La humanidad en la encrucijada

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:09 ante sin nada en la Cadena Ser tres

Voz 3 00:47 hola bienvenidos a una nueva edición de tres en uno del programa de la Cadena SER que no trata de arreglar agujeros bajo la lluvia pero si intenta responder a algunas preguntas que nos hacemos en este inicio del siglo XXI el vértigo en el que la humanidad ha entrado con motivo del desarrollo exponencial de la tecnología la percepción del deterioro el planeta como consecuencia del cambio climático y el desgaste de los sistemas político y de convivencia no es están llevando a un pesimismo que sitúa en un futuro no muy lejano a un punto de no retorno

Voz 4 01:21 que abocaría a la extinción de la especie así que por un lado el pensamiento vuelve

Voz 3 01:30 buscar respuestas en movimientos filosóficos que fueron aparcados en su época como el estoicismo a recuperar las bases aristotélica para abrir vías alternativas las nuevos cauces como el que habla del antro pocero a la espera de la confirmación de los geólogos aparece una tesis en la que se constata que hemos cambiado de era como consecuencia de la acción del ser humano sobre el planeta de estos días asistimos a un movimiento juvenil que denuncia el cambio climático y la falta de respuestas por parte de la generación que tiene en sus manos los instrumentos de decisión también al grito desesperado de los activistas ecologistas en protestas radicales en Londres como la extinción rebelión también hablamos de Filosofía en este programa de su vuelta Hydra paradoja española en un momento de máximo interés ha desaparecido de la docencia

Voz 4 02:28 en este tres en uno hablamos de los humanos empezamos

Voz 7 02:48 disfraz de Angels en esquí propio H

Voz 1108 02:57 Guayre es la voz del pensador estadounidense Michael Sander explicando su concepto de la filosofía en el momento de recoger el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales este profesor de Harvard que propone soluciones a los problemas éticos de nuestra era sabe conectar con los nuevos tiempos protagoniza una serie para la plataforma audiovisual Filmin de la que nos habla José Manuel Romero

Voz 1084 03:20 para Michael Dell la filosofía no es sólo un asignado

Voz 1108 03:23 Tura que reside en el cielo o en el inframundo

Voz 1084 03:25 de que la filosofía pertenece a las ciudades y sus ciudadanos el intelectual estrella de Harvard romper la brecha entre teoría práctica con clases para audiencias millonarias quiere

Voz 8 03:35 en Aula Global guacho videoblog Mané

Voz 1084 03:38 en Mc encuadrado en la corriente comunitarista repite que su objetivo es recupera del arte perdió del debate y reflexionar sobre los límites morales de los mercados se puede comprar y vender todo en un santuario de Atenas cuna de la filosofía y la democracia reúne a veinte jóvenes para entablar un diálogo Sócrates a hablar escuchar poner a prueba sus ideas han venido en eh

Voz 9 04:01 ya

Voz 1084 04:04 merece Cristiano Ronaldo cobrar dos mil veces más con profesor quién otorga ese reconocimiento tienen obligación moral los países ricos de acoger a refugiados inmigrantes económicos hay fronteras morales puede ser justa alguna discriminación San del lleva a principios a trastos de la filosofía política asuntos cotidianos del mundo real porque triunfa Gonzalo Velasco es doctor en Filosofía

Voz 10 04:27 donde yo creo que que a una necesidad de de nuestro tiempo pues de parar un poco después de un momento de un ritmo tan lento volver a las preguntas que son fundamentales son más profes

Voz 1084 04:37 por qué filósofo el mérito de San del es darle sentido al

Voz 1108 04:40 comunidad nuestra base moral siempre surge

Voz 8 04:43 algo luego cuando estemos

Voz 1108 04:48 en tres en uno siempre ponemos a dialogar a varios invitados para profundizar en las cuestiones que nos planteamos en esta ocasión hemos invitado a un periodista a un pensador ya una político Guillermo Altares Juan José Tamayo id Beatriz Becerra los tres son autores de ensayos en los que se aborda la recuperación de la memoria histórica en este caso en Europa la reivindicación del liberalismo ha contra posición de las utopías y distopía es como una forma dialéctica para que avance la sociedad este es el resultado de sus testimonios cruzados

Voz 11 05:20 ah

Voz 13 05:25 no

Voz 14 05:28 ah no

Voz 11 05:30 y tú

Voz 7 05:32 creo que estamos viviendo un verdadero cambio de de

Voz 15 05:36 época que afecta a las cuestiones más esenciales del ser humano que es de lo que hablábamos al principio Si bien estamos objetivamente en mejor sus mejores circunstancias que nunca en la historia en términos absolutos en cuestiones relacionadas con lo que hemos dicho siempre como el de hablaba el hambre la peste y la guerra no hemos conseguido llegar a cifras e increíblemente buenos todavía mejorables en en la pobreza en el hambre en la salud en el la prolongación de la vida en los conflictos incluso a nivel mundial en Europa hemos dejado de matarnos hace poquito pero lo vamos a a un punto en el que tenemos que descubrir cuáles son nuestras nuevos retos porque todavía no hemos acabado de entender cuáles son

Voz 14 06:23 claro evidentemente se dice que estamos en una era de cambio sino en un cambio de era pero cada dos siglos pues se ha producido este cambio de era no mil setecientos ochenta y nueve con la Revolución Francesa pues es un cambio de era y ahora de mediados del siglo XX hasta nuestros días pues ha habido una confluencia de revoluciones no la revolución feminista la revolución ecológica la la revolución tecnológica y ciertamente estas revoluciones con esta intensidad y con esta radicalidad no se habían producido nunca no ahí en ese sentido pues sí efectivamente estamos en un cambio en una encrucijada pero es una encrucijada que ya gradualmente va a canalizar Si yo creo que la respuesta a esa situación de encrucijada tiene que ser el el pensamiento que

