“En una boda debemos dar el precio del menú y un 50% más”

Voz 1 00:00 bueno ya Ana Rubio muy buenos

Voz 2 00:09 Díaz hola buenos días cómo estáis muy bien directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo queríamos hablar contigo de bodas concretamente de cuanto damos en las bodas tú eso lo tienes muy claro

Voz 3 00:22 bueno lo de la verdad es que cada boda cambia un poco pero siempre es bueno dar algún tipo de tipo algún tipo de consejo para todas aquellas personas que puedan preguntárselo cuando sólo invitados a una boda

Voz 2 00:32 bueno pero nunca me han mirado mal seguro porque dado algo que no sea lo adecuado

Voz 3 00:40 bueno creo que no lo mismo creo que no

Voz 2 00:43 pero porque sabes o porque era generosa porque no estoy de todos

Voz 3 00:47 es verdad que como bien acabas de decir hay de todo

Voz 2 00:50 pero cuánto y quedar en las bodas a ver a tu criterio cuanto y quedar

Voz 4 00:54 a digamos que a mi criterio y por la tradición y costumbre que sigue pues normalmente en un nivel digamos a nivel medio en España también va a cambiar de en la que nos encontremos lo que se sugiere es que se entregue aproximadamente el precio del cubierto y un cincuenta por ciento más para los novios

Voz 2 01:14 ajá o sea que si el cubierto vale cien una pareja tendría que dar cien doscientos y el cincuenta por ciento más

Voz 4 01:22 exactamente sería su aproximadamente unos trescientos euros siempre cuando se puedan permitir vale

Voz 2 01:28 pero en esto cambia por ejemplo la situación es decir a mí me invita una boda un compañero con el que tampoco es que tenga mucho trato pero a la vez me está invitando también Un familiar con el que tengo unos lazos importantes o un íntimo amigo esto cambia siempre más o menos debe ser igual

Voz 4 01:46 normalmente se puede seguir esa regla pero si se casa un íntimo amigo nuestro un familiar muy muy cercano del del núcleo familiar con el que convivimos normalmente se aumenta un poquito más normalmente siempre y cuando el él no decida hemos hacerle un regalo en algunas ocasiones en vez de dar dinero en a nivel de regalo que se puede hacer para esta boda se puede optar por ayudarle en la compra del traje en la compra de de la luna de miel e incluso si es en el caso de que sea la novia pueda optar a comprar el ramo de novia también

Voz 5 02:20 es una cosa mira hemos preguntado en la calle a gente tú quedas

Voz 2 02:26 tú qué piensas qué criterios sigue es bueno ha estado Sonia foro preguntando y esto es lo que nos han contado sabes

Voz 0159 02:32 más recientemente recientemente cinco años si cuánto suele estar de dinero

Voz 6 02:39 es más o menos el precio del menú hago indagaciones

Voz 0159 02:43 un poco más y lo das en mano otras

Voz 6 02:45 Francia dependerá lo que me digan la novia este

Voz 7 02:47 caso pero vamos a veces a veces en transferencia mínimo doscientos doscientos cincuenta de transferencia bancaria depende depende de la

Voz 0159 02:57 vínculo que tengas con la persona que se va a casar si es muy cercano cuanto yo la última boda que fui pero era claro una sobrina

Voz 8 03:04 primos Si cientos euros mi mujer y yo íbamos cuatro eh que mujer diré de mi dos hijos sin

Voz 9 03:10 eso sí no es su una regla

Voz 8 03:12 acción muy próxima yo entiendo que el que menos que ciento cincuenta a doscientos euros por lo que no

Voz 0159 03:18 Nos habría que dar hilo dicen mano o transferencia

Voz 10 03:22 hicimos una transferencia depende del grado de un no

Voz 0159 03:26 aunque tengas con esa persona intentas hacerte una

Voz 10 03:30 idea de lo que vale el cubierto aquí das un poco más para que les quede

Voz 11 03:35 hombre dinero yo no sé pues no habían regalos

Voz 2 03:38 a eso depende es que depende del título

Voz 11 03:40 tuyo

Voz 2 03:42 oye Diana digo yo pero lo de los cubiertos claro como sabe la gente Mahler puede saber el restaurante mirar pero en las opciones normalmente no hay sólo uno en un tipo de menú no hay diferentes y acostarte ochenta cien o ciento cincuenta no

