Voz 1 00:00 qué tiene que ver la Champions League la máxima competición de clubes de fútbol a nivel europeo el compositor alemán Georg Friedrich Händel y las ceremonias de coronación de los reyes ingleses pues mucho más de lo que pensamos primero descubramos qué tiene que ver con las prolongaciones de los reyes ingleses y luego explicamos su relación con la Champions va desde su coronación el once de octubre de mil setecientos veintisiete Jorge II fue el segundo Rey de Gran Bretaña e Irlanda de la casa alemana de Hannover al principio de su reinado Jorge II gozó de cierta popularidad por haber cedido gran parte de su poder al Parlamento sin embargo aunque Jorge II estaba mucho hoy he manifestado que su padre del que se dice que jamás pronunció una palabra en inglés su reinado se caracterizó por una excesiva prioridad a los asuntos alemanes posiblemente este fue el motivo por el que para su coronación en la abadía de Westminster eligió al alemán Jörg Friedrich Händel para componer los cuatro himnos del servicio religioso aunque Händel gozaba de una gran reputación Yllera ya súbdito británico no era el más anti hubo en el escalafón musical de la casa real por lo que se deduce que su origen alemán pesó mucho más así el día de la coronación de Jorge II en mil setecientos veintisiete con un coro de unas cincuenta voces y una orquesta de aproximadamente ciento setenta músicos sonaron los coronel Sean ítems los cuatro himnos creados por Händel entre los que destacó el primero de pie poco después de trasladarse a vivir a Inglaterra en mil setecientos diez el compositor alemán Georg Friedrich Händel se convierte yo en director y responsable de la música sacra de su nuevo país de acogida cargo conocido algo así como maestro de capilla codeándose con la flor y la nata británica llegó a dirigir la prestigiosa Royal Academy of Music donde recibió múltiples encargos por parte de la monarquía inglesa entre ellos esta composición la Corona ítems el texto original de esta composición la letra deriva de un fragmento del primer libro de los Reyes que relata la unción de Salomón como nuevo rey de Israel por parte de sacerdotes sado y el profeta nata dice algo así viva el Rey larga vida al Rey que el Rey viva por siempre amén y Hallelujah este pasaje del Antiguo Testamento esto se leyó por primera vez en la ceremonia de coronación de Edgar el Pacífico en el novecientos setenta y tres tradición que se mantuvo hasta el ascenso al trono de Jorge II en mil setecientos veintisiete el himno Zaha Doc de Priest de Händel basado en estos textos gusto tanto que ese decidió que a partir de aquel momento en las sucesivas coronación es de reyes británicos siempre se interpretase sonaba entonces que suena esta composición Z Doc de Priest sea utilizado desde entonces en todas y cada una de las ocho ocasiones en las que se ha coronado un nuevo Rey o Reina de Gran Bretaña Jorge III Jorge IV Guillermo IV victoria primera Eduardo VII Jorge quinto Jorge VI e Isabel Segunda Hinault muy exaltado a Eduardo VIII no es que no llegó a ser coronado la última vez que fue utilizado oficialmente este himno en una coronación fue en la de Isabel Segunda el dos de junio de mil novecientos cincuenta y tres a buen seguro la de Priest son Alaa también en la coronación del príncipe Carlos si es que llega a producirse algún día y hasta aquí la historia de Händel la corona inglesa is not the Priest pero que tiene que ver todo esto con la Champions League con la Liga de Campeones pues que en mil novecientos noventa y dos La unión de asociaciones europeas de fútbol es decir la UEFA quiso realizar algunas modificaciones en su competición más famosa que por aquel entonces se llamaba la Copa de Europa entre estas modificaciones se decidió el cambio de nombre a partir de entonces se pasó a llamar UEFA Champions League si querían ponerlo vino el himno se encargó al compositor británico Tony Britten Yeste en lugar de realizar una composición original presentó una versión modificada con varios arreglos de rock de Priest de Händel el cual desde entonces se ha convertido en el emblema musical de la Champions League suena en cada inicio de partido desde que lo hicieron el encargo desde el minuto uno Pray Ten tuvo claro que tenía que ser una versión especial para un público especial así lo explicaba en un documental producido por la UEFA hace algo