Voz 16 07:21 yo creo que hay pocos grandes momentos de cambio en la historia de la humanidad y que estamos en en en uno de ellos me atrevería a decir que el anterior fue durante el siglo XIX cuando se inventó en el mundo al que vivimos inventaron la producción masiva en los medios de transporte los medios de las porte masivos a finales de luego a principios del siglo XX los coches uno ve una foto de Londres mil novecientos once o la la la la primera Guerra mundial que en otoño se celebró el final de la primera guerra mundial por ejemplo es la última guerra en la que murieron caballos a a Cascorro y luego ya se pasó a las la canalización y creo que ahora estamos viviendo un momento similar de esos diques parte del del populismo es la palabra que no me gusta de esta ultraderecha loca que reivindica una vuelta a un pasado que no se sabe muy bien si existió o no tiene que ver con el miedo un cambio que saben inevitable yo creo que que es que estamos viendo un cambio tan grande que hay gente que asustada prefiere refugiarse en valores que luego en realidad no se corresponden con con esto

Voz 14 08:26 la memoria histórica tiene como dos vertientes otros orientaciones una sería la memoria histórica amnésico que se olvida de las víctimas de las guerras por ejemplo de la pobreza de la miseria del hambre así que ensalza la figura de los grandes héroes en el caso de la Guerra de los grandes militares incluso de los vencedores pero se olvida de los millones de víctimas que cayeron fruto de la irracionalidad de una guerra luego hay otro tipo de memoria histórica que es la que llamaría Valter Benjamin la memoria subversiva de las víctimas no que consiste en recordar aquellas personas que fueron objeto de agresión

Voz 17 09:20 que fueron objeto de todo tipo de discriminaciones que dieron su vida

Voz 14 09:26 por una causa de libertad pero que se olvidan frecuentemente y esa memoria subversiva de las víctimas es la que yo creo que hay que recuperar la otra lo que hace es reforzar todavía más el poder de los poderosos

Voz 15 09:44 no yo es un pasado el el siglo XX que todavía está en buena medida por digerir yo creo que es lógico y es muy humano querer volver al pasado y si se hace con rigor pues puede ser muy positivo pero ante todo lo que siempre es positivo es leer entonces el hecho de que haya revisiones escritas sobre el lo que ha significado grandes protagonistas de ese siglo XX desde esta perspectiva de un siglo XXI que llevo en evolución muy acelerada en algunos aspectos en el caso de Europa o en un entorno en el que parece que hay un resurgir de los nacionalismos pues es evidente que muy de forma muy normal en una época convulsa como está se mire hacia lo que pasó cuando esos nacionalismos nos llevaron a un resultado de esas

Voz 16 10:28 no hay que ser conscientes de que existe una memoria europea y les guste o no a los euro Fobos porque en realidad me Europa es como una tela de araña ante todas las historias del continente están entrelazadas siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho que es el de El festín de Bet sino que es una historia de una amor Hair que ya a y que llega los confines de Noruega hacer un acaba haciendo una gran comida y esa señora es una refugiada de la comuna que es una de las grandes revoluciones de las grandes revoluciones europeas y al final uno se da cuenta que todas las historias de Europa están entrelazadas que que digamos aquellos que dicen que la Unión Europea es una ficción lo que es una ficción es no tener Unión Europea no la Unión Europea es el fruto de muchos siglos de historia ahí de errores que se han ido

Voz 18 11:13 corrigiéndole Guillermo Altares Periodista del país y autor de una lección olvidada mi

Voz 16 11:20 yo creo que que la filosofía y el pensamiento ahora mismo tienen un papel importantísimo la filosofía y el pensamiento tienen un papel muy importante necesariamente lo tienen los los los griegos en el cinismo por ejemplo en el sentido griego de reveló arte contra el orden establecido y buscar unos de naturaleza es más importante que nunca esa idea de cambio profundo también está en el en el en el pensé en gran parte del pensamiento estoico los estoy todas esas filosofías del él mismo se produce en el momento en que está la decadencia de las de las polis y entonces hay un pensamiento para unos tiempos inciertos si contamos muchas cosas unos da cuenta que hay una una vuelta a al al pensamiento clásico y a la importancia que el pensamiento clásico tiene nuestra formación y nuestros valores

Voz 14 12:09 creo que es lo que hay que recuperar es fundamentalmente el método la manera de filosofar que tenían los filósofos griegos los clásicos no en concreto creo que hay que rehabilitar el método de Sócrates que es el que se llama la mayor

Voz 19 12:28 eh no

Voz 14 12:30 que consiste en plantear preguntas pues al estudiante al hombre o a la mujer de la calle escuchar su respuesta así a partir de ahí entrar en un proceso de diálogo y eso me parece que va entre está en total sintonía con toda la teoría de la acción comunicativa de Habermas no por qué pues porque la razón no es autista las razones dialógico así avanza y progresa en el camino hacia la verdad pues a través de un diálogo a través de la escucha de las razones de los otros y de las otras ya través al mismo tiempo del cuestionamiento de tus propias de tus propias verdades

Voz 15 13:13 pero lo que sí es cierto es que si seguimos prestando atención hoy a la Grecia hay a la Roma antiguas es porque se adaptan a cualquier época cualquier tiempo yo creo que los filósofos griegos los Stoichkov por supuesto incluidos tienen unos puntos de vista muy útiles entre otras cosas porque yo creo que fueron unos europeístas adelantado

Voz 18 13:32 Beatriz Becerra eurodiputada adscrita al Grupo Liberal y autora del libro es liberal no lo sabe un

Voz 15 13:40 Séneca nació en Córdoba hay acabó susurrando al oído del emperador Marco Aurelio fue emperador como tal el mismo ellos eran humanistas porque nada de lo que era humano dejaba de afectarles y eso es lo que en cierta medida yo creo que es ser liberal o entender y creer en el liberalismo Él que el ser humano y todo lo que lo rodea es lo que está en el centro de todo

