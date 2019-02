Autobiografías

Voz 1 00:00 de tiendas

Voz 0194 00:35 Sara Vita tres buenas noches por fin a las siete de la tarde presentaba Pedro Sánchez su autobiografía manual de resistencia que

Voz 1880 00:42 desde que sabemos de su existencia hasta hoy no hay día que no se haya hablado de ella hace unos días Irene Lozano quería dejar claro que la autoría es de él de Pedro Sánchez

Voz 0813 00:52 el Lillo estuvimos conversando muchas horas grabábamos esas conversaciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro es su visión de España es son sus ideas políticas es decir el autor es ella

Voz 2 01:05 le da forma literaria pues porque me dedico profesionalmente

Voz 1880 01:09 esta mañana Pablo Casado también ha querido dedicar unas palabras a la publicación de la autobiografía

Voz 0522 01:14 en su libro habla de colchones en su libro habla de Fray Luis de León no era San Juan de la Cruz en su libro habla mucho de él mismo ya había visto los Whatsapp que va no a mí me mi por mí yo

Voz 1880 01:28 etc no sé yo supongo que hay casado quería decirlo de ello me mi conmigo no los pronombres personales de primera persona del singular bueno esta misma mañana también Carmen Calvo la vicepresidenta defendía la autobiografía

Voz 3 01:39 que no hablen ningún herida que cuenta una historia con verdades contras Tablet con hechos verificables que ha vivido en primera persona

Voz 1880 01:50 bueno pues hoy en la cara B autobiografía Sara que son pues mira es la vida de una persona escrita por ella misma a ver si vamos a tener que dejar de llamar autobiografía la desmintió pero lo una alerta a averiguar exacto bueno proviene de tres raíces griegas autos que significa uno mismo vivos que significa vida Higuera significa escribir así que está clarísimo uno mismo escribe su vida

Voz 0194 02:11 desde cuando usamos el término pues la palabra fue acuñado

Voz 1880 02:13 por el poeta inglés Robert en mil novecientos mil ochocientos nueve en aquel tiempo Chus abaya la palabra biografía pero si le añado Le añadió El auto también se dice que otro inglés el geólogo Charlie él también del siglo XIX escribió una de sus obras y que decía geología es la autobiografía de la tierra sea que la geología iba escribiendo la historia de la tierra no su propia historia autobiografía son Ica es el título del disco que vamos a escuchar ahora que salió en dos mil quince y que recoge la vida de el último de la fila desde que eran los burros y antes lo rápidos de la época de los burros este tú me sobrevuela

Voz 4 02:52 huy dentro del Bosque hebreo manto de humedad sentados muy juntos yo iba tras

Voz 0194 03:08 pues vamos a acercarnos a este género literario con Ana Esteban es escritora imparte talleres literarios también sobre literatura autobiográfica en Fuente Taha en Madrid Ana muy buenas noches buenas noches

Voz 5 03:18 eh tú dirías que si el libro de Pedro Sánchez

Voz 0194 03:21 dado forma literaria es otra persona que no es él a pesar de que lo firma él lo podemos considerar una autobiografía

Voz 6 03:27 bueno como Sara ha definido fenomenal una autobiografía es el relato de la vida de una persona contado por ella misma lo que pasa es que lo que determina el carácter de esta obra es el propósito del autor no es no es evidentemente el propósito de de Pedro Sánchez a la hora de escribir su autobiografía es diferente a una autobiografía literaria claro

Voz 1880 03:51 porque porque pues una autobiografía literal

Voz 6 03:54 día busca en una autobiografía literaria es más importante digamos el peso de la experiencia que los que los hechos mismos es decir un autor literario escribe una autobiografía para compartir una experiencia profundiza en esa experiencia para compartir para compartir la la carga emocional

Voz 0194 04:12 en cambio en este caso sería un relato de hechos determinado porque además es un periodo determinado

Voz 6 04:17 claro claro bueno el propósito en este caso evidentemente pues es más publicitario por decirlo así o más divulgativo que que que que profundo no digamos es decir son los hechos de una vida contados por él con un determinado matí de de de veracidad no digamos para para de alguna manera convencer a sus lectores So Ho gustara a su suerte

Voz 5 04:42 qué crees que no tiene necesidad de escribir sobre sí mismo

Voz 6 04:45 Buffon

Voz 0194 04:48 de psicoanálisis ahí claro claro hay mucho

Voz 6 04:51 hay mucho psicoanálisis pues es la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse a la hora de escribir una autobiografía lo primero porque la escribo o no en función de eso pues que cuento

