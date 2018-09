LAS CHICAS LLEGAN A HOY POR HOY

Voz 1995 00:00 Canarias y ustedes son de los que dicen ni machismo ni feminismo que hay que decirlo así ni machismo ni feminismo son de los que van la a su cuñada en las cenas de Navidad de los que discuten sobre si

Voz 1 00:10 el hombre blanco heterosexual está ahora mismo oprimido porque ya no puede mandar a una mujer a fregar sin que le hacen el comentario

Voz 1995 00:16 si ustedes son uno de ellos esta sección que inauguramos ahora mismo les va a venir muy bien Celia Montalbán buenos días

Voz 2 00:24 hola buenos días qué tal estáis muy bien encantado de saludar yo también yo también es la presentadora

Voz 3 00:31 los como primera vez en el día de hoy no nos acordemos de nada

Voz 1995 00:36 Celia es la presentadora y directora de las chicas el programa que no se ilustrado durante el verano en las tardes de los domingos de esta cadena la Cadena SER sobre qué es el feminismo y lo que que es lo que de verdad quiere las mujeres a nosotros nos ha aparecido que está bien pero apenas ha hecho estaba bien Fantasio saquen a corto por eso este año proponemos que las chicas se extienden en Hoy por Hoy celebramos mucho

Voz 3 01:00 hicimos el programa ha sido un éxito quizá no lo suficiente para darnos todas las horas de Carrusel deportivo que es lo que solicitamos pero es un honor empezar hoy aquí así que aquí estoy presentando esta nueva sección una sección del feminismo en el programa de mi novio contradictorio o no pero todo por la causa también os digo esa es una visión rancia machista y patriarcal del asunto en realidad está la de Jaén y claro hay que verlo de esta manera por fin viene Celia a mejorar un poco el programa de Toni Garrido esa es la nueva

Voz 4 01:32 mirada la mirada

Voz 3 01:35 es un besazo a María Guerra mi compañera Mi gemela Olsen que ya Vedra pero aquí también

Voz 1995 01:41 también por aquí

Voz 3 01:42 por supuesto hombre hay nueva Baltar ninguna

Voz 2 01:47 entonces que que eso qué va a pasar aquí la cada semana

Voz 3 01:49 avanzaremos juntos hacia un mundo mejor nos convertiremos en mejores personas porque vamos a aprender de feminismo ya escuchar ir a hablar con mujeres brillantes irreales reales de verdad no de esas de los anuncios que dice mujeres reales pero luego dicen no no no yo a me voy medida representa este cambio

Voz 2 02:05 eres de palabras que se de pila ya estás de Piqué

Voz 4 02:09 ya llevan tres semanas dice

Voz 1995 02:11 no tenemos pero se perpetúe

Voz 4 02:14 ha quedado claro luego se presentó ahí como si te mereces Escudero

Voz 1 02:17 es que está siguiendo otras voces Lorena Castell al que no hemos presentado por lo tanto es como si no estuviera pero la hoy

Voz 3 02:21 pero ella es yo voy a empezar normalmente contando una miseria personal porque decía Virginia Woolf

Voz 5 02:26 qué feminista es toda mujer que cuenta la verdad

Voz 3 02:29 sobre sí misma esto puede suponer un problema porque porque soy blanca burguesa heterosexual y madre Mamen usuaria del taxi de Murcia pero a lo mejor no viene aumentó no importa tenemos información y sensibilidad suficiente para incluir aquí todas las voces posibles negra ricas pobres lesbianas mayores jóvenes gitanas musulmanas del ámbito rural is solteras no madres empresarias artistas esto va a ser un crisol de mujeres o cómo lo definiría Bertín Osborne que yo era un trasiego de

Voz 2 03:00 si no lo decía Almudena te gusta puede me gusta más el título trasiego aceptó muy bien cuidado Bertín que mal Uma está a punto de desbancarle como kryptonita impone no voy a seguir

Voz 1995 03:14 pero pero

Voz 2 03:15 hay vimos que interrumpir es tu momento porque nos vamos a interruptus de verdad

Voz 1995 03:21 a ver yo qué culpa tengo esto que quede claro que no se oyó la Academia define que acaba de anunciar la película que representará a España en los Oscar hay cincuenta nuestra compañera de Cutura Raquel García Raquel muy buenos días

Voz 5 03:33 buenos días Toni desvelamos ya la incógnita bueno pues campeones deja vía

