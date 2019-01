Series: 'Il Miracolo': Italia busca respuestas a la virgen que llora sangre (18/02/2019)

Voz 1 00:00 Moreno Pertur chip per guardar en torno a entorno a él pero nada hace

Voz 2 00:42 abrimos la sección de televisión con no

Voz 3 00:44 Nuestros millennials que ha

Voz 2 00:47 eh Jimmy von Dana con José Manuel Romero Dani Garrán que

Voz 3 00:55 sí Pepa Blanes que está spray milenios los que estás en los cielos en los cielos bueno aquel que están pasando para que sea

Voz 4 01:06 esto pues nada que que es un poco millennials para no sé nada no que que nos vinimos arriba sí sí

Voz 1084 01:12 ya no sabemos qué hacer con tantos estrenos también la han puesto ya un poco fecha a nuestra

Voz 4 01:17 muerte yo creo que ya hay fecha para la última temporada de Juego de Tronos el catorce de abril eso es en Pepa llegaba hacer una interpretación que no porque en España llega al quince con lo cual la en una teoría republicana muy propio

Voz 3 01:37 mueran los Reyes llega la serie esto

Voz 1084 01:40 eso sí que es la prueba de fuego yo no sé si vamos a sobrevivir a a esos seis capítulos creo que son finales no de esclavitud

Voz 3 01:47 Caixa sobrevivir y luego vais a decir que había muerto y luego resucitar Ace porque size todo el día diciendo que la serie serios encantan y que os han quedado size quedado deshechos

Voz 5 01:55 pero luego si hicimos una uno no se Albert exacto queda para tanto

Voz 3 02:01 bueno pues de de que vamos a hablar hoy estamos hablando en italiano que sea que no hay seriedad

Voz 1084 02:07 más bien no no esta semana no hay series americanas ni en inglés eso ya es bueno por una semana porque las dos series de esta semana son una italiana y otra española íbamos a empezar por la italiana la llevábamos esperando muchos meses estrenada en mayo en Sky Italia por fin llega a España también en la plataforma Sky mira coló creo que se dice así el milagro en italiano una serie de ocho capítulos que así de primeras pues junta los tres pilares del país estado religión y mafia pero no es una serie política ni religiosa ni de mafia luso

Voz 6 02:38 a mí me habla de referéndum consultivo que hubo importantes de la historia política italiana una contando el italiano

Voz 0457 02:44 bueno en una Italia que como escucháis porque se entiende bastante bien afronta un referéndum para salir de la Unión Europea el italiano suprime

Voz 4 02:52 bueno pues su primer ministro apuesta por la

Voz 0457 02:57 permanencia pero el país escucha los cantos del populismo una situación límite con las encuestas en contra no suena un poco verdad esta historia

Voz 4 03:06 y de pronto pasa algo

Voz 0457 03:07 que lo cambia todo en una operación contra la mafia encuentran una Virgen que no para de llorar sangre

Voz 7 03:16 en de sendos de Cruise la estatuilla

Voz 0457 03:20 Sauer

Voz 7 03:22 me revienta

Voz 1084 03:25 bueno dice el primer ministro que no es un programa de cámara oculta no es una broma una Virgen llora nueve litros de sangre a la hora un hecho inexplicable un misterio por resolver otro más en Italia de esos tres fascinan tanto pues a sus ciudadanos análisis de ADN del material de la estatua de dónde sale esa sangre es un milagro pues a partir de ahí historias que si irán entrelazado y que mezclan a ese estado a la mafia calabresa a la Iglesia desde una primera dama que se siente en una cárcel y quiere beber y salir

Voz 4 03:53 a un cura ludópata hay pervertido

Voz 8 03:57 escrito en el libro negro Manning o Eli que vivo no Second no la carne piensa no alejados de la CAR

Voz 0457 04:09 dice este sacerdote lo que más anhela la carne es la muerte y espíritu bueno pues es un cura con una crisis de fe con deudas con la mafia defrauda las señoras creyentes con una misión que no existe en África que desastre pero bueno también hay hay una científica que necesita creer en algo agarrarse a una esperanza ante la enfermedad de su madre la ciencia no le da respuestas

Voz 9 04:34 seguimos sin critica Pilar está muy atento al puño tiña madre sí striptease en la tele Emma en exclusiva

