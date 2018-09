Plantillas, ¿un ‘must’ para todo runner?

Voz 1 00:00 amonestó a una de su mala una asumí mi forma

Voz 0034 00:10 está muy bien que podamos interactuar durante la semana tras el programa en las redes a través de la web a través de nuestro correo qué siempre nos llegan dudas de oyentes y no sólo dudas también aportaciones en este caso de Verónica avión oyente que señalaba tenía toda la razón estábamos hablando de las

Voz 1951 00:27 siempre tiene razón bueno casi siempre

Voz 0034 00:30 casi siempre estábamos hablando en las tareas de los zapatos no entrábamos bueno decía nuestro invitado nuestro modelo de cabecear Lezcano que es importante bueno dejarse una pequeña holgura a unos milímetros entre el dedo más largo hoy el cierre de lo que es el zapato para que baile pero no demasiado bueno bien qué pasa que que que siempre nos olvidamos de del grosor no de lo que se llama la horma o Mi madre llama la horma del zapato

Voz 1951 00:55 de la anchura del pie y la altura ojo eh hay gente que tiene el empeine más bajo y más alto y eso te puede generar un problema a la hora de la verdad es que ella del tres de completo no si yo te diría que sí sobre todo para correr cuando vas a utilizar las tardías durante mucho tiempo y utilizarlas además impactando fuerte entonces es algo que sí

Voz 0034 01:12 que es verdad no nos centramos en en la talla midiendo el largo porque se ha hecho por por tradición pero claro el largo si fuera relacionado con el Lancho tendría sentido pero no es así no hay hay hay tienes que son más lo lapicero y otros que son más a lo no sé cómo lo quiere además

Voz 1951 01:25 esa tíos entonces

Voz 0034 01:27 Ari Lezcano Radio Elche el al frente de la clínica Lezcano Coves en Bilbao Doctor Areilza número cincuenta y cinco en pleno centro de de la Villa en el barrio de Indautxu hola muy buenas hola buenas qué te parece esto qué dicen

Voz 2 01:42 pues totalmente de acuerdo y nos olvidamos de que el pies un elemento que tiene tres dimensiones como el resto del cuerpo lo que pasa que a la hora de comprar zapatos siempre única y exclusivamente medimos una dimensión que es longitud longitud no es un fallo nuestro es un fallo del del producto del que produce el zapato no digamos no nos podemos olvidar de ancho el pie y no lo podemos olvidar del alto el pie el empeño por ejemplo en pie Cabo en el que el empeine coge mucha altura ni tengo vamos a un zapato que tenga mucha pala para que te recoja viento el empeine te aguanta en pena lo que comentabais también no siempre Lancho largos son proporcionales no por decir tengo un tiempo muy largo base de Super ancho no o lo contrario no bien entonces es muy importante que los vendedores los comerciantes los fabricantes de zapatos empiecen a a tener en consideración estas cosas porque es es importante yo creo tener un poco personalizada no el tema del calzado no

Voz 1951 02:33 claro no sé si hay alguna no sé si decir te marca o alguna forma de adaptar ese zapato a sobre todo algunos pies que sean especialmente anchos especialmente estrechos lo que bueno la altura sea un poquito más fuera de lo común que hace ese tipo de persona al comprarse zapatillas

Voz 0034 02:49 pues a día de una cómplice es

Voz 2 02:52 está complicado a lo que se hace lo que se suele hacer algo que es lo que me comentan

Voz 3 02:55 a mí los los corredores que vienen a al

Voz 2 02:57 clínica es probar marcas diferentes yo por ejemplo sé que es una marca en concreto pero se puede hablar de marcas acoso puedes vamos comentar marcas no lo has pague ninguna podemos hablar de todo

Voz 3 03:05 perfecto por ejemplo Nike utilizado

Voz 2 03:09 zapatos Nike porque así deportivos Nike para correr y sólo suelen ser más estrechas de lo normal otras marcas como Six o Ballan So Brooks de suelen dar mucha más anchura ante pie lo que lo que él hace al corredor el tener que ir a marcas diferentes no muchas veces más que quedarme una marca que me gusta con el ancho diferente con diferente entonces siempre tenemos que buscar un poquito la alternativa en todas las marcas que hay no

