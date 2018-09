Pepe Navarro: "Rafa Nadal es un ejemplo para cualquier chaval"

Voz 1995 00:00 es el momento hay que entrar ni me da cosa consta en principio porque da mucha impresión pero es el momento de entrar en la cueva más famosa de España es una cueva dónde reside un hombre sabio las espera cada semana Pepe Navarro el hombre que tiene respuesta reflexiones errores que analizar con nosotros así que esta vez no me que me enciende enciende la antorcha Atom

Voz 1 00:24 voy a entrar en la hemos tenido comida hecha de Casa Tarradellas no había otra cosa que luego se queja es que luego

Voz 1995 00:33 ha habido pan de molde

Voz 1 00:37 hemos en esto es la que tiene abismal

Voz 1995 00:41 ahí esta el botijo aquí no hay vino aquí no hay ventilación eso que te das miedo da como tienes esto Nieda miedo Diada esto lo tienes hecho una una leonesa machos aquí no viene poco podías poner aquí eh no parece que cada vez que venís os el los plásticos del pan del pan de de leerse las cajas de pizza podía extraer alguna otra cosa más hombres tirados un poquito lo que nos ha dado tiempo a comprarle iba en el chino esta semana aquí tu problema de huesos medallas en tienes no

Voz 1728 01:23 a veces no creas los huesos cruje ya cuando te levantas por la mañana no te duele nada te preocupes

Voz 1995 01:29 sí es cierto que hay gente que no lo que no podemos dar la dirección podríamos ir a Google ha sido uno estamos aquí pero ya hay gente que me pregunta dónde está la cueva de de Pepe Navarro comprenderás es decir es que no diga yo creo que hay que mantenerla en secreto todavía porque no hay que darle demasiada demasiado demasiado altavoz sino las reflexiones no serán nunca lo profundas que son fíjate salen desde aquí el fondo la reflexión es que aparte aquí tú ves a mientras aquí si te pones tú ya tienes ahí te macho Balda plateada ya aquí en la edad a un vozarrón entre la humedad el eco PP es que estas ya no sea hombre no no os acerquéis deja de llevo eso lo esa semana la pide para eh yo estoy simplemente comprobando que es bueno que no vale esta mete lo Rosillo esta semana lo de fuera Pepe te digo que poco aburrido del tema es cosa que no no te has perdido nada

Voz 2 02:37 eso es lo que me he recibido todo lo de siempre no que no acaba de solucionarse nada nada seguimos con las historias siempre dando vueltas a las cosas yo creo yo

Voz 1995 02:48 hombre ahora no porque tengo pero yo para verano vengo aquí contigo acuerden sí hombre bueno quiero hacerle algunas modificaciones a la cueva atarla con motivo motivos orales ya poner un poquito de gotelé de ese esa esa para que le estaré es segura de una cueva en compra invitados está bien no

Voz 2 03:08 como con Rincón cinco en la que no con rico no sonrieron a una sala parte

Voz 1995 03:15 oye perdona unos porque cree que esto que me traemos un montón de cachivaches de déjalo por ahí poniendo y las cosas que me parece muy injusto no perdón es bueno mientras lo vas poniendo el partido muy injusto que ha hay una revista famosísima buenísima de España que se llama Vanity Fair ya han hecho la lista de las cincuenta personas más relevantes de este país no estas nos ha parecido muy mal de Pepe navarras es de los tíos más importantes de la historia de este de este país y entonces vamos a hacer una sesión de

Voz 3 03:50 fotos estamos nosotros tampoco están vamos clavos hacerte unas fotos PP para hablar con el director de la revista te parece

Voz 2 03:59 parece pero es romper un poco el encanto de la soledad de esta cueva bueno pero también Arroyo Chaves imagínate de la Cueva Pepe la cueva su titular para dar una portada buenísima que no me pongo a mejor sin empezamos tú quién

Voz 1995 04:16 la portada no de que seguro que es una revista una exclusiva para Hola también no siempre lo que cómo vamos a salir la portada una revista no hay manera pero yo creo que así ya bueno lo que sí te vamos a maquillar un poco pero dejemos a un claroscuro que se entrevé yo creo yo creo que más que un maquillaje necesitó una intervención quirúrgica bueno la revista es buenísima Vanity Fair se publica desde el año mil novecientos trece el director de la versión española es Alberto Moreno Alberto buenos días muy buenos días hemos tenido la cueva que te parece pues era mucho peor por la radio y ahora que estás dentro