Voz 1084 04:46 bueno se suceden hechos inexplicables si misterios las series ha sido creada por el escritor Niccolò Amanita ganador del premio literario más importante Italia hace unos años muchas de sus obras de hecho han sido llevadas al cine la última de Bertolucci en dos mil doce tuyo es adaptación de uno de sus libros

Voz 3 05:03 nada que ver con este contestó que me encuentro

Voz 1084 05:05 pues nada ahora se adentra en el mundo de las series este su primer proyecto con con este relato especial diría que es como una obra terrenal pero mística hipnótica en forma y fondo de de esa Italia que a veces es muy curioso que Se conoce pero que no se encuentra yo creo que es de Italia de muchos de los países mediterráneos como si la serie fuera más de lo que hemos visto no hemos visto los tres primeros capítulos una serie de importa más la atmósfera SAR el estado de ánimo un poco de de las de esos ocho personajes que que cuenta la historia hay que mezcla pues un poco religión política mafia pero que no son la baza principal de de la serie sin una serie que está llena de preguntas falta de respuestas bueno cada uno las va va buscando las encuentra las desecha de de los grandes debates un poco que vienen desde largo de nuestra nuestra historia no Pepa esa lucha entre ciencia entre lo espiritual y la carne que escucháramos

Voz 1463 05:54 luego que es eh la actriz en la que hace de bióloga es Alice Baker que es un habitual de del cine francés e italiano Iker es una de las protagonistas de otra peligro también mezcla un poco lo místico Colo con el realismo que es Lázaro feliz y la de la de su hermana Alice ropaje creo que he dicho los dos nombres igual es bueno una Alice y la otra es eh no me acuerdo

Voz 4 06:17 yo la vi en los créditos y también la primera dama es una de una película italiana locas de algo que era como y alegría sí que que gustó aquí bastante bueno y

Voz 1457 06:30 busca de estas respuestas Josete ha sido a charlar precisamente con su creador y una de las actrices que han pasado por España con motivo del estreno de esta serie de Mel el milagro el mira coló el próximo martes veintidós en Sky sí

Voz 1084 06:44 me encanta que con esta música porque no estaba previsto ha coincidido así con este ambiente celestial hemos estado charlando con Niccolò Amanita un escritor de pocas palabras ya te lo digo con ese aura de intelectual yo creo que no acostumbrado al mundo de los Yankees dolor conoces María

Voz 3 07:00 no saber quién se puede un escritor como pues pone a unirse en torno a diez en mayo estás yo creo que pone a Pérez Reverte los solución Jaén

Voz 1084 07:10 te da todos los titulares pero

Voz 3 07:12 a un lado un escritor John dio es que yo estoy en contra de del de la entrevista al por mayor entonces pues eh pero bueno entiendo el cabreo no porque no las que le ha sacado

Voz 1084 07:21 bueno nos ha contado que la idea nace de una historia real del robo de una Virgen que al principio pues pensó en hacer un libro de esa historia pero luego el cuerpo le pedía ponerlo en imágenes lo necesitaba visualizar ver dice que necesitaba pues ver a esa a esa virgen llorando sangre a partir de ahí utiliza esa tríada de la que hablamos de Estado religión y mafia pero sólo como un ex

Voz 10 07:39 exacto solo Daily punto

Voz 11 07:42 Alfredo fue solamente el punto de partida hablar de esos líderes Pilar esté a mí lo que me interesaba era contar las experiencias son hace disfrutó como un hecho totalmente

Voz 12 07:52 sí sí comprensible

Voz 1084 07:55 es verdad que el pueblo italiano por por su traición y por su cultura no ha de tener el Vaticano allí católica siempre ha tenido una conexión especial pues con los misterios con los milagros Ikea el utiliza aquí pero dice que no que desconoce esa esa fascina

Voz 3 08:09 yo yo me queda esa fascinación

Voz 1084 08:11 salían del pueblo italiano por por los milagros y el misterio que sólo busca realmente con la serie conocer la reacción de la gente ante ante un hecho así dice que su auténtica fascinación es por esas historias esta historia no que sólo plantea preguntas y preguntas que si se respondieron de inmediato pues ya el camino está hecho y que tienen que ser una búsqueda continua y además cree que hay y sobretodo en la serie lo que muestra soledad e incomunicada con una profunda su unipersonales