Voz 16 14:05 es curioso liberalismo porque tiene dos puntos de vista no en en Europa diríamos que él lo ve Delhi el liberalismo sería muy conservador y en Estados Unidos los liberales son los rojos yo me quedo con la parte de los liberales pero la idea de que el individuo está por encima de la masa que la identidad recae en los individuos no recae en un país sino que lo que nos nos diferencia unos une son son que todos somos iguales somos diferentes me parece interesantísima y sí creo que está reflexionando mucho sobre esa mucho deberíamos reflexionar mucho más no porque aquellos que creen que es su identidad viene de el lugar en el que viven en el que pertenecen tú quieres como buen francofilia no pues yo siempre me acuerdo esa frase de los imbéciles dichosos que han nacido en algún sitio nuestra canción de de braza es que es que dicho sea de paso es el mejor filósofo de todos los tiempos Ibrahim es por ejemplo era un individualista furibundo no dudo que es debe definirse como liberal pero era el era un individuales

Voz 14 15:06 entre mente que estamos en un momento en que corremos el peligro de desembocar en los nacionalismos cerrados no el de los populismos pero cuidado que como reforzaremos los derechos del individuo como ser aislado no podemos desembocar también en el individualismo

Voz 18 15:28 Juan José Tamayo teólogo y autor de invitación en la utopía ensayo histórico para tiempos de crisis Icomos

Voz 14 15:36 no se sale de esa de ese pantano o cómo se sale de esa dialéctica pues yo creo que recuperando la concepción antropológica por ejemplo de Aristóteles que definía al ser humano como animal político potenciando y desarrollando la idea del ser humano como ser social y eso es lo que nos salva en buena medida de esa no salva en buena medida de esa supuesta contradicción

Voz 15 16:06 pues yo le diría que el individualismo no es más que la suma de todos los seres humanos que somos individuos el ser humano el índigo

Voz 8 16:14 yo como tal es como recuerdo

Voz 20 16:16 da antes el titular de de derechos el responsable de sus obligaciones y por tanto no hay nada que que pueda

Voz 15 16:25 diferenciarse como individualismo en el sentido de que de egoísmo de búsqueda sólo de en un mundo global como en el que estamos y al que tendemos de manera más consistente el aspecto de comunidad sin límites cada vez tiene más fuerza pero lo que es más importante y por eso yo hablo tanto de de la de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el único contrato que nos une a todos como la única Constitución global porque es la que refleja que no todos no solamente todos tenemos el derecho los derechos que se reflejan ahí a que sean respetados sino que estamos obligados pero ese contrato hacer que se respeten en todos los demás cuando no son ni siquiera nuestra más cercano

Voz 14 17:04 evidentemente el ser humano es un individuo que tiene sus derechos que tiene su dignidad que son inalienables pero al mismo tiempo el el ser humano es suyo pero es un yo con los otros no y ahí me gusta mucho la Teoría de la Filosofía Ubuntu que está muy bien representada en Desmond Tutu que recuerdo que en el discurso lo que pronunció cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz dijo Yo soy si tú también es decir que la alteridad es un elemento fundamental de la identidad de la persona y al mismo tiempo un referente de la ética

Voz 21 17:48 no toda la historia de de

Voz 15 17:50 la humanidad el uso de tecnologías

Voz 21 17:53 han cambiado la forma de no suele de actuar

Voz 15 17:56 sino nuestra propia biología el cerebro cambia en función del uso que haces él de cómo te relacionadas con tu entorno desde luego la la tecnología que actualmente utilizamos de una manera tan intensa no sólo ha cambiado sino que va a seguir cambiando esa forma esa esa biología que nos permite relacionarnos con el mundo

Voz 16 18:16 que existe algo no me atrevería decir genético no sé pero hay algo que hace unos cuarenta mil cuarenta y cinco mil años Le pasó la especie humana en en su conjunto no que es un nacimiento el arte los conocimientos del arte por ejemplo nacer en todo el planeta en Australia donde el hombre llena mucho antes que Europa en Borneo en en en las pruebas ya hay algo en un momento en esa revolución donde el el hombre hace clic hice pone a crear era crear cosas figurativas no entonces sí que digamos es es la prueba más dente de que la cultura el deseo de la arte el deseo de crear el deseo trascender no sabemos lo que significan esas culturas pero esas pinturas alguien las Pinto supongo que con la vocación de que de que perder grasa pero tanto que han perdurado cincuenta min cuarenta mil años esos por ejemplo es un caso concreto de algo que que comparte toda la toda la humanidad toda la humanidad con comparte ese deseo de crear del arte de reproducir lo que nos rodea de de simbolismo sí en eso podría estar bastante de acuerdo

Voz 14 19:21 a veces muy sugerente pero el peligro que yo veo en la búsqueda de ese genoma cultural uniforme y homogéneo para toda la humanidad es que lo construyamos desde Occidente Hinault respetemos el universo cultural el proceso verso ver étnico ético universo cosmovisión al no por eso a mi me parece que habría que hablar mejor de

Voz 17 19:49 no más culturales es decir porque de alguna manera cuando estamos construyendo el genoma cultural lo estamos haciendo

Voz 14 19:59 desde nuestra propia cultura no y en ese sentido pues queríamos haríamos en el genoma cultural colonizador de ahí que creo que habría que decirlo en plural genomas culturales por qué pues por esa riqueza que tienen los pueblos desde de culturas diferentes y eso tiene que llevar a un diálogo a un diálogo cultural a una filosofía intercultural una ética intercultural hay que buscar una especie de una ética cívica con una serie de valores comunes que faciliten la convivencia impidan las guerras y destrucciones de los colonizadores generalmente han sido

Voz 22 20:50 hola

Voz 14 21:00 José Antonio Marina

Voz 1108 21:01 se define como filósofo a pie de calle hombre definen es muy conocido por sus informes sobre la educación porque es pedagogo y también es escritor de hecho el motivo de invitarle a este tres en uno en el que abordamos la vuelta a los valores del humanismo es porque ha publicado junto a Javier Urra Vaud biografía de

Voz 24 21:18 Sanidad señor Marina como está muy bien encantado de estar aquí en casi casi en mi segunda casa que es más eso