Voz 3 03:38 pese a que va a ser la candidata

Voz 5 03:41 hola española para competir en la ceremonia de MT cuatro de febrero dos mil diecinueve ojo porque luego hay más cribas ahora lo contamos se pero bueno competían tres pelis muy potentes es verdad que como apuesta ganadora parecía todos lo saben de Asghar zanjar di que además director iraní interpretaba es una película en español con Javier Bardem con Ricardo Darín Penélope Cruz y que ya en Barcelona es peli que ha ganado dos Oscar exacto a película extranjera El viajante inhábil y sin Penélope Cruz y Javier Bardem también son ganadores de Oscar uno parecía que podía ir por ahí la cosa pero al final a día también era candidata de año editora reggae que son los directores de EHAK que también ya compitieron por Oscar a mejor peli extranjera en la pasa acción de los premios Oscar y al final han sido campeones pues no ha sido ni la triunfadora de los Goya ni la más internacional sino que ha sido la de mejor taquilla la sorpresa de la temporada en primavera llegaba Fesser con esta peli que protagoniza Javier Gutiérrez ex entrenador de baloncesto que se dedica a entrenar al tiene que hacer nuestra bajos ya les por un accidente que ha tenido de coche esta condena hacer unos trabajos sociales que al final los tiene que hacer entrenar un equipo de personas con discapacidad son actores discapacitados reales no son actores profesionales y bueno pues es una peli muy divertida enfatiza muchísimo no cae en las en Siberia y al final pues Javier Fesser que ya por cierto Toni no sé es lo recordáis ya fue candidato por un corto veinte y la gran idea CAR así que repite vuelve a los Oscar y esperemos que pase la criba porque no sé si sabéis que esta es la primera preselección que hacen cerca de los noventa países que compiten en esta categoría para diciembre más o menos habrá una primera criba osa que de noventa y tantas películas tienen que quedar en nueve y luego ya será la la la decisión final la competencia será por cinco películas y esperemos que este campeones pensar que desde dos mil cuatro En no tenemos Óscar con Mar adentro de de Amenábar

Voz 3 05:36 a ver si tenemos suerte este año ojalá

Voz 1995 05:38 que sea la película de Javier Fesser la que rompa esa racha ganar un premio Oscar los menús penuria en busca de captura de Javier Fesser para en directo

Voz 5 05:48 el ritmo vamos a poner porque va a estar por aquí

Voz 1995 05:51 dos felicitamos al propio Javier Fesser va a ser suya la película que representa este año los Oscar más de tres millones de espectadores así que vamos a destacar que la Academia de Cine ha valorado no solamente una buena película de una película de la que se sienten orgullosos como para representarnos a todos sino también una película que teniendo un extraordinario éxito de taquilla Raquel muchísimas gracias

Voz 2 06:11 gracias a vosotros vale

Voz 1995 06:14 seguimos buscando Javier pero volvemos a la chica

Voz 2 06:16 que maravilla en el tiro yo que quede claro que yo no he sido eh que ha sido la actualidad vecino o no

Voz 4 06:22 no no ha sido otra chica ha sido otra y me gusta mucho la película Javier

Voz 1995 06:27 entonces lo que si en estos momentos la gente los oyentes de la Cadena SER se están preguntando y que vamos a aprender con las chicas

Voz 3 06:34 vamos a aprender muchas cosas vamos a aprender cada día por ejemplo un término nuevo vocabulario conceptos vamos a empezar por uno básico el motor más fuerte del feminismo lo que nos da la fuerza como la tierra roja de Tara Escarlata O'Hara la sonoridad definir John actualmente debéis saber que este término no está recogido en la RAE hay una petición en Change punto org para que lo admitan pero yo creo que Pérez Reverte ha dicho que si lo incluyen se va hombre no gana para disgustos al culto

Voz 2 07:01 la espada academia

Voz 3 07:03 dar nada voy con una definición de relación de solidaridad entre mujeres hermandad femenina creer a tus colegas mujeres trabajar con ellas apoyarlas empujar las dejar que te empujen que te apoyen ICREA redes para crecer juntas eh voy o ejemplos evidentes por ejemplo el mi tú él yo te creo las periodistas paramos la complicidad de las chicas de OT ahora esto significa que todas las mujeres tienen que caer te bien no no hace falta sería una tontería es mentira no significa novela

Voz 1268 07:33 las mujeres como una amenaza como un arriba como una compete no es ya viene esta quedarme el puesto no ya viene a aportar cosas nuevas que tú a lo mejor no has aportado todavía hay de las que puedes aprender exacto

Voz 1995 07:44 no es fácil meterse en una frase es difícil

Voz 3 07:46 yo voy a poner ahora un ejemplo de cómo no utilizar autoridad como no utilizar sonoridad en una frase es de una mujer que quizá no me cae súper bien sea que también vale como ejemplo de que no que tienen que que nada que todas no te tienen que aguzar no no sus ataques pero atención no hacer esto que hacen Marta Martí diputada de ciudadano

Voz 6 08:07 por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad con todas no solamente con aquellas que piensan como ustedes

Voz 4 08:17 claro eso no es que tienes que aprender primera decirlo porque si no no te puedes a todo el grupo

Voz 2 08:22 así las sonoridades otras mujeres pero no con todas ellas te hace mucho lío lo dice mal dice

Voz 3 08:27 en Orihuela y además lo utiliza para defender la Ley de gestación

Voz 2 08:30 en su rodada que a lo mejor sonoridad y da eso una contraseña para el dado en ella no es Farid encuentra podrías presentarnos

