Espectaculos: la reventa dispara los precios

Vicente Anglada muy buenos días hola buenos días secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana bueno que habéis puesto otra vez el el el grito en el cielo la alarma cuidado con las reventas de entrada porque vosotros habéis iniciado yo ahora aún en Valencia los grandes espectáculos donde va a intervenir muchísima gente empezando por Bisbal y otros muchos ya un ojo que que que estos piratas de las reventas se pueden hacer de oro porque están cobrando una barbaridad no

pues sí la verdad es que es un procedimiento cada vez más más habitual y cada vez vienen más usuarios hace reclamaciones directamente a nuestras organizaciones de de personas consumidoras sobre todo por los elevados precios que que se encuentran el procedimiento siempre es el mismo y es que ponen a la venta o a la reventa mejor dicho esas entradas a precios que incluso llegan a multiplicar por tres cuatro los precios que deberían de vender directamente las páginas oficiales tanto a nosotros eso nos parece un abuso por no decir una estafa directamente de eliminar páginas web

contra esto se puede hacer algo porque Vicente llevamos mucho tiempo reclamando denunciando ahora se activa otra vez lo activa vosotros que habéis detectado en vuestra comunidad autónoma pero no se puede hacer algo no se debería hacer algo cómo puede actuar el el usuario el consumidor frente a esto

pues en primer lugar lo que debería hacer es que cuando detecten este tipo de de estrategias lo que deberían acceder a ir a una organización de consumidores a los propios organismos de Consumo denunciar a estas páginas web que lo que hacen verdaderamente es aprovechase eh de de de de una sensación que que tenemos muchas veces de intentar conseguir la mejor entrada para para nuestro ídolo con la persona que que tenemos en mente en ese sentido nosotros es verdad que el año pasado remitimos a la Fiscalía Provincial de Valencia una una denuncia denuncia la pala aún está estudiando en concreto contra la página Diago por precios elevados por información sesgada y sobre todo también porque cobraban gastos de gestión sino informar previamente de ello eso supone que probablemente entraba en todas en una página web página web no oficial que te encuentras un precio una entrada y al final te poco a poco conforme van pasando los segundos te van sumando una serie de de gastos y eso conlleva pues que te suba tres veces pal es más el precio original de de la entrada en ese sentido principalmente Jesús lo que hay que hacer es recomendar a las personas consumidoras que confíen exclusivamente sólo en las páginas oficiales con los puntos de venta oficiales y que nos fijemos mucho en los buscadores que probablemente no salga primero la opción de las páginas web de reventa por qué porque se posicionen en los buscadores previo pago de estas empresas entonces ese es el mecanismo que ellos utilizan por tanto lo que hay que estar por parte de las personas con es espabilados Isabel directamente en las que nos están engañando

Voz 0927

03:16

lo que pasa en muchas veces Vicente yo creo que a lo mejor en las páginas oficiales ya no hay entradas y sin embargo a través de una página que tiene multitud de reclamaciones como esta que dice hervía abogó ahí sí que tienen entrada no y ahí es donde le pillan al usuario no