Memorízate

Voz 3 00:07 seguimos hablando del importante con varíe con Baltasar Garzón yo yo quiere ir una vez a una muestra escenas familiares porque claro ahí formando parte de la actualidad constantemente queriendo y sin querer

Voz 0269 00:17 no hay tema de conversación hay Baltasar lo interrumpen ni nietos ya

Voz 4 00:23 no y a veces es en plan mono deja que al trabajo

Voz 0269 00:27 ah pero esto no es trabajo es decir nadie la memoria no es trabajo no es obligación es de júbilo cuando tratamos esto este verano

Voz 1995 00:37 hace un par de semanas si todos los testimonios que están llegando son extraordinarios Si tenemos a un grupo de profesores que quieren sumarse y nos parece fantástico que todos ustedes todos tomemos cierto cierta responsabilidad en este cometido seis nueve nueve treinta once veintidós desde hace meses las estamos viendo que tienen nuestros oyentes ustedes nos ayuden queremos capturar los recuerdos de toda una generación antes de que desaparezca seis nueve nueve treinta once XXII queremos que esas voces los protagonistas de la vida este país no nos cuenten cómo era su vida verdad que quién está tan lejos que no era tan diferente cómo pensamos ahora se trata de una iniciativa insisto de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Malloch a media llamada memorizar Te buscamos que la vida de generaciones pasadas formen parte del futuro que no desaparezca dentro de poco haremos mapa en la Cadena Ser en la web de la Cadena Ser donde ustedes puedan situar esa voz en su contexto porque España no ha cambiado tanto Baltasar decir pensamos que si hay hay nuevas herramientas hay pues está esto esto de siempre no ha cambiado tanto

Voz 0269 01:39 sí yo creo que sí si hay cambios claro que estábamos en una dictadura a una democracia ahora estábamos sometidos por opinar a ir a la cárcel y ahora no es así se puede decir casi todo bueno pero también hemos ido formando los tienen la formación es donde está la fuerza pero ahí es donde está por el tema que estamos tratando ahora dónde está el déficit nos sustrajeron nos robaron la memoria a toda nuestra generación porque la fuimos descubriendo en susurros susurros muy muy buen Jito dos con las ventanas cerradas que no hubiera ruidos él tenía miedo no yo alguna vez lo he dicho cuando en el juicio contra mí por la investigación de los crímenes del franquismo concurrieron varios testigos varias víctimas que están buscando a sus padres sus hermanos uno de ellos les dijo la acusación de Manos Limpias le dijo y usted por qué ha tardado tanto con miedo pero como bien sería entonces dije no todavía hasta hoy que es la primera vez que puedo hablar delante de un tribunal Supremo hundiéndose dos mil doce precisamente ahí

Voz 4 02:57 pero en el Congreso de los Diputados Fabio Albiol y que es el actual relator de Naciones Unidas para verdad justicia y reparación y las garantías de no repetición voy a coger simplemente una idea que él decía que viene a decir lo de que no estamos ahí todavía funcionan mal las cosas algo no entonces decía que hay cinco elementos que se retroalimenta en un el de memoria el de verdad justicia y las garantías de no repetición que sólo si los implementadas que en este país no se ha implementado ninguno de ellos puede llegar a la reconciliación pero no es la reconciliación víctima verdugo no es la reconciliación de la sociedad con el Estado

Voz 0269 03:34 con las instituciones que supuestamente sacó integral es algo vivo total Sarko que tinte en lo que tenemos que interactuar si hay un pozo ciego en el que no que no sé quién entrar nada más que entran los historiadores después lo conocemos quiénes leen a esos historiadores no siempre son un gran público por ejemplo todavía seguimos Si seré una petición que yo me haría este Gobierno ya eh vamos a liberar a los archivos vamos a liberar los archivos secretos que todavía existen algunos desde la Guerra civil a qué esperamos

Voz 1995 04:10 precisamente sobre eso Baltasar sobre eso esa el primer testimonio que vamos a escuchar hoy de Ascensión Rubio que nos va a hacer viajar a las tu de las lecturas imprescindibles los archivos abstenciones va a hacer viajar hasta hasta la obra de Miguel de los Santos Inocentes nos nos cuenta ascensión como en esa primera época de humillaciones de algunos trabajos no pagados

