Voz 1995 00:04 denuncias fotografías de mujeres amamantando a sus bebés en Facebook si crees que tu padre cocinan en casa porque está sometido a un régimen Priísta si te parece que el feminismo moderado es el que promulga Isabel Sebastián difíciles del eh entonces nótese pares de la radio necesitas con urgencia un chute de las chicas Celia Montalbán por favor ilustrarnos con tu sabiduría y buen hacer

Voz 2 00:28 hola qué tal buenos días aquí estoy

Voz 1 00:31 en en Álvarez Miami

Voz 3 00:33 no niego la sombra muy bien muy bueno

Voz 1 00:36 sí yo aquí dispuesta a ayudar a atravesar el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter que es la sensación que se tiene cuando te adentra sin el feminismo y el feminismo entra pasa a una dimensión mejor en la que eres más libre empieza esta reconciliarse con tu cuerpo sientes la fuerza de las mujeres que te precedieron ideas que te rodean y tomas conciencia de que no hacemos el pino puente cuando nos viene la regla sabéis que en las fotos bueno sí aquí

Voz 1995 01:03 creo que la foto no sé si usted es de una foto que me ha sido muy comentada estos días porque me parece una chica que supuestamente tiene arregla vino pueden tener un anuncio de una marca

Voz 4 01:13 sí sí estoy

Voz 1995 01:15 a mí lo que me sorprende es que está sonriendo tenemos porque estás hablando mucha tarea Garriga vamos vamos con las chicas

Voz 1 01:22 venga voy sabéis que nosotras las chicas nuestro tono pues gustamos del entretenimiento y la cultura pop pero para hacer esta sección yo me preparó a conciencia estudio mucho leo cosas sesudas veo documentales entró en Wikipedia me esfuerzo mucho soy una Working Girl o cómo lo diría Bertín Osborne

Voz 5 01:38 porque en tu caso creo que te has esforzado mucho lo de fuera de casa porque creo que no es ni un huevo frito

Voz 1 01:43 pues así es Bertín toda mi carrera es una cortina de humo para disimular que se Martín

Voz 1995 01:47 porque utilizamos siempre que empieza la sección como referente a ver

Voz 1 01:50 me gusta esa picardía

Voz 1995 01:53 el Jean quiero que sepáis que genera

Voz 1 01:55 a las mujeres queremos estudiar trabajar y cobrar lo mismo que los hombres para eso para pagar los pedidos de la pizza a domicilio

Voz 1995 02:02 vamos a empezar con el aprendizaje dio ya saben cada sección un término termina por qué

Voz 1 02:07 por qué nombrar las cosas las hace existir quién nombra tiene el poder sobre los conceptos entonces vamos con el concepto de hoy que es la madre de todo la nave nodriza el Halcón Milenario feminismo

Voz 3 02:19 para mí pronunciarlo está algo tan

Voz 1 02:21 como súper califica Genís Tiko espía son feminismo es como para otras personas es como nombrar al Anticristo a esas personas un abrazo fuerte Toni Tom esto es complicado eh no es fácil encontrar una definición que abrace cavado es difícil encontrar una definición que abrace el feminismo vosotros creéis que lo tenéis claro son deberíais con esto no sienta expresión no porque tiene toda la decisión de prisión Victoria ha estado atareados en hacer feminismo las mujeres feministas no se han preocupado mucho en definir lo bueno y lo tontito

Voz 3 02:53 yo tengo aquí una pues yo digo que la RAI que me sé de memoria es la acepción uno cada vez de los La dos no me las película

Voz 1995 03:06 está todo leer

Voz 1 03:09 que no quede Chus de la mujer que el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre aquí hay un problema es que al feminismo no le gusta la definición de la RAE de feminismo al feminismo no le gusta la RAE qué pues rancia por no espetar cuotas ni paridad porque tiene seiscientas palabras para decir que una mujer promiscua es despreciable y ninguna para decir lo mismo en un hombre no nos gusta además el feminismo es emancipados se basa en la mujer como sujeto activo de su propia Villa no en comparación con los hombres y tampoco nos gusta el uso de hombres como sinónimo de personas vamos que queremos igualdad entre las personas sin diferenciar por sexo pero que las feministas queremos el derecho a abortar y eso no lo tienen los hombres me vais siguiendo no tiene una de las definiciones Carmelitas

