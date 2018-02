El año seriefilo arranca con J.K Simmons y Sharon Stone

Voz 1463 00:00 UPL pues seguimos todavía recuperando nos de la resaca de los Premios Feroz que ha premiado a series por segundo año consecutivo la ya Portaceli como la cola

Voz 1268 00:29 es bien sí que fuera han sido esta semana fueron empezamos la semana hay un lunes bien intenso Ivano si es este año pues buena cosecha este año buena cosecha siete buena cosecha muy marcada por Movistar Plus que fue las

Voz 2 00:43 el tongo de verano para el Papa es broma sí porque las es la la gala a nadar

Voz 1268 00:50 la es el el la gala hasta retransmitida por Movistar vuelos verdad que tanto en comedia como en drama ganaron dos series de de esta plataforma vergüenza y la zona pero bueno yo creo que que aparte de estas dos series el resto competidoras te todo ello refleja que hay un un un un gran nivel ahora mismo de las series españolas que yo creo que se viene notando desde hace años desde el Ministerio del Tiempo desde Visa vis podemos ahí notar un in crescendo que ahora Se ha cristalizado

Voz 1463 01:19 hecho el comentario de la noche era el año que viene viene la peste que ya colaboró Vori venta como bueno que todavía queda mucho por muchas series que van a llegar y vamos a ver qué opinan también nuestros invitados hoy nos acompañan los periodistas especializados en televisión Natalia Marcos IN ecos Ruiz Giménez del Bloc quinta temporada del país hola qué tal bienvenidos como estáis muy bien bien bueno también vosotros veis esto que decíamos la Haya ello que hay una buena cosecha en dos mil diecisiete y que la obra en dos mil dieciocho también sino la calidad de la seres

Voz 3 01:52 Bañolas ha dado un salto nuestros últimos años y eso se refleja claro también en las nominaciones de los premios Si

Voz 0159 01:59 ya no solamente por la entrada de Movi Star sino también en las cadenas en abierto también se está mejorando mucho

Voz 3 02:04 la calidad y la la factura y los actores si todo en general

Voz 4 02:08 bueno al final lo que decíamos un poco también no

Voz 5 02:11 los premios de la crítica así nos gustan a la crítica estos series de prestigio del cable aquí en van a gustar no

Voz 1463 02:18 también fue una broma de Bicing Premio Noble decía Julia López al resto os sin premio pero al menos a vosotros os ve gente no son los premios de la prensa especializada

Voz 1268 02:28 bueno yo soy más allá de Movistar es verdad que las generalistas también se ha notado un cambio series como Sé quién eres la casa de papel estoy vivo tienen mucha calidad y luego pues por supuesto la zona que es una serie muy de cocción lenta ahora que ya hemos podido ver la temporada habrá público que le costará un poco más engancharse que a otros porque sí que es muy muy de cable de pago que decir de de ir arrancando poco a poco vergüenza que a mi me parece que es una serie muy bien y que tiene muchísimo ritmo yo la verdad es que casi para mí es como de lo mejor de todo te acabe están y que es una serie de terror ya casi la verdad es que es una señal muchas cosas también una serie de amor al final pero pero bueno en el cable también además

Voz 4 03:10 tenemos el fin de la comedia Ibiza Alice ahora en Fox que todo suma al final el cable está creciendo mucho

Voz 1268 03:16 sí sí el fin de la comedia que que la segunda temporada a mí también me parece maravillosa hay un hay un capítulo de baja para el banquillo es una de que que está ahí el protagonista perdido en un pueblo que yo lo recomiendo me parece capitular pero el de los mejores de dos mil diecisiete

Voz 1463 03:31 bueno pues ahí queda esa recomendación íbamos a dejar el producto nacional para hablar de los estrenos de fuera la semana pasada ya analizamos Diego de que un gol con gol es difícil

Voz 1268 03:42 muy bien pronunciado para no está ya me

Voz 1463 03:45 con José Manuel Romero y Dani Garrán pero bueno acabar empezar el año ellos decían que es la serie del año pero es verdad que muchos títulos asignaba lancha así

