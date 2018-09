"MEMORÍZATE", EL GUARDIAN DE LA MEMORIA

Voz 1 00:00 en la Cadena

Voz 0785 00:02 SER Hoy por hoy con

Voz 1 00:05 sí

Voz 1995 00:08 debo confesar reescribe todas las cosas que vamos a poner en marcha en esta nueva temporada de mis colaboradores voces esto que les vamos a contar es lo que personalmente más ilusión Mead vamos a hablar con María y con Baltasar Garzón que si mira aquí con nosotros un proyecto fascinante que ellos han iniciado todos nos subimos a ese proyecto porque nos parece fascinante se llama memorizar es una gran iniciativa en la que actualmente trabaja a la Fundación Internacional Baltasar Garzón la traductora Malika media que consiste en recuperar las vivencias y testimonios de toda una generación que está a punto de desaparecer son las voces de nuestros mayores protagonistas de una época gris muy gris de unos tiempos muy muy oscuros afinada e muy poquitos años España vivía uno de sus pasajes más tristes y desoladores queremos salvaguardar el relato de todo lo que han vivido queremos crear un mapa de memoria recorrer este país y ustedes nos van a ayudar enseguida les explicamos cómo a que testimonios que definen muy bien quiénes somos como somos testimonios como el que van a escuchar a continuación no se pierda

Voz 2 01:19 hemos pasado mucho mucho que cree la eh porque mi madre Ana Rama ir decía hoy he podio comprar un kilo harina Fatah noche come pero mañana por dónde tiro

Voz 1995 01:36 memorizar que coja usted el teléfono más afortunadamente Arellano de falta de una grabadora coge el teléfono ganaría esos mayores grave a su tío abuelo grave a su padre pero lo que han vivido en una España muy para muchos irreconocible para mucho lo que van a contarnos en esos testimonios resulta casi de ciencia ficción en otro país no de Ana no son esos padres son nuestros abuelos nuestros tíos son nuestros vecinos esos testimonios de aquellos que han vivido algo tan devastador se están perdiendo porque se nos está yendo no perdamos lo que ellos han vivido Baltasar no no no debemos perder esos testimonios nos puede ayudar mucho mucho entender quiénes somos

Voz 0269 02:17 ligación yo creo la memoria no sólo es pasado como algunos piensan que si critican en este tipo de proyectos sino que es presente y futuro Nos forma forma constantemente tenemos es ese acervo todavía de personas que aunque se han hecho ya proyecto si hay algunas comunidades en que hay iniciativas de este tipo en la generalidad de los pueblos de España hay muchísimas personas que nunca han hablado que nunca han contado su experiencia memorizar que es el proyecto que que dirige la Fundación pero principalmente lo lleva María trata de esto trata de ir pueblo a pueblo con una caravana de la memoria para recoger esos textos luego hacer el uso de ellos en un museo en un proyecto que segregar alimentando sucesivamente precisamente para que decías no podemos perder esos valores no podemos perder esas vivencias porque son a veces no nos damos cuenta de ellos las que nos hace más fuertes como pueblo como democracia no es una cuestión de unos o de otros sino de cosas

Voz 1995 03:32 tengo que ir a aprovechar el futuro podía aprovechar en positivo todo lo que ellos han vivido no no porque pensemos que no vamos a vivir nosotros sino precisamente para que esa unos no se pierda anoten por favor seis nueve nueve treinta once víctimas seis nueve nueve treinta once veintidós ustedes grave con su teléfono nos lo mandan ya aquí lo habitamos Si haremos todo lo posible para que ese testimonio forme parte de ese mapa en Georgia por ejemplo vamos a escuchar a José es uno de los testimonios tres primeros testimonios este proyecto memorización quiénes habla del pasado de cómo eran sus vidas insisto hace no demasiado tiempo en este país

