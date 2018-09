Los 20 mandamientos de David de Jorge

Voz 1 00:00 es tuvimos desde mayo más o menos a plan para lucir cuerpo durante el verano siendo sinceros también para hacer un poco de hueco porque ya saben la cervecita fresquitas el pescaíto en la playa en los filetes en el campo todo eso

Voz 1995 00:17 no se evapora queridos oyentes todo eso está ahí y eso nos va a acompañar hasta la Navidad buen talante eso vamos a pelear por horas

Voz 2 00:31 Robbie David de Jorge qué ganas tenía volver a saludarte amigo muy buenos días o a vosotros y a los oyentes qué pasa qué alegría saludarte qué tal se ha dado el verano bien

Voz 0477 00:41 bien muy intensa muy divertido con mucha diversidad de climas por lo menos en el norte arrastra España os habéis a Saw pero aquí hemos tenido de todo salvo nieve nada muy divertido con muchos viajes con mucha cocina hago mucho trabajo y con muchos amigos

Voz 1995 00:55 bien Kevin digo yo sea ha dado bien en lo gastronómico este tiempo

Voz 0477 01:00 haré hombre me es tiempo de Tiempo de cerezas Tom deseáis como decía decía francesa te tienes que poner una plan hombre yo creo que un kilo de cogido este verano pero bueno que no no corrido kilos este verano pero bueno me lo quitaría rápidamente pero sí la verdad que el verano como todo el mundo sabe porque es una especie como de drama nacional es momento de pues eso de Chiringuito de respeto de bocadillo ideó muchísimas más de Internet los quitamos arrestado al año así que no queda otra que ponerse con la Vereda tropical esa de los meses del otoño e invierno no para nosotros

Voz 3 01:35 sí

Voz 1995 01:36 es un ejemplo de muchas cosas pero también a la hora de de manejar hay la voluntad de de de de ponerse a plan David llegó a pesar doscientos sesenta y siete kilos sí sí

Voz 0477 01:48 lo sabe todo el mundo que se dice bruto doscientos

Voz 1995 01:51 diecisiete así que seguro que tus consejos los que vamos a transmitir y dar por cierto lo que vamos a compartir con estos oyentes que son las dietas como hay mucha gente mira tristemente que lleva dieta toda la vida de lo aprobado todo tenemos ya un conocimiento de dietas extraordinario ya menos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque vamos a hacer hoy una concurso de dietas a que él sabe más de más de dietas David es un tema serio ok vamos a hablar desde el respeto y desde la seriedad que nos provoca

Voz 3 02:20 bueno de Homo bueno vamos a hacerlo con

Voz 1995 02:23 tan habitual como contra del peso David tú cómo llegaste a perder de los doscientos sesenta y siete cuando llegue hasta perder pues

Voz 3 02:30 ciento veinte kilos como pierdes ciento veinte kilos pues mira en mi caso como yo

Voz 0477 02:34 ni una obesidad mórbida Higuera una cosa muy extrema con Aída profesional porque para acabar con esa pesadilla uno no puede salir de ese de ese lío solo no así

Voz 4 02:42 que te tienes que echarle

Voz 0477 02:45 calor proponérselo buscar un médico que te pueda ayudar también la complicidad de tu familia hinchada por sea o ya coger el toro por los cuernos no hay no hay otra

Voz 1995 02:55 primero

Voz 0477 02:56 pues mira lo primero es que durante un día llegas a casa hay le dices a tu chica mi caso a Eli pues oye vienes cogió en médicos hasta que uno no decide darle solución a esa situación que afortunadamente es una situación reverso vale bueno pues no hay nada que hacer no entonces bueno pues lo primero que hay que hacerlo lo hice es llamar a un médico profesional homérico bueno coge hora iba a verle ponerme en sus manos Si dejarse ayudar porque la el la vuelta atrás de dos doscientos sesenta y siete kilos es una uno uno no lo puede hacer solo tiene ese caso puso en manos de un equipo médico fui cubriendo una serie de etapas hasta bueno pues conseguir quitarme de encima ciento veinte kilos

Voz 3 03:35 pero pero además mucho mérito David porque en el sector donde tú estás ahí

Voz 2 03:40 lo hago el el finca como Alfaro

Voz 0477 03:44 sí sí sí todo el día con la pues sí pues con el tema encima de la mesa pero bueno pero mira yo soy el yo soy el ejemplo de que se puede conseguir a pesar de que soy cocinero y de que ese proceso de adelgazamiento lo fui haciendo a la vez que seguía ejerciendo de cocinero y seguía haciendo mis problemas de televisión en en bueno de cara al público uno pues la gente fue siguiendo mi progresión ir afortunadamente yo siempre digo que gracias ser cocinero fue más sencillo porque me pude hacer mi propia dieta pude hacer que mi cocina fuera muchísimo más sabrosa hay muchísimos más rica que la típica cocina de dieta ganaba ante la gente tiene en la cabeza no

Voz 1995 04:21 está haciendo unos fritas o lo que es que te dedicas a cocina para pueden hacerse si meterá la mano

