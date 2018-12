"No hay que contar nada que desvíe la atención de lo fundamental"

Voz 1363 00:00 pensando estaba que tiene escala en otros programas nos fijáramos en los detalles la mirada del escritor una semana más nos acompaña el profesor José Luis Corrales buenas noches director adjunto de la Escuela Contemporánea de Humanidades para seguir nuestro taller de escritura esta noche quieres dejarnos claro otro concepto importantísimo el de la representación

Voz 1 00:22 el concepto de representación que es un concepto que tienen todos los artistas

Voz 2 00:28 es decir

Voz 1 00:29 curiosamente en un ejemplo invitamos un ejemplo que vamos a entender

Voz 1363 00:32 muy bien siempre es más fácil Dabiz

Voz 1 00:34 David de Miguel Ángel pues no es un hombre es un trozo de piedra de mármol tallado La Gioconda no es una mujer es Gioconda sus pinturas son trazos que hizo Leonardo os yo dibujará aquí dos líneas paralelas curvas de preguntará qué es esto es un río pues es un río de líneas curvas y además el río tiene agua podía ser una serpiente no tienes camas esto es un papel de nuestra zona más bueno pues en en la escritura pasa pasa exactamente igual hay menos recursos para escribir tenemos que utilizar palabras utilizamos frases utilizamos escribimos escenas utilizamos lenguaje y hay unos cuantos recursos lingüísticos que tiene el lenguaje tiene que reflejar la realidad de referencia es decir si yo voy a contar cómo es una mujer lapidada escribir puede utilizar palabras pero no voy a hablar de la mujer son palabras que hablan de la mujer eso es la representación es decir qué recursos tiene el lenguaje para reflejar la realidad de referencia

Voz 1363 01:37 no es el estilo verdad no estamos hablando del estilo

Voz 1 01:40 hablamos del estilo no a su concepto digamos que está todavía antes de lo que es llegar a tener un estilo es decir que recurso lenguajes lenguaje dependiendo de lo que queremos contar tiene que acomodarse para reflejar esa realidad de la que va a hablar cuando hablamos de una mirada lenta hace unos programas hablábamos un poco de esto es decir hay que fijarse muy bien cómo son las cosas fijarse muy bien que queremos transmitir que idea o qué sentimiento queremos escribir para poder analizar qué recursos hay en el lenguaje para poder construir eso te pongo un un un ejercicio imagínate que paremos un gigante que queremos escribir un sueño y lo queremos escribir pues no sé como si estuviéramos viendo ahora mismo el personaje esta sondeando queremos contar su sueño lo primero que tenemos que que que ver es qué bueno pues un sueños distinto de la vigilia no funciona igual el sueño y la realidad cuando estamos como estamos es cierto por lo tanto lo primero es que tendrá que parecer un sueño para que no se confunda lector a entonces tiene que parece un sueño entonces que tenemos que meter cómo funcionan los sueños el sueño es una experiencia por ejemplo muy intensa y muy concentrada todo lo vivimos siempre así por lo tanto que hay en el lenguaje como podemos contar eso pues evidentemente no podremos contar insustancial edades propias de la vida cotidiana no podemos contar determinados silencios no podemos contar esos lapsos donde no pasa nada en la vida porque en los sueños todo pasa de manera muy intensa entonces no habrá que contar nada que desvíe la atención del fundamental

Voz 1363 03:25 nada que desvíe la atención de lo fundamental

Voz 1 03:27 años todo es fundamental todo lo que pasa lo llevamos uno tiene de verdad es verdad por ejemplo el sueño de entra dentro del territorio del yo es decir de manera que es difícil comprar el sueño de otros por dónde que elegir llevamos dentro del territorio del yo que tiene el lenguaje para eso pues puede tener una primera sólo puede tener una tercera persona probablemente elegiría una primera persona para contar el el la intensidad de la que hablábamos antes una experiencia muy intensa como lo contaríamos mejoren presente o en paro muy probablemente empresa en presente tendrían mucha más intensidad porque siempre contamos las cosas en presente las traemos a lo a lo cercano no puede haber grandes contenido lingüísticos no podemos hacer una poesía

Voz 3 04:15 podemos dar muchas vueltas gustar muchas vueltas Toro Rosso con unos cuernos de fuego

Voz 1 04:22 hay un toro rojo con el fuego hay que ir a lo esencial bueno pues esto que ocurre con el sueño ocurre siempre queremos transmitir cualquier otra cosa cualquier sentimiento cualquier efecto que queramos construir hay que mirar siempre en el lenguaje qué tiene el lenguaje que qué recursos tiene el lenguaje para poder contar la realidad que quieren que que queremos contar

Voz 1363 04:43 me me encanta escucharte porque ya no sólo a usted que a lo mejor está iniciando una primera escrituras está aficionado o quiere mejorar su estilo me gusta porque escuchándote José Luis lo que hacemos es entender también porque hay novelas So hay escritos que no nos llegan que no funciona que no nos toca ni muchas veces tiene que ver con esto no por ejemplo con lo que hoy hemos hablado con la representación

Voz 1 05:07 muchas veces es por esto es decir porque no son capaces pueden contar las cosas pero no están contadas con el lenguaje necesario para transmitir aquello que tienen que transmitir hay veces que hay historias pues muchas veces son historias que no son grandes historias están contadas de una manera que te atrapa que te atrapan yo he leído una historia hace poco declaran Conroy Stop Thain que bueno que es muy donde no pasa prácticamente nada de lo que nos cuenta su historia himno puedes dejar del himno pasa nada que no pase muchísimos además

Voz 1363 05:38 Soria sin épica pero que tienen una fuerza y un atrape sus

Voz 1 05:43 pues es decir pero por qué porque está bien contado cada uno de los sentimientos cada una de las descripciones cada uno de los personajes que hablan lo que dicen están muy bien contado están contados con el lenguaje necesario con el lenguaje necesario para construir aquel efecto que que que que queremos construir