Voz 13 08:37 sí empezó allí sólo Sully

Voz 11 08:39 y una historia lo que cuenta es una semana de si te personajes que son incapaces de comunicarse entre sí pudieran comunicar entre sí fuese tendrían una reacción distinta una reacción más y más comprensiva de Gloria el mundo una sigue el misterio pero que lo que refleja la seguía es una de las soledades torear estos personajes se comunicaban esgrimió heredarán que Pius lo que que que Pippo Noma iría está

Voz 1084 09:06 bueno bueno le preguntamos también que si entonces vivimos en sociedades y un poco de incomunicación no entre entre las personas es decir si es la hay mucha comunicación dijo entonces que el pues el problema en la comunicación no o el ruido bueno al final no no lo tenía muy muy claro Si pero dice que hay interferencias me ha venido a decir en en italiano las ir realmente pues relata esa necesidad de creer de respuestas es un estado de ánimo y el por ejemplo coloca la Iglesia en una situación delicada con ese cura sin fe además de pervertido pero es de los escritores que dice que no quiere criticar

Voz 11 09:39 no no no no una crítica mayo meramente Kringe muchas veces le me cuesta mucho es lo que me interesa son no bueno yo no hago un poquito que es a mí lo que me interesa es que mis lectores son espectadores se plante en las mismas preguntas que se plantean mis personajes se hizo que no hagan que la crítica hacemos continuamente todo el mundo está haciendo eh en todo en todo momento y eso no es lo que yo persigo a lo que signifiquen preguntas profundas que vacío que

Voz 1463 10:06 vamos pues como Sorrentino Walker

Voz 1084 10:08 es verdad que todo el mundo está haciendo crítica criticando todo el rato pero él también dice que sólo quiere preguntas y más preguntas sin respuesta pero bueno al menos son preguntas que que son muy interesantes especialmente en la SER y de y además le preguntábamos cómo ve la la amenaza populista porque como hablábamos hay un referéndum no imaginario en Italia para salir de la Unión Europea hay claro ahí está latente no ese pulso populista que amenaza a Italia y le preguntamos por eso y es la pregunta que no necesitado

Voz 14 10:35 traducción eso lo muerto preocupa a Torrealta sólo vuelto preocupado cuando

Voz 11 10:39 peatonalizar mucho tengo mucho miedo ante la situación porque tratando de buscar siempre en Enemigos Si malo es cuando se está buscando un enemigo pero va para poder tener blancas electorales que poseen embocadura una Aris posta electoral le cuesta omite horita pues si es verdad lo de buscar

Voz 1457 10:57 a enemigo si el terror que eso conlleva pero me pareció muy interesante lo de los milagros en sociedades tan acostumbradas a a convivir con gol la fe católica con toda ese teatralidad brutal no y que cuando de repente se plantea ante gente contemporánea pues que que que que entran en shock no sea imagínate una una Virgen que que que sangra nueve litros a la hora es claro

Voz 1463 11:23 si luego es interesante que el que primero se la encuentras el primer ministro sea el que tiene que decidir cómo se comunica entonces claro Un político que además es es atractivo este primer ministro australiano

Voz 3 11:34 el pie

Voz 1463 11:36 es Pietro Pietro italiano en ese momento en el de decir como dices a la ciudadanía pero qué es esto es sangre de verdad no como la toca y un una escena en la que el ministro el político está diciendo pero que que que que está pasando que la verdad es que el el planteamiento de las series de los más originales pero es que yo he visto

Voz 1084 11:53 porque generalmente luego no va de política no no va de religión no va de pero sí que va de un poco de cómo gestiona cada persona un poco sus creencias os su fe en en en en esta sociedad hay algo así un poco etéreo poco no es que no no no es una sede concreta que tú digas va de esto sino que hay que verla para sentir un poco esa esa atmósfera

Voz 1457 12:12 pero bueno sin embargo hay mucha política no porque hay un primer ministro y una primera dama

Voz 0457 12:18 si la la actriz Elena diez días es la que da vida a esta primera damas una mujer que se siente enjauladas sin libertad que está atada al a lo políticamente correcto de de su cargo y que además se ahoga en casa y lo único que quiere salir beber es la rebelde