Voz 1338 04:59 yo creo que está planteada acogedora

Voz 1995 05:01 de hecho como si eso ocurre hacer una lista de las cincuenta personas más relevantes de este país dejéis fuera Pepe pues Sirera

Voz 1338 05:09 por si hubiera sido habría puesto lo que pasa es que me precio de que no la hemos tocado nuestro cero por ciento manipulación al final vote una serie de gente que que por lo que sea lo olvidó hoy me parece un gran error que que hay que subsanar para la siguiente cincuenta y uno cincuenta y uno exactamente

Voz 1728 05:27 es como no estar

Voz 1995 05:28 no no que es como nuestra no es no estar directamente en Vanity Fair es una revista de papel

Voz 1338 05:35 tiene su versión web tiene su versión de redes sociales que básicamente es lo que nos dedicamos las veinticuatro horas sacamos una revista al mes pero tenemos presencia constante igual que vosotros pero

Voz 1995 05:46 pero ahora una cosa de papel no hay quioscos tu hará que estás en la Cova notas a cuenta bebe pero ya no hay kiosco tú andas por las ciudades porque cualquier gran ciudad y los kioscos los que sobreviven algunos venden de todo vende camisetas de recuerdo camisetas a todo menos revistas y periódicos

Voz 1338 06:06 es verdad que no se vende tanto como antes es verdad que la caída del quiosco es la que ha favorecido esto pero dentro de dentro de este declive relativo nosotros somos la empresa de de Vogue GQ Travel etc somos revistas de nicho con lo cual somos buenos acompañantes de viaje buena lectura para todo el mes hacemos grandes reportajes Si somos como librito mensual osea que dentro de lo que cabe

Voz 1995 06:34 la semana bien la semana que viene de una revista es Pepe

Voz 1728 06:38 sí puedo puedo mirar el horizonte con la revista adelante siempre da una referencia de situación digo yo no sé si no

Voz 1995 06:47 está bien te vas enterando de la lista de las cincuenta personas más relevantes según la revista Vanity Fair hemos elegido a cinco no perder el cincuenta Nos da tiempo la radio y esta es la voz de una de las personas más relevantes en este país

Voz 4 06:59 yo cuando hago una cosa de trabajo encantada encantada de de que me traten de que me

Voz 5 07:04 pregunten eh

Voz 1995 07:07 Isabel Press Alberto porque Isabel Preysler es una de las mujeres más relevantes de este país

Voz 1338 07:13 pues precisamente porque nadie sabe muy bien lo que me estás preguntando es el enigma personificado cuando la ves caminar es algo así como una deidad nosotros buscamos siempre personas difíciles de descifrar pues seguramente Isabel Preysler es el número uno de de esta especie es comercio algunas a Isabel

Voz 1995 07:36 pues les PP si conocía Isabel siete

Voz 1728 07:39 con tiempo es una persona muy amable es una persona muy muy atenta muy dulce muy cercana

Voz 6 07:47 tiene carisma yo también yo sin una cena tienen mucho carisma mucha presencia conocido a Isabel Preysler no te han contado nunca diques serbio Tucker como el mundo a las vueltas Javier Limón conmigo Javier Limón Isabel Preysler imagen pero bueno no perdona la que tiene encanto tiene carisma tiene una presencia difícil de definir es es muy interesante lo que dice indefinible esto provoca el misterio el misterio donde hay misterio hay vida pero por lo que sea te hace sentir no

Voz 2 08:18 hablar contigo mismo te da algo así como como una extraña magia hay es es algo mejor después de conocerla no sé

Voz 1995 08:26 bueno me estoy perdiendo a esa lista

Voz 7 08:30 es éste no creo que soy una persona normal y antes era mucho más tímido de lo que soy ahora soy muchísimo Rafa Nadal Christie's en también es

Voz 1995 08:40 además

Voz 1728 08:41 si Rafa Nadal ese yo creo que es un ejemplo para cualquier chaval es un tipo con se esfuerza en todo lo que hace que pelea hasta el final en todo las sesiones son pueden con él ya es un tipo además la imagen que proyecta es una persona muy coherente no iré naturalmente pues es admirado sobre todo por su éxito yo creo por el por el tremendo esfuerzo que tiene además es un tipo que tiene una presencia

Voz 7 09:05 cada es sensacional tú esas cosas mientras estamos de acuerdo

Voz 1338 09:09 sí además es que el el corte habéis cogido es súper acertado porque empieza diciendo soy una persona normal seguramente es el más normal de todos los españoles a cualquiera sino habría subido a la cabeza está consiguiendo unas gestas absolutamente ajenas a la estadística