Voz 1995 03:55 a mí me das sea cuando hacemos esto me lo asumió que es más corto entonces esta estoy dándome cuenta

Voz 1 04:02 es decir no paro de tachar me cosas

Voz 1995 04:04 continuamos continuamos favoritas

Voz 1 04:07 de Nuria Varela dice es una teoría de la justicia que ha ido cambiando el mundo trabaja cada día para que los seres humanos sean lo que quieran ser vivan como quieran vivir sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido está me gusta mucho luego también otra que me gusta bastante es feminismo la idea radical de que las mujeres son personas no sé quiénes esta definición hice una búsqueda exhaustiva que consistió en llamar a mi hermano fe de que sabe mucho de feminismo que a su vez lo buscó en Google

Voz 4 04:34 creemos que es de Cherie

Voz 1 04:36 qué hará Marain voy a decir la verdad que me da un poco de vergüenza yo esta definición la tengo en una camiseta de H Yemen entonces ya dentro en bucle porque digo vale una definición que me gustan mucho

Voz 6 04:46 pero la ropa barata la hace mucho

Voz 1 04:48 les explotadas aquí entró en bucle y necesito no está conmigo Lara Alcázar líder de líder Femen en España hola qué tal

Voz 1995 05:00 encantado y gracias por venir a ayudarnos necesitamos la ayuda para entender bien lo que nos quiere contar Celia todas las

Voz 1 05:06 el y tú tienes una definición de feminismo que te parezca completa y que abrace toda la complejidad

Voz 7 05:12 hombre yo creo que se han dado muchas definiciones por parte de las feministas dentro de dentro de lo que han venido siendo todas las teóricas sobre todo con peso yo creo que al final todo consiste en acero UNMIK no de todo lo que se ha ido aportando desde las definiciones quedaba en los cincuenta Simon de Beauvoir que es un poco la mamá del feminismo occidental hasta lo que no puede decir Cheema mandan Goss sino en este discurso que dio tan famoso en dos mil trece dice lo creo que sí yo creo

Voz 1995 05:42 que si perdón perdón perdón en ese discurso será muy famoso pero ni en su colmillo cómo cómo es ese discurso

Voz 7 05:49 es un discurso que dio Chema manda algo sí que es una una escritora ir ella es una mujer feminista racial izada negra un billón se luego lo recuperó hoy digamos que que lo lanzó definitivamente al mainstream cuando en aquella pantalla en uno de sus grandes conciertos puso feminista decía que es feminista a la persona que cree en la igualdad social política y económica de los sexos

Voz 1995 06:11 claro porque muchas veces cuando ya Lara gracias pero esto es unos mucha gente cuando habla de feminismo cree que esta desigualdad por el otro lado Silas hasta de si tira hacia el hombre lo que hay que hacer ahora y no es eso

Voz 1 06:23 es justo equilibrar esa balanza es importante no

Voz 7 06:26 Merkel feminismo no es lo contrario al machismo precisamente porque el feminismo es una teoría de la igualdad por lo tanto se basa en el principio de que no haya privilegiados dentro de la sociedad no que todos todas las personas personas insisto estén en el mismo nivel de derechos y esto no sólo incluye a hombres y mujeres en el dos mil dieciocho tenemos que empezar a empezar a pensar ya también en que hay identidades trans y de y de muchas otras personas

Voz 1 06:50 en este que tengo yo este este conflicto que tenemos con es coherente llevar un mensaje feminista

Voz 6 06:57 está en una camiseta barata

Voz 1 06:59 que su procedencia puede ser dudosa o puede implicar la explotación de mano de obra sobre