Voz 10 12:33 la posibilita diplomática de no ser diplomática el hecho de equivocarme sin pensar demasiado en las consecuencias de no estar en la cabeza estará en el instinto no en la adenda bar nacional o

Voz 0457 12:51 eh poco apropiada ATA bueno esto es lo que nos contaba que es lo que más les gusta de su personaje pero además también nos quedamos con dos reflexiones con las que se podrá estar de acuerdo o no pero bueno es un debate una si parte de esa incertidumbre necesidad de respuestas existe en Italia también porque la religión alejado poco a poco de ordenar el había de un país tan católico

Voz 10 13:14 sí sí no sé si es bueno que es como si faltaran puntos de referencia hay en vez de ser un círculo virtuoso en que no tiene porque ser negativo lo que se está haciendo ahora es que como algo está podrido está intentando destruirlo a cambiar el defecto y mejorar y reformar

Voz 15 13:41 que que Parla y cuando dice acto que andar viaducto

Voz 1084 13:48 bueno esa capacidad de destruir no de edificar sobre lo construido también el atribuye a al populismo de de su país dice ella no saben contra las razones pero sí que percibe un incertidumbre permanente una falta de certezas global así que no está muy contenta la verdad tampoco con Salvini

Voz 10 14:02 con grande de sí sí ya sé que el sentó a Grecia de ciento depresión es una más

Voz 1457 14:13 a la criba confiando

Voz 10 14:18 qué quiere destruir lo que había para luego construir y eso no es Italia es en general es crear en mente

Voz 1457 14:32 pero es muy adelanta es interesante que sea las series también buenos cineastas como muy como Sorrentino los que hacen estas estas tipo de cuestiones más retorcidas no porque vemos sin embargo que en el cine más comercial italiano pues es no digamos que sea como la religión pero es un poco la religión de Hollywood no es la simplicidad o sea que ahora se abren quizá no o no a la gente no va tanto a misa pero va al cine para que le digan lo que sí lo que no lo es decir que ese éxito o esos superhéroes estos tú dices bueno pero que tienen esas riadas esa necesidad de creencias y sin embargo el cine está proporcionando hay unos mensajes muy esquemático de las series au del cine lo que pasa es que ya el cine de autor no tiene tanto impacto quizás las series son las que están generando conversación

Voz 1084 15:22 sí sí porque estaba estrenado en Francia en Alemania también va con muy buena audiencia ahora llega a España es una serie que realmente pues un poco palpa el ambiente italiano no hacia genera ahí para palpar lo pues por una Virgen llorando y a ver cómo reaccionan ante ante antes y misterio

Voz 1457 15:37 o ese milagro para crea es que no es poca cosa bueno pues dejamos a Italia de Roma de Calabria de las vírgenes y la mafia vamos

Voz 16 15:45 ahora otra una amplia por por favor la Albufera de Valencia tan horrendo en que hay también había mafia había llegado era el embarcadero hablamos del embarcadero la nueva

Voz 0457 16:01 la serie de de Movistar Plus con ocho capítulos que ya están disponibles llega además con el eslogan más apetecible que podía tener una serie hoy en día de los creadores de la casa de papel con eso ya digo todo Alex Pina hay Esther Martínez Lobato están detrás de este thriller romántico en el que una mujer descubre que su marido

Voz 1084 16:21 que acaba de morir llevaba ocho años con otra

Voz 10 16:24 yo lo que quiero decir es que yo sé

Voz 17 16:26 qué Oscar estaba enamorado de mi ok Oscar estaba enamorado de mí hasta el tuétano me quería te estoy viendo por el retrovisor mamá mira me da igual las Cáritas que pongas yo sé lo que digo y como no me vas a hacer dudar de eso pues lo otros tenía que ser una cuestión puramente física sal pues puede ser Gual los cadáver a era uno de esos hombres que necesitan hacer el amor tres o cuatro veces al día no pues como este a Michael Douglas os acordáis sí si es que es una adicción como otra cualquiera hay estudios técnicos sobre eso

