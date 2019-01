Razonar con el tigre

Voz 1389

problemas no ya no sé si es el margen de salir políticamente indemnes el márgenes salir como buenas malas personas leyendo el documento que se presentó ayer hay una frase de de de Churchill ya sabemos que Schuster muchas gracias muchas estarlo esta así que la ha curiosamente debe ser la única que pronunció de todas las que circulan él dice no puedes razonar con Tigre cuando tienes la cabeza metida en su boca bueno la misma noche de las elecciones el partido popular y Ciudadanos homologar con los votos de Vox además es que los dieron por hecho con una facilidad en lugar de la extrema derecha parece que estaban hablando de un partido formado por boy scouts no dudaron ni un segundo es quizás eso es lo que más me perturba no fue como sido formará parte de ellos desde el principio lo considerasen suyo y lo legitimar desde luego como partido del sistema pero Vox no es exactamente ese documento que publicó ayer un documento por cierto en el que se recoge fíjate la obligación de denunciar a inmigrantes ilegales cuando vayan hacer un trámite o ir al hospital es decir un documento que exija a los andaluces que sean malas personas que un inmigrante que un inmigrante valor mientras con un hijo enfermo y tú tengas que llaman la Junta para adaptarlos exige no lealtad a unas ideas exigen miseria moral a lo mejor en este caso estamos hablando de lo mismo pero Vox no es eso Vox es lo que se está callando no no lo que está diciendo fíjate además lo que lo que está diciendo así que cuando PP y C's aceptan sus votos negocian con la extrema derecha lo que hacen es meter la cabeza en la boca de un tigre pero para negociar algo que no es de ellos para negociar un sistema de libertades y derechos que se quiere destruir no desde posiciones ideológicas ni de estrategias de partido se quiere destruir desde hoy desde la política del odio y cuatrocientos mil andaluces votaron esto lo que hay que hacer aunque nos pese mucho es un cordón sanitario en este partido porque no se puede permitir que entre así de esa forma