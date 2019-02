Éxito y fracaso

Voz 2 00:00 ha que eres buenas noches

Voz 0194 00:35 qué tal buenas noches después de la manifestación de ayer escuchando por un lado a los asistentes y por otra parte a gente que no acudió lo que yo me pregunto hoy nos hemos preguntado todos nos lo estamos preguntando desde ayer

Voz 3 00:46 bueno fue un éxito o un fracaso pues normal que hace lo preguntes porque dice cómo se mide Un éxito y además cuando no está definido cada uno puede opinar lo que quiera ir más aún se puede fiar de las opiniones de quién quiera pero bueno vamos a escuchar por ejemplo algunos de los convocantes algunos de los asistentes Andrea Levy del

Voz 4 01:04 Partido Popular bueno yo creo que ha sido un éxito

Voz 3 01:07 el convocatoria pues ha habido una mayoría de españoles que se han concentrado lo ve como un éxito vamos José Manuel Villegas C's

Voz 5 01:15 de ahí debajo es difícil calibrar los bajo la calles cuando ya la calle Serrano como Génova con todas las calles adyacentes llenas de gente pero fue un éxito

Voz 3 01:27 pegas Smith

Voz 6 01:30 el antiguo éxito la respuesta ya la han dado los españoles y muy pronto lo vamos a dar en las urnas para queda claro

Voz 0194 01:36 Sara que para los asistentes la manifestación fue un éxito y todo lo contrario para aquellos que no

Voz 3 01:41 pero bueno pues a ver según los datos de la Delegación del Gobierno a la manifestación asistieron cuarenta y cinco mil personas mientras que para los asistentes fueron más de doscientos mil si hacemos caso de los datos oficiales cuarenta y cinco mil asistentes son muy pocos comparados con las últimas movilizaciones por ejemplo el año pasado en la manifestación del ocho de marzo la manifestación feminista se contabilizaron ciento setenta mil Si nos vamos a dos mil cinco una de las más grandes la manifestación contra la negociación con ETA en aquel momento fueron doscientos cuarenta mil

Voz 0194 02:12 pero aquí estamos siempre con la misma discusión no como se cuenta la gente que va a una manifestación como se hace lo de el número de personas por metro cuadrado pues sí eso es

Voz 3 02:20 sí le he preguntado a Ramón Adell Argilés él es profesor del departamento de Sociología de la UNED

Voz 7 02:26 en general se contabilizan a ojo no se contabilizan ahora si nos ponemos a contar a los que hay métodos para ello pues hay si es una manifestación por ejemplo movimiento está en contar las la anchura de filas cuando hablamos de concentraciones en ese sentido lo más lógico es hacer mediciones por metro cuadrado para ello hay que contar de fotos aéreas es lo ideal y si no se cuentan en muchas fotos en el acto sobre todo captados en el momento de de de máxima asistencia

Voz 3 03:00 bueno pues eso sería la forma pero claro yo lo que le he preguntado también es cómo es posible que la estilos Weil en tanto no que vayan de cuarenta y cinco mil a doscientos mil

Voz 7 03:09 una manifestación precisamente se hace con entre periodos electorales para demostrar que se tiene la razón obviamente no hay un árbitro que mide debería haber instituciones como ejemplo de la acción de gobierno debería hacer recuento sistemáticos objetivos de asistencia pues no se hacen que los organizadores multipliquen de dos a veinte veces la cifra pues forma parte de la demagogia usual forma parte de de de la cosa es que le pues no cree los convencidos aunque no hayan estado suelen creer la cifra a los organizadores y los que no pues van a la cifra más baja

Voz 0194 03:48 pensábamos estas mismas dudas a los oyentes no Pedro les preguntamos un éxito para ustedes fue un fracaso la manifestación de ayer que dicen