Voz 3 08:39 claro porque ahora viene el ejemplo ejemplo práctico de sonoridad yo voy a compartir este espacio de radio con mujeres que me hacen llegar siempre más lejos y ella es mi amiga compañera de trabajo comunicadora como no hay otra empresaria y aficionada al bingo Lorena Castell y encantada de venir

Voz 1995 08:58 complacer que de que estés con nosotros podemos repasa porque la actualidad es es muy densa ocurren muchas cosas pues repasa algunas noticias que nos den claros ejemplos de que algunas cosas las hacemos muy mal

Voz 1268 09:08 vamos al lío vamos a ir siempre casi siempre con noticias que pueden parecer a lo mejor un poco frío las un poco pop pero es que si tú dejas que siete cuele por una grieta un poquito de machismo ya viene o sea que hay que al cuidado atentos a todos los pues incluso nosotras a veces que obviamente cometemos ese tipo de micro machismo sin darnos cuenta cómo nos hemos criado así que eso hay que darse cuenta ahí su poquito de rectificar su poquito de este estudio es definir viendo ni una está

Voz 3 09:35 hay que actualizarse vamos por donde para ir vendiendo guiando a menudo de Ariana Grande

Voz 1995 09:41 arte

Voz 3 09:43 pero eso no escucha esta vez yo cuento un poco la noticia Lorena va a describir gráficamente el momento Ariana Grande actuó la semana pasada en el funeral de Aretha Franklin y el obispo que oficiaba la ceremonia la manoseo mente Chávez con la mano llegaba al pecho tal el obispo

Voz 1995 10:01 no es una cosa el obispo chal

Voz 3 10:04 H el tercero en adelante se lee su tres

Voz 1268 10:08 te lo vamos a Txelis tres Txelis tres así

Voz 3 10:10 que tampoco sabemos si tampoco este tema

Voz 1995 10:13 pidió disculpas a disputar regular

Voz 3 10:15 dice quizá cruce la frontera tal vez fui demasiado amigable familiar

Voz 1268 10:19 ya en realidad Tabaré también a todos los chicos a todas las chicas hombre a ver es que claro abrazar a una chica de esa manera se veía claramente en las imágenes vale cuando ella cantó ella cantó una canción muy bonita Aretha Franklin haciéndole pues el homenaje ella iba con un vestido muy bonito corto de un dress Kowt que viene siendo un funeral que es simplemente mantener un color de respeto que es el negro e la gente ha creado un hashtag que ahí viene también sonoridad no otras chicas que han creado TAC Ariadna porque en su cara se veía claramente que ya no estaba a gusto con esa situación en la rodeo pues con una una mano de un señor muy grande cuando esta chica pongámonos en situación mide un metro cincuenta sabes por lo tanto su mano rodea muchísimo lo que es su pecho

Voz 2 11:03 él está apretando contra Beate Fars en algunos momentos muy ligeramente si vuelve a muchos de ustedes han visto

Voz 1995 11:10 las imágenes yo añado es como hombre eso no es casual ocurre de una forma amigable yo a mis amigos no les abrazo sí

Voz 3 11:19 sí pone de los enemigos en el caso de una mujer que diga hay igual crucen la frontera del letón

Voz 1268 11:25 pero poner una muchísimo y lo más importante es lo más importante es mientras él estaba hablando y está con ella cogiendo la ella se ve claramente que el está primero haciendo la cobra porque ya la pobrecita mía no se puede tirar más para atrás ella además está poniendo cara como de medio no entiendo nada y un poco de asco o que su reacción su reacción a no quiero momento que más esta señor es muy visible también

Voz 3 11:47 qué no voy a repasar algunos titulares que son bastante indignante y entre comentarios y titulares ha leído para que lo analicen

Voz 2 11:53 todo el pueblo mucha gente interpretado de comunicación que quite la cuestión tres cabrea enormemente por ejemplo

Voz 3 12:00 el vestido de Ariana Grande que el vestido de Ariana Grande que causó controversia en el velatorio de Aretha no

Voz 1995 12:05 pues lo visto todo en titulan

Voz 3 12:07 Ariana Grande causa polémica por usar un diminuto vestido en el funeral de Aretha Franklin todo mal humor Ana grande pero pero se puso un vestido demasiado corto y pasó un mal rato

Voz 1268 12:18 bueno ahora yo voy a decir una cosa como persona que mide metro cincuenta que yo entiendo esta señora perfectamente para poner una nota de humor no hace falta que siempre haya que tengamos que ir vestidas con cosas largas a mí por ejemplo las cosas largas no me gustan los vestidos largos no me gustan me hacen mesa camilla prefiero llevar una cosa corta para ir a severas Nicolas selecciones no

Voz 4 12:35 no tenemos que dejar clarísimo ante de que cada uno se puede poner lo que quieras

Voz 3 12:41 quieras bonita diez que tiene que pueden invocar nunca a nadie tomada nunca es culpa de la que va vestida

Voz 1995 12:47 sí estoy de acuerdo es que la sesión el largas no me gustan nada las chicas volverán la semana que viene un verdadero placer Celia Montalbán Lorena Castell un beso gracias