De Galicia y sus curas a Valladolid y sus alcaldes

Voz 1491 00:00 podemos decir que este es el mejor momento o casi el único momento bueno de tener turno de fin de semana Roberto

Voz 1 00:07 deja buenos días buenos días lo digo el consentimiento de nada vea lo bueno es mío o vuestro no claro entonces yo quién es

Voz 2 00:16 eh despedirte de de él

Voz 1491 00:19 el trabajo de Eros que es lo mejor que puede pasar claro dándole el relevo a los que tienen cinco días a bordo

Voz 1 00:26 y además con una sección con tu nombre aunque también el placer

Voz 3 00:29 Nuestro que estamos aquí un rato contigo pues Hagi Mia mucho hombres

Voz 1491 00:32 profundizando muchísimo yo sólo me estaba refiriendo al hecho de que trabaja en fin de semana si alguien no lo sabe pues es un poco

Voz 1 00:38 yo a ya hace un par de semanas

Voz 1827 00:40 con la semana pasada tratase de boicotear moral

Voz 1491 00:43 los horarios diciendo que que sólo hay un

Voz 1827 00:46 el horario peor que el vuestro que es el mío que es lo que dijiste ida literalmente pitó aquí en la vida social resentida qué más pero se nos olvidó una desventaja a ver

Voz 4 00:57 la tuya o nuestras

Voz 1827 01:05 pero claro tampoco pudo ir a misa porque me pillan el boletín de las doce que ya sabéis que un hombre de F

Voz 1 01:13 a muchas más pero la bonita la de las doce que es la que me gusta mi manera en que no hay ninguna como la de las dos claro yo compensó de todas formas News

Voz 1827 01:23 esencia en el templo leyendo por ejemplo hojas parroquiales que dice si la sobre todas las soltó

Voz 1 01:29 más que se han puesto a la de una párroco

Voz 1827 01:32 ya en O Grove pero hayan tu tierra Marina sí que dice en los días actuales es muy común ver discusiones tontas entre casados falta comprensión diálogo saludable

Voz 1 01:45 bueno estoy casado del compañero

Voz 1827 01:50 moto que acompaña a este texto tan bonito que acabo de leer con esta música de fondo representa a una simpática pareja que parece un poco enfadada

Voz 1 01:58 sí es una simpática como yo digo que es un pareja si él

Voz 3 02:04 con los brazos musculado mirando

Voz 1827 02:07 hacia la izquierda ella tiene un vestido pues que deja a relucir las piernas digamos mira hacia el lado contrario hacia la derecha parece que están enfadados claro él se llama Johnny sí

Voz 1 02:19 ambos le ligeros de ropa ya no lleva eh humana ha prestado así bien

Voz 5 02:24 bueno pero apretado no elige han pro vida

Voz 1827 02:27 además Johnny se provida dos Johnny Sins Jayden James son actores Actor y Actriz con casi un millar de película

Voz 6 02:35 las a sus espaldas os suenan no ves nada no

Voz 1827 02:38 no

Voz 1 02:39 pues son actores de película no cederán que

Voz 1827 02:45 he tenido la tentación de buscar algún título pero claro en la sección la he preparado en el trabajo y no he querido que en el ordenador todo las cosas me salieran ubicado a Johnny pero

Voz 7 02:55 era porno habitual lo Porno para católicos por no

Voz 1827 02:57 el pobre cura que que que se

Voz 3 03:00 tocó han hablado en El Faro de Vigo con el cura en cuestión

Voz 1 03:04 te has culturales ha sido como una coincidencia ha buscado fotos de pares

Voz 1827 03:08 según dice este pobre hombre se puso a preparar la hoja parroquial como hace época cuando se publique que no lo sé de Internet en la que le pareció mejor la que te expresaba una pareja discutiendo dice que no conocía la identidad de los dos actores porno que públicas y es que la leyeron no es que me pusieron en alerta claro en Lac

Voz 1 03:34 sea no que haya tantos feligreses es capaz de detectar a simple golpe de vista escribiría que tendría un saludo son los protagonistas de la peli que Biel con la que me casé una paja noches señores

Voz 1827 03:47 pero luego iba a decir que los señores los feligreses que queda de identificaron a los actores tendrían que confesarse creo que Aitor también deberían ser mal hablado hombre que que estamos en el lunes por la mañana

Voz 3 04:00 bueno pero un lunes hablando un poquito de porno a esta hora de la mañana no está mal

Voz 1 04:06 bueno pero de porno con canto gregoriano de fondo bien también la versatilidad radica mucho al tema

