El comercio justo de la leche

Ana lo que no hola muy buenos días hola buenos días tú eres la directora de un iniciativa quién es el jefe que entendemos lo hoy presentado esta semana en Madrid que es que trata de buscar un acuerdo entre consumidores que elijan qué tipo de leche que precio están dispuestos a pagar también sabiendo que los agricultores que son parte fundamental en este en este engranaje reciban un precio justo cosa que no pasa muchas veces en este país y creo que eran otros muchos

en Francia ya está funcionando quinientos ganadores producen leche para esta iniciativa los agricultores los ganaderos reciben un precio más justo treinta y nueve céntimos frente a los treinta y dos que reciben en España eso es lo que se perdiz sigue lo que me gustaría que nos explicaras cómo funciona esto exactamente porque la parte los consumidores no lo sabemos muy bien cómo el consumidor puede conseguir el recibir esta leche como puede conseguir que ese marque de alguna forma el precio los justos que que que ellos demandan

Voz 0419

01:39

pues mira me encanta la pregunta porque ahora mismo en España entre todos los consumidores que somos de la plataforma hay una web que existe que se llama la marca de los consumidores punto eh donde todos y cada uno de nosotros podemos votar erigir los criterios que nos parecen más relevante en un club ahora un cuestionario que es la leche donde tú puedes erigir Jesús siquiera una leche de origen española si eres una regulación justa para el productor que tenía unos días de vacaciones o no que tenga a lo mejor una regulación justa dado como lo es pues cada opción que tú eliges los que ellos que tú eliges ves en tiempo real el impacto económico que supone la selección de tus criterios no a la vez ves la remodelación del yo creo que eso es algo innovador es una nueva regla de juego no basada en criterios como trasferencias consumo justo todo un consumo más inteligentes