Voz 2 09:22 si sigue con la cabeza encima de los hombros si alguien que afirma que ser deportista de élite es doloroso que les

Voz 1995 09:29 de muchos Loris agrega que aquí en el dolor Le acompaña todos los días otra de las personas influyentes relevantes es este

Voz 8 09:36 me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Letizia

Voz 1995 09:45 ha cambiado mucho la relación de de las revistas con la monarquía en los últimos años eh

Voz 1338 09:50 sí porque la Monarquía con el momento actual atiende a cien de taparse tiende a a protegerse de alguna manera de de los ataques que ahora mismo ya pues no está tan tan escuchada como antes

Voz 1995 10:04 ataque que sufre la Monarquía es el sentido común mismo

Voz 1338 10:08 de cada uno se define como quiere pero básicamente está esta juicio es una es una institución a juicio propia de seguramente otro tiempo lo está diciendo abiertamente bueno el el Rey anterior que estaba más blindado por su campechano mía pues una vez que el cargo es hereditario lo sabemos

Voz 1995 10:28 pregunta tú crees Pepe que el Rey relevante

Voz 1728 10:31 a mi me parece que si es una persona primero por el respeto a una persona que hace su trabajo con toda la dignidad del mundo que es Felipe VI lo hace de una forma muy profesional otra cosa es la institución si es conveniente Nos convenientes y eso no es de hecho en este instante pues no hay más que admitirla por por la estación histórica en la que estamos pero a mi me parece que sea una persona relevante una persona como toda persona a respetar no

Voz 1995 10:57 es verdad que la familia del entorno lo que hemos ido conociendo estos días algo nuestros años pues es bueno no ayudan a formar una una imagen positiva de la institución otra persona relevante al que hemos escuchado muy poquitas veces es este

Voz 9 11:11 se creerían que hoy alguien esté ganando ocho mil euros por minuto y que durante las ventas

Voz 1995 11:16 cuatro horas el día se vaya a embolsar seiscientos no

Voz 9 11:18 de tres millones de euros es lo que va a ganar hoy Amancio Ortega

Voz 1995 11:21 claro es Carles Francino que podría estar perfectamente la lista relevantes hasta compañero pero habla de Amancio Ortega no no tenemos un corte serán no voz de Amancio Ortega precisara nuevos no hay corte de voz sea precisamente por eso por lo que decía antes de Isabel Preysler

Voz 1338 11:37 a los enigmáticos son los que más interés despiertan y Amancio Ortega es el más enigmático de los españoles porque es nuestro Salinger nuestro Thomas Pynchon la persona de la que quiere saber porque él es tan tan cauto a la hora de dosificar la información pues se va generando esa esa extraña adicción a píldoras del conocimiento que ahora se han extrapolado a su hija casi tan enigmática como él

Voz 1995 12:02 bien hay una imagen este verano PP de gran yate de Amancio Ortega doscientos Mohamed desde ya doscientos metros de yate enorme la parte de atrás sentado y la había puesto una Pinilla de esas de plástico a su nieta antes dice

Voz 1728 12:19 a ver quién es humano es humano

Voz 1995 12:22 tienes el yate pero atonía de Le voy a comprar un desastre de el Chino de veinte euros de de inflada Icon

Voz 1728 12:28 era claro y académico ahorrar hay que ahora

Voz 2 12:31 sí claro no cuando uno no amasa una fortuna gastándose dinero locos llevado a la

Voz 6 12:36 máxima expresión es que si te has sido Vargas tándem buenas bañera luego no te comprar el yate en el que saber en qué te lo gastas pero no estoy pensando además el título dan jefe no Kenny España españoles la feria de las vanidades muy buen español pero es sin extraordinario título vivimos en muchos sentidos gacelas las vanidades ahora mismo no vanidad todo es vanidad dice predicado tú creo que esté fue de nombre fue me da con ironía o qué quiere decir con con el título La revista

Voz 1338 13:06 bueno es una yo cada vez que la visualice es como una gran fiesta donde cabe todo el mundo donde estamos la cosa se presta la frivolidad muchas veces pero también se hablan temas muy importantes entonces siempre la imagen que que intentamos proyectar es la de un mantel donde se sienta gente diversa y da igual tu extracción social siempre que seas notable en algo así que lo de la vanidad tiene que ver con con el ego y con con el hecho de saber te bueno en algo

Voz 1995 13:37 muy saber explicarlo coincide con tiempos por ejemplo de Instagram