Voz 2 03:53 hay gastar

Voz 1268 03:56 los empezar pero es verdad aquello de hasta el momento hay una avalancha porque supongo que Natalia Ineco coinciden conmigo en que en que enero ya no tiene nada que envidiar a septiembre entonces esto es una lista interminable

Voz 4 04:08 ha pasado un poco lo mismo que en España que cómo está el cable estamos plataformas ayer les da igual cuando a estrenar de todo el año constante

Voz 1268 04:15 es todo el año constantemente ha habido un parón en Navidad ahora se lanzan todos y bueno ellos yo creo que que hasta la fecha de lo que yo he podido ver al menos sigue habiendo en Wall me parece como de lo más redondo a por lo menos que te atrapa desde el principio luego lo que pasa que hay otras serios que que que es de cocción más lenta que lo es decir que sean mejor eso peores por ejemplo yo digo que a mí me llevo unos capítulos enganchar me ha negado que bueno pues depende de una empresa seria es que que te pueden enganchar a la a medida que van avanzando está la última producción del cineasta Steven Soderbergh mosaico

Voz 6 04:54 se acaba de estrenar en HBO y la verdad es que bueno todo lo que hace este señor tiene algo de experimento no

Voz 1268 04:59 sí tiene mucho de experimento bueno Soderbergh ha hecho muchos Blockbuster no como sean Eleven Erin Brockovich pero pero siempre pero de gusta hacer cosas

Voz 7 05:07 caras non poco personal personales no en marzo a estrenar de hecho un una peli de terror and Anselm con Claire foie la la la reina de The Crown que está rodada en iPhone no

Voz 1268 05:20 que llaman ya un exprime tenían televisión yo sí que creo que la irse de melena un como unos vídeos de la escribo me siento porque basa entonces Soderbergh podemos seguir nosotras es salgan creen que nadie da judiciales tú que que por ahí van los tiros no ya en televisión yo creo que este hombre sí que se les Milena bastante porque porque o dirige produce series que tienen pues que son complejas lo tienen una una atmósfera así como inquietante no por ejemplo de que al final pins que que la se queda seguido con su segunda temporada hay que tiene un debate hay muy muy muy que podríamos extender muchísimo sobre la explotación de la mujer que es todo un tema y luego por ejemplo de Nick que estamos escuchando la música que que que estéticamente también es un tiene una estética súper sofisticada y nos muestran el Nueva York del siglo XIX

Voz 1463 06:08 en el caso de mosaico pues que quizá lo que los sorprendentes esa aplicación que ha desarrollado que complementa la serie no

Voz 1268 06:16 exactos a no sólo está disponible en Estados Unidos pero yo creo que esta aplicación ha influido mucho en cómo está hecho el guión de de esta serie que es de de Ed Solomon en ministra de Black is es una aplicación en la que puedes ver la historia desde los diferentes puntos de vista de los personajes aquí no tenemos esa opción aquí la la la la la tenemos disponible en seis vio lineal con seis capítulos pero es verdad que tiene mucho de puzzle no hay que ir atando cabos cabos Ibon es es es una historia es un sí esto es una Crime una serie criminal que se desarrolla en un pequeño pueblo sobre una exitosa escritora de cuentos infantiles Olivia ley interpretada por Sharon Stone que desaparece misteriosamente así arranca el piloto

Voz 8 06:56 esta es una copia del informe para que lo leas después puede que te ayude a recordar alguna cosa

Voz 9 07:08 en resumen

Voz 8 07:10 Bolivia recibió un golpe en la mandíbula en el lado izquierdo

Voz 9 07:15 quién lo hizo y nadie

Voz 1463 07:17 bueno Natalia Eneko qué os parece

Voz 0159 07:20 esta bueno que os parece las propuestas de Soderbergh

Voz 1463 07:22 general y está en particular

Voz 0159 07:24 a mí lo que hecho en Tele en general me ha gustado bastante de Mick me encantó ídem en expedientes la primera temporada muy bien la segunda ya sea un poco de han para mi gusto