Voz 2 04:11 no teníamos ni con qué tapando ir a lavar la ropa que teníamos puesta teníamos que acota mientras te la alababa la madre venía aquí las raciones era quedaban que hizo que había una cartilla venial las raciones de la ellos de la llevaban ellos me de repartir a lo pobre foco pero lo que estaba en el ayuntamientos de lo llevaba

Voz 0269 04:39 seis nueve nueve treinta quince veintidós lo que han vivido

Voz 3 04:43 efectivamente y al final fíjate que lleva desde dos mil trece que fue inicialmente una idea de recoger lo que se estaba trabajando también en otros proyectos similares como Vidas contadas que estuvo en toda la fase inicial también del proyecto de la formulación etcétera El rey era la idea de que había que hay mucha información no solo eh testimonial sino de documentación pero no está de alguna manera sistematizada no está unida en un solo lugar no y lo que pretendemos nosotros es crear eso luego lo estudiamos evolucionando hacia lo que hablabais de la caravana de la memoria la necesidad o no de tener una herramienta online sino de ir a buscar esos testimonios y hacer ese trabajo que le va a venir bien a la gente

Voz 1995 05:31 seguro que sí seis nueve nueve treinta once veintidós vamos a escuchar como sentidos no mujer habla de la vida es madre

Voz 2 05:39 Nina clavada como una negra

Voz 4 05:41 daba mi hermano después de que ayuda CEIP campo

Voz 3 05:46 quizá los trabajadores y esas cosas

Voz 0269 05:51 con fines de dentro de otro planeta pero hay que darse una vuelta por los pueblos de España y estas son conversaciones que se tienen afortunadamente ahora en Grecia se tiene

Voz 5 06:07 con más

Voz 0269 06:08 tranquilidad todavía hay menos y en alguno de estos testimonios que ya estan recopilados se dice todavía que hay cierto desasosiego es sencillo porque puede decir alguien por qué pues porque nunca hemos entrado realmente en este tema perdido en debatir si una ley sí otra ley no hemos ido al fondo de la cuestión que son los que no

Voz 3 06:37 yo siempre digo que es necesario humanizar la memoria es necesario que lo entendamos las nuevas generaciones pero es deciros para sacar estas declaraciones nosotros intentamos ir a varios pueblos antes y no obtuvimos no se atrevían hablar de ello con lo cual es necesario comenzar este trabajo

Voz 1995 06:56 total vamos a escuchar de nuevo a a José que hacer una reflexión muy interesante

Voz 2 07:00 la gente mucho dice bueno eso ya pasó plazo pero hay que saberlo tú se lo esté que transmitía Nieto guías

Voz 1995 07:13 precisamente para que no vuelva a pasar

Voz 0269 07:16 perdón por la memoria sobre todos los jóvenes dos niños hay muchas experiencias en muchos países del mundo tratar la memoria como algo que pasó es una de las torpezas políticas

Voz 5 07:32 más grandes

Voz 0269 07:34 no no me refiero sólo a los pobres

Voz 1995 07:37 capital sentido políticas porque es un capital temiendo que no podemos dejar que que desaparezca vamos a ver si somos capaces de elaborar ese mapa de memoria seis nueve nueve treinta once veintidós necesitamos que ustedes formen parte del proyecto así que graben a esos mayores que deben mandarlo a ese teléfono seis nueve V30 once veintidós Baltasar María una vez más gracias es un verdadero placer compartir como estos estos ratos están buenos un placer

Voz 0269 08:02 cumple azerí y muy entusiasmado por esta iniciativa que verbos abierta no que ver sí ha y alguna otra más

Voz 3 08:11 yo sólo quiero decir si hay algún problema alguna duda en colaboradores arroba punto RG desde la fundación también podemos atender

Voz 1995 08:20 cualquier cosa que cualquier pregunta no tienen más que tasa a gracias María seguimos

Voz 6 08:25 hola nadie piensa sabes

Voz 7 09:16 hoy por hoy con Toni Garrido