"La dieta tiene que estar adaptada a cada usuario"

Voz 1995 00:06 ha habido hasta el camino mucho después de unas dos semanas es verdad si no es lo que tiene que te vas dos semanas siete olvida sendero derecha era por aquí la derecha sí sí sí sí sí sí sí tramos ya la roca esta es grande a la derecha claro todo hacia el incómodo de Star Trek hasta haré todo recto hacia el mañana ahí no es espera

Voz 0016 00:29 es que no ha recogido no esto todo estas cuyos a día has puesto una cinta de correr en la cueva Pepe que yo no te veo olas que no puedo hablar y comer pues lo haces muy bien de momento es pues no se te nota cansado eh porque ya es son muchos años pero pero él sigue en marcha con normalidad a ver naturalmente y además mira me levanto un pie solo mira con esos mira mira mira a eh haber pues hacer después mira con la cabeza con la cabeza mira acabe la cabeza claro tú Pepe como la cabeza utilizo para todo esta esto sin cabeza como para poner carteles claro eh ya empezamos a estudiantes

Voz 1995 01:24 no que no son feliz año lo primero feliz año si prosperan a qué tal el día de Reyes de trajeron muchas cosas huy es el día de Reyes fue así eran muy especial

Voz 0016 01:34 muy especial porque me he dedicado buscar argumentos para que mi hijo de siete años pues bueno ya sabes lo de siempre la la metafísica de los Reyes Magos que Si bueno son buenos son malos son magos y al final el el chaval con siete años concluyó la conversación diciendo desde luego papá menos mal que ratoncito Pérez existen de ahí a baldías instante me quedé tranquilo de representante me di cuenta de que mi lejos o lógico razonable y además tienen los pies en el suelo y buen día de renovando los pies en el suelo que es que mucha gente preguntaría qué tal está Pepe Navarro mira le chavales corriendo y hablaremos de los ordenadores eh que que al lo tú no no no que va

Voz 1995 02:18 vi las Navidades has cometido muchos lo comentamos a comienza el programa hoy España entera se pone a dietas metido muchas excusas estas medidas

Voz 2 02:24 todo lo que he podido todo un poco el resto no pisará Hinault no te pasa como la mayoría españoles no te vas a que dice no no ya vamos mañana pero claro el XXIII mañana una comida ligera bueno venga venga venga si nadie lo bueno es que después ahí los propósitos no es un proceso primero nos proponemos ir al gimnasio después ante su imposibilidad de cumplir auto comencemos de que conocer algo accedió basta qué pasa en el año un poquito más como las cosas no salen como nos las habíamos planeado pues decimos que mira contaminan un poco no está mal y al final pues lo de siempre concluimos que con no estar siempre sentado pues bueno

Voz 1995 03:11 veintisiete antes de las la ya al final se convierte en un ejercicio pasa igual con la comida bueno a partir de ahora nada no daban un poquito pan tampoco va a ver un poquito que coma tampoco pasarán un poquito de vino a una copa de vino no ha hecho nunca daño a nadie y siempre

Voz 2 03:26 con motivo para celebrar una segunda copa de vino

Voz 1995 03:29 ya que

Voz 2 03:30 ya que en el ya que es terrible bueno oye por cierto la canción que ha dispuesto yo creo que tiene un futuro tremendo porque fíjate que le puedes poner cualquier nombre de puedes pelear el hombre de Pepe

Voz 1995 03:43 Pablo Santi Potros de los niños con la hay

Voz 2 03:48 de ahí Toni Pablo

Voz 1995 03:55 en fin fíjate que la ahí hasta clave política al que quiera entender de que quiera entender bien lo que acaba decir Pepe tienes tu mensaje político no no no no no no no yo no te voy a dar una noticia que leíamos ayer de de opositores el nuevo año dispara en las escuelas en los restaurantes bufet de ensalada de Nueva York provocando peleas e insultos de los comensales para acceder a estos recintos se han puesto de moda

Voz 2 04:17 lo que llaman que a mí me parece un contrasentido del sala va un bar de ensaladas

Voz 1995 04:25 yo creo Pepe que si es bar

Voz 2 04:27 no no puede ser de ensaladas llámalo mercería de ensaladas llámalo estanco de ensaladas pero no lo llames bar venza Nadal