Voz 0477 04:26 no no es tan sencillo como eso reestructurar la reestructurar tu dieta por ejemplo poner ponerte a desayunar que es una cosa que no había hecho nunca irá empecé a desayunar de mi cuenta que bueno pues que no tenía nada que ver tu gesta con lo que cocinaba para los demás lo supe disociar me salió Íñigo no y en esas seguimos todavía sigo cocinando haciendo pruebas de televisión suele costar mucho meter el dedo en la crema pastelera de vez en cuando lo meto eh pero bueno lo intento darlo y luego me agarro mucho pues esa disciplina diaria no pues a ese desayuno a no saltarse ninguna ingesta a intentar o hacer deporte todos los días pues no coger el ascensor subir por las escaleras o montar en bicicleta cortar la hierba en casa para sudar un poco yo qué sé

Voz 1995 05:12 ya pero llega por ejemplo hacer recetas como las gambas al ajillo adelgazantes o tortilla de patata con trampa

Voz 0477 05:20 es verdad con trampa porque la patata no está frita en aceite de oliva no es tan vapuleada de grasa es una patata que la algo en el microondas un bol con un poquito de sal y una gota de aceite de oliva tapado con un papel film la patata se hace y luego lo que hacía era bajarla con muy poquitos huevo es ya hacer una tortilla de patata que era un poquito más saco T pero qué bueno pero prestar Reagan lógicamente no es la tortilla de patata maravillosa pero en aquellos y estadios en los que estaba haciendo un trabajo muy duro lo que no podía acelera aprobarla van a saber si lo que tenía que hacer era pues este tipo de alternativas au creas comer gambas al ajillo postreras tenías que hacer con muy poquita grasa o incluso por ejemplo cuando me puse balón gástrico o cuando reduciendo estómago que tenía que hacer una dieta blanda bueno pues me acuerdo que cuando pude empezar a masticar algo sólido hacia unas patatas a la riojana que no tenían nada que ver con las patatas a la riojana pero que tenían el gusto lejano de las patatas a la riojana porque aún Cardo muy ligero con una con un poquito de patata en añadía un poquito de pimentón les da un toque con un poquito de ajo todo aquello lo tritura y aquí no me sabía a gloria bendita así que al final bueno pues es busca de este tipo

Voz 3 06:22 giros también es cierto no el cuerpo nos ayuda porque si tu adapta el cuerpo a comer menos el cuerpo ya no pide tanto que si eso se nota enseguida eso es verdad eso lo experimento llevado porque por ejemplo cuando con es un poquito además te vas dando cuenta

Voz 0477 06:40 de que les tomamos no sé si se ensanchan así si salgo físico o es algo algo de cerebro no pero es verdad que que si metes más vas como haciendo vasco manchando esa esa caverna no iría al revés si va siendo más austero IVAs controlando la ingesta IVAs comiendo o lo justito te vas dando cuenta de que el cuerpo te a pie no menos eso eso es lo he comprobado

Voz 2 07:00 y mucho sentido común si se consiste en hacer gastar más de lo que sabe lo que te emite si esta no hay mucho sentido común Santiago sentidos claro y luego luego esto de que en España hay

Voz 0477 07:19 cuarenta millones de seleccionadores nacionales exista clara yo creo que con las dietas pasa lo mismo yo creo que todo el mundo es un nutricionista ITA uno sabe lo que tiene que hacer yo creo que es muy importante ponerse manos a otros profesionales porque no tiene nada que ver que se quitar una encima dos kilitos las otras kilitos a cuatro yo que sé que normalmente estaba media no que esas obesidad de sea excesivas no hay mucha gente gorda por la calle lo estas grados

Voz 4 07:42 que lo que está claro es que hace falta ponerse manos

Voz 0477 07:44 Canal que eso espían una carrera para su examen de Medicina en no hay otra

Voz 1995 07:49 bueno esta semana lo digo porque evidentemente después del verano pues muchos de ustedes muchos de nosotros nos vamos a poner a dieta bueno esta semana la OMS Organización Mundial de la Salud anunció que la inactividad era ya una pandemia mundial hay casi un millón y medio de personas en riesgo de contraer enfermedades por no realizar ejercicio millones de mil millones fueron mil cuatrocientos millones de personas en riesgo por no hacer ningún tipo de ejercicio que también se fue tú lo decías hombres y dará de comer menos prestó de aumentar también la actividad de dejar esta sentados la dieta importantísimo pero la actividad es casi más importante en muchas ocasiones

Voz 0477 08:27 sí sin duda es lo que he dicho antes hay pequeños detalles y camina la nadar en una piscina es complicado pero bueno o Nadal en inicio pasear o podar el seto o andar por la playa o ese tipo de cosas no sacar al perro a pasear y que vuelve a casa sacando la lengua no en fin sus zapatillas huir Sudán sufrir un poquito es de lo que se trata no es lo mismo que lo que estábamos hablando antes yo creo que cuanto más incorporadas en tu día a día ese ratito de sudar más te lo pide el cuerpo es curioso cuando de repente no tienen ese ese momento para dar ese paseo no digo salir a correr en noviembre ejemplo no puedo correr porque tengo la rodilla derecha bastante fastidiada por ese exceso de peso no pero bueno pero sudar un poco tener contacto con la naturaleza y llegar a casa pues con esa sensación de que hemos puesto la patata un poquito poquito a a latir fuerte no que es de lo que creo que es verdad que solamente la dieta no vale estar en lo comprobé yo hace ya muchísimo tiempo no solamente vale cuidar la ingesta y cerrar el pico sino que es muy importante complementarlo con con esas áreas muy importa