Voz 1491 04:13 a lo mejor falta hay que decir que lo de la elección de las fotos es muy traicionero Jon muchísimas haciendo contenido para la web de la Cadena SER hecho bueno pues subo está foto esta foto un poco como al azar

Voz 1 04:27 ese parece no que representa lo mismo que otro

Voz 8 04:29 le digo que a mí no me sugiere nada no

Voz 1491 04:32 esta es una buena foto para ilustrar esto no la de comentarios que porque Panis esta foto porque estáis insinuando por qué tal bueno es no tengo nada de este cura ya

Voz 1 04:44 a no no me dijo que lo conoces a todos

Voz 1491 04:48 pero nos pasó con no estamos en el Colegio Mayor cuando estábamos estudiando que a unas amigas mías las utilizaron para un cartel de una fiesta sin haberles pedido permiso a minar foto que no sé qué les aparecería también en Google o sea que en fin nunca se sabe

Voz 3 05:04 pues porno gregoriano profesar el lunes porque a lo mejor yo no sé con qué completarlo a lo mejor con un poco

Voz 1827 05:11 lo de cotilleo de este de famosa

Voz 3 05:15 eso nos encanta enfrentamiento por unos dinerito

Voz 1 05:17 sí sí sí tiene que nos trae aquí cada lunes y no es el dinero

Voz 1827 05:26 sabéis quién es esta que suena no habéis oído alguna vez

Voz 1 05:31 no lo ha visto por cierto en la película

Voz 9 05:34 de Almodóvar que se estrena el viernes a ver y al lo

Voz 1 05:37 aquí puedo ir a ver

Voz 1827 05:40 la gloria es la mujer de moda en todo el mundo Rosalía fue la estrella de los Grammy Latino en Las Vegas claro Marina igual que lo está bailando ahora mismo mientras pues lo tienen bailar en los pueblos y ciudades de toda España no va a haber fiesta patronal en la que que sea una fiesta patronal sin que suene Rosado

Voz 1 06:01 bueno en festivales también BBK en el primavera ya en otros cuatro así que ya confirmado bueno pues es que vamos a ver a Rosalía seguro este verano en algún momento

Voz 1827 06:11 el alcalde de Valladolid donde nuestros saberes en Valladolid Álvarez anunció este sábado en Twitter que actuará Gloria Gaynor que es la de la I will Survivor si bien no tampoco está mal un señor aprovechó que que exponía cuál iba a ser el programa de fiestas para preguntar al alcalde qué pasaba con Rosalía se olvidaban de ella o que pues aquí empezó el lío mayúsculo del contexto Óscar Puente casi es el nombre del del

Voz 1 06:38 ha quedado Liz

Voz 1827 06:40 pide quinientos mil euros tú me dirás

Voz 1491 06:44 este es el esa es la respuesta es no porque todo esto usted

Voz 1827 06:47 no soy tele aquí pues como uno no puede dar los buenos días en Twitter sin ofender a alguien pues ofendió todo el mundo se ofenden los que criticaban a Rosa Cabrera los que criticaban alcalde por difundir el caché los que critica

Voz 3 07:01 daban al alcalde por hablar

Voz 1827 07:03 de Rosalía en lugar de Beyoncé porque ellos son más de Beyoncé todo el mundo

Voz 1 07:08 todo el mundo tiene un motivo para mí para abordar todo

Voz 3 07:11 todo el mundo cerrado de repente en este tipo de polémicas a como que ahí ofendidos pero cada uno por su razón todo el mundo

Voz 1827 07:17 ya hemos vendido hasta Rosa García

Voz 1 07:19 a la propia artista se enfadó buenos enfado

Voz 1827 07:22 o al menos nadie reaccionó también en Twitter dijo que lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestros so es que es falso es cierto que no son sencillo conocéis dice Rosell ya que somos muchas personas trabajando para que este So sea increíble pero eso que se ha dicho eso de los quinientos mil euros está lejos de ser verdad

Voz 3 07:45 es lo que decía Rosalía y que también confirman por cierto directores y promotores de los festivales que he dicho antes entre ellos el BBK que dicen que no han pagado ni la mitad de eso pues rosaría actúe en por ejemplo el nivel de Calais en Bilbao me lo que más sorprenden unas

Voz 1491 07:58 el escándalo por algo que no que no sabemos contextualizar Osán no podemos comparar yo al menos no tengo ni idea de cuál es el caché de otros artistas que estén ahora mismo a la altura a la que