Voz 0457 16:59 bueno y a partir de este descubrimiento Alejandra que así se llama la protagonista se embarca en una aventura para intentar descubrir esa doble vida que su marido tenía para ello se aleja del frío de los edificios de la ciudad de Valencia donde vive de la arquitectura más minimalista adentrarse en la Albufera una zona de naturaleza luminosa hay salvaje en la que conocerá a Verónica que es la mujer con la que compartía sin saberlo a su marido a medio camino entre el drama romántico y el thriller policiaco el embarcadero enfrenta a estas dos mujeres con la concepción sobre el Poli amor y las formas de mantener relaciones

Voz 10 17:32 a lo mejor no tenía que haber apostado con otra persona no

Voz 18 17:38 Funes las Nokia

Voz 19 17:40 ya estaba enamorada tiene hijo ya tengo natural como respirar cómo que no

Voz 1457 18:05 bueno pues para entender el más los planteamientos de esta serie no que parece como el Bolero de dos mujeres a la vez y no estar loco habéis hablado con los creadores y con el con el reparto Iker Sandy

Voz 1084 18:17 así va haber era sobre todo para entender que es un thriller emocional que no lo habíamos escuchado yo creo no ustedes y nunca yo no hemos hablado con Álex Pina y Esther Martínez lo bate a esos famosos creadores de de la casa de papel que ciudadanía están detrás de la historia de cómo surgió la idea de crear una serie sobre un triángulo amoroso tan diferente a lo que hemos visto hasta ahora pues en televisión

Voz 20 18:36 Triángulo algo que se ha contado cien mil veces desde luego grandes del folletín francés desde basa hermano hasta dos de Las amistades peligrosas ella siempre con un

Voz 10 18:48 le acusa muy venía

Voz 20 18:50 culpa no que era el prejuicio que eran las bajas pasiones los celos la sentirse engañado entonces estuvimos siete meses para pensar cómo lo hacíamos diferente y al final bueno nos dimos cuenta que el viaje el buen viaje era entre entre el tándem de la amante H

Voz 1084 19:06 aquí la amante y Alejandra que es él

Voz 20 19:08 esposa pero en el fondo eran los dos pueblos del amor de de un personaje que cada de

Voz 1084 19:13 bueno no sólo habla de del amor de formas de amar la serie sino también de ese binomio que todos tenemos un poco dentro sobre los prejuicios que la sociedad pues nos ha pues nos ha puesto yo creo que ataca sobretodo nuestra educación emocional también un poco católica no y esa libertad a la que aspiramos esto nos decía Esther Martínez Lobato

Voz 10 19:31 nosotros hemos querido hablar en en en la SER

Voz 15 19:33 oye de del binomio que es cada ser humano que es la parte racional que representa a la ciudad Alejandra lo vertical el mundo domesticado la domesticación también emocional a la que hemos llegado para vivir en sociedad en estas en estas ciudades que hemos inventado es el humano tienes que ceñirse a ciertas a ciertos límites que al final se convierten en prejuicios como que sólo puedes estar con una persona eso sólo puedes enamorar de una persona frente a la otra cara del ser humano que es las entrañas el animal y lo salvaje que cada uno lleva dentro que es finalmente lo que sienten

Voz 1457 20:09 bueno a más de esta ciudad de la que habla a ser Valencia está elegida pues con una intención muy muy concreto

Voz 1084 20:18 si ya es de las grandes protagonistas de la serie que sale muy bien parada esas a Valencia esa figura geométricas verticales no de la ciudad de de las Artes y las Ciencias de Valencia mientras que la Albufera pues representa esa parte más salvaje que decía después de la de la grabación de plató en la casa de papel Ibisevic por ejemplo que que se encarga Jesús Colmenar todo el equipo se lanza Exteriores con una idea muy concreta en favor pues de esta deslocalización que hemos hablado muchas veces de que hay que ser muy muy local para luego triunfar fuera

Voz 20 20:45 la deslocalización al final es darle identidad la Albufera la idiosincrasia española o la española aplicado a efecto como en la casa de papel con personas tan español como Moscú o con personal de consigues que lo local tenga un valor diferencial es diferente y la gente quiere cosas diferentes ha visto tantas veces la misma persecución la misma saldan unas escenas norteamericana o del cine anglosajón muy buenas hay muy bien hechas pero creo que a este demanda cosas distintas no ya que estamos nosotros para algo distinto porque