Voz 1951 03:34 dentro todo este bueno totum revolutum de de de cómo adaptar una zapatilla a nuestros pies porque evidentemente no podemos adaptar los pies a las tardías Haaretz nos fijamos en un elemento hoy como el de las plantillas que hay muchas personas que utilizan otras muchas que ni siquiera se lo han planteado pero que creo que podrían solucionar muchos problemas a la hora de de correr

Voz 2 03:57 sí a la a la vez que solucionar problemas también vamos a hablar un poquito de prevención no de problemas yo creo que es importante más que el tratar el problema el prevenir que ocurra ese problema no nos va a costar mucho menos iba a ser mucho más llevadero entonces si es

Voz 3 04:10 es muy importante tener el pie sujeto tener

Voz 2 04:14 si acaso no todo el mundo obviamente pero si acaso una plantilla siempre y cuando vamos un zapato que es que nos dé soporte a esa plantilla no la plantilla al final no es un elemento aislado que lo haría ahora pues como no es una plantilla no plantean uno casi no plantean donde no tenemos que tener un zapato que sea un zapato con una base correcta como norma correcta que se de una estabilidad a esa plantilla para qué es esa plantilla te una estabilidad correcta al resto de tu cuerpo bueno

Voz 0034 04:37 está recomendando plantillas pero lo estás haciendo de un modo genérico si se me ocurre que que a tu clínica acude a una tipología muy diversa muy heterogénea no de

Voz 2 04:46 de clientes plantillas para no

Voz 0034 04:48 todos plantillas para deportistas plantillas para mayores incluso

Voz 2 04:51 para niños plantillas para todo sí correcto a veces hincapié en el último punto que has comentado el tema de los niños ya que en el momento en el

Voz 4 04:59 en pies empieza a desarrollar de los altos salimos

Voz 2 05:03 cuando nacemos por así decirlo hasta los catorce quince dieciséis años SP que está creciendo a seis meses de los huesos que están creciendo todavía nos va a permitir que el pies pueda ser corregido con esto me refiero a que por ejemplo un pie que es un poquito plano de chiquitín le vamos a dar un soporte correcto durante unos años vamos a hacer un tipo de metodología ejercicios correcta dentro de unos años para poder ver un cambio en ese pie no poder ver una corrección por el contrario en un paciente más adulto mayor de dieciocho veinte años en el que la huesos hacer radio y ha dejado de crecer la plantilla va a carecer de ese de ese carácter corre Thor sino que va a ser un carácter más acomodador no como por ejemplo llevar unas gafas tú te las pones te las quitas pero no te está corrigiendo a la vista sino que te las pones ves mejor de las quitas esa miopía astigmatismo que tenían antes y luego también incluso para un paciente de mayor no paciente mayor que ha perdido ese mismo día plantar que no tiene practicamente Grace en el pie que tienen el pie muy no por así decirlo con riesgo de la acción pues podemos tener una plantilla que sea más esponjoso más rompedora más flexible no para que le esa esa flexibilidad esa esa cama no debajo del pie para que el paciente sigue andando sin sin tener riesgo de correcto

Voz 1951 06:12 pueden ser buenas para cualquier persona a priori Si es siempre cuando están adaptadas a la finos a la fisonomía del pie de cada uno pero en principio cualquier persona puede estar agusto con unas plantillas

Voz 2 06:23 cualquier persona estar agusto unos días yo diría que una plantilla siempre hay que estar medida o crear desde el punto de vista médico no una plantilla que sea siempre hecha a medida pase paciente a día de hoy encontramos en muchas tiendas de deporte plantillas prefabricadas pueden estar muy bien o pueden no estar también te quiero decir al final cuando es una plantilla que tu cuando unas gafas un aparato de los dientes vas a buscar algo que sea para ti no que sea algo hecho a medida tus necesidades nuevas unas gafas a un aparato de los dientes genérico no porque dices me puede ir bien no me vean o puede crear un problema no me lo puedo creer siempre y cuando vayamos una plantee que este H A medida con un podólogo con un profesional de las