Voz 1995 04:35 porque no puede ser incompatible un hecho Aguirre otro eh

Voz 2 04:37 sí bar si no vamos el Barça existe en Estados Unidos desde mucho tiempo sobre todo el norteamericano siempre ha tenido una obsesión por la apariencia no por estar bien en forma y demás no sólo no solo las han proliferado los resta lo perdón los mercados especializados en en verduras casi todos ellos al final un lugar del supermercado tienen un bar dedicado a las ensaladas y no es que te prepara en la ensalada tu tiene los ingredientes más caro una ensalada en la que puedes meter carne en la que puedes meter absolutamente de todo tanto el bar como la salada son puras falacias

Voz 1995 05:19 sí claro yo recuerdo seguro que cualquier español que haya viajado a Nueva York ratifica el típico puente largo Navidad que pide

Voz 3 05:26 ensalada por ejemplo la soledad César

Voz 1995 05:30 que tiene pollo frito un no es roscones de pan frito que eso no enorme sea una salsa en fin que ya que me llevar Mahón a que la sala es el es el cocido tiene tres vuelos tiene un vuelco

Voz 4 05:50 ya es que ya sabemos no que era un corsé negro en un casino en Las Vegas que él lleva su nombre pero no tiene los derechos imagen de cada vez que alguien pone un César Salas el ganaba un poquito estaba hombre ya será entre el roscón de Reyes César

Voz 1995 06:09 seguro que el roscón de Reyes tiene un autor y tampoco

Voz 1034 06:12 sobre la derechos hoy comer el último pedazo de roscón de Reyes es el día de la darle unas yo si cobrase derechos porque desde que nos comemos un rosco pocilga de vuelta tampoco cobrarían hoy es el día

Voz 1995 06:25 que mucha gente se va a apuntar al gimnasio luego ya veremos si iba o no hay hoy es el día en que mucha gente se va a poner a dieta vamos hablar con Aitor Sánchez que es dietista nutricionista y no alimentario que no sé muy bien lo que esquí y además es autor de varios libros de éxito como Mi dieta cojea los mitos sobre nutrición eso Creed creer o midiera ya no cojea guía para comer sano sin complicación es Aitor Sánchez muy buenos días

Voz 5 06:48 hola buenos días qué tal cómo estáis no luego alimento

Voz 1995 06:51 Dario que eso qué es

Voz 5 06:52 pues es una carrera universitaria

Voz 6 06:55 que que se encarga precisamente de que

Voz 5 06:58 la ciencia la tecnología llegue a la producción de los alimentos desde las materias primas a que nos lleguen alimentos seguros toda la tecnología que se encarga también deben de que tengamos una trazabilidad es decir producir los alimentos y luego tengo la otra vertiente es la de Nutrición Humana dietética que esta carrera sanitaria

Voz 2 07:15 va qué es eso un poco por lo llamáis

Voz 5 07:17 soy hoy es tu día hoy

Voz 1995 07:20 no hay amigo conocido vecino que no te pregunte Aitor me voy a poner a dieta que tengo que hacer hoy todo el mundo requiere de tu servicios banal pero además que sea hoy no

Voz 5 07:32 es venimos de de un tramo predecible repite todo el año e todos los años la Navidad siempre dura lo mismo siempre queremos en los mismos errores ahora queremos cambiar pero con los cambios de hábitos y también actitud dinares que haber dicho en todo con la actividad física con los nuevos propósitos de venga este año voy a ponerme a estudiar día a día y voy a aprender un idioma me pongo a dieta ejercicio y al final yo creo que muchas veces fracasamos en el en el cambio de hábitos porque no nos han enseñado bien que para cambiar las digamos las rutinas no basta únicamente con convencerse es que lo que funciona realmente en en salud pública es cambiar ambientes

Voz 1995 08:14 pero cambiar ambientes que sería que todo lo que tú nos vas a contar Pepe Eton yo creo que ya lo sabemos es decir yo creo que lo que vamos a hacer con Aitor de una forma a otra ya lo hemos leído lo hemos leído

