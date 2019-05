“Es falso que un coche eléctrico contamina más que un diésel”

Voz 1 00:00 eh no te lo creas noticias falsas mentiras

Voz 2 00:07 el David Montero muy buenos días buenos días

Voz 0927 00:10 especialista en motor bueno es un gran defensor del coche eléctrico es director del podcast pasa te algo eléctrico y también del canal Youtube electrocutado oye llevas varias semanas defendiendo a capa y espada el tema del coche eléctrico a raíz de un informe del Instituto Ifo de Múnich que que resultaba demoledor y que ha dado mucho que hablar en en todos los medios dice que los vehículos eléctricos apenas contribuirán a la reducción de CO2 en Alemania vamos ponía en duda venía a decir que más o menos un coche diésel contaminan menos un eléctrico vosotros habéis os habéis lanzado ahí como vamos como panteras eh

Voz 0953 00:48 así nos hemos lanzado ya que este estudio pues directamente era una mentira o no o una verdad acogida con con pintas eran analizado cosas ilógica como por ejemplo han utilizado el ciclo obsoleto de homologación n desde el anterior para y además alegando de que ese ese ciclo de verle beneficiaba al coche eléctrico porque es cierto que ganar más autonomía pero es que no han contado con que también beneficia al diésel porque homologa mucha menos emisiones entonces cogiendo eso cogiendo las el proceso de generación de electricidad donde ellos quieren el peor día del año oí cómo ve cogiendo datos que no son del todo verosímiles hace un estudio han dado con que el coche eléctrico en conjunto y en conjunto dando la la fabricación de la batería emite más CO2 en su proceso de vida que un coche como opción cuando todo es falso también viniendo porque no han contado con la extracción de petróleo hasta que llega ese esa de combustible al depósito donde se llama en millones de poco a la rueda en el de combustión no lo han contado y tampoco han contado por ejemplo pues ha mostrado haces derivados que tiene por ejemplo un coche diésel actual como ese al club para reducir el NO X otro gas muy contaminantes que también se genera con Gas Natural tiene límites misa hace bastantes emisiones por lo tanto han cogido datos que de aquí de allá gente para mostrar que lo que han querido

Voz 0927 02:18 para barrer para su casa pero vaya vaya chapuza David oye si te parece saludamos a Carlos Calvo Carlos muy buenos días también

Voz 3 02:26 hola qué tal director de tendencias análisis de la feria

Voz 0927 02:28 el cine europea de Transportes y Medio Ambiente tú estas también de acuerdo con el análisis de David Montero te parece una chapuza este informe

Voz 3 02:36 esta puja total David ya mencionado algunos de los temas que que bueno que hacen que el estudio no tenga ningún tipo de seriedad pero es que además por ejemplo estiman que la batería de coche eléctrico que usaría solamente durante ciento cincuenta mil kilómetros y que después prácticamente daría la a la basura por lo tanto las emisiones asociadas a la fabricación de esa batería se tienen que repartir entre muy poquitos kilómetros hiciese cincuenta mil kilómetros no parece una cosa ridícula porque por ejemplo la la la garantía de coche han escogido un test la la la batería llena Gara día de ciento noventa mil kilómetros es decir que la gente cesaría de la batería incluso antes de que se acabase la garantía

Voz 0927 03:19 claro porque yo se basaban en que hilar muy poco como el resultado final de las emisiones de CO2 necesarias para la fabricación del propio automóvil sus baterías y su posterior alimentación en el proceso bueno pues llevaría que es el gasto energético la contaminación todo esto es mayor en un en un eléctrico que un que un diésel osea que lo con lo cual eso no sé si está desmovilizado de alguna forma casi lleva tanto en política a gente que sí que estaba empezando a plantearse en serio lo de por por temas medioambientales el comprar un coche eléctrico Hinault un diésel un gasolina no yo creo

