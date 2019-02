Voz 1 00:00 en la fe

Voz 0194 00:19 tiempo para la cara B vamos rapidito a vítores buenas noches buenas noches desde el viernes tenemos una fecha marcada en la agenda el veintiocho de abril les anuncio

Voz 2 00:29 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros que he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho

Voz 1880 00:44 eso de abrir el día en el que tenemos que ir a votar ejercer nuestro derecho a voto es la primera cara B con esa incógnita ya resuelta la de la fecha así que hoy lo vamos a dedicar a

Voz 2 00:54 voto a voto del que por supuesto no hablados al presidente del Gobierno por eso convocar elecciones ya saben que cada mes que pasara Se estaban desangrando el mes hangar se motos bonita expresión desde el PSOE decía Ábalos tiene semana que él votó a cualquiera de las derechas va al mismo sitio si PP si votas Ciudadanos se presentará pero bueno

Voz 0194 01:21 quién votamos cuando votamos desde cuando votamos o qué tipo de derechos el derecho a voto

Voz 1880 01:26 tú o bien la cara B eso es íbamos ya como siempre con las definiciones dice el diccionario de la RAE que el voto es la expresión pública os secreta de una preferencia ante una opción la segunda acepciones gesto papeleta u otro objeto con el que se expresó una preferencia ante una opción en la etimología hoy es de esas palabras que tienen un origen bonito voto viene del latín de Bottonm el voto a una promesa que se hacía los dioses viene del verbo Vauvert que es prometer así que el voto del voto es lo prometido ya que quería pagarnos a uno para explicar esta palabra homófona es decir que suena igual pero que no es lo mismo

Voz 2 02:00 todo voto Pablo Casado dicen que que los presupuestos sólo la acusación de que los independentistas de unos amputado bueno los independentistas eh no los han votado con v pero los que les hemos votado con veis somos nosotros

Voz 1880 02:16 bueno pues qué es eso de botar con b que dice Casado que ha hecho significa arrojar o tirar fuera algo o a alguien que ha sido esto despedir a alguien de un empleo chocar contra una superficie sería un balón me gonna no saltar desde el suelo pegar botes bueno esto es los que son con B son los que han unos interesan pero bueno ya que estamos vamos a usar su significado para la primera canción de la cara de de hoy en la que Tequila nos invita a votar a botar con b

Voz 1 02:40 sí

Voz 0194 02:56 Pedro Chacón es profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco muy buenas noches

Voz 3 03:01 buenas noches Angels y compañía

Voz 0194 03:03 Pedro Saura nos acercaba la definición del diccionario pero que es votar en qué consiste ese derecho

Voz 3 03:09 sí bueno de hecho que teléfonos Ciudadanos es mi hombre me sino remontamos a la Grecia clásica canción podríamos remontarnos a muy lejos no pero lo que conocemos nosotros con las urnas con las electorales es una cosa es relativamente reciente entre nosotros al pozo tal como lo conocemos hoy realmente en pantalla está empezando a esta historia bueno en mil novecientos setenta y siete por mejor decir nombres municipales ahí empezó todo no hay precedente obviamente la Segunda República con las con las primeras elecciones digamos con voto universal femenino masculino que fueron los treinta y tres sí bueno no tiene nada que ver con las escuelas veremos actualmente en el momento que se votaba por ejemplo cuántos vueltas se juntaban con las es más reducidas más comarcales

Voz 0194 03:55 en cualquier caso en el caso Pedro es un derecho que se asocia a la democracia

Voz 3 03:59 obviamente el de el derecho de derechos de compases ya consolidada y sobre todo el derecho de voto con todas las condiciones que les damos no solamente votando no hay todo un sistema detrás de circunscripciones del sistema electoral de recuentos el fin pro muy complejo

Voz 0194 04:16 que no lleva o que lleva un ciudadano a votar acercarse a las urnas y depositar la papeleta