Voz 1108 21:27 pues bienvenido nada más en la promoción de su libro Se dice tal vez estemos viviendo la última oportunidad histórica de comprender nuestra evolución por qué es tan trascendental este momento de la evolución de la humanidad bueno porque empiezo a hablar

Voz 24 21:40 darse mucho y empezamos a disponer cada vez más bibliografía sobre qué se va a producir la aparecer Lan Tran su manida o la post Humanidad o la singularidad es decir que estamos a punto de presenciar según dicen un cambio sustancial en la evolución de los seres humanos y estamos además José María en una civilización del uso en que usamos todos usamos la tecnología porque cambia mucho usamos las instituciones Nos falta comprensión por esta vía

Voz 1108 22:14 la grafía de la humanidad ustedes indagan en lo que denominan evolución cultural busquen una especie el genoma culturales

Voz 24 22:21 ante cada uno de nosotros recibe dos herencias una es la herencia biológica y otra es la herencia cultural entonces biológica el genoma biológico ya está descifrado yo creo que tenemos que descifrar nuestro genoma cultural para ver que a lo mejor hay algunos genes culturales que debíamos potenciar y otros que deberíamos cambiar porque no no

Voz 8 22:44 están dando buenos frutos estoy común todos

Voz 24 22:46 nosotros procedemos de una misma familia que salió de de África alrededor de noventa mil años antes de nuestra era relativamente poco tiempo se expande por todos lo por todo el universo entonces según se va separando se van creando diferencias culturales que muchas veces nos impiden comprender los unos a otros y sin embargo se hay una posibilidad de comprensión que es que todas las creaciones culturales son soluciones distintas a los virus problemas lo que es interesante en nuestra en la humanidad es que la cultura acaba por cambiar la genética en caso de la evolución es que nuestro cerebro ha ido creciendo ya llega un momento en que para las mujeres se ha encontraron con que tenían niños que nacían con un cerebro más grande con una una cabeza más grande de aquello para lo que estaban biológicamente preparados todas estas cosas nos hacen pensar que tenemos una posibilidad muy grande yo creo que debemos utilizarla de dirigir la evolución precisamente a través de la educación de a través a través de si queremos un nicho ecológico es la cultura que favorezca un determinado tipo de convivencia la genética hacia hacia la evolución de las especies animales es sólo biológico la evolución de la especie humana es Bío cultural el aprendizaje es una gigantesca fuerza evolutiva volviendo

Voz 1108 24:16 cito al principio de la primera respuesta que no en esta entrevista usted habla de que la humanidad tal y como la conocemos ahora va a desaparecer y nos acercamos si usted lo ha mencionado en esa respuesta

Voz 24 24:27 a una era Tran su humana que es una humanidad tecnológicamente mejora es esto lo que estamos hablando

Voz 1108 24:35 esa genética o o es también digno la poesía que nos rodean

Voz 24 24:38 son las las técnicas de la humanidad mejorada vienen por dos caminos uno viene por la mejora genética eso es alterar el genoma humana biológicamente mediante ingeniería genética hay que andarse con mucho cuidado entre otras cosas porque podemos empezar a intentar crear clases biológicamente distintas pero aparte es cómo va a aumentar la genética se supone alrededor de dos mil cuarenta vamos a tener una especie de desembarco masivo de sistemas potentísimo de inteligencia artificial que además la comunicación con el CB uno mano va a ser rápida sencilla barata bueno sino queremos ser absolutamente absorbidos por las tecnologías de inteligencia artificial nosotros tendremos que desarrollará un tipo nuevo especial de inteligencia humana que este ya preparada para poder disponer de estas cosas el problema serio va a ser su conocimiento

Voz 16 25:34 va a estar en sistemas informáticos

Voz 24 25:36 es de inteligencia artificial muy sofisticados que a tomar las decisiones la inteligencia artificial o la inteligencia humana yo creo que debe ser la inteligencia humana pero para eso tenemos que reformular de alguna manera la inteligencia humana y por eso tenemos que aprender cómo se ha ido configurando la inteligencia humana a lo largo posiblemente de los últimos doscientos Milan

Voz 1108 25:57 ahí va a ser fundamental quizá el factor emocional

Voz 24 26:00 eh que es algo que no puede claro claro claro claro hasta ahora claro yo creo que no va a poder tener nunca lo malo es que a lo mejor podemos reducir la importancia en la toma de decisiones de de la de la influencia emocional mundo emocional por lo que es importante no es únicamente porque es lo que nos hace vibrar lo que nos es porque mediante el mundo emocionales con entramos en contacto con los valores

Voz 1108 26:25 por eso hay quizá un retorno en estos momentos también

Voz 24 26:28 es tan importante la filosofía es sobre todo de la filosofía

Voz 1108 26:31 aristotélica podríamos decir remontando

Voz 24 26:33 no a los orígenes de la claro fíjense de José María él es curioso lo de es realmente fue un GM pero la parte que se está recuperando de la filosofía aristotélica era la teorías las virtudes son aquellos hábitos que nos permiten la excelencia que nos permite hacer viene unas con una cosa y que eso es un componente psicológico es un componente de aprendizaje y que parte de la evolución de la de las culturas que hemos estudiado en en biología de la humanidad es que hemos ido adquiriendo hábitos que han sido tan potentes y tan eficaces que ya se han incorporado a nuestro genoma biológico en la

Voz 1108 27:15 la conclusión digamos la pregunta final es optimista

Voz 24 27:18 sobre el futuro de la humanidad soy optimista cauteloso optimista porque hasta ahora la inteligencia humana ha sabido salir de los embrollos tremendos en que se ha metido y en fin la pregunta que ahora nos hacemos todos y en especial los educadores es podremos generar el talento suficiente para resolver los problemas con que vamos a enfrentarnos la solución que hemos a la que hemos llegado a través del análisis de todo este proceso cultural es que la inteligencia humana cuando se libera de cinco obstáculos que es la pobreza extrema la ignorancia el dogmatismo el mira al poderoso el odio al vecina citamos eso la inteligencia es muy lista iba buscando modos muy notables muy perfectos de solución a los problemas que los prejuicios a través de la educación podía realizar