Voz 4 07:34 aunque bueno eso es primates no la dirige él sino que está basa

Voz 0159 07:37 es productor basado en en eso

Voz 4 07:40 en su película pero es verdad que se nota su mano en esta serie coincidir es en nota donde está la cámara que es una cosa que no Stevenson se nota mucho que sabe colocar la cámara o por lo menos que no tenemos que está ahí detrás Se notaba pero bueno al final tienen muchas personalidades director porque final Behind the Library Traffic no tienen nada que ver entre ellas absolutamente pero esta serie sí que le afecta un poco lo que comentábamos de la aplicación no no sé qué te parece

Voz 0159 08:07 sí sí no es eso que el va muy siguiendo la el punto de vista de un personaje entonces ahora está con este personaje luego con el otro el otro y la cámara se decía

Voz 1268 08:16 tú a en esa posición entonces es muy claro

Voz 0159 08:19 en dónde estás y a la vez que una cosa así como Putin Cuco extraño que no sé si llega encajar del todo

Voz 4 08:26 el encariñara es saber por qué hace alguien algo porque claro como nos olvidamos de los personajes de una especie de otro de hecho ahora hablaremos de esta gran protagonista al menos a la promoción que una stone que acaba saliendo poco en realidad porque cómo va saltando personajes personajes y eso resulta extraño porque les puede coger cariño ni entiendes muy bien sus motivaciones les pesa un poco eso yo creo

Voz 1268 08:50 no bueno precisamente eso ya no propone un personaje claro está claro si eso también es arriesgado esos arriesgar va actuando de pronto parece que va a ser uno luego otro luego sí que hay una propuesta realización muy clara hay por ejemplo algunas escenas donde donde donde el plano sabes por detrás a al al protagonista de ese momento el de delante está desenfocado Él sigue hablando el protagonista osas que el punto de vista subjetivo total se ven los Whatsapp los textos de Whatsapp a veces escuchamos el pensamiento de algún personaje es lo que pasa es que yo sí que por ejemplo a mí sí que me ha pasado que que que a medida que el PIL el piloto cuesta ahora a medida que he ido avanzando sí que me he ido atrapando porque es verdad que de pronto empiezas a te metes en esa atmósfera chunga que no tenía otro no y entonces de pronto empieza es decir a ver este por donde va tal bueno lo que lo que queda claro es que hay un extenso abanico de personajes gentes del pueblo por ejemplo el policía que investiga el caso o por ejemplo el el chico manitas que flirtea con la escritora y que interpreta al que también vemos en la peli de Matt Macron

Voz 10 09:52 a ver cuáles dirías que son mis influencias

Voz 11 09:55 una parte de las evidentes Kirby mil leer estarán

Voz 10 10:06 yo siempre he creído que hay que subir

Voz 11 10:09 se a hombros de gigantes pero si te la pegas estas asalto más te vale tener algo salida todo el mundo tiene imaginación y también influencias por eso te pregunto qué tiene tu enfoque especial

Voz 1463 10:29 bueno pues lo que tiene especial la serie también es que es la vuelta de Sharon Stone como decíais antes que bueno da gusto verla no

Voz 1268 10:36 yo creo que sí yo es verdad que no al final no no no no está tanto como esperábamos pero pero yo estaba muy bien lo que hace esta esto ella sufre un aneurisma cerebral en en dos mil uno es la ha mantenido alejada de las cámaras ha estado como a medio gas todos estos años tuvo que volver a aprender a hablar a incluso a comer contaba en una entrevista en Hoy en mosaico pues yo sí que creo que que tiene que tiene carisma no ir retrata pues es una mujer de éxito mayor pues un poco ególatra que busca el amor con desesperación me pregunto si

Voz 13 11:08 te sientes sola aquí

Voz 11 11:14 dice que quiere conocer muy a fondo pero no es verdad se echan atrás cuando ven lo que hay no quejas a Berna anda yo una mierda lo hace que pasará pasara lo LOE con lo

Voz 1463 11:41 bueno sabe dónde está aunque que es verdad que ha apoyado el movimiento Mee Too que también fíjate no nos lo íbamos a esperar y ha sido muy reivindicativa

Voz 1268 11:49 sí además ha comentado en una entrevista a la CBS que el personaje tiene mucho que decir hoy día