Voz 3 04:21 si los los teóricos de esa estas muy estudiados parece mentira pero tenemos estudios no en este caso que hay dos dos condicionantes fundamentales digamos que son la identidad con la identifica no por ejemplo pues se por cultura política por identidad de partido porque pues porque creo que se porque Rajoy gallego hoy Felipe González andaluz vi la identidad en dicho en genérico y luego está también la racionalidad no que tú piensas que realmente qué qué políticos para beneficiar y más que otro no concepto racional de elección racional y eso concepto identitario no son las más dinero

Voz 0194 04:54 abstención Pedro es un modo de votación es un derecho como el de votar el abstenerse

Voz 3 04:58 por supuesto presupuestos que que ser considerados más todavía te lo que está ahí teórico incluso que hablan de computar cinco días que son cosas distintas pero compran al mando abstención como el voto en blanco cordón blanco incluso asignándole en éxito en el Parlamento que fuera para demostrar pues una desafección una postura distinta en los partidos vigentes etcétera no tanto la abstención como el votó en blanco tienes pues ya es muy importante

Voz 0194 05:21 el que votemos implica que elegimos a nuestros representantes

Voz 3 05:24 esto es no no no no no es así no es tan sencillo hombre se suele evitar de esta manera no pero los sistemas electorales con de recuento las circunscripciones la las más en los partidos como se estructuran etc tal lugar a que no sea algo tan automático ni muchísimo menos o sea que más precocinado prioritario depende que la circunscripción sea general como nosotros las europeas por estado os atribuciones provinciales o no qué hace un enorme de de situaciones en las que hace pensar que no es que tú vas a decir a tu candidato directamente sino que luego hay una intermediación que que lo retoca un poco

Voz 0194 06:02 mucho se habla del sistema electoral beneficia a unos perjudica a otros pero también cada vez que se habla de reformarlo parece imposible porque cuesta tanto abordar esta cuestión

Voz 3 06:11 cuesta cuesta porque los partidos mayoritarios han dado cuenta de que el sistema es es bueno para ellos eso por una parte en cuando teníamos el sistema bipartidista se demostraba que los dos grandes partidos siempre salen beneficiados frente a preguntas pero como las puertas pero con los nuevos partidos ha demostrado que sobrepasando umbral sobrepasando un umbral de compiten en igualdad con unos restos las el tema sin sin sin tocar no rodando por mucho tiempo

Voz 0194 06:38 Pedro Chacón como siempre muchísimas gracias

Voz 4 06:41 es muchísima opina hasta luego

Voz 1880 06:55 hoy forme y es este tema de la banda Chicago mil novecientos setenta y siete está en el coro de Gospel que estamos escuchando y el candidato que va prometiendo de todo no a los votantes incluso prometen un momento si lo escucharemos coches nuevos que funcionan con cerveza Maribel de lo que prometen Gonzalo piensas que el derecho votos uno de los más importantes

Voz 5 07:13 luego es el voto a sentirnos representados y que votó a elegir nuestro destino es un derecho un tanto singular porque claro uno puede ser responsable de los propios actos porque puede rendir cuenta de ellos cambio un uno no puede rendir cuentas de las decisiones de sus sus representantes no eso esposa hable el votante del PSOE Zapatero de la reforma de la Constitución o el de Felipe González de pues no entonces hay hay una hay por eso todo voto es un voto de confianza y por eso cuando un ve que no les representa se siente especialmente traicionado Marina

Voz 2 07:49 yo creo que indudablemente no es lo que te da como un derecho político una parte sustancial de tu identidad como ciudadano una de una democracia no así que no se concibe un sistema de libertades y no se puede elegir quién las gobierna esto indudablemente es uno de los derechos centrales guardan

Voz 6 08:10 es más al más importantes cuando funciona bien otra cosa es que el derecho de voto es algo más que ponerse una papeleta en una urna como se demuestra Estados Unidos por ejemplo donde el sistema hasta todo patas arriba ellos estamos donde estamos no pero conceptualmente así cuando eso se hace bien me informa es un voto que se tiene que hacer dentro de un ecosistema que funcione sino no

