"Quizá el libro sólo pueda leerse cabal y limpiamente cuando Roth y Halliday, los seres reales que hay detrás de su ficción, desaparezcan de la memoria"

Voz 1

00:00

la pregunta surge leyendo la novela asimetría de la norteamericana Lisa Holiday publicada no hace mucho entre nosotros en su primera parte el libro narra la relación amorosa entre un escritor septuagenario eterno candidato al Nobel y una editora veinteañera Holiday tiene ahora poco más de cuarenta años pero sucede que cuando andaba por los Veintisiete desarrollaba labores editoriales en una agencia literaria mantuvo un sonado romance con el escritor Philip Roth que entonces tenía setenta y dos uno va leyendo la novela por lo demás escrita con talento e inteligencia se tropieza con comentarios intimidades de todo tipo no puede evitar preguntarse cuáles son inventados cuáles pueden proceder de vivencias reales de la autora esto es de vivencias reales de Philip Roth un nombre por lo demás huraño poco dado a airear su vida privada más allá de lo que de esta quiera el lector encontrar en sus ficciones la interferencia en la lectura es tan sensacional que cuesta valorar a la autora por sí mismo todo el tiempo se la percibe como una suerte de intermediaria del gran hombre al que hace hablar a caso contra su voluntad dice Holliday que en su novela hay más ficción que realidad y que Roth la leyó antes de morir y no le pareció mal que la publicara lo que casi induce más a buscarle entre sus páginas que olvidarse de él quizá el libro sólo pueda leerse Cavalli limpiamente cuando Rossi Holiday los seres reales que hay detrás de su ficción desaparezcan de la memoria