Voz 1084 21:16 taller muy distinta

Voz 1457 21:18 pues sí la verdad es que en efecto y además está dando muy muy buen resultado esa es esa otra mirada hay los actores que que os han dicho del amor

Voz 0457 21:26 bueno pues en general eh han entendido bastante lo que es lo compartan o no hemos hablado con bueno pues con el hombre en el centro de este triángulo que salvaron morte el el famoso profesor de de la casa

Voz 10 21:38 el papel que interpreta a Oscar

Voz 0457 21:41 no el cuestiona sobre todo la la educación que hemos recibido

Voz 10 21:44 sobre este tema pero nosotros tenemos una tradición judeocristiana que nos ha a taladradoras cerebro en esa dirección no se decía que tú tienes que creo una persona si querías a más de un al mismo tiempo estás absolutamente condenado a los infiernos en ese sentido sí que creo que la SER y plantea un poco ese debate oye por qué eh porque tenemos que seguir todas esas normas que nos han impuesto siempre hay hay otras formas no creo que esto es una historia además que una historia que ya se ha contado muchas veces que su nombre entre dos mujeres y demás pero precisamente lo que hace la serie seis girar ese punto de vista intentar entender al que a priori todos condenamos me gustaría que la gente en su casa cuando viera la serie sí que sí que debatiera sobre sobre lo que está viendo bueno pues esa es es interesante esa esa reflexión

Voz 0457 22:26 sí ya algo similar nos contaba también Irene Arcos que es la que interpretaba a esa tercera persona en teoría aunque bueno no se pueda llamar amante propiamente dicho

Voz 13 22:34 en cuanto a Polly amor pues yo digo lo mismo

Voz 0457 22:37 que el amor es amor y si tú quieres

Voz 13 22:39 quién crees que esta persona sea feliz esta es una de las frases que dice Verónica mi personaje a través de sus Ojos de podido entender que realmente esto puede pasar de igual que tú amas a tus amigos a más a tus padres a los hijos y los tienes si son varios en sin embargo en el amor estamos instaurados en una monogamia lo que plantea la serie es que tú no dejas de amar a tu pareja sino que hay otra persona a la que también ama a tu pareja las sigues amando aquí parece que cuando entre otra persona es porque has dejado de Amara

Voz 4 23:06 a tu pareja no bueno pues como me ha dicho que en su vida es ella no no lo podéis que tiene

Voz 1084 23:12 sabes pero lo los discursos de la serie hay uno especialmente sobre el sentido de la Mori propiedad y la diferencia entre amar y querer como querer como propiedad y luego te explicaremos María Cuando vuelvas de de Bilbao una teoría de los círculos que te va a encantar para paran

Voz 3 23:27 Nuestra relación de solvente Poli amorosa pero vamos a ver yo quiero la teoría de los círculos ya cuál es la teoría de los buenos más como un ateo

Voz 1084 23:36 voy a decir Coll de círculos que que se tocan no no no sé como se llama no son concéntricos sino que se van tocando y entonces tú puedes tener amor para un lado para otro y luego es amor converge en algún punto sabes entonces hay amor para todos

Voz 3 23:49 sólo ocurre metáforas sexuales y no quiero sí la verdad es que eso para todo brasas no eso es es un poco brasas bueno y había una reflexión

Voz 0457 24:00 además te va a gustar porque hablamos dejó para el final mar una reflexión que hacían qué hacíamos con con las dos actrices y es que además no es habitual verlo en televisión es dejar de enfrentar a las mujeres cuando al al mismo hombre y en esta serie y pasa no se ve como una competición entre ellas aunque aunque hayan compartidos

Voz 13 24:19 pero parece que las mujeres tenemos que ser siempre rivales siempre tenemos

Voz 1457 24:23 competir a ver quién es la más guapa que se llevan al no

Voz 13 24:25 hombre a ver que esto no es así no está en nuestra naturaleza osea ha sido así pero no es así ya esta serie por primera vez nos acerca hacia mujeres reales que dices más allá de que a las dos compartidas hemos el amor por el mismo hombre está ella yo estoy estoy estoy yo