Voz 1108 28:15 muchísimas gracias José Antonio Marina filósofo pedagogo sobre todo como ha quedado todo yo ahora historiador escritor magnífico libro este biografía

Voz 24 28:26 a la humanidad muchas gracias

Voz 25 28:29 en la Cadena Ser tres en uno con José María Patiño

Voz 1108 29:28 no Siniestro Total daban a finales del siglo pasado sobre la extinción de la especie humana como único medio para que sobreviviera al planeta sin embargo la broma del grupo de Vigo se ha convertido en hipótesis para un grupo de intelectuales que sostienen que la incidencia del ser humano sobre la Tierra es tan importante que habríamos entrado en una nueva era geológica ya no estaríamos en el Holoceno sino en el antro pocero uno de ellos es el español Manuel Arias Maldonado profesor titular de Ciencia Política a la Universidad de Málaga que la desarrolla en el ensayo antro pocero la política de la era humana qué tal profesor como está muy bien gracias todos los geólogos están de acuerdo con esta afirmación que los humanos hemos provocado una nueva era geológica

Voz 19 30:15 la propuesta oficial de aquellos geólogos que son favorables a esta catalogación tardará todavía tres años en realizarse y aún un poco más de tiempo en decidirse oficialmente si eso en una época geológica claro esto tiene que decidirse con arreglo a criterios muy estrictos no de si la marca en el registro fósil de la

Voz 3 30:32 tierra es suficientemente global in

Voz 19 30:35 no simultánea en todo el planeta para que podamos hablar de antropología en ese sentido no obstante lo que existe un acuerdo cada vez más amplio en que acerca de que se trata de una época del planeta cuando menos es decir de una alteración de los sistemas naturales a causa de la acción humana tan relevante como para que hemos pasado lo cuantitativo a lo cualitativo con lo cual digamos que la opción es un concepto serio intenso con independencia podemos decir de que los geólogos oficialmente en el plácet

Voz 1108 31:04 sí porque uno de los factores entiendo además es que algunos consideran que la presencia del hombre es tan pequeña en el tiempo con respecto a la hora de de del planeta evidentemente que por lo tanto es un poco pronto es decir para decir que el hombre está digamos afectando de tal manera al al planeta como para cambiar de era no

Voz 19 31:22 sí lo que pasa es que es un criterio también discutible no es verdad que es un es acuerda del famoso calendario cósmico de Sagan el ser humano parece doce minutos antes de la medianoche del treinta y uno de diciembre no la Historia del de la del planeta durase un año pero también es cierto que esta historia ha sido breve pero intensa no la presencia humana sobre el planeta hay claro si pensamos por ejemplo de cambio climático o de alteración de la biodiversidad digamos que por suerte por desgracia nos ha dado tiempo a producir ese acoplamiento a los sistemas naturales y sociales que ya únicamente con la alteración del sistema climático del de la Tierra pues sería verosímil no

Voz 1108 31:59 si esto llega a preguntar porque en su libro cuya portada por cierto es magnífica con esa bolsa de plástico sumergida en el agua en cuya superficie pues sobresale uno de los extremos de esa bolsa a semejando un iceberg es una metáfora yo creo que muy muy buena la principal consecuencia de la esta esta me estaba comentando es el es el cambio climático es el deterioro de el planeta eso supone que es de alguna manera una forma de denuncia de ese cambio climático

Voz 19 32:25 en la medida en que pueda eso amenazar nuestra supervivencia o pueda preocuparnos podamos lamentar el tratamiento que se deduce de ahí para las especies humanas Poyet introducimos no entramos en el terreno de los significados no de la Valoración moral acerca de lo que la antropólogo no sea o deje de ser una invitación a la reflexión ya

Voz 1108 32:43 eso seguro que en su libro pues se refiere no solamente dentro pocero sino que hay otros teóricos que lo denominan obligo pocero tecno freno capital obsceno es decir que ya estamos introduciendo otros vectores como por ejemplo el sistema económico preponderante en el planeta que sería el capitalista la influencia de la tecnología cada vez más presente en nuestra vida cotidiana o el hecho de que usted escribe además que todos los seres humanos los vivos y los fallecidos porque estamos hablando también de los seres no humanos que nos han antecedido a los actuales no son responsables en la misma medida de esa transformación del planeta que ya estamos introduciendo elementos de jefe

Voz 19 33:21 que va más allá no no se puede entender el impacto humano sobre la Tierra sin considerar la acción de la totalidad de la especie pero bueno precisamente autores que señalan que la responsabilidad no es exactamente la misma por parte de todos los ciudadanos es decir un norteamericano hoy con sumo muchos más recursos con keniata por ejemplo no claro cuando cuando hablamos de capitalismo por tanto para algunos de capital docenas de una paradoja muy interesante no la humanidad no puede haber abandonado su estado de digamos pobreza material no que todavía padecía a las alturas del siglo XVIII más o menos sin la economía fósil que la industria hace posible no pero esa propia revolución industrial que nos hace más ricos no hace más longevos y nos hace más felices de también crea un problema que es el cambio climático para empezar no como una de las manifestaciones de la antropología y quizá la más destacada pero hay incluso una hipótesis muy bonita que es al que plantea William Rudy Man que es arqueólogo precisamente que él dice que la propia revolución neolíticas es decir agrícola ya habría generado un calentamiento del planeta no demasiado elevado pero suficiente como para crear un clima adecuado al desarrollo humano en el fondo lo que se plantea la dimensión más negativa que también la tiene positiva de la antropología no es bueno hacia dónde

Voz 1108 34:40 dado planetaria Nos dirigimos no exactamente usted considera que el debate debe huir de los catastrofismo de los también del negacionismo digamos centrarse no es así

Voz 19 34:52 sí sí bueno lo que creo es que poco se gana si el debate se deja en manos de negacionistas razones suficientes para preocuparse lo que ocurre es que también creo que si el ingenio humano inmoviliza no demasiado tarde para buscar soluciones a este problema que el primero inmediato serial de la descargó iniciación pero no es el único bueno yo creo que razonables opciones de salvar la situación pero también es cierto que el tiempo va corriendo

