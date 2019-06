Grietas en la nueva política

Voz 1727

01:04

aunque ese evitar los extremismos signifique pactar con el PSOE o hacer alcaldesa Colau el alma original de ciudadanos más liberal sobrevenido desde hace un año desde la moción de censura más de derechas Seven hoy cara a cara en Podemos un hombre muy próximo a Pablo Iglesias hasta hace poco Ramón Espinar se despachan un larguísimo artículo en el diario punto es en el que pide un congreso extraordinario inmediato dice que Podemos está en caída libre roto en pedazos el subordinado al PSOE y acusa a la dirección de Iglesias de no admitir la discrepancia de no hacer autocrítica más que con excusas pero el tsunami político que dejan las urnas no sólo arrasa aquí arrasan toda Europa España es la nueva política la que sale peor parada de estas elecciones porque los dos partidos clásicos lleva mucho tiempo desangrándose pero en Alemania y en Francia son todavía los partidos clásicos los que siguen en caída libre han dimitido la líder de los socialdemócratas alemanes líder de la derecha conservadora en Francia