Voz 1 05:49 en mil novecientos noventa y uno le pidieron que pusiera música a los partidos de fútbol más importantes del continente a la competición que corona a los reyes del fútbol europeo hasta este encargo Bright en había sido arreglador director de musicales del West End londinense tenía nombre en el mundo de la composición teatral pero hasta ahí nada comparado con la mamá que le dio este encargo le pidieron que huyera de los típicos cánticos de aficionados de las gradas la UEFA quería algo más elegante con más estilo fue entonces cuando Brighton recordó que la música clásica podría ser la mejor opción en mil novecientos noventa había funcionado muy bien el disco que hicieron los tres tenores Josep Carreras Lucciano Pavarotti y Plácido Domingo para la Copa del Mundo de Italia mil novecientos

Voz 1 06:46 así nació el himno más reconocible del fútbol el himno de la Liga de Campeones no fue una versión exacta claro básicamente lo que hizo Britten fue simplificar las líneas melódicas tanto en la parte orquestal como en el coro reduciendo además en dos minutos su duración la de Händel dura cinco minutos y el himno dura tres así el coro entona los simples versos en frases cortas imprecisas haciéndola mucho más recordarle el resultado es una melodía de cerca de tres minutos de duración que fue grabada por la Orquesta Filarmónica Real que se ha convertido en la banda sonora de la Champions es un elemento muy importante que añade Britten y que la distingue de la original es el uso prominente de l'Arpa que en época del maestro barroco de Händel todavía no era común en las orquestas desde su composición sea utilizado al inicio de cada partido de la Champions League en las finales lo han interpretado a artistas de la talla de Jonas Kaufmann Maritza Andrea Bocelli o Juan Diego Flórez que la interpretó en castellano en la final jugada en el Bernabéu en Madrid en el dos mil nueve justo antes del partido de la final entre el Bayern de Munich y el Inter de Milán es tal la repercusión del himno de la Champions que hay vídeos en Youtube de la gente interpretando lo de diversas formas desde alguien tocando lo con una vuvuzela

Voz 1 08:24 ya está hasta novios y novias de medio mundo que deciden caminar hacia el altar con el himno de fondo de hecho según una encuesta realizada por varios medios en Europa el noventa y ocho por ciento de las personas encuestadas dijo que si reconocía el himno de la Champions League aunque no les gustase el fútbol y qué hay de la letra de este himno pues es un conjunto de frases sencillas que enfatizan que se trata de los mejores alterna en los tres idiomas principales de la UEFA inglés alemán y francés ya antes de terminar os cuento que el himno de la Champions no es la única canción que sea reconvertido a himno seguro que si hablamos de himnos emblemáticos a muchos os viene a la cabeza este el famoso You'll Never Walk Alone creado por los sin el del Liverpool en las gradas de Anfield Road es una canción que compuso Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II para el musical de Broadway Carrusel en mil novecientos cuarenta y cinco la canción se hizo popular durante la segunda guerra mundial ya que muchos de los asistentes a esta representación a este musical tenían familiares desplazados en la guerra hice sentían identificados con su letra con ese nunca caminará solo acordándose de sus familiares en las trincheras de media Europa desde entonces muchos fueron los que versionar en esta canción de Frank Sinatra a Elvis Presley pero la más famosa fue la que interpretó Un grupo de Liverpool llamado Jerry han de Past Michaels en octubre de mil novecientos sesenta y tres alcanzaron el número uno en las listas británicas gracias a su versión de You Never Walk Alone

Voz 1 10:30 y acabamos con el dato curioso que al igual que el himno de la Champions este también lo tiene como nació como se creo esta versión pues resulta que en aquella época era costumbre en los campos de fútbol ingleses escuchar el top ten de la lista de éxitos antes del comienzo del partido cuando la canción dejó de ser número uno dejó de sonar las gradas de Anfil reaccionaron de forma espontánea coreando la convirtiéndose así desde entonces en el himno del Liverpool en mil novecientos ochenta y dos el club decidió que el título de la canción You'll Never Walk Alone formase parte para siempre del escudo del Líbano