Voz 1108 35:18 estamos en un momento de no retorno le quería preguntar en el que podríamos decir vamos hacia un futuro utópico o distó picos a todavía tenemos opción de modificarlo

Voz 3 35:27 lusos de ir revisando los según avanza la humanidad no

Voz 19 35:31 sí aunque el tiempo apremia no es verdad que parece ya difícil dada la digamos la la cualidad de permanencia que tiene las partículas de CO2 una vez emitidos a la atmósfera digamos la temperatura del planeta va subir necesariamente pero eso no significa sin embargo que sea un planeta invisible el riesgo está en una inacción que conduzca mediante una alteración que puede ser rápida además un dicen los científicos del sistema climático maleta inhabitable ese riesgo evidentemente es algo que hay que conjurar me temo que en ese aspecto veo quizá una humanidad demasiado ensimismada preocupada por problemas que no son estos que están demasiado poco en nuestro debate público

Voz 1108 36:11 pero usted cree que el antropólogo bueno la utilización de este concepto no puede ser bueno o puede haber aspectos positivos por ejemplo sostiene que puede ser una suerte de apocalipsis didáctico querría introduzca al mundo no humano entiendo por lo tanto los animales que están un poco ajenos a todo eso que comparte con comparten con nosotros el Planeta en el contrato social moderno

Voz 19 36:35 por una parte a centra al ser humano el sentido de que nos convierte en protagonistas de un episodio planetario pero por otra simultáneamente en descentre Inés yo creo que la perspectiva geológica es muy interesante porque claro pasar del Holoceno el antro posee no nos hace repasar a su vez la historia planetaria comprobamos que bueno pues es en fin esa historia muy muy larga verdad está llena de episodios de gran violencia pensar por ejemplo que estamos a las puertas que no está claro de una sexta extinción bueno es que es la sexta ha habido cinco antes eh cuando el ser humano no estaba sobre el planeta y creo que sí creo que el antropólogo en la medida que introduce esta dimensión del tiempo profundo que se llama este vértigo el tiempo profundo nos anima a colocar no es una perspectiva de fin del mundo no eso puede ser didáctico pueden despertar no puede hacernos ver también que ahora que poseemos una capacidad de influencia sobre lo que sucede en la Tierra muy considerable pues deberíamos también por ejemplo reflexionar sobre el modo en que tratamos a los seres humanos no

Voz 1108 37:37 porque es un libro se llama lo decíamos antropólogo no la política en la era humana y argumenta por lo tanto la antropología no puede aportar un motivo unificador es decir una da una cierta esperanza en ese libro no es elemento de la humanidad que puede devolverle digamos algo de Espírito a las democracias a nuestras democracias que han perdido un poco el norte Si yo lo entiendo bien lo sé

Voz 19 37:59 decir que la democracia está atravesando un momento bueno difícil porque el pluralismo es muy intenso y quizá la lucha contra los peores efectos de cambio climático en este caso o la lucha para crear un buen antro posee no el lugar nunca antropólogo catastrófico pueda proporcionar la democracia ese motivo de unión que no Sada en fin a remar en la misma dirección a todos no es un deshidrate un claro

Voz 1108 38:24 a inventarse elementos nuevo por ejemplo la famosa gobernanza global no eso tendríamos que ir hacia ella quizá bueno es imprescindible en este tema no es decir que cualquier

Voz 19 38:34 acuerdo internacional sobre aspectos medioambientales que excluye no sea China Estados Unidos no tiene demasiado sentido no que pueda hacer Togo o no en solitario por ejemplo lo que el libro planteo es que ha es necesario que la gobernanza vaya avanzando mientras simultáneamente tener lugar un debate más amplio en la esfera pública acerca de cómo mejorar la relación socio natural

Voz 3 38:53 pues muchísimas gracias Manuel Arias Maldonado profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga autor sobre todo de ese libro antro posee no la política en la era humana que nos ha invitado precisamente a reflexionar sobre el futuro de los seres humanos aquí en en el planeta muchas gracias gracias sido placer

Voz 4 39:19 decía Manuel Arias Maldonado no

Voz 1108 39:21 no todos los pensadores están de acuerdo con esta teoría o al menos no del todo usted está de acuerdo con la teoría de la antropofagia en parte sí y en parte no es decir yo creo que efectivamente si nosotros mira

Voz 26 39:33 vamos toda una serie de parámetros importantes como el crecimiento de la población como el uso de recursos como el inicio de cambios en el clima en vemos que por decirlo así a mediados del siglo XX pues hay unos cambios bruscos bastante importante si por tanto yo entiendo que alguien quiera decir que esté ahí ha habido un cambio de tendencia importante pero alguna cosa es esto y la otra cosa es lo que somos una era geológica como era geológica no veo que haya que cambiar al cabo de unos doce mil años se dio el Holoceno empieza a todos los doce mil años ahí en este punto es cuando efectivamente hay un cambio en en en una era geológica y al mismo tiempo solamente probablemente a consecuencia de esto hay cambios enormes en la manera como la especie humana funciona como se organiza cómo interacciona con el entorno del santo esto vamos a hablar

Voz 3 40:35 con usted estamos hablando de hecho con pera puso Ménez no habíamos presentado es licenciado en Física y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona además también es miembro del Institut d'Estudis Catalans de la Organización Europea de Biología Molecular qué tal

Voz 1108 40:50 pues or bueno si hace dos años en efecto usted ha hecho referencia

Voz 3 40:55 publicó un libro con el título desafíos de futuro en el que aborda doce dilemas a los que se enfrenta la humanidad en el dúo décimo Milenio de su presencia sobre la tierra no es de nuestra era no como podíamos pensar por qué esta precisión

Voz 26 41:08 sinceramente creo que los cambios que la población humana realizó en el en el Holoceno al principio hace doce mil años son aquellos que estamos en este momento frente a las consecuencias pasar de una población de recolectores y cazadores a una sociedad sedentaria de agricultores y ganaderos fue el cambio esencial e es decir ahí fue cuando se tomar las grandes decisiones que nos han llevado a donde estamos ahora lo que sí es cierto es