Voz 0933 03:55 bueno pues hay opiniones para todos los gustos estamos escuchar todas ellas son muy interesantes claro depende de bajo qué unidad de medida se mide el éxito o el fracaso si es por asistentes oyentes dicen fracaso si es por religión en red de su en medios de comunicación algunos límites dice un éxito para los convocantes vamos a escuchar un minuto y veinte segundos y os pido que también prestamos atención al último oyente que echa mano de la memoria de la valoración que en su momento se hizo de otra manifestación en Madrid desde el Partido Popular escuchamos

Voz 8 04:26 parece un fracaso convocar a cuarenta y cinco mil personas de toda España teniéndolos en autobús pagando los incluso hasta el bocadillo yo creo que tendrían que hacer mirar

Voz 9 04:38 casado y compañía yo creo que la manifestación de ayer fue un éxito para los convocantes y un fracaso para todos los españoles sentí que me arrebataba una bandera que tan bien

Voz 10 04:51 corresponde tema de lo que ha pasado en Andalucía eh no sabía su extraño en pero afortunadamente no porque lo diga es los medios sino porque no hay que Kenner más no hay más que ver las imágenes para darse cuenta que desde luego no ha sido masiva para nada

Voz 11 05:11 éxito fracaso se éxito en cuanto al seguimiento de sociales y medios afines y medios no afines fracaso podríamos cuantificar lo en cuanto a personas que han ido a la convocatoria en total han sido cuarenta y cinco mil medio Camp Nou más o menos

Voz 0933 05:28 emplearía como buena de medir las palabras de Esperanza Aguirre en dos mil doce relativas a la marcha minera sobre la capital cuantificado en unas veinte mil personas por aquel entonces Aguirre consideraba modesta esta marcha ya que para salir concejal en el Ayuntamiento de Madrid era necesario llenar al menos tres veces en el Bernabéu con los manifestantes ayer en Colón no se llegaría llenas del todo único saben la comparación y los cálculos que ha de este oyente

Voz 0194 05:52 vamos a dejar a un lado el análisis de la manifestación porque lo a partir de las diez de la noche vamos a dedicarle buena parte de la crónica política del análisis política político pero Sara vamos con la definición de hoy que dice el diccionario del éxito del fracaso

Voz 12 06:05 vale pues define Éxito como el resultado feliz de un negocio la palabra viene de éxitos del latín es ese Exit del inglés no la salida el resultado al final hizo caso es justo

Voz 0933 06:16 lo contrario es el resultado adverso

Voz 12 06:19 de una empresa o negocio viene también de la tienes una palabra formada por el prefijo fuera que es entre un medio de algo Equal share que es romperse así que fracasar sería romperse por la mitad recordaba hoy Ángels otra definición otra forma de ver el fracaso que es el modo en el que lo sienten los científicos no escucha lo que dice Lluis Montoliu el ex genetista en el Centro Nacional de Biotecnología

Voz 13 06:43 los investigadores vivimos permanentemente en el fracaso yo creo que esto es el estado natural de cualquier científico nuestra que boca vamos a explorar hemos hipótesis que luego no podemos confirmar esto nos obliga a rehacer las preguntas y en muy pocas ocasiones muchísimas tenemos éxito lo cual nos permite dar un salto cualitativo y avanzar hasta el siguiente estadio o la siguiente pregunta que queremos resolver pero para nosotros el fracaso es parte de nuestro modo idéntica es nuestro trabajo del día a día ya habitualmente pues los experimentos que realizamos nos suelen tener o no suelen dar logra resultados que esperamos

Voz 12 07:31 así que posee llega el éxito Ángels uno tiene que estar preparada preparado no vestido para el éxito seguro que os acordáis de esta canción de Roxy

Voz 14 07:46 el escritor Alex Rovira acaba de sacar a la

Voz 0194 07:48 cuenta su último ensayo amor acaba de salir precisamente de la presentación ahora mismo en Bilbao decenas de veces nos ha hablado de estos conceptos tan relacionados con la inteligencia emocional Alex muy buenas noches