Voz 0034 07:02 Luz mal de todo lo que me estás diciendo a varias preguntas que me surge uno punto número uno niños niñas y a partir de queda tiene los pies no soportan ya cierta información los pies

Voz 2 07:13 Nos van a aportar mucha información al al nacimiento lo que pasa es que en este momento en que se va a encargar el pediatra o el médico de cabecera de ver Sitti está bien formado etc etc nosotros el polvo va a entrar más o menos en acción a una edad a partir de los dos años vale enormemente empezamos a andar al año y medio no no es significativo que metamos dentro no es significativo que el pie plano no es significativo que pierde pero nada más de la cuenta sin embargo a partir de los dos años hasta los cinco años el niño por así decirlo va a intentar emular esa marcha de un adulto no entonces en esa edad sería conveniente Si hombre que tengamos algún problema siempre que veamos alguna cosa visual que el niño se tropieza mucho que se cansa mucho sería conveniente a partir de los dos años a los cinco echar un vistazo con un podólogo con un profesional de la salud de de esta índole

Voz 0034 07:57 ahora porque no estamos hablando ya de andar no estamos hablando de de de psicomotricidad no de

Voz 2 08:01 sí correcto no ya de cosas cosas funcionales no cosas de decir es de pie tienen que estás si destacar esta cadena tiene que estar rodada en X grados la rodilla tiene que doblar X sonados cuando golpearon el talón con el suelo la radio tiene que está extendida en entonces tampoco hemos aislamos al pie en en en en un conjunto sino que vemos perdona no no vamos al pie sino que vemos el conjunto no de todo el todo la biomecánica de la cadera rodilla tobillo

Voz 0034 08:23 en Calzados se me ocurre que que son contenciosa es que estamos en verano cargados como las chanclas en las que se se usan mucho muchas horas seguidas no sólo se circunscribe su utilización a salir de la piscina de

Voz 5 08:38 la Pradilla el chiringuito no sino que

Voz 0034 08:41 pues hay días en los que incluso semanas depende de cómo cómo nos pille en las que realmente no no te quitas ese calzado plano incompatible por otro lado entiendo dice sino me dices lo contrario con con plantillas por ejemplo qué consecuencias tiene

Voz 3 08:56 como todo en la vida yo creo no

Voz 2 08:58 si abusan mucho de un calzado que no es el correcto no es un calzado que te está dando soporte puede tener consecuencias en el pie ya que por ejemplo cuando hablabas el tema de las sandalias no muy típicas en verano no le da ningún tipo de portal pie en cada paso el pie y las Adele se separan con lo que los dos tienen que hacer mucha garra con lo que la toda la musculatura plantar del pie se tensan mucho más como comentábamos no dos problemas en otros programas anteriormente esa fascitis plantar por ejemplo no es decir en en cada paso tu pie está haciendo diez veces más fuerza o diez veces más de lo que debería hacer porque no tenemos esa zapato correcto entonces todo en su justa medida sandalias como estas chanclas pues para la piscina playa andar Diez minutitos para descansar el pie al final ya en casa pero nunca jamás para estar todo el día con ellas no andar todavía con ellas es abusa mucho obviamente el verano pues no sé mejor no es la mejor época no es decir ve zapato cerrado un zapato que me dé soporte sin embargo sí que sí que sería importante no el que por ejemplo un fabricantes se diera cuenta Dalia una plan una Letta que dé soporte que no que evite que el pie baile tanto que evite que haya tanta atracción en los músculos plantar en el pie no pasa que estamos un poco

Voz 0034 10:07 ya en desarrolla no

Voz 2 10:09 a este tipo calzado lo que pasa es que si es que igual

Voz 0034 10:12 no se pueden entender muchas muchos de los que no se escuchan que eso supondría sacrificar estética no lo sé

Voz 2 10:18 correcto así no tenemos un problema nosotros los bolos con la estética