Voz 5 04:31 aquí en Almodóvar del Pinar me viene yo aquí con dieciséis años a Campillo yo no sabía ni fregar ni Barreda ni sabía hacer nada pero como mi padre empezó entonces a trabajar me vine aquí a servir en esa casa la más del pueblo yo no alcanzaba a las pilas de fregar no me pagaban nada solamente lo que cobraría la dueña nacía que entregada el piso ella sentada en la silla yo de rodillas en el suelo con un nuestro pago de un robo de agua les daba a los ladrillos ida mujer me decía dale más darle más para que brille

Voz 6 05:14 trabajaba por la

Voz 1995 05:16 mida

Voz 6 05:17 bueno hablemos de comidas

Voz 0269 05:20 sí eso eso sí intuyó mucho la dictadura bueno tenemos el ejemplo el Valle de los Caídos no es un ejemplo pero hay muchas penitencia ese muchas cárceles se hacía lo mismo el aquella figura de la redención de penas por el trabajo es realmente un trabajo ejemplo estamos unas obras públicas Materazzi se convertían la obligación

Voz 1995 05:41 cuántas mujeres españolas fueron mandarlas a Madrid desniveles a servir

Voz 7 05:45 por la comida claro es qué es lo que hablábamos que cuando

Voz 4 05:49 se producen incluso entradas se pierden los bienes ahí expolios etcétera hay familias que es un tipo de de digamos de que no se habla mucho que es la fe las familias que se quedaron en esa pobreza extrema algunos

Voz 0269 06:04 a consecuencias de de esa contienda civil lo que luego hicieron que yo creo que el día de tu debía subyace en varias capas de la sociedad más alta esa esa diferencia esa decisión es decir no eres de mi clase eh en ese esa esa diferencia el señorito servidor

Voz 8 06:31 la vía todavía se ve en muchas actitudes pero que que prestar atención al siguiente testimonios

Voz 1995 06:36 suria conmovedora las la cuenta Manuela del Carmen sobre su madre

Voz 0269 06:40 voy a comentar la Historia

Voz 9 06:42 elimina fue todo en mil novecientos cuarenta y ella tenía cinco hijo estaba embarazada de mí se iba a trabajar por la mañana limpia Álava todo el primer día que llegó a la caza no se comió toda la comida que les dieron en una fiambre grita mi tío o la comida para llevársela al día siguiente la señora hice Dicenta uno tema Moon pone tanta comida ella le dijo perdone no es que yo no tenga ganas de comer que tengo seis hijos mi casa esperando la comida

Voz 10 07:21 pues sí

Voz 1995 07:23 estos son nuestros abuelos y hablamos de un que es verdad que hemos cambiado afortunadamente pero de ahí

Voz 0269 07:29 anotando yo ahora recuerdos de dotar oyendo este testimonio hace muchos años planteamos una posibilidad de obtener alimentos de los restaurantes en perfecto estado ni siquiera lo que sobraba sino aquello que no se consumía no para atender algunas organizaciones que me decían que no que eso hacia de mérito el restaurante porque si salía en medios de comunicación que estaban dando quería decir que les sobraba y que entonces eso no era buen marketing

Voz 1995 08:02 buen marketing en fin hoy vamos a entrar mucho la voz de estos testimonios estén escuchando en las mujeres porque eso por ejemplo en ha cambiado es decir se ha matizado algunas cosas pero no hemos cambiado tanto no hemos evolucionado tanto como caemos esa vida Diana de trabajo específico de la mujer en las casas no habla Ángeles Group peli

Voz 11 08:22 estaba acordándome de cómo me he contado a mi madre que era alguien piensa en general a veces las casas en aquella época por supuesto sólo las mujeres limpiaban una vez a la semana hacían limpieza y una de las piezas fundamentales que a mí me llamaba mucho la atención era que se quitaban las toda la ropa los colchones y todo eso se pasó daba un papel con alcohol ardiendo por todos los somier es de las camas porque era la manera de matar los huevos de las chinches eh la verdad es que hay que reconocer que no sabemos lo bien que estamos

Voz 1995 09:00 lejos semanal de millones de mujeres en este país marca Toro tiene cincuenta y cuatro años bien Barcelona y cuenta la historia de su familia

