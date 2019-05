Política y sosiego

Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días buenos días desde el Congreso de los Diputados a las diez se constituyan las Cortes ibamos asistida aquí en directo a este momento inaugural inaugural en todos los sentidos porque comienza una nueva legislatura aunque todavía queda la apertura solemne por parte del Rey del jefe del Estado e inaugural porque nos están pasando muchas cosas que no nos habían pasado antes algunas cosas hablan de una sociedad abierta moderna Ésta es la cámara más paritaria de nuestra historia el cuarenta y siete por ciento de los escaños los ocupan mujeres hay además muchos novatos seis de cada diez diputados que sea para bien que traigan frescura y aprendan pronto pero también son las cortes en las que la extrema derecha entra por primera vez con grupo parlamentario propio desde la muerte de Franco no son decisivos para nada su éxito lo van a medir por la capacidad que tengan de contaminar la posición de sus vecinos de cordel ideológico en campaña lo han conseguido veremos si lo logran también en las cámaras hoy dos diputados de Vox que ejercen la acusación particular en el juicio del cruces Se verán de escaño a escaño con los cuatro dirigentes independentistas presos preventivos que son diputados electos también que estarán aquí custodiados por la policía esta es la primera patata caliente que tiene que resolver la Mesa de la Cámara decidir si suspende de sus funciones a los cuatro diputados presos han pedido un informe para iría a los letrados pero todo apunta a la suspensión quién no quiera ver la dimensión del problema que tenemos con la crisis catalana que no la vea como los partidos de la derecha que parecen conformarse con no verlos físicamente en el Congreso como sí lo que no se ve no existiera hoy en fin el Partido Socialista se va a hacer con la presidencia del Congreso y el Senado ha elegido a dos catalanes de carácter templado de perfil dialogante Meritxell Batet y Manuel Cruz falta van a hacer porque lo cierto es que este país que se llama España necesita política y sosiego sosiego político Pepa Bueno