Voz 15 07:59 hola muy buenos pero qué canción Alex tú como cómodo

Voz 0194 08:02 fines el éxito

Voz 15 08:03 el éxito se define a partir de cumplimiento de una expectativa y la expectativa pude ser cuantitativa o cualitativa por lo tanto si la expectación Age manifestación por ejemplo hubieron cien mil personas es un profundo fracaso si la expectativa cualitativa es movilizar una determinada línea de pensamiento a los afines a su ideología de derecha extrema derecha subjetivamente para sostener tu narración y es justo dirá si es un éxito pero en definitiva pretende mucho de Umbral que tú pongas para el cumplimiento de las cifras de las esperanzas cualitativos

Voz 0194 08:35 claro pero el umbral la expectativa nunca se hace pública previamente a que hay un tertuliano Miguel Ángel Aguilar que siempre dice que tendrían que ir para después que en la noche electoral no veamos que todo el mundo ha ganado que deberían ir los partidos políticos a un notario antes de las elecciones ante notario decir será un éxito si me votan tanto será un fracaso si me fueran tantos

Voz 15 08:53 exactamente qué se hacen las trampas al solitario y porque dentro de algunos partidos no todos pero especialmente dos que creo que estos tres que está aquí hay una coraza narcisista muy fuerte por la cual difícilmente asumirá una es el error pedirán perdón

Voz 0933 09:08 el fracaso es necesario para el camino hacia el éxito es necesario fracasar para avanzar

Voz 15 09:15 ya depende de cómo les el fracaso porque dentro de la aproximación común porque el invitando anterior científica es decir un punto de vista científico la aproximación empírica un fracaso no se le como tal al estallar bueno lámpara incandescente una bombilla en su intento reiteramos que conseguí tirar el vacío en la cúpula de cristal para que arder el filamento no estallara pues él decía ahora se mil maneras diferentes de cómo no hay que hacer una bombilla pero tanto alguna lectura que te permite ser muy práctico es decir mira yo no me de no dramatiza sencillamente esto no ha pasado como yo esperaba que pasara muy bien qué puedo aprender qué hábitos puede incorporar qué lectura puedo hacer al propia construcción como sujeto para tirar adelante de hecho hay un fracaso productivo podríamos hablar de un fracaso productivo que es aquel que lo importante no es tanto lo que te pasa sino las lecturas que puede extraer lo que te pasa obviando el clan circunstancias en nuestras existencias donde a una pérdida esperada vuelos no cabe una lectura de positivo y lo que lo que más Alex y yo creo que es muy

Voz 0194 10:20 difícil que la gente vea un fracaso como algo positivo salvo la lectura científica que hacíamos antes no para el fracaso siempre pensamos

Voz 15 10:26 la cultura depende de la cultura sean los países anglosajones esta cultura prevalece prevalece mucho depende de cómo haya sido buscado el que miraba tutelas frente a ah como actriz y estuvo los procesos que vas construyendo en la vida hay hay gente que tiende a atribuir el fracaso externamente es decir el que va a haber un examen suspendido dice al profesor usted me ha suspendido el examen hace una atribución externa al profesor y por lo tanto estable incontrolable usted ha suspendido el mal hay otros que al llamar a la puerta dicen tengo haberle porque es suspendido saber una atribución interna subjetiva y por lo tanto si depende de mí es inestable en la puedo cambiar es controlable fíjate tú mismo fenómeno admite dos explicaciones dos narrativas distintas que ponen al sujeto como pasivo como activo como posible causa de una transformación y aprendizaje o como medicina que está sometido criterio del tercer en este caso el evacuado

Voz 0194 11:24 decías tú decías la palabra de educación alta eso también es clave una de las críticas por ejemplo que se hace a los padres de hoy en día es que no preparan a los hijos para el fracaso no no no no quieren que fracasen no les enseñan a caer