Voz 4 03:58 claro eso es dependiendo el sitio del espacio en el que se vaya a realizar el evento y dependiendo también del poder adquisitivo de la familia no podemos hacer una ligera idea de lo que puede costar un curso pero aproximadamente podemos decir que va entre los cuarenta euros y los noventa euros también dependiendo sobre todo del espacio ya ya ya

Voz 2 04:19 oye cuando van como esta pareja que nos decía hemos dado seiscientos euros vamos con dos niños los niños contabiliza en igual a los niños y los dejamos en el cincuenta por ciento

Voz 3 04:30 yo lo dejarían el cincuenta por ciento Así así por decir algo es sí yo sé nada estas costas

Voz 4 04:38 dejaría un poco más por debajo ya que normalmente el menú infantil cuesta bastante de un precio mucho más económico que el menú de adulto por decirlo de alguna manera

Voz 2 04:47 hemos oido otra cosa trasferencia está bien es mejor o es mejor darles el dinero como yo creo que se hacía antes de darles el dinero sobre dárselo a algún familiar de confianza que es el que lo está recogiendo

Voz 4 04:58 bueno me he llegado a encontrar en bodas con digamos cestas de mimbre preparadas para recoger esos sobres con dinero la verdad es que hay un poquito de todo lo que sí es bueno recomendar es que en una invitación de boda no se debería poner un número de cuenta dónde se debería poner es en una nota de protocolo o una nota auxiliar que vaya dentro del mismo sobre de la invitación dentro de esa nota de protocolo aparte de poner el número de cuenta se puede poner pues la etiqueta sea qué tipo de vestimenta se sugiere que se lleve si el sitio donde se va a celebrar va a hacer crezco hoy es preferible llevaba un abrigo llevaron pañuelo ese tipo de información auxiliar que los va a ayudar a poder tener una experiencia de esa modo maravilloso

Voz 2 05:40 espera un segundo que vamos a hablar con alguien que se ha casado hace muy poquito hace unos meses y Jesús Ramírez muy buenos días

Voz 3 05:47 hola qué tal buenos días te has casado en noviembre no si no me me me casé no estamos y qué tal te quedas satisfecho más o menos color regalitos Bono si si bien no sé por qué por qué

Voz 12 06:04 cuando tú uno invita no tiene por qué pensar porque le van a regalar dimita porque los desde el corazón en eso

Voz 4 06:10 estoy de acuerdo con todo eso nacional de invitados

Voz 12 06:12 la tú invitas Si el que el que quiera venir pues si te quieren te dará entiende que era regala los sitios que se jarrón pues era porque quiero

Voz 3 06:20 Don jarrón que no es nuestro caso afortunadamente no sabes qué hacer con estos claro claro

Voz 2 06:26 oye Jesús pero vamos a ver dime estáis pensando decir no pero yo quiero hacerme un viaje a tal sitio más o menos cuánto nos vamos a hacerla unos va a dar la gente unas cuentas y luego resulta que esos seis mil ocho mil diez mil quince mil lo que sea que penséis que iba a sacar se queda en la mitad

Voz 12 06:44 sí hombre Jones nosotros por ejemplo tienen teniendo en cuenta los gastos de la boda al village el fotógrafo y toda la pesca no sacamos lo que se claro digamos no acabó demasiado no

Voz 3 06:56 o sea que no nos han pagado la Laborda

Voz 2 06:58 los invitados nos han pagado la boda cierta

Voz 12 07:01 tengan aunque está mal dicho

Voz 3 07:02 ganado está mal dicho pero bueno se puede decir

Voz 12 07:04 digamos que cada uno al final porque claro lo normal es eso pues cuando una boda pongo dinero hoy dinero yo creo que es lo más yo creo que es lo mejor porque luego luego los novios que utilizan en lo que ellos quieren y creo que es lo más lo más lógico entonces nosotros por ejemplo sí que se puede decir que más o menos

Voz 3 07:21 hago la boda ya ya ya o sea que en tu casa estamos nada vamos no decimos rico

Voz 2 07:27 osea que en tu caso la gente ha sido más generosa que rácana no porque hay de todo eh

Voz 12 07:32 de todo si los otro por ejemplo yo hubo gente hubo gente que no puso nada no pues no no sido regalo

Voz 3 07:37 en serio a los sí sí ese Dios a fumar

Voz 12 07:39 poquitos no pero pero bueno sabíamos siempre se disculpa pues mira la situación hasta te visten entonces pero bueno yo quiero que mi boda pues viene

