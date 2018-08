¿Cómo iba a cuidar de un bebé si no era capaz de cuidarme a mi misma?

Voz 1280 00:00 esta noche en hablan los jóvenes conocemos a una joven toledana de veintiún años llamada Julia

Voz 1 00:05 estoy Julia soy de Toledo tengo veintiún años Ibon actualmente me dedico a soy dependienta de una tienda de de jamones embutidos aquí en Toledo así que es un oficio

Voz 1280 00:17 Julia ha sido una de esas jóvenes que ha exprimido su juventud hasta el último minuto aunque ahora vea esta etapa de su vida con bastante lejanía

Voz 1 00:25 bueno la Julià de antes así implemente pudieron una chica joven un poco alocadas que le gustaba salir como creo que le gusta a la juventud de hoy en día y bueno pues me dejaban poco llevar por todo

Voz 2 00:40 siempre he sido

Voz 1 00:42 una chica muy responsable muy madura para todos los aspectos de la vida pero bueno ya sabes yo la etapa de esa de juventud alocada y en la que un joven se mete y bueno pues disfruta de la vida en esos momentos

Voz 1280 00:58 Julia terminó sus estudios decidió irse a la capital en busca de una oferta de empleo mejor pero su vida dio un vuelco de ciento ochenta grados de repente

Voz 1 01:07 yo conocí a mi pareja en mi pareja actual yo me vine a vivir con ello vivía antes en Madrid y estaba trabajando allí en Madrid como comercial estaba independiente y bueno pues cuando le conocí decidí venirme a Toledo que mi ciudad natal bueno pues el amo se desarrolló un poquito más y bueno pues la verdad que me quedé embarazada no era planeado de la planeado un aquí

Voz 2 01:32 pero eso momentos muy

Voz 1 01:34 bueno pues como cualquier persona pues es una etapa un poco dura en la que no sabes por dónde dónde salir pero siempre que siempre se toma una solución para todos

Voz 1280 01:45 cada año se producen en España doscientos cuarenta mil embarazos no deseados esto se debe a que el veinte por ciento de las españolas alrededor de dos millones no usa métodos anticonceptivos al practicar relaciones sexuales

Voz 1 01:59 diecinueve años prácticamente me cuidaban más que de cuidar llega alguien bueno pues no es lo primero que con diecinueve años se te pasa por la cabeza pero bueno pues es un momento duro de emoción te no saber qué pensar creo que una mujer cuando se quedan embarazadas cuando se entera de ello pues es un momento bastante importante en su vida porque tanto física como moralmente psicológicamente pues se nota que hay un cambio no igual no pierde primeras tuve que pensar melón

Voz 0272 02:28 bien creo que sí que dijese que

Voz 3 02:31 no se me se me pasaron todas las opciones por la cabeza te mentiría

Voz 1280 02:53 el aborto en España puede realizarse de dos formas dependiendo del estado de gestación de la madre el aborto químico que se realiza por medio de una pastilla sólo se puede utilizar antes de la semana siete de embarazo y el aborto quirúrgico para el que se necesita una intervención clínica en la mayoría de los casos suele ser por aspiración

Voz 1 03:11 pues no planteamos loción de de abortar no es un tema fácil es un tema que psicológicamente a cualquier chica joven o a cualquier mujer da igual es algo psicológicamente que es muy duro y que si una mujer da el paso a hacerlo pues tiene que estar moralmente bastante fuerte

Voz 1480 03:29 en el fondo decía hay algo que no lo haga pero bueno yo no me quería quedar con la duda yo soy una persona que me gusta informarme de todo fui ir en la que elegí me acerqué en ese mismo momento vale tu puedes ir a la clínica abortista en cualquier momento tu pides Tita y en esa misma tarde lo más seguro es que tiene una cita para verde cuantas semanas estás así que a mí me dijeron que yo estaba de la semana siete casi ocho años hicieron que yo tenía que ser intervención quirúrgica

Voz 1280 03:54 abortar en España cuesta aproximadamente trescientos cincuenta euros estás empezando con la gestación el precio de esta intervención va aumentando proporcionalmente con las semanas de embarazo pudiendo llegar a costar hasta mil seiscientos euros

Voz 1480 04:08 esto el día antes de tener que ir a votar me lo pensé muy bien y hay que seguir adelante lo pensé muy bien y algo por dentro me decía que yo no podía acabar con la vida que tenía dentro en mi vientre y me dijo Se valiente no tomen la vía fácil que realmente también vía fácil de te quitas esta preocupación de encima te quitas que esto que te va a cambiar la vida para para siempre ir dije antes de arrepentirme voy a tomar realmente la labia que quiero la vía que que da miedo por supuesto a cualquier mujer le da miedo el hecho es decir soy voy a ser madre y ya me voy a dedicar a ello el resto decidida ahí a lo mejor no le doy a mis hijos lo que quiero que tengan pero hay que ser valiente

Voz 1280 04:47 con apenas diecinueve años Julia tuvo la oportunidad de elegir a día de hoy existen treinta y un países en el mundo en los que abortar es ilegal

Voz 1480 04:56 era madura para ciertas cosas que había traído una vida pues está todo el día en la calle

Voz 5 05:02 desde hoy estoy aquí no aparece como hoy

Voz 1480 05:05 yo me gano mi pan con mi trabajo etc etc pues también soy inmadura para otras cosas Easy me he quedado embarazada creo que debe asumir la responsabilidad sin en España no hubiese el aborto no me quedaría más remedio que seguir adelante osea que es aparte la intente quitar a día de hoy no me arrepiento

Voz 1280 05:25 Julia confiesa que ser madre jóvenes un gran sacrificio y que hoy por hoy no ha conseguido dormir una noche del tirón desde que nació su pequeña además relata que gracias a las ayudas de Cáritas ha pagado muy pocos pañales desde que nació su bebé

Voz 1480 05:39 que qué me considero una madre joven pero yo en el momento en el que me quedé embarazada no se siente tal cual pero ya tiene por dentro ese instinto que te Erice da igual os a él eso de ser madre no interfiere tu madurez porque yo me sigo considerando una persona alocada dicharachera extrovertida lo cara me da igual los años que me da igual hacer lo que hagan

Voz 3 06:00 porque es que siempre me dejo llevar por mi personalidad pero a la hora de ser madre soy madre las veinticuatro horas del día eso no

Voz 1280 06:07 una historia de sacrificio y superación que como dice Julia le ha servido no sólo para aprender a ser madre sino también para madurar

Voz 0272 06:14 es la niña más alocada Hay perfecta bueno todo todo el mundo irá claro es su hija que va a decir pero es guapísima tres piensa ya desde el primer momento en el embarazo sabía que iba a ser un terremoto sabía que iba a ser alocada que guarda me lo esperaba porque bueno la madre es así hay bueno la verdad que es la luz de toda la familia