Voz 0194 05:02 la pregunta que la escribo tengo algo interesante que con

Voz 6 05:06 no hay exactamente exactamente todos tenemos algo interesante que contar siempre y cuando tú profundice es como decía antes en la en la carga emocional de las experiencias que tú has tenido quieras transmitirlas con el lector no el el la autobiografía literaria es otra expresión artística no en lo que busca la expresión artística es compartir una experiencia emocional con con los espectadores con los lectores en este caso con los lectores no entonces es un ejercicio fundamentalmente de honestidad de la universidad

Voz 0194 05:37 pues preguntar y hay que ser muy sincero no no tuve claro en uno de los pasajes de la presentación del libro que luego ya a partir de las diez hablaremos más de yo estaba allí también Mercedes Milá qué dialogado ha conversado con el presidente le decía eres bueno porque tú te Abba eres tú más sincero dices más las cosas de verdad en el libro que no aquí en esta entrevista que estamos manteniendo es decir uno de una autobiografía espera que sea abra en canal la persona que la escribe

Voz 6 06:01 claro efectivamente tú cuando compras cuando pasa la librería y compras un un libro donde en la portada pone autobiografía tuyas estás esperando que lo que allí ahí lo que allí va a leer se supone que es verdad es decir se supone que el lectora perdón el autor hace un pacto con los lectores de manera que lo que vaya a contar teóricamente es verdad claro cuánto hay de verdad en lo que contamos de nosotros mismos no hay ya hay hay

Voz 1880 06:28 como como como dibujamos acomodado forzamos la verdad que yo por eso no

Voz 6 06:33 es por eso digo que que el propósito condiciona mucho esa obra no y que y que una cosa es la autobiografía como hecho literario y otra cosa es una autobiografía en este caso no que es pues bueno es un producto muy déjame que te pero

Voz 0194 06:45 no estamos hablando desde el punto de vista del escritor que además es tu es tu fuerte pero desde el punto de vista del lector el que se acerca a la biografía está buscando un poco de de cotilleo de hurgar de o Cotillo de hurgar en la vida de otro

Voz 6 06:57 claro evidentemente hay un condicionante muy fuerte de de morbo no ir estos personaje público escribe una autobiografía también para crear en el lector esa ilusión de intimidad con él y no es lo mismo que yo diga he conocido a George Clooney que te cuente medido con George Clooney a comprar el sofá para su salón es decir ahí ya se supone que que estás compartiendo falsamente tu intimidad con los lectores falsamente digo porque éstas no estas compartiendo más que los hechos de tu vida cotidiana no que por otra

Voz 0194 07:31 pero el lector tiene la sensación que comparte la vida contigo

Voz 6 07:33 eso es eso es que tengo que te conoce más eso es es una manera de Cole idear digamos con con los lectores la manera que tienen los personajes públicos igual que hacen en las redes sociales no de crear esa cercanía no entonces claro este libro Salem un momento muy muy

Voz 0194 07:50 muy apropiado además de las vivencias depende de la profesión de cada uno es importante en la en la biografía meter anécdotas personales cuestiones personales se ha hablado mucho el libro de de de Pedro Sánchez arranca con el cambio del famoso cambio de colchón y decía otro de los presentadores del acto decía claro tú les eso ya no puedes parar es interesante ir metiendo anécdotas de la vida claro confesiones así

Voz 6 08:15 claro es en este caso es de lo que se trata no es lo que da lo que da morbo al al libro digamos no en una autobiografía literaria evidentemente hay otros hay otros componentes no es decir tú entras más que la intimidad de una persona entrase en su manera de sentir lo que viven no es diferente

Voz 7 08:33 os voy a por querer

Voz 1880 08:44 y la verdad es que Ángels todo lo que hacemos toda actividad creativa al final es exponer parte de nosotros mismos no hay un grado todavía más allá él de los cantantes que sus canciones se abren se describen nos cuentan quiénes son cómo lo hacía arrasó a Elena autobiografías por capítulos no

Voz 7 09:03 luego

Voz 0194 09:03 a partir de las diez hablaremos más peligro porque hablaremos de la presentación y lo que ha dicho el presidente pero Cue tu que ya entiendo que has ojeado el libro Los ojeador he leído ya te lo has leído te ha dado tiempo ha pasado

Voz 1704 09:14 tres días porque yo tengo lecturas mucho más interesantes ya llegará el momento Leiza ha sido enviado