Voz 0034 10:21 ahí la funcionalidad del zapato es muy complicado

Voz 2 10:24 es muy complicado aunar ambas cosas no que que es

Voz 0034 10:27 o sea que sea saludara en términos de de de pies y que a la vez pues bueno pues esos tacones de aguja también sí

Voz 2 10:35 está mejorando es está mejorando ahora por ejemplo ha estado unos años ha salido como una mezcla no entre Deportivo y un zapato no no si lo conocéis ve en la calle bastante no no es el típico zapato al uso no es el típico deportivos sino para han cogido una horma más más funcional como pues deportivo Ilan vestido de otra forma por encima para que no sea no tenga ese aspecto de playera no entonces estamos mejorando poco a poco hay muchos pasos que dar todavía pero bueno va mejorando

Voz 1951 10:58 y siempre queda un poquito mal hacer esta pregunta Ariz pero al mundo capitalista es así que el rango de precios tienen las plantillas

Voz 2 11:04 sí una plantilla ya prescrita una plantilla hecha medida vamos a movernos un rango de ciento cincuenta a doscientos euros más o menos

Voz 1951 11:10 Nos pueden durar pues en él

Voz 2 11:13 de un niño nueve meses en el caso de un adulto de tres a cinco años y en el caso de un de un anciano diez veinte años

Voz 0034 11:20 sea como como el DNI

Voz 2 11:22 que casi que te lo dan ya no es una persona tan activa es una plantilla que esta hecha con Mater es muy blandito es para quita para curar una úlcera para quedar no sé que entonces no es un paciente y a luso no es no es un paciente que ese esa plantilla la machacan

Voz 3 11:36 y desde luego también el el desarrollo la anatomía el pie

Voz 2 11:39 ese va a frenar mucho partido de los setenta años hasta los cincuenta sesenta años cambiando poco a poco se va a ir aplastando a más entonces han paciente mayor levaduras muchísima más una plantilla a un paciente joven como decíamos antes de tres a cinco años depende del uso que le un paciente en vías de desarrollo pues lo que tiene nueve meses un año año y medio a seis meses dependa en el caso

Voz 1951 12:00 tener claro que hace un uso más intensivo aunque en el caso de que las utilice para para correr también hablamos de duración o como con las zapatillas se cuenta más en kilómetro

Voz 2 12:10 es complicado yo te diría que para una persona que ya es una persona profesional del del correr y tal habría que mirarlo prácticamente anualmente o como mucho cada dos años y también es cierto que plantado un paciente de esta índole vamos a utilizar materiales como fibra de carbono vamos él es más robustos matinales con más resistencia que mucha más durabilidad lo que también va a suponer que el precio cantidad más mascar obviamente pero bueno ahí está nos podemos acomodar en hay muchos materiales ahí es un mundo más o menos ya te digo de ciento cincuenta doscientos doscientos veinticinco euros nos podremos mover en las plantillas muy muy muy funcionales no palpita siempre y cuando estén prescritas correctamente sean utilizadas de forma correcta no

Voz 0034 12:51 yo he oido precios Verónica bastante peores

Voz 2 12:54 en bueno no sé si peor

Voz 0034 12:56 en cualquier caso bastante más caro

Voz 2 12:59 sí sí sí sí también va va a depender mucho de cómo se que como es el esa plantilla quién te este prescriben esa plantilla por ejemplo en el mundo de la podología en Bilbao en nuevo he estado diez años trabajando en Inglaterra de dar la clínica en Bilbao con lo que no voy a poner la plantilla quinientos euros a mí yo entiendo que la gente de decir bueno tú quién eres no para cobra este dinero por cierto que reputación tiene si es una tontería o no eh yo te hago la pregunta