Voz 2 08:24 todo el mundo hace dietas y al final terminé diciendo

Voz 3 08:31 ese es un gran problema porque

Voz 5 08:33 sí sí estamos haciendo dietas que abandonamos eso nos da una pista que esa dieta no puedes irte a ella esto también ha pasado en parte porque las dietas a nuestro país han puesto profesionales sanitarios que no tenía la formación en nutrición humana y ética o porque la gente llama dieta a cualquier cosa a una fotocopia de revista a una fotocopia de cajón a cualquier cosa que se descarga por Internet y obviamente no al igual que una tabla de ejercicios tiene que estar a dar dada a cuáles son tus necesidades una alimentación tiene que estar diseñada a tus objetivos pero también a tus gustos y preferencias Iturriaga porque si no pues nos pasan estas cosas de ahí es que me cansé de la dieta y la abandone una semana pues claro porque no era tu dieta

Voz 2 09:14 con nombre y apellidos ya

Voz 1995 09:17 es verdad que una se acuerda de Santa Bárbara cuando truena lógicamente pero es verdad que hay algo que estemos mal durante todo el año que estos días simplemente lo llevamos un poco más lejos pero todos sabemos bueno existir lo que es correcto y lo que es incorrecto Aitor en el fondo tu trabajo

Voz 2 09:32 jo ya está hecho en bueno el trabajo

Voz 5 09:36 informativo porque en los profesionales sanitarios no deberíamos únicamente conformarnos con dar la información lo que tenemos que dar es habilidades y herramientas a qué me refiero que a lo mejor cuando analizamos el contexto de una persona no le tengo que decir hay mira este año es que ya sabes que las galletas no son buenas intenta desayunar menos galletas eso es la propuesta descafeinada que siempre nos hace fracasa no que hay que hacer entonces analizar qué te gustaría tiras ayunar oye pues mira sabes que si quisieras mantener tu desayuno con Tazón hay alternativas como por ejemplo los propios los copos de avena y te podrías hacer en cambio uno por las mañanas te gusta la fruta pues quizás podrías tomar un bol que tuviese fruta yo en yogur es decir hay que ir más allá porque a lo mejor hay personas en nuestro planeta que están desayunando galletas todos los días de su vida simplemente por inercia cuando hace es el clic y dices ostras la verdad lo hacía Pulp porque es lo que ha aprendido trescientos sesenta y cinco días de mi vida tomo galletas cereales de desayuno y nunca me había planteado que podías desayunar huevos revueltos

Voz 1995 10:37 lo que pasa es que el sabor no es el mismo por ejemplo es el por eso la única parte positiva es que si te sobra pues en calar la casa con ese osara nacen de venga habla mal de Podemos pero no estará lo siento editor de verdad decir el porque es una buena alternativa pero

Voz 5 10:54 debemos ir muchas muchas más allá una una

Voz 7 10:57 alguna Macedonia un yogur con fruta una tostada de pan integral con aguacate una pulga

Voz 5 11:02 da o llevarnos una fruta para el trabajo si es que en realidad lo de que desayunar tenga que ser leche cereales Si

Voz 2 11:10 hizo eso es una invención continental de cualquier forma la idea de que estamos haciendo una dieta sea falsa sea cierta tiene tiene una componente psicológica importante el ser humano que lo hace se siente bien el día que no ha comido más grasa o alquilado azúcar que ese diese siente como que ha hecho algo positivo que es igual que el día que pega tres saltitos y de mira hecho ejercicio ese ese día hay una componente positiva en la que el personaje se siente como más cómodo parece que subida empieza a cambiar

Voz 5 11:43 claro porque estás emprendiendo el cambio conductual cuando tú te propones algo cumples esos dos primeros pasos ahí va qué bien mira llevó dos tres días cuatro días el problema es cuando ese refuerzo no te compensa que la dieta pueda ser muy rutinaria claro cuando al quinto día dices hay bien lo vuelta a hacer bien cinco días pero te aburre la dieta acabase abandonando

Voz 2 12:04 como todo yo creo que es una cuestión de educación porque a los niños no se les enseña en las escuelas porque casi todos los niños hoy día comen en la escuela se les enseña cinco minutos antes lo que vamos a comer y las propiedades de los alimentos para que los niños sepan valorar el tiempo que que es lo que están comiendo lo que les aporta