Voz 0194 09:22 espacio como ley del Nobel tú digas una

Voz 1704 09:24 este de grafía o es un relato de una determinada

Voz 8 09:27 no yo creo que sí efectivamente creo que no es una biografía sobre todo porque es muy corto periodo y porque además se mezcla con muchísimas opiniones políticas reflexiones de porque lo hecho indicó si es verdad que hace hay detalles hoy Mercedes Milá hay Jesús Calleja hacia bueno que sincero es el libro bueno se que se esperaban pero yo esperaba más sinceridad quiere decir Se puede ser mucho más sincero sabemos que hay detalles de esos días Tremp fueron tremendos esos días para Sánchez y para los del otro lado la la guerra fue tremenda en la

Voz 9 09:56 las cosas se cuenta todo pasa muy por encima a cuenta sinceridad relata se cuenta todo lo ha dicho la presentación bueno es que todo todos los se puede costar miles ojeado el libro tú no yo he leído el adelanto que serían el país

Voz 1704 10:10 no no he tenido ocasión todavía tienes la obligación yo ya ya si eh

Voz 10 10:16 los te gustan las autobiografías a mí en general sí sobre todo si es gente en el caso de de Sánchez como ha sido protagonista de momentos muy intensos casi casi psicodrama así docudrama as de todo fue en en la política española y además tiene el carácter del héroe renacido eternamente renacido porque renacido varias veces David contra Goliat y muchas otras metáforas que podemos dar sobre el tiene morbo adicional muy importante

Voz 8 10:44 tampoco las ojeado lo no no no no he sentido se impulso libros ocasionarle personal pues esta ley

Voz 0860 10:52 el actual no pero yo debo agradecerle al presidente del Gobierno y a sus mentores y a todos los que lo animaron ese momento escribir pues que han conseguido que este país un poco más porque de pronto he visto de todo el mundo ha leído y sin mentar la lectura en un país además que se yo creo que un país que se escribe mucho pero qué se le poquísimo pero se le poco pero con muy mala leche es porque hay que ver las cosas están diciendo es recordado lecturas con mala leche y ha recordado la carta esa que escribieron al alimón

Voz 11 11:26 Buñuel y Dalí a a Juan Ramón Jiménez

Voz 0194 11:29 la ley la ley el otro día criticando planteando pero

Voz 0860 11:32 yo lo lo mínimo que a él no vuelvo a insistir sale poco y como mala leche

Voz 1880 11:48 esto son Weller Sebastián si este es otro caso como el de Raphael con su yo soy aquel la letra este tema cuenta la vida la juventud de Stuart Murdoch que es el líder de la banda el tenía el síndrome de fatiga crónica en la canción cuenta que se tenía que quedar sin hacer nada postrado en la cama el tema se llama novedades es en series el imperio de nadie es un disco de dos mil quince hemos visto que hay autobiografías de todo tipo pero entre las autobiografías políticas cual destacamos bueno pues nos va a recomendar sus favoritas German Cano que es filósofo hoy es crítico literario a él le hemos pedido que nos destacara tres imprescindibles Germán empieza el recorrido con mi lucha

Voz 2 12:25 con motivo del inminente centenario de la República de Weimar recordaría el interés del libro infame pero necesarios sobre todo a la hora de comprender cómo en tiempos de crisis existen personajes moralmente miserables que aparecen como artificieros de las frustraciones malestares de explosivos de la sociedad salgo evidencia Mein Kampf Mi Lucha escrito en mil novecientos veinticinco por Adolf Hitler es como personajes acomplejados pueden en tiempos de desorientación alzarse como líderes sin complejos dicho esto la relevancia autobiografía no radicará tanto la necesidad de trazar analogías con los años treinta algo muy común recientemente como la necesidad de no subestimar estas tendencias regresivas bajo las nuevas composiciones sociales

Voz 1880 13:08 me encanta porque el momento en el que dice Herman es un libro infame pero necesario luego la segunda recomendación nos lleva al Reino Unido es la autobiografía de Tony Blair el interés de las

Voz 2 13:16 memorias de Tony Blair traducidas al castellano en dos mil once va más allá del recorrido de personajes durante su etapa de gobierno laborista autocomplaciente cosmética esta autobiografía hace buena la afirmación de Margaret Thatcher de que el mejor logro de su mandato fue la tercera vía de Tony Blair si algo merece la pena sobre lectura es justo por ver como la actual crisis de la socialdemocracia tiene que ver con la claudicación de esta ante las formas y el fondo del discurso neoliberal

Voz 1880 13:43 y por último Germán se viene a la política española para hacernos la última recomendación Atraco a la memoria

Voz 2 13:49 Nos estoicamente una autobiografía sino una conversación con el historiador Juan

Voz 13 13:53 ahora bien la memoria un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita editado por Akal en dos mil quince