Voz 15 11:35 es una crítica habitual hacia uno de los síntomas de la inmadurez emocional es la fall es la es la baja tolerancia a la frustración yo creo yo creo que precisamente si algo peor dándole la resignación de pero que si algo significa denota una persona una cierta madurez es que a veces las cosas pueden ir como esperamos a veces no pero a pesar de eso el fracaso nos quitó sueldos muy doloroso oye pues nada Veiga palabra resiliencia de ellos objeto que hemos olvidado que es la animalidad como valor y capacidad de reiterar continuamente en el fracaso que aspirar

Voz 0933 12:13 deberíamos rey

Voz 15 12:14 también esos valores para nuestros hijos y para la sociedad en general porque para él lo importante es yo diría inevitable pasar toda una serio tracas

Voz 0194 12:24 pues Alex Rovira muchísimas gracias por este ratito

Voz 15 12:27 un placer escuchar hasta luego

Voz 0194 12:29 no grados pregunto no por la manifestación y además casi en formato de titular que luego tendremos tiempo pero Carmen el fracaso có mo algo positivo tú crees que alguien lo ve no

Voz 16 12:40 pero yo nunca el es no estamos

Voz 0933 12:43 los hechos para aceptar creemos que hemos fracasado ni aunque el fracaso no sirva para después

Voz 0194 12:48 bueno mejora no lo que se busca es

Voz 17 12:51 a un un intento de de decir bueno pero

Voz 0933 12:55 pero pero ha pasado esto o verle aunque sean lo más mínimo positivo que tenga para poder seguir adelante no me la breve si es una un reto personal del fracaso puede sacar una lección si es un reto político cómoda la manifestación fracaso es un fracaso

Voz 18 13:16 sí sí perdona que acortará en el ámbito empresarial sí que hay muchos casos de fracaso reconvertido en éxito en el ámbito político no hay demasiado ego para eso es imposible

Voz 3 13:31 es la canción más vendida de la historia de la música pasada pues lo ha sido hasta el año pasado porque desde que se murió Michael Jackson se convirtió en número uno estos diez años el mayor éxito entre los éxitos pero el año pasado el disco de éxitos de los Eagles lo desbancó esto según los datos de la revista Rolling Stone vale thriller consiguió treinta y tres millones de discos vendidos y la compilación de los éxitos del setenta y uno setenta y cinco de los Eagles XXXVIII millones de copias otro de los discos más vendidos de la historia bueno además de los Beatles Alanis Morissette a CDC Pinto y bueno me quedo con otro es el rumor de firma éxitos del mundo del cine bueno a ver la verdad es que estoy haciendo algo un poco reduccionista que relacionan el éxito de un disco o de una canción con el número de ventas que ha tenido tampoco es eso no se hacemos lo mismo con las películas por ejemplo tendríamos que decir que Avatar Titanic han sido las que más han recaudado pero las más taquilleras serían Sonrisas y Lágrimas Star Wars o la primera primera Lo que el viento se llevó

Voz 19 14:55 a Dios pongo Portaltic lograrán aplastar vivir por encima de todo esto y cuanto haya terminado volvería para lo que ni yo ni ninguno

Voz 14 15:06 pero es que es una exquisita esto es un exitazo aunque no hubiera recaudado esta escena por sí misma ya es un éxito Ibon que es súper éxito nos vamos a ir Sara Ramírez no sé si finalmente terminará siendo un super éxito

Voz 3 15:29 pero en camino es Casey

Voz 20 15:33 no

Voz 21 15:39 Amalia

Voz 3 15:44 tenemos que se llama Golden agua da título al disco que se ha llevado el premio al Mejor Album del año y al Mejor Álbum de Country en la edición número sesenta y uno de los Grammy este fin de semana

Voz 14 16:01 pues después de tu exitosa sección ya te puedes ir

Voz 3 16:11 eh