Voz 14 11:54 huy huy

Voz 1268 11:56 hombre las mujeres hemos sido educadas para adaptarnos a los hombres sobre todo en mi generación y las mujeres muy frecuentemente pierden su identidad por el hombre con el que están cambian su manera de vestir lo que hacen para encajar con el hombre con el que están en esta entrevista también le preguntaban sobre sobre si había sufrido acoso no por todos los a todo momento que estamos viviendo de destape de acosos múltiples hay Ésta fue su respuesta encabezada por una risotada de varios minutos

Voz 15 12:33 igual

Voz 1463 12:40 bueno yo pensaba que era el corto doblado no te deja dejado traducirlo pero lo hicimos se está riendo de esa pregunta del periodista de si había sufrido acoso brisa se queda totalmente desencajado diciendo meses esta nerviosa o porque te ríes nadie dice bueno yo con cuarenta años en esta industria y este aspecto que tengo he visto de todo te puedes imaginar

Voz 1268 13:00 exactamente eso es lo que dice Si bueno te lo puedes creer con la protagonista de Instinto Básico habrá visto de todo

Voz 1463 13:07 sí con Michael Douglas de compañeros a bueno con una carrera con el físico que tiene no siempre ha sido no la verdad es que es curioso no que que que te hagan esta pregunta cuando cuando pues has vivido una trayectoria tan tan complicada decía sin conocer a nadie sin protección llegue desde P desde Melbourne

Voz 1268 13:27 de hecho hay Silván iba a decir

Voz 1463 13:29 sí pues imagínate lo que he tenido que ver en esta industria no

Voz 1268 13:32 yo creo que sí que ha vuelto bastante en forma no nosotros

Voz 4 13:35 está muy en forma pero es verdad que yo echo de menos una serie para salones tan de verdad como Glenn Close en Daños y perjuicios que era ella en cada escena y eso es lo que se merece yo creo una sala una esto no estén mito al que debemos rendir pleitesía casi no abres es

Voz 1268 13:51 es verdad que yo creo que podría aguantarlo aguantar necesita eso perfectamente

Voz 0159 13:54 vamos con ganas de más de hecho no sale y lo hace muy bien si te apetece verla todo el rato y luego te quedas un poco con las ganas de más

Voz 1268 14:03 sí que se pero es verdad que a veces un poco antipático pero que luego leves la parte más íntima de pues pues sus sus sus puntos débiles también no

Voz 4 14:12 es una heroína de estas que no gusta nada

Voz 1268 14:15 del total total bueno pues seguiremos

Voz 1463 14:17 de cerca a ver eh cómo cómo termina este experimento de Soderbergh historia parece más es ahora esto no pero también hay una cara conocida otra cara conocida en otro estreno de la semana es la del actor J casa hay Mons ganador del Oscar por ese profesor sádico en White Place al que después vimos en un papelito corto en La la land y ahora es el protagonista de Come

Voz 6 14:38 el y no sé si lo he hecho bien pero que suba la música yo creo que lo has dicho muy bien

Voz 16 14:43 ah ah ah

Voz 7 14:49 este es uno de los temas que es

Voz 1268 14:50 al en el piloto que de qué es lo que hemos podido ver de momento desvío no contra el que significa algo así como equivalente si esta serie es un thriller de espionaje así como de la vieja escuela han con un toque de ciencia ficción Simon interpreta a jugar sí que es un empleado base de una agencia de espías de Naciones Unidas ubicada en Berlín que descubre que su organización esconde el secreto de un puente hacia una dimensión paralela

Voz 17 15:13 nadie fuera de aquí sabra nada sobre este acuerdo y que deberíamos escuchar lo que dice porque si no lo hacen empezará a morir gente llenen mirad lo ha mandado matar a personas de este lado chorradas ya lo sé no me cree lo ha dejado muy claro si hay algún problema la cuarta planta su cuarta planta podría quedar comprometida miente no hay informes de inteligencia que confirme con el respeto a su inteligencia deja mucho que desear

Voz 1463 15:39 pues en la serie tiene muchos giros un reparto sólido a Simon se suma también Olivia Williams Stefan Rea o Harry Lloyd es el odioso hermano de Khaleesi en Juego de Tronos aquí no sé muy bien de momento sólo hemos visto un episodio