Voz 2 14:00 la conversación es interesante más allá del personaje por varias razones en primer lugar ofrece un excelente fresco histórico de la Historia de España desde la adquisición hasta nuestros días planteando una aproximación diferente de la crónica más a favor habitual Por otro lado este recorrido da también muchas pistas de porque la izquierda ha fracasado en obtener la hegemonía cultural en nuestro país porque su proyecto ha estado casi siempre salpicado por escisiones luchas internas y obstáculos a Exteriores

Voz 1704 14:38 esto forma parte de la biografía de muchísima gente no biografía de la biografía de muchísima gente extensión es que también por ejemplo Miguel Ríos como el músico escribió su autopsia

Voz 1880 14:48 por hacía su infancia en Granada su juventud su llegada a Madrid se titula cosas que siempre quise contarte por supuesto también habla y de las noches del verano del ochenta y dos

Voz 1704 15:02 dos músicos han escrito sus autobiografías eso

Voz 1880 15:04 libro que yo creo que hay que leer es el de Patti Smith Éramos unos niños cuenta los primeros años de su vida su juventud y además es una fotografía preciosa de del Nueva York de los años setenta muy recomendable también el autobiográfico que además no se tradujo el título de Morrissey del líder de los Smith con un estilo súper poético habla de Manchester de la creación del grupo y también esa absoluta seguridad de que no se van a volver a juntarnos

Voz 0194 15:46 fuera de la política de la música pues Milá que era un mes

Voz 1880 15:49 un día para que se estrene la nueva película de Almodóvar llega a los cines el día veintidós de marzo ya quiénes la han podido ver dicen que es absolutamente autobiográfica yo la habrá que con Almodóvar les recomiendo aunque no la haya visto todavía se titula dolor Gloria Easy seguimos en España como serie autobiográfica la de Berto Romero a este tipo de cine de Berto ahora está ya en la segunda temporada se llama auto ficción

Voz 2 16:11 sí

Voz 1880 16:12 bueno no es el derecho a decidir tiene que tenemos unos límites a ver digo yo

Voz 0522 16:17 es una cosa si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar qué os parece

Voz 12 16:23 bueno aunque su derecho a decidir castrado

Voz 1880 16:26 bueno de la literatura tenemos muchísimos títulos también yo me quedaría por ejemplo con París era una fiesta que son las memorias póstumas de Hemingway su juventud en Europa en esos años de revolución cultural luego además Woody Allen la llevó al cine con Midnight in Paris para acabar yo qué sé por ejemplo Groucho yo de mucho más

Voz 14 16:47 la quedada

Voz 0194 16:58 sí

Voz 14 17:01 sí

Voz 15 17:04 eh

Voz 14 17:06 nueve

Voz 1880 17:07 y una recomendación literaria poética de vida hay de todo es la llama llegó en noviembre del año pasado contiene poemas canciones y también memorias los los recuerdos personales

Voz 0194 17:18 Marcos déjeme que haga una recomendación literaria más porque además ha venido con un libro debajo del brazo un libro suyo Peces en el de charco estaba mirando es que me ha encantado como la Contra Portada lo que pone dice que hacen un puñado de peces en un charco dan vueltas y vueltas creyendo que el charco en un estanque de agua limpia de vez en cuando sacan la cabeza para respirar pero ahí fuera

Voz 8 17:38 es un mundo seco de asfalto y ruido ya sólo con esto

Voz 6 17:41 le apetece advertencias pero

Voz 0194 17:44 me al leerlo ahora muchísimas gracias gracias a vosotros con que cerramos la caravana

Voz 1880 17:48 nosotros pues con un tipo que a sus diecisiete años escribió su autobiografía

Voz 1704 18:04 con diecisiete años todo autobiografías aquí puedes contar tanta que Ana todavía no se ha ido con diecisiete años Ana que puedes contar muy poca cosa porque tres años

Voz 1880 18:15 no recuerdas queda es muy pequeño te acuerdas de lo que pasaba llegará de lo poco que te acuerdas de loco entre lo cuenta exacto no hay que olvidar que la memoria también es el relato que otros lo entiendo yo con diecisiete puede tener uno en la cabeza para pensar que alguien le va a interesar pues seguro que vendió muchísimo hoy ascendieron según el seguro bueno seguramente que muchos lo comprado otra cosa es que lo leyeran bueno también es verdad bueno pues por si alguien lo quiere Justin Bieber primeros pasos hacia la eternidad

Voz 1704 18:38 no hace falta que se lo llegar hasta mañana

Voz 1880 18:43 vi

Voz 16 18:45 treinta