Voz 1995 12:20 ese ese alimento yo creo que fíjate en eso no estoy del todo de acuerdo contigo porque ya hay grandes esfuerzos precisamente desde los colegios para hacer eso que tú dices incluir la educación como una parte la la alimentación como una parte más de la educación seguramente no en todos pero no sé si está de acuerdo conmigo cada vez hay más los esfuerzos en este sentido además esfuerza sien

Voz 5 12:40 sin duda hay yo creo que también en parte y esto es una visión muy muy particular de dependiendo que estudios veas la escuela es un vector muy importante para inculcar buenos hábitos pero vuelvo a hacer hincapié en lo de los ambientes y los hábitos la escuela tiene esa gran oportunidad pero si lo relegamos únicamente información que la escuela de Información podemos quedarnos únicamente con un insuficiente por qué porque la información que hemos dado a los pequeños durante décadas ha sido errónea me vais a permitir que sabe que en muchas veces en el currículo escolar hemos encontrado una pirámide alimentaria más que cuestionable tiene Saba se llena de harinas de galletas pan blanco de cereales de desayuno entonces esa es un arma de doble filo porque si la información que vamos a dar bastar desactualizado va a ser de los ochenta o como por ejemplo puede pasar como en Catalunya que después de hacer unas guías alimentarias fantásticas desde la Generalitat luego va a venir la industria alimentaria se va a poner de acuerdo a empezar a repartir también sus propios materiales llenos de productos otra procesados

Voz 2 13:41 eso supone Se supone que la escuela debe tener unos conocimientos que imparte los conocimientos correctos porque además de los conocimientos tiene la praxis es decir los niños comen cada día Isabel lo que van a comer la aportación de esa comida no

Voz 1995 13:54 pero sé que no quiero es importante es importante perdón el el asunto de los niños seguro pero yo creo que hoy somos los adultos los los protagonistas porque hoy empezamos vamos estoy pensando en la típica apasiona que es fiesta que se levantaba a las diez y veinte ha puesto la radio antes de ir a por el roscón que hay un poquito Nos está viendo hablar con una hoy haya yo que no sé si estamos haciendo lo correcto no no no se del el debate también

Voz 4 14:20 si hablamos de adultos en Inglaterra por ejemplo quieren definir la obesidad como enfermedad algunos no sé si hay hay división de opinión gente en algunos piensan que no vamos en buen camino porque abre la puerta a las medicinas y las pastillas y en otro trazo trato de declararlo que el esfuerzo de perder el los kilos que está basado en cada uno

Voz 1995 14:44 doctor tú que estás en primera línea de batalla es

Voz 3 14:46 hay obesidad certera si la la obesidad es una enfermedad

Voz 5 14:52 pero es un argumento científico una enfermedad que además tiene otras con morbilidad es decir tienes obesidad pero luego muchas veces tienes Dir lipotimias como colesterol Esther triglicéridos mía lo puedes tener hipertensión resistencia a la insulina es la puerta para la diabetes aumenta riesgos de varios tipos de cáncer es decir la obesidad en sí misma es una es una condición muy compleja efectivo gente como como hemos señalado es muy interesante porque hay veces que cuando medicalizado hemos tratamos hago como enfermedad da esa esa ventana para que puedan darse precisamente fármacos volvamos a equivocarnos en cómo hay que enfocar la solución a la a la obesidad en lugar de corregir la desde un punto de vista del comportamiento queremos siempre bueno pues estamos en la época de la inmediatez y muchas veces queremos hoy en lo tendrá usted una pastilla para lo mío

Voz 3 15:38 no no no no

Voz 0016 15:41 la Castilla es una multiplicidad de míos una pantalla con sabor de jamón

Voz 1995 15:47 lío Aitor yo insisto en la necesidad de que profesionales como vosotros no se olvida de comer un poquito menos comer menos grasa todas tenemos claro de repente de comer bien y era ajena a Sánchez dietista tecnólogos nutricionista autor de libros como dieta cojea muchísimas gracias un placer

Voz 3 16:12 es un placer cambiar el entorno poner un frutero así no deja en manos de vuestra fuerza de voluntad lo que está más de vuestro entorno un frutero

Voz 1995 16:19 ya sabes que ya bueno unos minutos por cierto hablamos de los Globos de hora María Guerra está sin dormir

Voz 3 16:27 o peor

Voz 1995 16:29 les entregaron hace unas horas en EEUU está sin dormir Buried se vayan por el que hablen allá relata Dior