Voz 3 24:41 pero vamos a ver Pepa tenemos que hacer La Script en el embarcadero que dice me parece muy bien

Voz 1457 24:49 no he a mí me para gente maravillosa de todas las reflexiones porque además así tiene una estética también como muy muy pija que de entrada yo he visto solamente vistos los los primeros capítulos pero de entrada tiene una estética muy pija que tú me gusta mucho lo que decía Álvaro de juzgar no ha entonces tú también cuando empiezas a saber una serio una película inmediatamente te pones en modo adelanta

Voz 10 25:15 eh

Voz 1457 25:17 me parece que esta serie te está llena de trampas que yo decía mira pija millennials pijos es un poco la primera etiqueta

Voz 1084 25:28 bueno sí puede estar llena de trampas a mi me gustan poco que es una serie como que que que no es previsible en el sentido de cómo se va es una sería un poco para ser española creo que tiene como a piel no que que es una serie de de como ellas dos van explorando esa amistad pero se van conociendo y hablan del amor no es una serie que estemos acostumbrados a ir para mí rodada está con mucho gusto sea tiene al a veces recargada no es el Se según estaríamos ya está en la dirección entiendo que Jesús Colmenar ven de plató de vis a vis rodeados de la casa a Hilario

Voz 3 26:00 se ha tocado vamos

Voz 1084 26:02 se lo he dicho pero sí que me guste también me gusta un poco la idea

Voz 1463 26:05 es de pole amores de uno pero me gusta

Voz 1084 26:07 la idea de que te puedas enamorar de estilos de vida

Voz 1463 26:11 eso eso te iba a decir que es que es curioso porque claro aquí no sólo plantean el amor a dos mujeres sino el pararlo todo dejarlo por una vida más tranquila yo creo que también que si que comparte algo con la italiana que es la incomunicación me parece que está muy bien esto el Poli amor de no juzgar a alguien que se enamora de dos pero hombre no

Voz 3 26:28 se la sinceridad es una cosa muy

Voz 1463 26:31 a tener en cuenta no que creo que sí que creo que cae en el tópico de del engaño en el sentido en el que bueno quizá es difícil no llevar una relación a tres pero en este caso es un tío que ha engañado a su mujer teniendo otra vida no sólo otra mujer sin una vida completamente distinta otra cuenta de crédito de hecho sale Panamá por ahí no quiero decir nada Valencia Panamá dirección directa pero que sí que es verdad que que que es curioso lo de los estilos de vida hilo de cómo cómo decirlo abiertamente no va por un camino que no

Voz 1084 27:01 no odies ni al que ponen los cuernos señala que no desarrolla su no dio por ningún personaje dices éste es el malo de la redacción de tal forma no la las conversaciones la imagen también te llevas Lagun con esa Albufera idílica que te que te presiona te lleva de tal manera te va guiando que que dices no no es que no dio nadie

Voz 0457 27:19 sí porque los actores lo decía porque Álvaro muerte decía cómo cómo puedo o no como puedo desarrollar puedes ayudar al Alex Pina un personaje así es y que nadie le odie o Irene Arcos también decía soy la amante sea la gente va a odiar a mi personaje porque me he metido en la relación perfecta de dos pijos que lo tienen todo hice quieren muchísimo Italia al final es verdad que que no le acabas entendiendo perfectamente quieres más pasa los capítulos quiere saber más porque ese hombre fuera Albufera porque está muerto creo que está muy bien ya otro día hablamos de la idea

Voz 1084 27:55 acción siempre un poco del campo no pues sí pues sí

Voz 1457 27:57 que también hay hay teorías de que quién se va al campo acaba pegándose con el el You pide al lado que quiero decir que la ciudad no deja de tener sus cosas buenas es que no te conocen por la calle lo que Adas

Voz 1084 28:12 pues eso del lado salvaje sólo al en el campo también es verdad que hay una idealización creo yo no creo en el campo llovía y normal

Voz 3 28:20 la Gran Vía salvaje que en la Gran Vía de Bilbao

Voz 1457 28:25 es que me encuentro perfectamente osea que bueno pero mira al monte digo que bien bueno compañeros muchísimas gracias por estas reflexiones que que realmente nos hacen ser mejores personas no comparta vuestro amor con otros pues por la radio todo para la esquí