Voz 10 13:40 si no es en nuestros tiempos sólo a la a la vanidad el ya

Voz 1995 13:46 mostrarlo el Instagram tu tiene equipos cierto Pepe

Voz 1728 13:49 no no llega no llega pero te gusta no tener fondo te gusta no estar conectado

Voz 1995 13:54 permanentemente a la actualidad

Voz 1728 13:56 no crea ese es es bueno de vez en cuando hacerlo pero sí huir un poco de esas de de de de todo lo que llegue que te intoxico un poco te contamina no es bueno respirar aire limpio que no esté lleno de de de partículas ni fotones ni electrones ni nada parecido

Voz 1995 14:10 eso está eso está bien bueno y un personaje bueno el apellido Bárcenas aparece por partida doble en este número el aportadas para Willy Bárcenas el líder de Taburete hijo de este señor

Voz 11 14:23 yo no normalmente no me arrepiento de nada absolutamente nada hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma sean equivocadas el tiempo te diga que no

Voz 1995 14:32 lo cierto es que Bárcenas y la corrupción que representa él y su esposa y condenada a quince años de prisión por cierto y todavía en la calle representar muy relevante este país que es corrupción Nos guste o no nos guste

Voz 1338 14:48 sí de hecho no es extraño un poco cuando salía en la lista de los cincuenta justo antes de del cincuenta y uno de Pepe que que Luis Bárcenas era de alguna manera casi era de alguna manera el único personaje negativo de la muestra pues porque había se había hecho rico de una manera pues no no está sí es una losa que tiene que acompañar a su hijo el resto de su carrera porque ha decidido que no se desvincula de que no se va a poner otro nombre artístico está peleando contra eso y de momento el está sabiendo bien hasta el punto de que que tiene su portado en circulación y que ha tenido muy buena acogida la verdad

Voz 1995 15:27 a mí de todas las declaraciones de Bárcenas Pepe lo que más me gusta es la de Gas iba usted mucho a Suiza es que me gusta mucho la montaña

Voz 10 15:36 pero es que curiosamente se tenga que le gusta mucho y si por eso se ha ido a Holanda o no

Voz 1995 15:42 daña de aquí a Suiza no habrá montaña sin Europa o no no es que yo de dejó venir es una cosa que tengo que va a mí la montaña es curioso lo que lo que ocurre

Voz 1728 15:51 con la fama la fama ya la gente en la calle no mira de dónde proviene la fama simplemente se es famoso ya ese famoso a la gente le gusta acercarse por su brillo en Colombia estuve con Popeye sabes tienes

Voz 12 16:06 oye si convertir vuelo el sino si el asesino que era

Voz 1728 16:11 la lugarteniente dice el de Pablo Escobar es un personaje que en este instante les que casi un millón de personas en en Internet y que va por la calle y se hace

Voz 12 16:22 si se hace la gente hacer selfies

Voz 1728 16:24 hace fotografías con le pide autógrafos y es una persona que él mismo declara que ha matado personalmente a más de doscientas setenta y cinco personas personalmente el que ha colaborado en más de cinco mil asesinatos durante la época de Pablo Escobar y sin embargo es un personaje popular que está con Hollywood para hacer una película del que se han hecho unas es una series y que además además es eso la gente selfies usa la

Voz 1995 16:49 no mire una cara famosa no sabe de dónde vienen

Voz 1728 16:52 mucho menos es la fama Perseo sano sin sin sin saber por qué

Voz 1995 16:56 se debería reflexionar sobre esa de sobre la fama y los atributos que asumimos que tiene alguien que que que tiene fama o que si cierta notoriedad en no nos ha gustado nada que no haya expuesto

Voz 13 17:08 sí

Voz 1995 17:09 a Pepe en la en la lista pero en fin texto revista Tura dirige esto es habrás yo para la siguiente de los cincuenta más Vanity de la década yo Pepe Navarro para mí es top cinco por lo menos

Voz 1338 17:19 lo que en la siguiente está ahí Pepe Mis disculpas y eso es un error que tenemos que solventar

Voz 1728 17:25 no yo yo también me despisté veremos

Voz 1338 17:28 es hacer como como en la segunda edición del doctora de Pedro Sánchez lo arreglamos en la siguiente

Voz 1995 17:34 los que votar otra de eso al menos en Vanity Fair Alberto muchísimas gracias muchísimas gracias a la buena bonita y seguimos en Hoy por hoy

Voz 14 17:44 el tema son las era

Voz 6 17:59 estás