Voz 0159 15:56 pero no sé qué os ha parecido no nos ha gustado bastante sí pero además tiene ese toque Frings no la cosa está la dimensión paralela con los mismos personajes pero en otro mundo diferente en paralelo aquí que nos gusta encima JK sabemos que está súper bien

Voz 4 16:12 ella siempre estaba estudiando Engracia

Voz 0159 16:14 Nos gusta que vaya

Voz 1268 16:18 qué nos peleábamos más

Voz 4 16:20 no además es que éstos de las la avería es para ellos ahora mismo está super de moda en televisión Star Trek Discovery ya está en su propia realidad paralela también Electric Dreams ha tenido un episodio realidades paralelas el universo DC Super de mérito estos también han tenido un crossover sí que está como de moda no es el Gaming de ciencia ficción que utilizan todas pero claro es que Jota casa hemos viéndole en estos dos papel es de persona normal de persona fuerte que ha hecho tanto en su carrera es espléndida

Voz 0159 16:49 Cano director interpreta como Asimismo en auto

Voz 1268 16:51 la dimensión no perdona porque estoy aquí con la voz que está muy bien eso es lo que tiene ir a la casa de los Javis entonces es interesante también esas pruebas que hace de la serie de la identidad no sé hasta qué punto somos dueños de nuestro carácter nuestro destino y cuánto pesa la genética o el azar

Voz 9 17:09 cómo hemos llegado cierta en diferentes te volverás locos intentas entenderlo en serio déjalo estar qué clase de música escuchas no me gusta mucho tu comida favorito tendremos las mismas filas gustativas la americana supongo la china las finanzas sabes lo que me pregunto yo porque nunca he pasado de comunicaciones en todos estos años nunca ha ascendido que te frenado

Voz 1463 17:46 supo que aporta a la series de este doble juego este esta doble personalidad de DJ caso

Voz 4 17:54 pues la diferencia muy bien qué es lo primero y lo más importante en estos casos porque tiene el mismo aspecto y al contrario que Jess Franco dudas quién es quién a se la diferencia perfectamente a J que sabemos eso me parece que es

Voz 1268 18:07 de un gran actor no es verdad que hay también una moda de actores interpretan todos los papeles estabas diciendo Franco en de dius igual Globo de Oro

Voz 4 18:17 por favor no se notaba por el aspecto era evidente no una caracterización bestial

Voz 1268 18:23 pero es verdad que que en el en el caso de sabemos es muy sutil súper super

Voz 4 18:27 sí pero lo clava los hombros o no los tiene bajos cómoda perdedor del fracasado mientras que los otros eso esto no en todas

Voz 1268 18:39 no es verdad que es que es que es que es curioso pensar qué pasaría si te encontrarás con tu otro yo que ha tenido un desarrollo en su vida completamente distinto al tuyo y entonces sí que ha pasado ahí no a mí ese planteamiento me parece muy interesante luego además giros de intrigas de y de hemos eso de espionaje entre países no

Voz 4 19:01 decíamos de Sharon Stone pero JK sabemos se merece también un protagonista si no porque es de estos secundarios como está

Voz 1463 19:07 tú

Voz 4 19:08 qué ha hecho de todo en Hollywood al que hemos visto es de Spiderman hasta en las películas de los mal que un protagonista se lo merece la vimos enough además que vuelve ahora HBO en España por fin entera no sacia de un nazi sádico que te caía mal pero que al final le cogía escala

Voz 1268 19:25 niño o no el cariño escándalo en copando once en un drama carcelario que que que marca como los inicios de está su verso va el término pero llama la Edad Dorada de la televisión y que es verdad que es asignatura pendiente para muchos

Voz 4 19:46 si ellos no empieza violando a su compañero de celda

Voz 1463 19:51 está bien la cosa bueno pues vamos a terminar con otro estreno de esta semana éste va de espadas de brujería muy bueno aquí también lo emite HBO es Britannia

Voz 1268 20:07 bueno vamos a ver si puedo yo es que me un un picor de garganta impresionante pero bueno bueno es una coproducción inglesa sí sí sí hasta aquí se emite también en desvió algunos dicen que podría llenar el hueco de Juego de Tronos