Voz 12 09:06 mi madre los Reyes le traían una nuez Icon que jugaba pues ella con un trapo ponía en medio otro trapo hecho una bola lo liada bajaba las puntas las de abajo y espera paella una muñeca ir cuando puede jugar con sus amigas pues el domingo cuando su padre ya le daba tanta pena que los críos estuvieran por ahí cogía las ovejas y las cuidaba a él cuando llegaba alguna hermana mayor suya de inmigrada pues a pasar allí una temporada y les llevaba caramelos como eran tres hermanos les tocaba a cada menos cabeza Icon tus amigas pues como se lo repartían pues chupando un poco cada una el caramelo

Voz 7 09:46 pero parece todo esto es imprescindible que sepamos de dónde venimos

Voz 4 09:50 muchas veces lo decimos cuando hablamos de no repetición no es sólo de los grandes crímenes sino de que no volvamos a sufrir o sobre todo que la sociedad no se vuelva insensible a ciertas cosas como Si ahora suben los índices de pobreza infantil parece que bueno no va con nosotros no no es que venimos sepamos lo que ha sido este país lo que hemos sufrido

Voz 1995 10:15 es que no no son ajenos que todos estén todos en nuestro entorno

Voz 4 10:18 sí pero tenemos una amnesia colectiva en mirando hacia adelante y por eso te inducida sí por eso es tan importante mira hacia atrás para saber mirar hacia adelante

Voz 0269 10:27 pero yo creo que es que hay un error de perspectiva no sé si error o algo intencionado en algunos líderes y políticos políticas españolas españoles qué es esto de dejemos atrás lo que ya pasó miremos hacia delante que hay muchas cosas importantes que no se duros pero pero no es que es falso es que es que no vamos nunca no vamos a dar de sí como pueblo como ciudadanos como personas todo lo que podemos vamos a escuchar

Voz 1995 11:02 en el último testimonio a voces la de María Muñoz que viene setenta

Voz 13 11:06 hay cinco años era cumbres de que pasaba las ovejas de la trashumancia tenían que hacer noche allí en el pueblo en aquel tiempo que ha pero donde podían meter con casi mil ovejas entonces mi madre que tenía una finca allí en la mismo pueblo desde echarle allí porque entonces interesaba porque las ovejas hacían estiércol estaban todos la noche allí pues bueno no todos los otros pastores que había dijeron que a ver quién es ponía algo decena hace no son la puso mi madre con seis huevos a cada uno vengan la Gemma la aclara el aceite ya terminaron le dejaron alguien en la el plato aquel un batiburrillo de de huevo y aceite de todo y se liaron hablar es decíamos mis hermanos y yo pero cuando terminan estos ataques marcharan comprarnos aquello

Voz 10 11:49 pues bien de María

Voz 1995 11:51 Nos cuenta ella en primera persona seis nueve nueve treinta concede XXII comparten esos testimonios graben a sus mayores a su tío abuelo Aso tías abuela que no se pierdan esas testimonios mándanos lo que es es testimonios que demuestran como dice Baltasar que para ir para delante es imposible no mirar atrás saber dónde venimos comparte lo busque los insultos desde este pedazo de de memoria de de hueco que nos hemos buscado trataremos de hacerlo grande trataremos de utilizar este altavoz para algo para algo bueno impositivo María sí

Voz 4 12:20 que queremos que siempre nos han dicho que para aprender hay que mirar tus propios errores pues veamos que como sociedad hemos tenido en nuestra España tuvo errores pero es la única manera de aprender

Voz 0269 12:33 bueno yo opinar en libertad

Voz 8 12:35 y como no son los aforados pues no lo tenemos las damos aforamientos en la justicia en general sobre el aforamiento es sobre todo un cambio terció fantástico se pues esta semana

Voz 0269 12:46 vamos a hablar de algo pero sí pero nuevamente se dedican algunos líderes políticos a descalificar por qué se presenta como se presenta innovan al meollo es decir entremos en la cuestión hay miles y miles de aforamientos y yo creo que es una gravísima desconfianza en el sistema judicial en el Poder Judicial español el hecho de que digan no es que va a estar más seguro por las inmunidad

Voz 4 13:11 tiene contemos cuántas veces se ha dicho que se va a reformar la Constitución y luego no se ha hecho

Voz 1995 13:15 lo más María Baltasar muchísimas gracias

