaje que hizo usted de Cosmos hace nada últimamente

Voz 0684 47:51 porque estamos hecho de materia entre ellas el medio para que el como se conoce casi me me acompañan en este viaje por el universo ahora es efectivamente me había venido arriba no no es cierto que yo lo haga mejor que don José María desde luego no soy mejor que estamos igualados

Voz 13 48:16 estamos no

Voz 14 48:17 Agustín no ustedes lo hace fatal reconozca lo de una vez lo hace mal

Voz 13 48:23 lo sé

Voz 0684 48:27 pues cuestión de rompiendo la

Voz 13 48:30 igual no es bueno bueno

Voz 9 48:34 cientos de así como cruel ha sido nombre hay que decirle yo creo a cuestión hay que decirle que que ahí hay una parte de nuestro oficio de las personas que digamos proyectamos nuestro sonido nuestras estaciones de fuera lo lo maravilloso es es ver Cosmos o quedó Boiro

Voz 11 48:53 o ir a un conjunto de de un

Voz 9 48:55 con Sordo un examen oír la música que hace decir yo quisiera tocar así yo quisiera hacer eso o quisiera ver ha hecho ese papel en el cine pero el verlo el disfrutarlo emocionarse yo creo que con esas estamos todos súper pagados no

Voz 1174 49:11 es verdad tiene razón

Voz 9 49:12 cuántas deberíamos has quisiera más los más claros claro ser ser espectador es que si si te sumerge es bueno eso nos pasa a todos lo que me gusta es que es que ahí te pierdes y te y te metes ya está entonces el que lo haga

Voz 11 49:27 otro

Voz 9 49:27 sí si les sigo envidiado a ese señor que toca el violonchelo de esa manera la voz la de gamba yo le voy a seguir emitiendo toda la vida pero además también le quiero

Voz 1174 49:37 a resentirse gravemente perdices que claro tenemos que sentirnos poquito agradecidos por la gente que sabe hacer cosas que nosotros no sabemos no más que que que tener esa manía esa rabia que tenemos tan insta

Voz 9 49:47 ahí es horrible no queda te comunica emociones sí quedó claro es que más quieres no la parte de gran parte de la vida son emociones no unas de tipo espectáculo yo tras más privadas pero pero lo del espectáculo que estamos hablando

Voz 24 50:00 que qué más puedes bueno

Voz 9 50:03 no no

Voz 25 50:07 para otros expertos

Voz 0246 50:12 todos quieren ser creadores hacer cosas que les han miren por lo que hacen pero olvidamos en nuestra la fiebre por será minados lo maravilloso que también es recibir recibir el talento lo demás con agradecimiento como nosotros recibimos el talento de don José María Clio que su nombre propio

Voz 6 50:37 coño José María como es la

Voz 1174 50:42 vida cómo son las cosas tú fíjate

Voz 6 50:45 qué hace nada hace un momentito conocía

Voz 1174 50:47 como es el caso de esa mujer que se había quedado dormida que llevaba veinticuatro años durmiendo gracias a tu hipnotiza ante voz en este documental quieres creerte que me acaban de comunicar por los auriculares que acaba de despertarse esa

Voz 14 51:03 esta mujer no tenemos el marido Osorio buenas noches se ha despertado su mujer

Voz 0684 51:09 cada de desde sí sí

Voz 14 51:10 el pase no es la Osorio que vamos a hablar con él no

Voz 0684 51:13 no no no es que dormir

Voz 13 51:16 pero como que ha vuelto a dormir pero sí sí es que

Voz 0684 51:20 se ha despertado un momento ha escuchado la voz de José María del Río en la radio

Voz 13 51:26 que pena que pena nada estable despierto me acrítica