Voz 1463 20:20 bueno no no no no nos pasemos

Voz 1268 20:24 es verdad que es muy vikingos no ese sí que tiene un poco ese rollo Il con mucha magia mucha psicodelia bueno y menos política intrigas de que queden en otra serias no ese narra los intentos de los hermanos por conquistar Britannia se sitúan en año cuarenta y tres antes de Cristo y bueno pues vemos al general Palacio intentando enfrentándose a las tribus a los druidas tras la fallida invasión de Julio César hace nueve

Voz 18 20:49 décadas cuando llegó César los celtas lo esperaban en la playa por miles ayer no acudió ni un solo Celta recibirnos desfilaban con cincuenta mil hombres cruzando toda la gala nos pasamos seis semanas en la costa sofocado motín tres motín y aún así no se corren parece las tribus están divididas lo sabía yo te digo que ni un solo celtas haría que no hemos encontrado resistencia organizada este sitio está en guerra consigo mismo

Voz 0159 21:20 bueno tiene algo que ver con Juego de tronos o esa risa que he hecho yo no sé poco muy poco es más marketing no que otra realidad pasajes si no y la cosa de la época no digamos pero aquí hay mucho humo no sabes además tampoco hasta qué punto es realidad que hasta qué punto es Historia en qué punto empieza la fantasía

Voz 1268 21:43 la leyenda si todo eso porque sí

Voz 0159 21:47 sí eso es poco eso muy histórico no lo veo hay un rollo se muy psicodélico y con drogas ICO no

Voz 4 21:55 pero es uno de los problemas habrá también no que todos estamos buscando nuevos juegos de Tronos cuando yo creo que el nuevo Juego de Tronos no va a salir de la fama así ha épica sino que saldrá de otro género igual que el Breaking Bad no salió de otra serie sobre Drogas estamos constantemente haciendo este tipo de producciones ahora va el señor San ellos Amazon verdaderamente no sean tan exitosas como Juego de Tronos aplicarle un éxito así

Voz 1268 22:18 es imposible ya ya ha sacado en su momento West Bolt que al final es una amiga producción pero ha sido otra cosa pero no tiene nada que ver porque es como mucho más sofisticada más filosófica en el caso de The Britannia tenemos a David Morrissey que es el gobernador de Woking es que es el que interpretas a este general romano muy bueno y luego pues hay personajes curiosos en todas estas tribus también hay una pareja que es un marginado es que se convierten protector de una niña que es pues muy al estilo de El perro y haría Stark

Voz 18 22:53 cuando ocurre una catástrofe es fácil moverse algo lo mismo es natural

Voz 1463 23:05 bueno algún análisis interesante porque los británicos es verdad que en sus sedes históricas siempre como sea hutu analizan de alguna manera no sé si en esta que en esta lo hace no en esta es más como decíais dejarse llevar por los druidas y sus mejunje

Voz 1268 23:21 te provocan reconocido poco rigor histórico sí en eso para entrenamiento de poco rigor histórico

Voz 4 23:26 más psicodélica como decía bueno la música Ella lo pongo pega mucho con la época una cabecera

Voz 1268 23:32 también como si sí de poder más moderna más a sí

Voz 4 23:38 que es una pena no porque podrían analizar la geopolítica de aquella época es una época tan interesante de forma también y al final que se queden con todo esto de la magia los druidas las los culebrones entre los druidas adaptarme igual es una pena bueno seguiremos viendo lo que de acuerdo

Voz 1268 23:55 vikingos las últimas temporadas ya no las ha seguido pero sí que tenía una parte más más y se indica que era curioso beber no sobre todo el contacto cuando cuando pues que llegaban a otro sitio o se pone en contacto con con el sacerdote

Voz 4 24:12 si este inglés como iban pasando también la designé astillas década casa y había una base una cierta base real bueno pues lo va

Voz 1463 24:20 Nos a dejar aquí pero Natalia m con lo que os digo como hemos empezado el año con los estrenos de este enero es que a finales de año vengáis para ver si lo encontramos la sede del año a principios de Alfie o al final para ver también pues es lo que decíamos al principio cómo va la ficción española cómo evoluciona muchas gracias

Voz 4 24:38 muchos le os leeremos