Voz 3 07:48 ya ya está ahí

Voz 2 07:51 tú tú sabes que esos eran situaciones porque estaban en una situación difícil lo

Voz 12 07:55 pues eso es bella te imaginas no pasar que va no no no me gusta tampoco juzgar demasiado en las personas porque luego nunca se sabe las situaciones no que pasa cada uno pero en principio si se entiende que es porque están pasando por un mal momento en lo que sea que lo pueden decir o no pero pero bueno más o menos una cosa la idea

Voz 3 08:12 cuando vas a bodas cuán todas pues depende a ver a ver qué te pillamos de la gente

Voz 12 08:17 también si es un Si es un amigo muy íntimo o si yo si no pero bueno es a día de hoy entre los ciento cincuenta digamos entre Johnny pareja podemos poner entre doscientos y doscientos cincuenta entre los dos no máximo trescientos si por ejemplo doscientas personas trescientos euros imagínate si esa bien

Voz 3 08:37 según Fassi idear un querido amigo mucho

Voz 0159 08:40 a Viana es toda la gente que no da dinero y eso

Voz 2 08:45 a supongo que al margen de gente que de verdad está pasando por una mala situación ahora también algunos que miran para otro lado no

Voz 4 08:53 sí ya decimos que hay gente para todo hay gente que sí puede estar pasando mal momento gente que toma la invitación como tal no como que tienen que dar digamos esa gratificación no ese ese regalo por haber sido invitado pero luego también hay personas que dan a los novios y cuando lo abre ya está lleno de papel de periódico

Voz 5 09:12 tenemos un poco de todo en serio en serio

Voz 3 09:17 hay un poco de todo síncope caso nunca ha pasado no me has dicho Paco cachondeo no si algún alguna de las bodas hemos organizado maravillado

Voz 5 09:31 a ver cuentan lo otra vez de verdad cuenta lo de verdad

Voz 4 09:34 de verdad de verdad personas quedan sobre lo ponía remitentes al la tarjeta que se hará con el dinero normalmente para saber de quién es el sobre él no llevaba tarjeta estaba además estaba así como grueso no el sobre y que dinero habrá lo abrieron los novios y lo que había eran tiras de papel de periódico

Voz 2 09:52 Jesús Ramírez que sería una broma pero

Voz 5 09:55 ya ya ya Jesús Ramírez que todo bien entonces bien

Voz 3 09:59 todo bien todo no puedo fue todo fue redondo

Voz 2 10:04 saber del punto de vista de negocio te volvería a casar otra vez

Voz 12 10:07 hombre negocia mucho negocio negocio ya te digo que que no hicimos no pero no no digamos que te da que te da para pagar la boda

Voz 5 10:15 bueno pues ya está bien has

Voz 2 10:19 sí Ramírez muchísimas gracias que te vaya todo lo que te vaya todo muy bien te agradecemos que haya has estado aquí en Ser Consumidor eh

Voz 5 10:24 igualmente un placer Diana a preguntar lo más raro más raro que esto no creo que a ellas

Voz 3 10:30 si no es más raro que esto te puedo asegurar que no he visto nada

Voz 2 10:34 porque lo de los jarrones chinos y esas cosas tampoco es habitual ya no sí o regalos absurdo

Voz 4 10:40 no es eso es lo que lo que iba a comentar regalos absurdos del grupo de amigos que quieren hacerle un regalo poco más de broma y optan por hacer una gymkana para que monten un jarrón y después remontar el jarrón tienen que coger una clave para poder sacar dinero en fin se ve muchas cosas más que nada porque la bola salía de hoy ha cambiado mucho la percepción como si tenían hace treinta años antes e invitaba a la familia más cercana invitaba a una comida con tarta y era suficiente a día de hoy todo se ha convertido en una super experiencia donde la comida es importante pero también todo el tema del fotomatón el tema de el que puedan participar las personas que se encuentran en la moda el tema de la decoración etc etc eso también hace que se encarezca muchísimo más el precio de una boda media hizo que los novios pues en cierto modo puedan pensar que con el dinero que pueden residir de los invitados les ayude a pagar una parte del gasto que piensa ya

Voz 2 11:35 bueno pues nada tuvo una experiencia de cuentas dudas tenemos cuanto que qué que dirán sido y esto lo mismo estoy pasando lo mismo me quedo como un rácano e dudas existenciales hay muchas si bien Viana Rubio directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo muchísimo