Voz 3 03:53 si no hay que dejar a distraerse porque a ver cómo en toda industria asentada pues evidentemente hay muchos intereses en juego no de ellos pero la industria turística europea ha siempre ha sido la líder en la tecnología a la que tiene la mayor cantidad de patentes etcétera etcétera pero porque en un estudio que precisamente viene del país líder en tecnología diesel edita algo no debemos de a pensar que esta es la última palabra hay decenas de estudios que dicen lo contrario de organismos e incluso oficiales como la Agencia Europea de Medio Ambiente que analiza esta cuestión en detalle y que llega a la conclusión completamente diferente de que los vehículos eléctricos eh ya hoy incluso aunque se carguen con electricidad bastante sucia ya son más limpios que cualquier otra alternativa fósil ya sea gasolina diesel lo o Gas Natural lo mejor es que no solamente es que ya hoy lo sea sino que según va pasando el tiempo según se van incorporando más renovables para la producción de electricidad en todos los países de Europa cada vez son más limpios en los coches eléctricos pues claro mientras que con las alternativas la posibilidad de limpiar el diésel y la gasolina Ny prácticamente nada el de el gas natural se pueden limpiar

Voz 0927 05:09 David nos ha sorprendido también el hecho de que cuando en otros países se han hecho eco de este estudio pero sí que ha salido la otra parte contrastando el viendo las otras opiniones y poniendo un poco de verdad la realidad de lo que se informe las lagunas de ese informe y aquí sin embargo parece que sólo los medios en hemos puesto han puesto el foco en la parte negativa

Voz 0953 05:30 yo lo que he visto por ejemplo Jesús que este estudio según salió en Alemania la misma semana de otros ánimo alemán y mintió y aquí seguimos es cada día un nuevo medio vuelve a darle bombo a este estudio al final yo me quedo con una cosa hay mucha gente que ha tenido esta semana que me han contado oye sabes que al final un el estribo contamina más que diesen moderno claro que esto pero por qué no

Voz 4 05:54 no cuenta de que mucha gente del titular efectivamente

Voz 0953 05:58 la otra mitad Leo el titular pincha la noticia y tampoco luego tienen los medios eso o los conocimientos necesarios para analizar esa noticia que se creen lo que están leyendo es lo que lleva sobre todo a un engaño una confusión que al final para el consumidor

Voz 0927 06:13 claro porque Carlos lo que está claro es que todo es mejorable en el tema de las baterías Si en todo pero que ahora mismo ahora mismo ya tal y como es la producción de coches eléctricos tal como es la producción de baterías ahora mismo no se puede decir lo que dice este informe

Voz 3 06:28 en efecto efecto evidentemente las baterías no no no no crecen de los árboles en la batería pero es un proceso intensivo de energía que hay que intentar que se produzcan de la manera a lo mejor posible pero es que hay instrumentos y la la Comisión a través de las elecciones de mayo e a nivel europeo están planteando hacer algún tipo de normativa para que las baterías no solamente como se recargan los coches sino que también la producción de las baterías en sí vayan mejorando a lo largo del tiempo para caer cada vez su producción sea sea más limpia que sí que evidentemente lo más lo más limpio es ir en metro y tren

Voz 4 07:05 bicicleta pero que mientras que haya viendo coches mientras

Voz 3 07:09 que haya gente que quiera utilizar el vehículo privado que lo utilicen de la manera más racional posible que en este caso mediante el uso de vehículos Elena

Voz 0927 07:17 muy bien pues es David Montero Carlos Calvo que muchísimas gracias por aclarar hemos cogido la otra parte porque es verdad que también nos nos nos indigna que sólo sede una una versión y que cojamos un poquito sólo sólo el rábano por las hojas y que seamos a veces tampoco serios y rigurosos se explicando las cosas intentamos aclarar lo creo que vosotros lo habéis dejado bien claro porque vosotros no tenéis intereses no como otros verdad eh

Voz 0953 07:42 entonces por ejemplo paseo eléctrico no está subvencionada absolutamente por ninguna energética ninguna distribuidora eléctrica es una ONG NCIS como una ONG por lo tanto todo lo que la páginas gana lo hace para pagar su corte de Internet diez poco más sea aquí nadie se lleva dinero por decir que el coche eléctrico es bueno

Voz 0927 08:06 pues David Montero director del Post cada pasa ante lo eléctrico K Carlos Calvo director de tendencias análisis de la Federación Europea de Transporte Medio Ambiente desde Bruselas muchísimas gracias a los dos fuerte abrazo