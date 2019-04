La izquierda cumple y las derechas se pisan las mangueras

Voz 1727

muy buenos días esta vez la izquierda no se quedó en casa esta vez salió a votar como le pedían le ha ganado ampliamente las elecciones al bloque de la derecha España corta el paso a la expansión de los ultras se convierte en el país europeo de más peso que confía su Gobierno a la socialdemocracia que ha hecho de la batalla contra la desigualdad la transición energética el feminismo sus banderas ganó claramente el PSOE Vox hunde al PP vox entra en el Congreso pero la extrema derecha se queda lejos de sus expectativas ciudadanos creces acerca mucho a los populares pero no logra superar los y Unidas Podemos cae pasa de tercera cuarta fuerza en la Cámara baja sube todo el nacionalismo periférico y España entra definitivamente en la dinámica europea de la necesidad de pactos para gobernar hubo ayer una participación histórica la más alta desde el año dos mil cuatro los españoles y las españolas se tomaron muy en serio el momento político que vive nuestro país ahora le toca en la política corresponder ojo con defraudar la movilización que se vio ayer en las urnas este país necesita salir de la convulsión permanente y merece planes de medio y largo plazo menos gritos menos cortoplacismo IMAS política de luces largas enseguida entramos en la crisis monumental de la derecha radicalizada Aznar que sepamos no ha dicho nada todavía y también en las posibilidades de pacto que tiene Pedro Sánchez Iglesias le ofreció anoche mismo un gobierno de coalición en la calle los suyos le gritaban a Sánchez que con Rivera no él Sánchez dijo dos cosas que entendía el mensaje pero que los socialistas no ha eran cordones sanitarios a nadie revuelo