Voz 27 41:43 que en el último pues

Voz 26 41:46 siglo quizá no tanto pues a mí desacelerado toda es todo este proceso

Voz 8 41:51 ahí se tomaron decisiones de que de alguna forma

Voz 26 41:54 Nos han llevado a un gran éxito que hizo que que que es lo que desean los las los individuos de cualquier especie ideológica pues vivir lo más posible vivir lo mejor posible y reproducirse eso es que hemos hecho en ese caso es un éxito como

Voz 3 42:09 dice usted de todas maneras a leer su libro da la impresión de precisamente que la humanidad está en otra encrucijada por decirlo de alguna manera como hubo hace doce mil años

Voz 26 42:17 exacto y pregunta precisa todas formas quizá

Voz 3 42:20 tampoco Gata astrofísica corremos el riesgo de extinguirlos

Voz 26 42:23 el mayor problema que yo veo la especie humana son las armas nucleares y por eso me parece que cualquier paso atrás en el control de armas nucleares es un grave error en los años setenta ochenta el número de armas nucleares esos millares de armas nucleares que tenían sobre todo Estados Unidos llame ética pero hubieran pecio permitir eliminar la especie humana varias veces hay creo yo que estuvimos catástrofes nos puede sorprender pero en algún momento hemos tenido dirigentes responsables en el mundo

Voz 3 42:54 pero usted plantea una serie de dilemas en su libro y ahora por ejemplo estamos muy concienciados con el dilema podíamos decir medioambiental no un condicionante medioambiental ese es desde su punto de vista el más importante no es el único poder como digo usted plantea varios pero

Voz 26 43:08 no es no hay en medio ambiental esto es consecuencia de por una parte el aumento de población somos muchos más por otra parte el uso de recursos estos recursos al mismo tiempo producen todo tipo de residuos este efecto que está pasando a nivel global no éramos conscientes yo creo que esta conciencia la cual hemos llegado en los últimos veinte años es extremadamente positiva pero esa conciencia que estamos adquiriendo la tenemos que convertir en acción

Voz 3 43:36 sí porque usted en su libro también identifica señala mejor dicho que tiene que haber una serie de decisiones como hace doce mil años tomaron los anteriores seres humanos pero ahora también haya a la hora de tomar esa decisión es una serie de tensiones que usted identifica que condicionan precisamente esa toma de decisiones cuáles son las

Voz 26 43:55 las más determinantes eso cuál es la más determinante bueno hay varias de ellas no por ejemplo tensión entre lo global y lo local no por una parte tenemos conciencia de que muchas de nuestras actuaciones son tienen efectos globales pero quién tiene que tomar decisiones es muchas veces es un ayuntamiento por tanto también en mi opinión la reducción de desconfianza que está creando respecto a las organizaciones supranacionales me parece un peligro también haberlo tenemos en Europa construcción europea es un grandísimo éxito digo que tenemos un principio que está en principio de subsidiariedad que yo creo que habría que prevé aplicarlo sistemáticamente es decir aquellas cosas que se puedan resolver a nivel local no por ejemplo temas pues de transporte muchos temas hay que ver subes a nivel local lo aquello que hay que hacerlo a un nivel teníamos regional que hacerme al río y que dejar únicamente al nivel supranacional aquellas cosas que ver detrás de la mente tiene efectos globales

Voz 3 44:58 su libro a mi me parece que es bastante optimista no en un momento en el que otra vez vuelve las distopía San la literatura incluso se están instalando desde el punto de vista filosófico en el pensamiento nuestra sociedad creo que su libro es bastante optimista en este sentido o bastante realista no sólo por cómo lo definiría usted pero bueno en cualquier caso también identifica tres instrumentos de reflexión adaptación la cultura la educación a la ciencia y la tecnología la democracia y la justicia es decir el ser humano tiene capacidad para evolucionar de una manera que no sea tan catastrófica no

Voz 26 45:28 es mi tesis efectivamente es decir hemos demostrado ser capaces de reaccionar delante de de desafíos que existen creo que los tenemos tenemos en este momento un conocimiento externo de de veinte profundo sobre mundo que nosotros nos rodea son nosotros mismos por ejemplo en este momento había discusión sobre si hay que en estudiar Filosofía durante que claro que hay que sí

Voz 14 45:55 ya

Voz 26 45:56 la filosofía es aquel pensamiento que se ha ido acumulando durante siglos y siglos y aquello que nos permite a nosotros comprender el mundo a los fieles la ciencia desde luego hay que tomar las decisiones de una forma conjunta democrática

Voz 3 46:10 eso quiere decir porque de esos tres instrumentos digamos cultura educación bueno que podía ser un eslabón débil pero yo creo que el de los tres el más débil quizás sea la democracia y la justicia la democracia que está en estos momentos bastante cuestionada

Voz 1108 46:23 con las democracias liberales este puede ser el punto débil digamos no

Voz 26 46:29 pero de repente cómodo lo miremos eh seguramente no ha habido época en la historia de como la actual en la cual más población está viviendo en sistemas democráticos en este momento tengo esa discusión hombre yo creo que hay que que hay que participar debatir en ellos pero para hidratante para profundizar en las maneras en las cuales entre todos tomamos decisiones no para ir para atrás no nos va a salvar ningún líder más carismático siempre yo esto ha ocurrido acabado en desastre

Voz 1108 47:01 gracias por ese mensaje optimista profesor comenta es autor del ensayo desafíos del futuro editado por Crítica muchísimas gracias gracias

Voz 2 47:14 estamos

Voz 28 47:21 bueno pues tengo volvemos a tirar de la retranca gallega con esas grandes cuestiones que atormentan a la humanidad desde la noche de los tiempos para entrar en esta tercera y última parte de tres