Voz 1 08:11 la Rosalía nivel interno me refiero a la altura de la demanda que entiendo que ahora mismo hay no hablaba de un espectáculo de inminente

Voz 5 08:19 este es posible que no vaya a ningún pueblo de España porque la están reclamando de todo el mundo irá posiblemente a festivales gran

Voz 1827 08:25 decide demás

Voz 1491 08:25 esto es francamente yo no no no tengo con qué comparar ni aunque diga que esos quinientos mil euros están lejos de ser verdad ni siquiera podría comparar esos quinientos mil euros y desde luego es un espectáculo en el que trabajará mucha gente pero insisto no lo sabemos ya me parece la indignación por la indignación porque no podemos comparar hemos a parar podemos por ejemplo otras cifras astronómicas como fichajes de fuste

Voz 1827 08:48 hombre podemos compararlo con el cáncer de Rosalía el año pasado que no era ni la décima parte que es lo que dijo el uno de los argumentos que utilizó el

Voz 1 08:55 la Cámara Spies quitarla pero ningún

Voz 1827 08:57 antes que él tampoco la critica simplemente dice no lo deja caer porque el año pasado estaban en cuenta mil euros algo menos de cincuenta mil euros efectivamente el cientos mil

Voz 1 09:07 efectivamente en el tú me dirás está implícito un evidentemente es algo que no que no nos que no vamos a pagar

Voz 1491 09:15 en la comparación pues también bueno puede cómo detectar una pequeña CRIT

Voz 1 09:22 el nombre y en la manera de hacerlo también yo creo que no es la misma de hace un año no no ni la misma de hace tres

Voz 0097 09:29 yo creo que cuenten no es consciente de la magnitud que va a adquirir su tuit y que lo hace yo creo que como que es elevada no no la olla pero lo hace como bueno pues quinientos comentarios en Twitter y lo que pasa que que creo que debería tener más cuidado

Voz 1 09:43 podría si os ha quizás podría haberlo eso lo podría haber ahorrado no podría haberlo expresado como es normal que un alcalde diga

Voz 1491 09:50 pues es un artista que este Ayuntamiento no se puede permitir porque oye pues también hay que tener en cuenta que cada uno se gasta el presupuesto del Ayuntamiento

Voz 1 09:59 no claro eso eso es dinero público no

Voz 1491 10:02 de de entrada entra dentro del presupuesto del Ayuntamiento es verdad que hay formas más o menos afortunadas muchas veces no de de de comunicar algo de contar algo que aún así al margen de todo eso insisto no tengo ni idea del caché de artistas que estén ahora mismo a la altura de Rosalía seguramente no están muy lejos de esos quinientos mil euros no los eh

Voz 3 10:23 no yo tampoco no tengo o no tengo datos al respecto a mí no me sorprende bueno a mí no me sorprende que sea en quinientos mil

Voz 1827 10:28 no mata que el caso la propia Rosalía dice que no son quinientos mil euros que está lejos de ser verdad el alcalde volví yo a responder a ese tuit dijo que fue el precio que les traslado o gente a lo mejor es que la gente no cree que vaya a esa cifras

Voz 1491 10:45 evidentemente las negociaciones de entre dos acciones la negociación entre un cliente y no he ahí no podemos entrar es curioso

Voz 3 10:54 es curioso que todo esto además pasen Twitter porque se crea como una

Voz 1827 10:57 la bola no y una burbuja en Twitter con jugó

Voz 7 11:00 polémica polémica muchos ofendidos y luego muchísima parte Vela

Voz 3 11:03 la otra sociedad no sabe ni lo que está pasando

Voz 1 11:05 dicho Óscar Puente ni Nicky seguramente Rosalía seguramente habrá gente que todavía habrá gente que no sepa quién es Rascafría claro que

Voz 3 11:12 sí es interesante que todo esto pasa una burbuja de Twitter pues algún día yo creo que

Voz 1827 11:15 tendremos que hablar de qué es lo que os dijo mi agente cuando metraje

Voz 1 11:19 para esa con Rosalía pasa un poco como con Roberto Torija por ella

Voz 1491 11:23 a su caché desde que tiene lo de Torija pues ha cambiado entonces ahora no puede cualquiera Benin aquí pretender que bueno pues que Torija jalearon una sección y nosotros pagarlo y sino pues que va gente que soy Dudus

Voz 1 11:39 Roberto muchas gracias a un beso verdadero pero un beso de verdad no ha de los que me callo antes exactamente