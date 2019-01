Voz 1727

00:00

buenos días desde Sevilla desde la sede del Parlamento andaluz donde hoy Moreno Bonilla va a ser investido presidente de la Junta estamos en la capital de Andalucía sí pero con un ojo puesto en Londres porque anoche el Parlamento británico votó abrumadoramente no no al acuerdo del Brexit Reino Unido sigue hoy sumido en el caos les hablo desde el impresionante edificio renacentista donde está el Parlamento andaluz que fue el Hospital de las Cinco Llagas llamen qué oportuno el dramatismo del nombre para lo que se está viviendo hoy en Europa fue este edificio este Hospital de las Cinco Llagas hace cinco siglos un hospital para mujeres mujeres como las que ayer recibieron al futuro presidente de Andalucía y a sus socios de gobierno y de legislatura al grito de ni un paso atrás en materia de igualdad violencia de género ya que es un hombre moderado ofreció diálogo a todos sin complejos dijo la frase de moda entre los populares sin prejuicios sin cordones sanitarios para la extrema derecha se entiende anuncia yo un programa conservador en lo económico y un cambio institucional tranquilo con muchos guiños a Vox en presencia de ciudadanos distante los dos partidos Vox y Ciudadanos lo van a convertir hoy en presidente de la Junta I primero no socialista en seis años se va bueno