Voz 1880 08:33 su música por el mismo título que el anterior esta también llama Bud a mí dice siete votamos promete es hacerlo bien ser decente hicieron esto son de Special que son esta banda británica que después de casi cuarenta años el año pasado volvieron a sacar disco Éste fue el Single de ese disco Burning lealmente está hablando de la situación política en Reino Unido ponen con el Brexit buen momento por una canción como esta desde el cine traemos el derecho al voto pues mira con la palabra sufragio que no hemos hablado todavía pero realmente el derecho del que estamos hablando es el derecho político y con es canal a votar a los cargos públicos electos bueno pues a finales del siglo XIX principios del XX es cuando surge un movimiento británico el de las listas que lo que pedían era el voto para la mujer y hay una película de hace cuatro años dos mil quince que habla de ella se titula así también y su directora es Sara que Burón y en ella aparecen actrices como Meryl Streep las

Voz 7 09:30 mujeres para decidir nuestro destino

Voz 8 09:35 alterna pero para no

Voz 1880 09:36 esto de recomendaciones del cine lo que vamos a hacer es quedarnos hoy en España vale la imprescindible la que traería aquí la verdad es que cada día amanece que no es poco José Luis Cuerda mil novecientos ochenta y nueve hay elecciones en el pueblo y así queda la cosa

Voz 9 09:49 hemos ganado por osea yo alcalde de cura don Andrés no se ha presentado nadie espera que sigue Paul Rubén

Voz 2 10:01 Mercedes

Voz 9 10:03 también han salido cinco adulterar pero bueno esto ya se lo diremos a ella para que los maridos que se enteren sino

Voz 1880 10:11 el uno tres años antes de Amanece que no es poco en el ochenta y seis llegaba al cine El disputado voto del señor Cayo de Antonio Giménez Rico esta esta basada en una novela de Miguel Delibes que tiene el mismo título son las elecciones del setenta y siete y es el intento de hacer campaña en un pueblo de Burgos que tiene sólo tres habitantes señor Cayo es el alcalde

Voz 2 10:30 no se fíe de estos te quitaran sus tierras eso

Voz 1880 10:38 tiene que con una más que recordaban los chicos del CNI en la SER este fin de semana y que yo creo que viene perfecta para estos días en los que se habla de la derecha actriz fábrica pues es Pepi Luci Bom y otras chicas del montón el Almodóvar del año Chen

Voz 10 10:52 ahora nuestro concurso elecciones generales a quién es aquí el que el que venga la más grande más bella y más descomunal más perfecta será nombrado rey del resto

Voz 1880 11:08 no vamos con con una más es una serie seguimos también en español sede de la que ya hablamos aquí porque es que además se titula vota Juan desborda se estrenó hace un par de en TNT es de Diego San José Juan Cavestany con Javier Cámara como protagonista ustedes

Voz 11 11:25 para calmar los ánimos de la Xunta ante la crisis mejor dicho el asunto ya alguna otra música en la cara B de hoy

Voz 1880 11:32 bueno sólo dos son músicas para conseguir votos osea las que se usan en las campañas elegido una que usó el Partido Popular y otra que usó el PSOE esta es la primera estás a cantar a los mítines del PP sale cambiaba la letra encima decían Zapatero fue un error pero Illa del PSOE es el no es lo mismo de Alejandro Sanz está la usaba Simancas en su campaña de dos mil tres qué vamos a cerrar la cara de Sara bueno pues hoy hemos hecho una buena una votación en el equipo en Hora Veinticinco no estabas tú no yo estuve Pujol era entre los redactores en vale para elegir la canción de cierre de hoy de la cara B ya te digo que ha habido de todo ha habido votos nulos una abstención un voto en contra pero al final la ganadora ha sido Cayetano de Carolina durante

Voz 8 13:18 hombre venir cuento no de los votos