Voz 1108 47:34 en uno dedicado a los humanos estamos asistiendo a una vuelta de la filosofía hemos hablado de la vigencia de pensadores como Michael Dell Séneca la filosofía es sin duda un potente instrumento de análisis crítico que interesa especialmente a los jóvenes en España sin embargo se ha acabado con ella en los centros educativos una controversia en la que ha indagado Ángel Villaescusa

Voz 8 47:56 la desaparición de la Filosofía como asignatura obligatoria en la Lomce generó protestas que se sumaron a las que pedían acabar con los recortes y las reválidas

Voz 29 48:06 salteado

Voz 8 48:08 buenas tardes

Voz 4 48:10 son las calles en las aulas profesores padres madres y alumnos

Voz 8 48:14 también defendieron la obligatoriedad de una asignatura que consideraban esencial para que los adolescentes aprendí a pensar ya desarrollar una forma crítica de entender el mundo Mela Palau es profesora de secundaria del instituto la senda en Quart de Poblet Palencia

Voz 30 48:31 la respuesta es que yo decía creían cerrada y concluida entonces digamos que otras les remueve esas preguntas sin respuesta se hacen cuestionarse después que yo creía que ya estaba finiquitado

Voz 8 48:47 los alumnos agradecen una asignatura que les hace pensar un espacio en el que por una vez no tienen que memorizar sino contrastar puntos de vistas reflexionar Aitor es alumno de segundo de Bachillerato en ese mismo instituto

Voz 30 48:59 te plantean problemas que a veces incluso nuestra es una respuesta directa pues tienes que en casa notable vuelta pensar ambas posturas para ver cuál es tu propia conclusión entonces no es algo que se pueda responder fácilmente

Voz 8 49:15 con el riesgo de la desaparición de la asignatura a los alumnos se han comenzado a plantear la necesidad de que sigue estudiando se muestran un nuevo interés por las clases en las que aportan una visión novedosa sobre los problemas que más les preocupan María José Guerra ex presidenta de la Red Española de Filosofía

Voz 31 49:31 los adolescente ya sean Ylenia lo pues millennials está muy muy interesados en es preguntarse por todas estas cuestiones por poner un ejemplo la sensibilidad respecto al sufrimiento animal no ya ya lo que a veces se conceptualiza como derechos de los animales las nuevas generaciones son las que están planteando nuevos interrogantes nuevas preguntas incluso a las generaciones que llamamos siendo mayores

Voz 8 50:00 según explica Gemma alumna de Bachillerato también en Quart de Poblet la política la revolución digital o el feminismo están en el centro de los debates que más les preocupan

Voz 30 50:09 a las chica sobre todo les interesa tratar temas como trabajo porque supuso igualdad hay temas como el aborto también nos hemos tratado en Filosofía por qué decía plantean muchísima polémica inocuo cuando lo trata sin clase reflexiona la suerte argumenta que está tiene una mayor importancia del Estado a este lleno

Voz 9 50:33 creéis que la Filosofía sirve para algo y eso es lo que quería oir estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos ahora sólo importa qué empresa montamos cuánta pasta ganaremos la filosofía sirve para reflexionar reflexionar sobre la vida sobre el ser humano

Voz 8 51:04 uno de los éxitos televisivos de los últimos años ha sido la serie catalana Merlín estrenada con buenos resultados también en el resto de España más que una serie típica de instituto durante sus tres temporadas uno de los profesores planteaba a sus alumnos temas que se abordaban desde un punto reflexivo y filosófico este momento dulce entre los jóvenes y la filosofía se ve por ejemplo en el aumento de los estudiantes de la materia en la Universidad María José Guerra de la red de filosofía

Voz 31 51:32 yo creo que en los últimos años sobre todo a partir de estas revulsivo que hemos tenido ahí un repunte en la matrícula de Filosofía en las universidades españolas es muy curioso no por qué frente vivíamos a Ankara el mensaje que ha querido enviar sobre todo desde en la Lomce no de que la filosofía era prácticamente un lujo o no pues no y en este contexto además de cada vez en mayor crisis de creciente incertidumbre pues la necesidad de la filosofía es cada vez más acuciante las no

Voz 8 52:13 logias están aportando la posibilidad también de desarrollar esta materia en Argentina el filósofo Darío están Gent Sam Berger triunfa en Youtube con sus conferencia

Voz 7 52:23 es que cualquiera de ustedes y cualquiera puede apropiarse tanto de la Historia de la Filosofía para como mínimo reinventarse asimismo

Voz 8 52:32 este mismo medio es el que varios profesores españoles están empezando a utilizar para profundizar en lo que se ve en el aula Fernando Puyo lo hacen su canal leyendo Historia de la Filosofía buenas ideas filosóficas

Voz 9 52:45 esta estabilidad estamos acercándonos juntos nada

Voz 32 52:48 las nuevas tecnologías ayudan a trasmitir conocimiento de un modo espectacular como nunca antes había conocido fundamentalmente tengo el canal de youtube que se llama leyendo Historia de la Filosofía en el cual voy subiendo en las entrevistas que voy haciendo sobre filosofía sobre educación y además voy subiendo también básicamente lecturas de manuales de bachillerato

Voz 8 53:09 profesores y estudiantes coinciden en que la materia contribuye a que el alumnado se convierta en parte de una ciudadanía más crítica que se cuestione por ejemplo qué intereses hay detrás de aquellos que intentaron sacar la filosofía de las aulas

Voz 30 53:23 yo sospechar Essien siempre y aquellos que por maldad trece malévolos o por propia ignorancia todos la entonces de la capacidad les nieguen la posibilidad de cursar esta materia tan importante y de hecho yo quiero seres libres autónomos poca pasividad critica la única salida para esto

Voz 4 53:48 sí

Voz 33 53:50 ah

Voz 1108 53:54 hasta que este tres en uno dedicado a los humanos si les ha gustado ya saben pueden recomendarlo a familiares y amigos volverlo a escuchar juntos o separados en Cadena Ser punto com en la producción estuvo Lucía Riera en la realización María Jesús Rodríguez saludos de José María Patiño les dejamos con el Boss y su toque humano

Voz 34 55:18 no puedo