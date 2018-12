El color negro del agua

Voz 1389

00:00

Leo en el periódico el testimonio de un chico adolescente de quince años que está en la costa dejaba que dice al periodista de El País de pronto llegó agua hay todo se volvió negro fíjate aquí no hay poesía no la semana pasada hablábamos en el programa de la tentación que muchas veces hay de hacer literatura cuando el mar protagonizó alguna desgracia lo decíamos a propósito del de los dos naufragios en Galicia de repente bien chaval te dice que que el agua volvió todo negro y es que el agua no es azul Mies verde el agua cuando entra en la Tierra es oscura el agua es negra siempre pienso lo mismo cuando una desgracia toca la otra esquina del mundo a partir de cuántos muertos nos interesa ya a partir de cuántos muertos nos deja de interesar o a partir de cuantos kilómetros la hacemos nuestra y a partir de cuantos kilómetros ya la consideramos como un asunto de otro mundo luego leemos un libro de Manuel Carrer o vemos una película de Juan Antonio Bayona ya las crónicas les ponemos una historia humana detrás pero incluso en esas dos obras en el libro en la película los protagonistas son occidentales ricos lo que muere Indonesia lo que se está muriendo en Indonesia lo que está desaparecido en Indonesia es lo primero que mueren todas partes los que no tienen quién les Latre