Voz 8 07:03 todo femenino y muy muy muy coherente no

Voz 7 07:06 no lo veo yo lo que tiendo a recomendar en estos casos es intentar comprar camisetas y merchandising feminista a los colectivos feministas porque porque no es tu tirando poco Pablo tuyo

Voz 3 07:16 a mis compañeras aquí cuando cuando a mí pero pero tiene claro que sí que vale

Voz 7 07:22 no que nada porque al ser primero éstas contribuyen

Voz 9 07:26 con la compra a la causa no

Voz 7 07:29 la cosa feminista que se desarrollen acciones protestas y demás y no lo digo sólo por Femen sino muchísimos otros grupos no y que también al trabajar desde grupos más pequeñitos nos preocupamos de que realmente las camisetas donde podemos serigrafiado y las empresas donde serigrafía hemos también o incluso a veces a mano no nosotras pues que no vengan de

Voz 1995 07:48 claro déjame preguntarte una cuestión porque la la que tenemos de Femen mucha gente seguro que tú ahora vas vas a claros pero es la de mujeres citando en un sitio generalmente donde hay alguien muy representativo con político que finalmente no Gemma la todos esos sí está claro con el torso descubierto con letras Ikeda ahí la cuéntanos la última imagen fue pregunta pero de afiliación que hace femenina parte de eso decir como es vuestra te parece poco pillar a la gente encima algo seguro que es algo que va mucho más allá

Voz 7 08:18 evidentemente es un trabajo diario no detrás de cada acción no sólo hay una gran labor pues estratégica desde que eslogan vas a llevar como Bayern Areso los medios como de corto tiene que ser porque al final puede ser menos de un minuto de de acción no pero sobre todo es un día a día no de prepararte para tener las capacidades de de reacción de llegar a ese sitio y ver el momento en que puedes pillar a esa persona no lo hago desde cómo tienes que gritan

Voz 9 08:44 llegaron hasta cómo podemos recaudar

Voz 7 08:47 dos no lo que estábamos hablando hace un momento también pues hay una parte evidentemente que hay que propiciar que es la parte de la comunidad de la confianza entre las personas que conformamos el grupo y evidentemente hay un trabajo diario pero ese trabajo diario digamos que se fundamenta especialmente en desarrollar labores como activistas pues como pueda hacer cualquier otro grupo activista Greenpeace por ejemplo no tiene que aprender a escalar tienen que aprender a desplegar pancartas pues nosotras lo mismo pero con nuestra

Voz 1 09:11 la última la ultima que hemos visto fue la que hicieron dos compañeras tuyas de Femen sobre el tema de los clientes de alquiler hicieron Albert Rivera eh qué pasó qué pasó con ellas que que que las llevo ahí como os organizáis como organizar

Voz 7 09:25 bueno lo primero es que cada vez se vuelve más difícil en los últimos años sí que es verdad que entre la ley mordaza y que realmente somos caras que no nos escondemos no pues muchas veces llevamos un sitio y se complica la cosa o incluso antes de hacer una acción los interceptan no entonces hay que buscar la estrategia como venimos diciendo Iber que quizás ciudadanos no se espera que vayamos aparecerá en un acto en Málaga no pero bueno evidentemente es buscar el hueco y buscará la repercusión dentro de eso sabemos que Ciudadanos es el partido político que está buscando especialmente el voto por la legalización de los vientres de alquiler en este aspecto su cabecillas su líder es Albert Rivera que precisamente no es un adalid del feminismo por lo tanto hemos dicho tarde ahí vamos

Voz 1995 10:08 Albert pues que sepas Albert que lo mismo tienes algún encuentro

Voz 3 10:11 qué le quedó una cara

Voz 1995 10:14 déjeme en España hay muchas preguntas de verdad muy interesante lo que planteas no solamente en esa estrategia muy notable de cara a los medios sino también el Astra De Gea que que hay por detrás muchísimas gracias por estar con nosotros es un placer las chicas muchísimas gracias un placer