Voz 0034 13:25 siempre hablamos de dos plantillas

Voz 2 13:27 correcto muy muy muy importa

Voz 3 13:29 y ya que sí

Voz 2 13:32 creímos solamente una plantilla estaría mal porque

Voz 6 13:35 a automáticamente estamos creando una eh

Voz 2 13:39 disminuiría no en una pierna y otra no al darle una plantea un soporte en el arco de cinco seis siete milímetros la otra no darle nada al estamos quedando una una a la otra salvo que ocurriese el problema de origen si el problema de origen es que hay una pieza clave otras siempre se dos plantease igualmente una plantilla con alza entonces vamos a intentar mimetizarse como una asimetría darle un poco de soportes aunque no es bueno aunque no renuncia a dar soporte de vamos a una plantilla que sería neutra un apoyo muy muy neutral palpa el pie pero esa plantilla vamos a poner un alza que vaya desde el talón sales de que vaya disminuyendo poco a poco poco a poco para que compense hemos así esa esa disminuiría para que os hagáis una idea por ejemplo está ahí ese estáis en casa un día os dais un calzados poner un zapato y el otro no lo pone dar vais a ver que no cómodamente saber qué torcidos por un lado va a depender mucho de calzado pero siempre siempre siempre dos plantilla si en el caso de tener una es metería una de las dos plantillas con una cita para compensar

Voz 1951 14:40 en una última yo es que soy muy curiosa con esto de los pies ya sabéis que me ha interesado especialmente este verano ha sido el gran descubrimiento que que hemos hecho gracias a Aritz pero decías que has trabajado durante unos cuantos años en Inglaterra

Voz 7 14:52 el pie Ingles y el pie bilbaíno eh

Voz 1951 14:55 tienen alguna diferencia sustancial

Voz 3 14:59 diría que no diría un poco

Voz 2 15:00 la sustancia en la Cultural no por ejemplo yo a mí me sorprende mucho en Inglaterra el primer día que fue el gimnasio en las duchas en los baños no había nadie con chancletas mal estado el mundo descalzos está todo el mundo es el único que lleva chanclas también muy curioso que vamos a España plural pero perdona a favor a favor de Bilbao estamos hablando realmente siempre siempre siempre nos comentaba que eso pues el primer día o los buenos días que iba al gimnasio allí en en Inglaterra pues veía la gente pues nadie vea llevaba chanclas yo y luego acompañado de esto de Gemma acuerde el primer día

Voz 6 15:32 bajo en Inglaterra en una en un en un poco

Voz 2 15:34 privado que empezó a trabajar allí el primer día de trabajo vi siete papiloma más en este número es representativo ya que yo durante toda la carrera en Madrid entro en cuatro días de carrera había visto cómo cuatro cinco papiloma entonces el primero de trabajo siete y fue como vale luego ya cuadra en el gimnasio utilizar chancletas entonces el tema cultural pues sí que sí que sí que es diferente luego en piense igual aquí que en China que en que en Rusia no se trata de la misma forma tiene la misma mecánica mismos huesos etcétera etcétera pero el tema cultural sí que se nota

Voz 0034 16:03 bueno sin chancletas siempre no respaldo comunitario sí sí sí sí sí sí la la última la ultimísima de verdad hay gente que por su mala cabeza

Voz 4 16:14 se deja pues la toalla las chancletas cuando va se lo deja en casa

Voz 0034 16:19 es es un buen parche bañar de ducharse con calcetines

Voz 3 16:24 y lo incorrecto no eso no evita va luego no evita un virus vale es un virus que el Islam para nada vale de fibras

Voz 1951 16:36 yo tengo claro que la he visto a mi no

Voz 2 16:38 pasado bolsas de plástico bolsas de plástico pues casi que mejor que nada verdad una bolsa de plástico y ganando muchísimo mejor siempre y cuando no estén algo

Voz 3 16:46 pero pero estrena

Voz 8 16:49 pero si no nos queda o permeable que un eso bien por tierra al pues eso es lo que nos quedaba con esta imagen en la cumbre lo dejamos por hoy con Arik Lezcano de la clínica Lezcano Coves recuérdanos por favor donde está ubicada en Bilbao si estamos en en Indautxu en la calle doctora él es una calle peatonal

Voz 3 17:07 número cincuenta y cinco y la verdad es que si tienes cualquier problema no divisa en venir a visitarnos Si hablar por el teléfono porque si tenemos el teléfono es